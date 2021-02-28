10 реперок, за якими варто слідкувати просто зараз

Довгий час існує думка, що «чоловічий хіп-хоп», сповнений пустих балачок, понтів та кримінального минулого, вже давно вичерпав себе. Є і такий погляд на ситуацію: не варто ділити музику на «чоловічу» та «жіночу». Музичний оглядач Олесь Ніколенко пропонує вирішувати подібні світоглядні питання перед дзеркалом — і поглянути на музичну ситуацію в сьогоднішньому хіп-хопі с точки зору «відкриття»: що цікавого сьогодні може запропонувати жанр. Але також констатує: 2020-й — рік, коли жіночий хіп-хоп нарешті зайняв у світі домінантну позицію.

PS. Серед українських реперок у нашому переліку немає alyona alyona тільки тому, що вона вже міцно закріпилась на рівні поп-артистки і набрала дійсно потужних обертів. Натомість ми розповідаємо про артисток, що наразі перебувають в процесі становлення або тільки починають заявляти про себе.

Що сталося?

Світова музична індустрія (поки що) орієнтується на американську. (Поки що) найважливішим мірилом успіху в американській музиці являється чарт Billboard. Там з гріхом пополам навчились підраховувати не тільки «продажі» музики, а і «стріми», тобто, прослуховування та перегляди в інтернеті. Тому картина почала складатись більш-менш об’єктивна. І от що відбулось.

Виявляється, у травні минулого року чотири афроамериканські жінки окупували верхні позиції Billboard Hot 100. Nicki Minaj та Doja Cat із піснею «Say So», Beyoncé разом із Megan Thee Stallion з композицією «Savage». Це був перший такий момент в історії всього чарту, яка налічує більше 70 років (історія самого хіп-хопу, нагадаємо, тягнеться ще з 1980-х). Далі ще багато чого відбувалось, але ця подія стала поворотною для жіночого хіп-хопу, що почав ще впевненіше крокувати планетою. Врешті-решт, чиї звуки були одними з найбільш набридливих у соцмережі TikTok? З пісні Doja Cat «Boss B*tch»!

Зараз ми розповімо вам про найцікавіших реперок моменту: закордонних та українських. Під час прочитання рекомендуємо увімкнути наш плейлист за мотивами статті.

CHIKA

Артистка із вражаючим рівнем щирості ніби нагадує нам про саму сутність хіп-хопу: бути справжнім та казати правду. Але яку правду казати в епоху постправди? Ту, в якій впевнений/-а: правду про себе. CHIKA народилась в Алабамі, де чолов’яги в капелюхах та з рушницями ну дуже не люблять брехню та абстракцію. Тому, по-перше, в неї неймовірна та переконлива читка. По-друге, EP реперки, номінованої на премію «Греммі», під назвою «Industry Games» — це глибокі та цікаві роздуми про власну славу, відверті розмови із привидами теперішнього та минулого життя.

FO SHO

FO SHO — дівоче тріо, куди входять троє українських сестер африканського походження: Бетті, Сіона і Міріям Ендале. Вони роблять стильний та гостроактуальний продукт, який одразу має міжнародне забарвлення та спрямування як за своєю естетикою, так і за якістю. Якщо по справедливості, то про таку музику мають писати світові музичні медіа, бо у FO SHO достатньо ліберально-демократичні «меседжі» у творчості. Нюанс полягає в тому, що дівчата зараз трохи рафіновані. Вони просто роблять добре. Але сьогодні цього недостатньо, щоб тебе підхопила течія ЗМІ та народної уваги. Потрібно стати мемом або скандалом. Цікаво, чи FO SHO зможуть без цього обійтись?

cupcakKe

Дозвольте трохи порівнянь. Як це роблять чоловіки-репери? Сповідують принцип «fake it till you make it». Тобто, імітуй успіх, поки його дійсно не доб’єшся. На своїх дебютних треках вони вже читають про дорогі автомобілі та про те, як сплять на горах грошей, зароблених незаконним шляхом. Хоча в цей час, скоріше за все, записуються на дешевий мікрофон у підвальній студії. cupcakKe — не така. Спочатку вона, як-то кажуть, дійсно «досягла», а вже потім почала у своїх більш пізніх синглах видавати просто блискавичні дотепності про гроші, славу та секс (куди без нього).

Olive Taud

Анастасія Стеблицька спочатку робила вуличний хіп-хоп під псевдонімом «Олдскульний Ніндзя». У 2018-му році в рамках цього проекту вона випустила альбом «Останній Динозавр»: як зазначає видання СЛУХ, «крутий олдскульний дворовий реп з бумбоксом на баскетбольному майданчику». Якщо ближче до правди, то в рамках Олдскульного Ніндзі дівчина билась у стіну проблеми майже всього українського репу: відсутності слухача, постійної аудиторії. Це дужа болюча тема, незважаючи на те, що в останні роки місцевий хіп-хоп дійсно переживає ренесанс та в ньому з’являється багато цікавих імен.

Але за останні 10-15 років український реп так і не збудував собі популярних медійних майданчиків, де можна було б заявляти про себе. Великим ЗМІ він як не був потрібен тоді, так і не потрібен зараз. Тому про Олдскульного Динозавра знали хіба що ті, хто і так «в темі» та слідкує за українським хіп-хопом на просторах пабліку «ПідБіт». Але Анастасія не засмутилась — і зробила ребрендинг. Тепер виступає під псевдонімом Olive Taud, залишається по-вуличному «трушною», але робить більш загальнодоступну та трендову музику — і легко вбудовує себе десь між Аліною Паш та alyona alyona. Саме через те, що вона змінила в тому числі свою «модель диструбуції контенту» і активно випускає нові сингли, її пісні почала помічати більша кількість людей. Треки Olive Taud регулярно з’являються у офіційних плейлистах від редакторів стрімінгових сервісів.

Armani Caesar

Якщо дуже коротко описувати Armani Caesar: вона — це 100% флекс. Однак важко пояснити, що таке «флекс» настільки ж коротко. Скажімо так — це певний реперський спосіб життя. Коли ти не просто відчуваєш спокій за своє фінансове положення, а буквально клацаєш пальцем — і в наступну мить бачиш сповіщення про черговий переказ коштів на твій рахунок. Це накладає дуже відчутний відбиток і на творчість. І ось Armani Caesar геніально провадить таке флексове життя у своїх треках. Можна сказати, що це музика, заряджена на гроші та успіх у справах.

Audrey Nuna

Робить відсилки до Арети Франклін, Ніни Сімон та Аніти Бейкер. Змушує читати довжелезні коментарі, які пояснюють її тексти. Якщо треба, може читати куплети із кулеметною швидкістю, а може і співати під ніжний R’n’B-грув. Дуже впевнена в собі, а їй лише 21. Знає все про наші слабкості, наприклад, про зловживання плітками про інших людей у них за спинами. Які ще треба аргументи, щоб довести, що перед нами нове велике ім’я?

Bbymutha

Bbymutha (справжнє ім'я — Брітні Мур) робить музику для себе. «Коли я репую — це особисте, я не просто вигадую історії», — заявила вона в інтерв'ю Washington Post. — Це мій особистий досвід». Саме ця відвертість робить музику Мур настільки свіжою на фоні реп-індустрії, яка досі продукує недосяжний для більшості людей гламур, та заробляє на цьому великі гроші. Слухати її пісні — все одно що зустріти стару подругу, яка спочатку балується розповідями чи натяками про свої сексуальні пригоди, далі розповідає історії про власних дітей-бешкетників, а потім згадує, як відплатила якомусь негідникові, що дозволив собі її публічно принизити.

Alina Pash

Ця співачка за визначення «реперка» може образитись та надавати віртуальних тумаків у коментах. Чистокровним хіп-хопом те, що робить Аліна Паш, назвати дійсно важко. Але її творчість так чи інакше підпадає під визначення «urban music» — більш широку категорію, під якою розуміють соціально загострену музику, що слухає молодь у великих містах. Зараз Аліна Паш у цікавому положенні: артистці вдалося перетворити своє ім’я на комерційний бренд та «засвітитись» на велику частину країни. В музичному ж плані у неї поки що стадія «творчого пошуку». Гучно вистріливши хітом «Bitanga» в 2018-му році вона старанно посилає своїх же «кредиторів», які занадто рано нагородили її преміями та авансами (хто їх за язика тягнув?).

Замість того, аби далі продукувати хіти для поп-конвеєра, у 2019-му році Паш випустила подвійний концептуальний альбом «Пинтя: Гори», який мало хто зрозумів. А в 2020-му запустила власний лейбл Bitanga Blood, де видає релізи близьких по духу молодих артистів. Співачка рухається своїм шляхом і радше займається побудовою власного ком’юніті і медійних осередків, аніж намагається закріпитись у сприйнятті публіки, як авторка численних хітів. Навіть тільки за те, що Аліна йде всупереч мейнстрімним стереотипам про «бомбардування стрімким успіхом», її можна поважати та слідкувати, що навколо неї буде далі. Здається, вона тут надовго.

Паніка

У 2018-му році молода харківська виконавиця яскраво заявила про себе візитівкою під назвою «Розмови». Це був невеличкий EP на 6 треків, вдале поєднання R&B/Soul бітів із живим інструментарієм та приємним жіночім вокалом. Із музикою та продюсуванням Паніці допомагали авторитетні люди в українському хіп-хопі: DJ Shon з лейблу Kickit Records та бітмейкер The Cancel, який славиться своїм фірмовим джазовим хіп-хопом.

На жаль, і «Розмови» робились довго, і далі дівчина кудись пропала з музичних радарів через більш загальну проблему нової української сцени: артисти розчиняються в побутових обставинах. Мало кому вдається, умовно кажучи, «після роботи» зберігати в собі достатньо творчої наснаги для того, аби постійно створювати та випускати новий музичний матеріал — і до того ж займатися його просуванням. Але ми все одно чекаємо на повернення артистки. Паніко, повернись!

Патронташ