Дізнайся, як підкорити Ghost of Yotei вже з першого проходження

Пригодницька гра з відкритим світом Ghost of Yotei перенесе тебе до Японії XVII століття. Як наступниця Ghost of Tsushima, вона отримала значні технічні й геймплейні вдосконалення, а також кілька нових захопливих можливостей. Незалежно від того, чи грав ти у попередню частину, чи вперше починаєш знайомство із серією, наш гайд містить найкращі поради та підказки, які допоможуть тобі розпочати.

01 Знайди свій шлях на землях Едзо

Земля Едзо, до якої ти перенесешся у Ghost of Yotei, неймовірно велика, і ти проведеш багато годин, досліджуючи кожен її куточок. На щастя, тут є різні ігрові елементи, які полегшують орієнтування та пересування.

Проведи вгору по тачпаду контролера PS5 — і ти створиш порив вітру, що завжди дме в напрямку твоєї поточної цілі.

Ghost of Yotei переносить нас у регіон Едзо в Японії XVII століття © Sony Interactive Entertainment

Вже на початку гри ти матимеш коня, який допоможе швидше пересуватися світом. Якщо помчиш галопом крізь поля білих квітів — отримаєш додатковий бонус до швидкості.

Під час мандрів не забувай розмовляти з NPC — вони часто підказують корисну інформацію про найближчі місця чи цілі.

Якщо побачиш золоту пташку — слідуй за нею. Вона приведе тебе до важливих локацій.

02 Швидко знаходь важливі локації

Деталізований ігровий світ запрошує тебе повертатися до нього знову й знову © Sony Interactive Entertainment

В ігровому світі є важливі місця, які спершу можуть здатися тобі несуттєвими. Проте їх варто відвідати.

Серед таких місць — святилища, де можна розблокувати нові очки вмінь і підсилити свої здібності. Не оминай і корчми — там ти зустрінеш торговців і персонажів, які дадуть тобі нові квести.

03 Зупиняйся в таборах із мандрівниками

Ти часто натраплятимеш на невеликі групи мандрівників і торговців, з якими можна розбити табір. Це завжди варто зробити, адже вони нададуть тобі додаткову інформацію щодо цілей місії. Крім того, вони нерідко мають унікальні товари на продаж.

04 Відвідай стару корчму

Знайди час, щоб відвідати стару корчму © Sony Interactive Entertainment

У звичній для ігор з відкритим світом манері ти можеш робити в Ghost of Yotei все, що забажаєш. Однак на самому початку гри ти отримаєш місію, яка полягає в пошуку інформації в старій корчмі.

Обов’язково берися за це завдання якомога швидше! Воно приведе тебе до Yotei’s Shadow Inn. Місце легко знайти, і саме воно стане відправною точкою подальших подій. Виконавши цю місію, ти відкриєш доступ до торговця луками, коваля, картографа, дошки розшуку, а також здібності Ornyo’s Howl, що вселяє страх у ворогів. Не зволікай — усі ці можливості стануть надзвичайно корисними на подальших етапах гри.

05 Купуй картки для пошуку святинь

До речі, про карткового дилера: обов’язково витрать у нього свої монети. Він підкаже, де шукати святині — деякі з них добре приховані, і без його допомоги знайти їх буде непросто.

Стелсу в Ghost of Yotei теж достатньо © Sony Interactive Entertainment

Святині відкривають здібності бою, виживання та крадіжок, але вони розкидані по всьому світу, і є лише кілька підказок, де їх можна знайти.

06 Збирай нагороди

Після завершення згаданої місії в корчмі відкривається дошка розшуку. Це швидкий спосіб заробити монети, які можна витратити на покращення броні, зброї, матеріалів чи карток.

Відвідуй усі дошки розшуку, які траплятимуться на шляху, та бери доступні завдання. Часом з’являються й місії, у яких уже ти сам опиняєшся в розшуку — не оминай їх, адже вони допоможуть зміцнити репутацію та підсилити бойовий дух.

У міру проходження гри описи завдань на дошці стають детальнішими, а самі місії — складнішими. Вони не позначаються безпосередньо на мапі, проте їхнє приблизне місце розташування виділене золотою рамкою, що допомагає знайти ціль.

07 Повертайся додому знову і знову

Ghost of Yotei зачаровує мальовничими краєвидами © Sony Interactive Entertainment

На самому початку гри ти відвідаєш колишній будинок Ацу, де зможеш пережити спогади, що розкривають більше про минуле головної героїні. Тут ти знайдеш кузню, де матимеш змогу вдосконалити свою зброю.

Ацу іноді впізнаватиме знайомі місця. У ці моменти у верхньому лівому кутку екрана з’явиться значок тачпада. Натисни й утримуй його, щоб зануритися в спогади воїнки та пережити її минуле.

Окрім цікавих деталей передісторії, ці флешбеки часто містять підказки до захованих скарбів або цілей. Варто відвідувати будинок регулярно, оскільки тут час від часу з'являються нові спогади.

08 Розбивай табір частіше

Табір у Ghost of Yotei © Sony Interactive Entertainment

Подорожуючи відкритим світом Ghost of Yotei, ти маєш змогу розбити табір у будь-який час, і це корисно з багатьох причин.

Ти можеш зробити це, утримуючи ліву кнопку на хрестовику. Під час привалу доступні різні дії: окрім приготування їжі (вона дає тимчасові баффи), ти можеш виготовляти боєприпаси для зброї, грати на шямісені або відпочивати, щоб відновити здоров’я й дух. Це чудовий спосіб підготуватися до майбутніх випробувань.

09 Поради для битв

Проходження Ghost of Yotei не є надто складним, але битви бувають нелегкими, особливо якщо тебе атакує кілька противників. Ось поради, які допоможуть зберегти перевагу в бою:

По-перше, тобі треба обрати максимально захисний підхід: Ацу надзвичайно вразлива і гине лише від кількох ударів. Тому виживання має пріоритет над атакою. Здебільшого, ти можеш блокувати більшість звичайних атак, утримуючи кнопку L1. Втім, деякі атаки неможливо заблокувати.

Ацу часто доводиться мати справу з кількома противниками © Sony Interactive Entertainment

Якщо супротивник завдає удару, супроводженого блакитним спалахом, потрібно виконати парирування — натиснути кнопку L1 саме в мить перед ударом. Якщо ж з’являється червоний спалах, блок і парирування не допоможуть — єдиний вихід ухилитися, натиснувши кнопку «коло». Жовтий відтінок атаки означає, що ворог намагається роззброїти тебе: у такому випадку слід затиснути кнопку «трикутник» і відпустити її саме в момент удару, щоб зберегти контроль над мечем.

Якщо тебе обеззброїли, важливо швидко зреагувати: знайди свій блискучий золотий меч і знову підніми його за допомогою кнопки R2. Ти також можеш використовувати зброю, яка лежить поруч, щоб кидати її у ворогів. Для цього візьми зброю за допомогою R2, прицілься, натиснувши L2, і кинь її, знову натиснувши R2.

Вовчиця допоможе тобі у напружених ситуаціях © Sony Interactive Entertainment

10 Найкращі стартові навички

Ghost of Yotei пропонує багато навичок, за допомогою яких ти можеш вдосконалюватися. Вони поділяються на такі категорії:

Базові навички — твої основні навички доступні від самого початку. Ці базові дії особливо корисні в бою

Онрьо — ця категорія містить гілку вбивств, що дає нагоду безшумно усувати цілі

Ближній бій — навички, які підсилюють твої можливості в ближньому бою: збільшують шкоду або відкривають доступ до спеціальних атак

Помста — здібності, зосереджені на контратаках, використанні метальної зброї та нищівних ударах із коня

Вовчиця — уміння твоєї вовчиці, яка може допомагати у битві або навіть воскресити тебе після поразки

Обирай навички з розумом © Sony Interactive Entertainment

Деякі навички особливо корисні у грі. Зокрема, гілка вбивств виявляється надзвичайно практичною, адже саме тут ти опануєш уміння, що дадуть тобі перевагу в стелсовому стилі.

