Ігри, на які ми чекаємо у 2021

Звичайно, самі-знаєте-що вносить свої корективи у графік релізів головних ігор року. Саме тому на більшість пунктів у списку видавці усе ще не назвали конкретні дати виходу, а деякі вже перенесли. Хай там як, ось 11 ігор 2021 року, яких ми чекаємо більше за інші.

Hitman 3

Hitman 3 © IO Interactive

Дата виходу: 20 січня

Останні частини Hitman хай і експериментували з форматами випуску, все одно були найкращим, що траплялося з серією. У нещодавньому експерименті ми навіть спеціально пограли в оригінал, щоб зрозуміти: нові «Хітмани» рулять. Тож завершальну частину трилогії з 6 новими рівнями, не враховуючи DLC, ми чекаємо дуже сильно. Тим більше, що вона вийде і на консолях нового покоління з усіма їхніми фішками.

Far Cry 6

Far Cry 6 © Far Cry 6

Дата виходу: квітень-травень 2021

Far Cry — ідеальна пісочниця, яка цього разу відправляється кудись чи то у Латинську Америку, чи то на Карибські острови. Але головне — до неї приєднується Джанкарло Еспозіто, головний ТВ-злодій з «Мандалорця», «Пуститися берега» та ще багатьох крутих штук. Чого б не чекати?

Horizon Forbidden West

Horizon: Forbidden West © Horizon: Forbidden West

Дата виходу: TBA

Звичайно, у карантин ми дуже обережно сподіваємося, що новий Horizon не перенесуть на наступний рік, а випустять у 2021. А от у тому, що він буде крутим, сумнівів майже немає. Достатньо згадати наші враження з літньої презентації PS5 та подивитися на візуалку нового покоління PlayStation. Розробники обіцяють ще епічнішу пригоду Елой.

God of War Ragnarok

God of War © Sony

Дата виходу: TBA

Як і у випадку з Horizon, у нової God of War поки що немає конкретної дати релізу. І незважаючи на те, що у більшості джерел поки значиться дата виходу 2021, у карантинному світі випуск двох таких франшиз у один рік виглядає аж занадто оптимістичним сценарієм. Але, звичайно, будемо сподіватися.

Riders Republic

Спробуй все, що пропонує Riders Republic © Ubisoft

Дата виходу: осінь 2021.

Riders Republic обіцяють перевинайти жанр багатокористувацьких ігор про екстремальні види спорту. Ми навіть поговорили з її розробниками, щоб дізнатися деталі та основні фішки нової гри. Riders Repulbic мала вийти у лютому, але вже у січні розробники випустили звернення, у якому розповіли про перенесення релізу на осінь. З іншого боку, немає сумнівів, що катати на лижах, великах, сноубордах та літати у костюмі-крилі буде точно весело.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Дата виходу: TBA

Якщо ти грав у попередню частину Ratchet & Clank на PS4, то знаєш, наскільки вона крута. Це фактично інтерактивний «піксарівський» мультфільм з вражаючими декораціями, дотепним гумором та розкішним геймплеєм, цікавим навіть для дорослих. Тому коли влітку нам показали кадри з нової частини, ми були приємно вражені використанням потужностей SSD, швидкою зміною різних локацій та усіма цими спецефектами. Чекаємо.

Gotham Knights

Gotham Knights © Gotham Knights

Студія WB Montreal зробила недооцінену на наш погляд частину Arkham Knight Origins, а тепер взялася за менш очевидних супергероїв DC. Сюжет обертається навколо чотирьох протагоністів — Бетґерл, Найтвінґа, Червоного Ковпака і Робіна — які борються з насильством та беззаконням у Ґотемі після смерті Бетмена. За механіки, враховуючи досвід студії, ми також спокійні. Усе це інтригує.

Returnal

Дата виходу: TBA

Про Returnal поки що відомо відносно мало, але ролик на презентації PS5 обіцяє нам дорослий космічний трилер з елементами сюжету фільму Edge of Tomorrow. Ми скучили за серйозною похмурою фантастикою, яку востаннє бачили в Alien Isolation та Dead Space, тож чекаємо, як розробники використають можливості PS5.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 © Polyphony digital

Король гіківських автосимуляторів, серія Gran Turismo повертається. І якщо остання частина — Gran Turismo Sport — концентрувалася саме на автоспорті, то у повноцінній 7 частині нас знову чекає увесь масштаб та глибоке занурення в автомобільну естетику.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Що б не відбувалося на цій картинці, ми це хочемо © Nintendo

Дата виходу: 12 лютого

Останній великий ексклюзив Nintendo, мила гра Animal Crossing, вийшла майже рік тому. Тепер на Swich виходить Super Mario 3D World, який має надовго втамувати цей голод. У неї можна грати й одному, і з іншим гравцем, і в мультиплеєр на 4-х. З одного боку, Nintendo вкотре повертається до римейків старих тайтлів, з іншого, їх складно за це лаяти, бо грати завжди весело.

Deathloop

Deathloop © Arkane Studios

Дата виходу: 21 травня