Ігри, на які ми чекаємо у 2021
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Від Hitman 3 до Horizon Forbidden West — 11 ігор, у які ми плануємо грати цього року.
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Звичайно, самі-знаєте-що вносить свої корективи у графік релізів головних ігор року. Саме тому на більшість пунктів у списку видавці усе ще не назвали конкретні дати виходу, а деякі вже перенесли. Хай там як, ось 11 ігор 2021 року, яких ми чекаємо більше за інші.
Hitman 3
Дата виходу: 20 січня
Останні частини Hitman хай і експериментували з форматами випуску, все одно були найкращим, що траплялося з серією. У нещодавньому експерименті ми навіть спеціально пограли в оригінал, щоб зрозуміти: нові «Хітмани» рулять. Тож завершальну частину трилогії з 6 новими рівнями, не враховуючи DLC, ми чекаємо дуже сильно. Тим більше, що вона вийде і на консолях нового покоління з усіма їхніми фішками.
Far Cry 6
Дата виходу: квітень-травень 2021
Far Cry — ідеальна пісочниця, яка цього разу відправляється кудись чи то у Латинську Америку, чи то на Карибські острови. Але головне — до неї приєднується Джанкарло Еспозіто, головний ТВ-злодій з «Мандалорця», «Пуститися берега» та ще багатьох крутих штук. Чого б не чекати?
Horizon Forbidden West
Дата виходу: TBA
Звичайно, у карантин ми дуже обережно сподіваємося, що новий Horizon не перенесуть на наступний рік, а випустять у 2021. А от у тому, що він буде крутим, сумнівів майже немає. Достатньо згадати наші враження з літньої презентації PS5 та подивитися на візуалку нового покоління PlayStation. Розробники обіцяють ще епічнішу пригоду Елой.
God of War Ragnarok
Дата виходу: TBA
Як і у випадку з Horizon, у нової God of War поки що немає конкретної дати релізу. І незважаючи на те, що у більшості джерел поки значиться дата виходу 2021, у карантинному світі випуск двох таких франшиз у один рік виглядає аж занадто оптимістичним сценарієм. Але, звичайно, будемо сподіватися.
Riders Republic
Дата виходу: осінь 2021.
Riders Republic обіцяють перевинайти жанр багатокористувацьких ігор про екстремальні види спорту. Ми навіть поговорили з її розробниками, щоб дізнатися деталі та основні фішки нової гри. Riders Repulbic мала вийти у лютому, але вже у січні розробники випустили звернення, у якому розповіли про перенесення релізу на осінь. З іншого боку, немає сумнівів, що катати на лижах, великах, сноубордах та літати у костюмі-крилі буде точно весело.
Ratchet & Clank: Rift Apart
Дата виходу: TBA
Якщо ти грав у попередню частину Ratchet & Clank на PS4, то знаєш, наскільки вона крута. Це фактично інтерактивний «піксарівський» мультфільм з вражаючими декораціями, дотепним гумором та розкішним геймплеєм, цікавим навіть для дорослих. Тому коли влітку нам показали кадри з нової частини, ми були приємно вражені використанням потужностей SSD, швидкою зміною різних локацій та усіма цими спецефектами. Чекаємо.
Gotham Knights
Студія WB Montreal зробила недооцінену на наш погляд частину Arkham Knight Origins, а тепер взялася за менш очевидних супергероїв DC. Сюжет обертається навколо чотирьох протагоністів — Бетґерл, Найтвінґа, Червоного Ковпака і Робіна — які борються з насильством та беззаконням у Ґотемі після смерті Бетмена. За механіки, враховуючи досвід студії, ми також спокійні. Усе це інтригує.
Returnal
Дата виходу: TBA
Про Returnal поки що відомо відносно мало, але ролик на презентації PS5 обіцяє нам дорослий космічний трилер з елементами сюжету фільму Edge of Tomorrow. Ми скучили за серйозною похмурою фантастикою, яку востаннє бачили в Alien Isolation та Dead Space, тож чекаємо, як розробники використають можливості PS5.
Gran Turismo 7
Король гіківських автосимуляторів, серія Gran Turismo повертається. І якщо остання частина — Gran Turismo Sport — концентрувалася саме на автоспорті, то у повноцінній 7 частині нас знову чекає увесь масштаб та глибоке занурення в автомобільну естетику.
Super Mario 3D World + Bowser's Fury
Дата виходу: 12 лютого
Останній великий ексклюзив Nintendo, мила гра Animal Crossing, вийшла майже рік тому. Тепер на Swich виходить Super Mario 3D World, який має надовго втамувати цей голод. У неї можна грати й одному, і з іншим гравцем, і в мультиплеєр на 4-х. З одного боку, Nintendo вкотре повертається до римейків старих тайтлів, з іншого, їх складно за це лаяти, бо грати завжди весело.
Deathloop
Дата виходу: 21 травня
Шутери вже давно потребують свіжих ідей, і Deathloop від Arkane Studios (авторів Dishonored та Prey), схоже, пропонує декілька. Вісім цілей потрібно вбити до півночі. Якщо хтось втече (або якщо тебе вб’ють), день починається знову, і всі попередні роботи потрібно завершити знову. Arkane називає свою гру «головоломкою вбивства», і гравці повинні скласти її, щоб досягти успіху. Плюс нетипова естетика. Словом, ми заінтриговані.