Ігри

Ігри, на які ми чекаємо у 2021

© Far Cry 6
Від Hitman 3 до Horizon Forbidden West — 11 ігор, у які ми плануємо грати цього року.
Автор Red BullОпубліковано
Звичайно, самі-знаєте-що вносить свої корективи у графік релізів головних ігор року. Саме тому на більшість пунктів у списку видавці усе ще не назвали конкретні дати виходу, а деякі вже перенесли. Хай там як, ось 11 ігор 2021 року, яких ми чекаємо більше за інші.

Hitman 3

Hit and run
Hitman 3
© IO Interactive
Дата виходу: 20 січня
Останні частини Hitman хай і експериментували з форматами випуску, все одно були найкращим, що траплялося з серією. У нещодавньому експерименті ми навіть спеціально пограли в оригінал, щоб зрозуміти: нові «Хітмани» рулять. Тож завершальну частину трилогії з 6 новими рівнями, не враховуючи DLC, ми чекаємо дуже сильно. Тим більше, що вона вийде і на консолях нового покоління з усіма їхніми фішками.

Far Cry 6

Far Cry 6
Far Cry 6
© Far Cry 6
Дата виходу: квітень-травень 2021
Far Cry — ідеальна пісочниця, яка цього разу відправляється кудись чи то у Латинську Америку, чи то на Карибські острови. Але головне — до неї приєднується Джанкарло Еспозіто, головний ТВ-злодій з «Мандалорця», «Пуститися берега» та ще багатьох крутих штук. Чого б не чекати?

Horizon Forbidden West

Horizon: Forbidden West
Horizon: Forbidden West
© Horizon: Forbidden West
Дата виходу: TBA
Звичайно, у карантин ми дуже обережно сподіваємося, що новий Horizon не перенесуть на наступний рік, а випустять у 2021. А от у тому, що він буде крутим, сумнівів майже немає. Достатньо згадати наші враження з літньої презентації PS5 та подивитися на візуалку нового покоління PlayStation. Розробники обіцяють ще епічнішу пригоду Елой.

God of War Ragnarok

God of War
God of War
© Sony
Дата виходу: TBA
Як і у випадку з Horizon, у нової God of War поки що немає конкретної дати релізу. І незважаючи на те, що у більшості джерел поки значиться дата виходу 2021, у карантинному світі випуск двох таких франшиз у один рік виглядає аж занадто оптимістичним сценарієм. Але, звичайно, будемо сподіватися.

Riders Republic

Спробуй все, що пропонує Riders Republic
Спробуй все, що пропонує Riders Republic
© Ubisoft
Дата виходу: осінь 2021.
Riders Republic обіцяють перевинайти жанр багатокористувацьких ігор про екстремальні види спорту. Ми навіть поговорили з її розробниками, щоб дізнатися деталі та основні фішки нової гри. Riders Repulbic мала вийти у лютому, але вже у січні розробники випустили звернення, у якому розповіли про перенесення релізу на осінь. З іншого боку, немає сумнівів, що катати на лижах, великах, сноубордах та літати у костюмі-крилі буде точно весело.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Дата виходу: TBA
Якщо ти грав у попередню частину Ratchet & Clank на PS4, то знаєш, наскільки вона крута. Це фактично інтерактивний «піксарівський» мультфільм з вражаючими декораціями, дотепним гумором та розкішним геймплеєм, цікавим навіть для дорослих. Тому коли влітку нам показали кадри з нової частини, ми були приємно вражені використанням потужностей SSD, швидкою зміною різних локацій та усіма цими спецефектами. Чекаємо.

Gotham Knights

Gotham Knights
Gotham Knights
© Gotham Knights
Студія WB Montreal зробила недооцінену на наш погляд частину Arkham Knight Origins, а тепер взялася за менш очевидних супергероїв DC. Сюжет обертається навколо чотирьох протагоністів — Бетґерл, Найтвінґа, Червоного Ковпака і Робіна — які борються з насильством та беззаконням у Ґотемі після смерті Бетмена. За механіки, враховуючи досвід студії, ми також спокійні. Усе це інтригує.

Returnal

Дата виходу: TBA
Про Returnal поки що відомо відносно мало, але ролик на презентації PS5 обіцяє нам дорослий космічний трилер з елементами сюжету фільму Edge of Tomorrow. Ми скучили за серйозною похмурою фантастикою, яку востаннє бачили в Alien Isolation та Dead Space, тож чекаємо, як розробники використають можливості PS5.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
© Polyphony digital
Король гіківських автосимуляторів, серія Gran Turismo повертається. І якщо остання частина — Gran Turismo Sport — концентрувалася саме на автоспорті, то у повноцінній 7 частині нас знову чекає увесь масштаб та глибоке занурення в автомобільну естетику.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario 3D World + Bowser's Fury
Що б не відбувалося на цій картинці, ми це хочемо
© Nintendo
Дата виходу: 12 лютого
Останній великий ексклюзив Nintendo, мила гра Animal Crossing, вийшла майже рік тому. Тепер на Swich виходить Super Mario 3D World, який має надовго втамувати цей голод. У неї можна грати й одному, і з іншим гравцем, і в мультиплеєр на 4-х. З одного боку, Nintendo вкотре повертається до римейків старих тайтлів, з іншого, їх складно за це лаяти, бо грати завжди весело.

Deathloop

Deathloop
Deathloop
© Arkane Studios
Дата виходу: 21 травня
Шутери вже давно потребують свіжих ідей, і Deathloop від Arkane Studios (авторів Dishonored та Prey), схоже, пропонує декілька. Вісім цілей потрібно вбити до півночі. Якщо хтось втече (або якщо тебе вб’ють), день починається знову, і всі попередні роботи потрібно завершити знову. Arkane називає свою гру «головоломкою вбивства», і гравці повинні скласти її, щоб досягти успіху. Плюс нетипова естетика. Словом, ми заінтриговані.