Джордж Нтавутян виконав перший у світі BMX-бекфліп між двома човнами

Грецький BMX-спортсмен Джордж Нтавутіан здійснив один із найризикованіших трюків в історії BMX: стрибок-петлю з одного судна на інше, коли обидва кораблі розходилися всього за метр одне від одного на озері Гоймер у Нідерландах. Простору для помилки тут не було жодного — будь-який прорахунок міг закінчитися падінням у воду.

Переглянь відео нижче, а потім прочитай історію про те, як Нтавутян втілив у життя майже неможливу ідею.

Історія одного грандіозного трюку

Захоплення BMX почалося для Нтавутяна випадково — ще в рідній Каламаті. Батько, завзятий велосипедист на гірських і шосейних трасах, прищепив йому любов до двох коліс, а далі спортсмена затягнули технічна складність і адреналін самого BMX. У 2024 році він запамʼятався найбільшим у світі повним лупом .

Сталеві нерви — Джордж Нтавутян відомий своїми сміливими трюками © Keenan Meyer/Red Bull Content Pool

Сьогодні Нтавутяна по праву називають «майстром лупу»: він уміє виконувати відкритий луп — трюк, у якому райдер розганяється до шаленої швидкості, проїжджає догори ногами через гігантську петлю та приземляється вже в зовсім іншій точці.

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Але на воді всі правила змінилися. Замість стрибка з нерухомої рампи 27-річному спортсмену довелося орієнтуватися серед хвиль, вітру й мінливої швидкості суден — а отже, і постійної невизначеності, до якої цей трюк аж ніяк не підходить.

Джордж Нтавутян оцінює ситуацію перед стрибком © Jason Broderick/Red Bull Content Pool Quotation Мені довелося забути все, що я зазвичай роблю, і винаходити колесо наново Джордж Нтавутян

Як Нтавутян подолав невдачі й досяг успіху

Легко не було. Протягом дня Нтавутян зіткнувся з цілою низкою труднощів, набивав синці під час невдалих спроб і не раз ледь утримувався на ногах після приземлення. Запас на помилку був мізерний, а з кожною спробою це відчувалося дедалі гостріше — спортсмен сам це визнав.

Та попри біль, втому й наростаючий тиск, він не здавався. Після кожної невдалої спроби налаштовувався заново — і врешті знайшов ідеальне поєднання швидкості, точності й сміливості, щоб приземлити історичний перехід між двома суднами.

Джордж Нтавутян не здавався і врешті-решт виконав цей грандіозний трюк © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

«Не можу порівняти це відчуття ні з чим — я ніколи раніше не робив нічого подібного, — розповів Нтавутян після вдалої спроби. — Приземлення віддалялося все далі й далі від мене, чим довше я вагався. Мені довелося буквально забути все, що я зазвичай роблю, і винаходити колесо заново».

Трюк, який вразив навіть експертів

Навіть за високими стандартами самого Нтавутяна це досягнення вийшло визначним — складністю проєкту були вражені й фахівці. Колишній професійний райдер BMX і національний тренер Данієль Ведемейєр спостерігав за виступом на озері Гоймер із неприхованою повагою.

Джордж Нтавутян і Даніель Ведемейєр проводять перевірки © Jason Broderick/Red Bull Content Pool Quotation Він справді єдиний у світі, хто може це зробити Даніель Ведемейєр

«Джордж неймовірно сильний у цьому трюку — це знають усі у світі BMX, — пояснив Ведемейєр. — Єдине, що робить цей конкретний випадок справді складним, — це таймінг. Ну і, звісно, вітер та хвилі. Він справді єдиний у світі, хто здатен на таке».

І те, що цей світовий рекорд установили саме в Нідерландах, — не випадковість. Нтавутяна з цією країною пов'язує давня історія: ще підлітком він закохався в BMX на скейтпарку Area51 в Ейндговені, а згодом саме тут уперше успішно приземлив бекфліп.