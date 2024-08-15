Гравійний байкпакінг, або, як його ще називають, «подорож по гравію», — це коли ти прив'язуєш до рами велосипеда купу сумок і вирушаєш у подорож бездоріжжям.

Популярність цього виду подорожей зростає, оскільки люди хочуть вирватися з рутини на природу, натхнені такими іконами велоспорту, як Лаел Вілкокс та Лахлан Мортон, які зачарували світ епічними та естетичними гравійними подорожами. Хоча цей вид подорожей відомий як швидший та екзотичніший за традиційні велоподорожі, немає жодного правила, яке б говорило, що гравійний байкпакінг не може бути спокійним та соціальним. Головне насолоджуватися дорогою в будь-якому темпі, тому доки ти отримуєш задоволення, роби це по-своєму і май гарний вигляд (жартую, хоча, чесно кажучи, важко не мати гарний вигляд на гравії).

01 01. Планування першої подорожі

Пейсон МакЕлвін їсть гравій на сніданок, обід та вечерю (не буквально) © Thrainn Kolbeinsson/Red Bull Content Pool

Якщо ти думаєш про планування гравійної велоподорожі, знай, що основна частина твоїх найкорисніших знань прийде у вигляді досвіду, тому що такі відпустки зазвичай зводяться до особистих уподобань. Часто буває так, що ти вирушаєш в ретельно сплановану поїздку, але одразу ж розумієш, що хочеш перелаштуватися, викинути половину спорядження або почати їхати у протилежному напрямку. На щастя, більшість з цих речей легко зробити, тому немає потреби перейматися й обдумувати все до того, як ти виїдеш. Однак, ось кілька корисних речей, які варто врахувати на етапі планування.

02 02. Підготуй велосипед

Твій велосипед може виглядати приблизно так © Tegan Phillips

Перше правило гравійного байкпакінгу — будь-який велосипед може бути гравійним, якщо ти повіриш у це (у межах розумного). Не потрібно витрачати купу грошей на модний велосипед, якщо ти хочеш відправитися у велоподорож. Якщо у тебе немає гравійного велосипеда, підійде гірський байк (в ідеалі — хардтейл). Якщо є змога оптимізувати його або ти плануєш придбати новий велосипед, можна звернути увагу на:

Матеріал рами : підійде будь-який, тому вибір залежить від твоїх пріоритетів; алюміній — найбільш бюджетний, карбон — найшвидший, сталь — найміцніший, а титан — найкомфортніший.

Шини : безкамерні шини є, напевно, найбільш практичним варіантом для бездоріжжя. Що стосується ширини, то оптимальним варіантом є 32-38 мм для більш гладкого гравію, 38-45 мм для «звичайного» гравію та 45 мм і більше для технічного гравію. Якщо ти думаєш, що в якийсь момент тобі доведеться робити щось складне, краще вибрати велосипед з достатнім кліренсом, навіть якщо спочатку він не знадобиться.

Гальма : дискові гальма з їхньою додатковою гальмівною силою у важких умовах — найкращий вибір для гравію, особливо на завантаженому велосипеді.

Порада профі : який би велосипед ти не обрав, перед багатоденною поїздкою пройди професійне налаштування велосипеда і переконайся, що ти перевірив сідло. Дрібні недоліки можуть перетворитися на прикрі травми при різкому збільшенні навантаження.

03 03. Планування маршруту

Пейсон МакЕлвін у фільмі «Перетинаючи Тасманію» (вже на Red Bull TV) © Thrainn Kolbeinsson/Red Bull Content Pool

Якщо адаптувати цитату гуру менеджменту Пітера Друкера, гравійний велотуризм — це не стільки про вибір правильного маршруту, скільки про правильний вибір маршруту. Прийми той факт, що попри планування, ти, ймовірно, все одно бодай раз перенесеш свій велосипед через паркан або через брудне поле з вівцями. Але нехай це не зупиняє тебе від планування.

Побудуй маршрут : ти можеш або знайти й адаптувати тур, який хтось вже спланував або проїхав, через сайт на кшталт Bikepacking.com, або побудувати власний з нуля, використовуючи планувальник, як-от Komoot, RidewithGPX або Strava.

Пам'ятай, що не всі кілометри однакові : не ігноруй такі чинники, як висота над рівнем моря, дорожнє покриття, ймовірні погодні умови та загальна втома, коли оцінюєш яку відстань зможеш проїхати за день.

Визнач ключові пункти : перевір джерела їжі та води, веломагазини, місця для ночівлі та інші важливі локації, повз які ти, можливо, захочеш проїхати.

Розроби план дій на випадок надзвичайних ситуацій : корисно бути готовим до найгірших сценаріїв. Якщо з твоїм наметом, кермом або правим коліном щось не так — кому ти будеш дзвонити? І що робитимеш? Це треба знати.

Порада профі : якщо ти введеш весь свій маршрут в Komoot і скажеш йому, скільки днів плануєш подорожувати, він зможе врахувати відстань і висоту, розбити маршрут на приблизно рівні етапи. Ще ти можеш створити «колекцію» маршруту, яка дасть змогу огляду всієї подорожі, а також кожного окремого етапу.

04 04. Організація спорядження

Ідея спорядження © Tegan Phillips

Найкраще спорядження для першої велоподорожі — це те, яке ти випросив, позичив або вкрав (не в магазині, а, можливо, у невірного колишнього). Або купив у секонд-хенді. Тому що а) нове спорядження коштує дорого і б) краще протестувати різні речі та зрозуміти, що тобі підходить, перш ніж інвестувати в щось.

Ось основний перелік спорядження для гравійних велоподорожей:

Велосипедні сумки : типовий набір для гравійної велоподорожі включає сумку для рами, сумку для сідла, сумку для верхньої труби та сумку для керма. Ти знайдеш свою систему того, що і де носити, але загальна стратегія полягає в тому, щоб використовувати верхню сумку для харчів та речей, до яких ти хочеш мати доступ в дорозі; раму для велосипедних інструментів; підсідельну сумку для речей, до яких ти будеш мати доступ тільки вночі, наприклад, одягу (з повсякденним взуттям, пристебнутим зверху). На кермо — згорнуте в рулон спальне спорядження.

Кемпінг : для ночівлі велосипедисти зазвичай обирають комбінацію дикого кемпінгу, проживаючи в кемпінгах, готелях та AirBnb. Залежно від планів, тобі може знадобитися надувний матрац, спальний мішок, бівачний мішок або легкий намет.

Харчування та гідратація : тобі слід подбати про те, щоб у тебе завжди було більше води, ніж потрібно. Якщо твій рюкзак обмежує простір для пляшок, ти можеш прикріпити пляшки до передньої вилки або скористатися легким гідратаційним пакетом. Можливо, ти захочеш взяти з собою невелику плиту, деяке обладнання для приготування їжі та основні продукти, або ж ти можеш купити всю їжу дорогою. Крім того, крихітний складаний рюкзак чудово підійде, якщо ти ходиш по магазинах за продуктами та тобі просто потрібно проносити їжу на кілька кілометрів.

Одяг : якщо у тебе є місце, знадобляться два комплекти одягу (велосипедні шорти або нагрудники та футболка), щоб можна було його змінювати й прати. Основними додатковими елементами комплекту будуть спортивні бра, шкарпетки, рукавички та теплі речі. Поза велосипедом тобі знадобиться принаймні один комплект одягу, який ти зможеш вдягати як в кафе, так і для сну (зручний, легкий і універсальний). Додай спідню білизну, повсякденне взуття та головний убір.

Велосипедні аксесуари, інструменти та запчастини: велокомп'ютер з навігацією є ключовим елементом спорядження в гравійній велоподорожі. Як і передній ліхтар, задній ліхтар і, можливо, GPS-трекер. Тобі знадобляться зарядні пристрої та зарядні кабелі для всіх цих речей, а також павербанк. Тобі також знадобляться інструменти, щоб залатати прокол, обслуговувати велосипед і розв'язати будь-які інші проблеми. Подумай про мультитул, важелі для шин, ручний насос, запасна трубка, заглушки, герметик, мастило для ланцюга, кишеньковий ніж, скотч, мотузку і кілька кабельних стяжок. Ти можеш додати такі речі, як запасний перемикач, спиці або ланцюг, якщо маєш механічні навички, щоб використати їх.

Гігієна та медицина : найнеобхідніше — це зубна щітка і паста, сонцезахисний крем, мило, крем від натирання, індивідуальні ліки, спрей від комах і базова аптечка. Менструальна чаша — це екологічний і компактний варіант для тих, у кого можуть бути місячні. Корисно придбати набір крихітних контейнерів для косметики (їх можна замовити онлайн) і переливати туди улюблені засоби.

Особисті речі : тримай при собі телефон, гроші, банківські картки, паспорт та інші цінні речі у водонепроникній сумці або чохлі, які можна легко зняти та взяти з собою, якщо тобі потрібно залишити велосипед без нагляду. Крім того, якщо ти хочеш вразити (або роздратувати) свою команду, візьми з собою розважальні аксесуари, як-от колонка, блокнот і ручка, фотоапарат або колоду карт.

05 05. У дорозі

Не забудь заправитися © Patrik Fluck/Red Bull Content Pool

Після того, як ти вирушиш в дорогу, в ідеалі після однієї пробної поїздки, подумай про такі речі:

Заправки та кафе — твої друзі : поки ти їдеш, ти завжди будеш шукати місця, де можна (1) заправити пляшки, (2) купити їжу, (3) випити кофеїну (Red Bull може допомогти тобі зарядитися енергією й зосередитися), (4) зарядити електроніку, (5) скористатися туалетом і (6) спитати людей про маршрут. Заправки та/або кафе часто виконують всі ці пункти одночасно. Познач їх на своєму маршруті.

Безпека на бездоріжжі : на гравійних дорогах зазвичай менше транспорту, але водії все одно перевищують швидкість і часто не очікують зустріти велосипедистів, тому будь пильним і використовуй ліхтарі.

Будь екологічно свідомим : зберігай дику природу дикою. Не залишай слідів, пам'ятай про природоохоронні території та приватну власність і не порушуй спокій природи.

Дружи з незнайомцями : місцеві жителі та попутники часто можуть розповісти тобі про таємні ресторани, фотогенічні обходи та приховані місця для кемпінгу. Вони можуть навіть запропонувати місце для ночівлі. Зараз саме час проявити себе та бути дружнім (до того ж ти, ймовірно, ніколи більше не побачиш цих людей, тому втрачати нічого).

06 06. Після подорожі

Скоріш за все, після поїздки тобі захочеться закинути всі речі з байкпакінгу в якусь темну комору і забути про них, поки ти приймаєш довгий душ і думаєш про найсмачнішу їжу у твоєму житті. Після цього зроби ось що:

Почисти і правильно зберігай спорядження: миття та сортування брудного спорядження не є приємним заняттям, але розпаковувати брудні речі через кілька тижнів після походу не так весело, а купувати новий намет через те, що не знаєш, куди поділася одна жердина від нього після останнього походу кілька місяців тому, ще менш весело.

Роби нотатки : це не має вирішального значення, але може добре допомогти. Після (або під час) кожної подорожі роби кілька нотаток про те, що хотілося б спробувати, купити або зробити по-іншому в майбутньому у кількох категоріях, наприклад, спорядження, харчування, підготовка та планування походу. Переконайся, що ти прочитав їх перед наступною поїздкою.

Роби внесок у спільноту : це абсолютно необов'язково, але якщо ти поділишся своїм маршрутом або історіями у блозі, на форумі, в соціальних мережах або на будь-якій велосипедній платформі, наприклад, Strava, це може бути чудовим способом записати свої спогади, а також створити корисні ресурси для інших любителів велоподорожей.

Це та частина статті, де автор зазвичай каже: «І наостанок, не забувай отримувати задоволення», тому я додам: «І пам'ятай, що задоволення 2-го типу (також відоме як «задоволення заднім числом») все ще залишається задоволенням». Можливо, це найкращий тип веселощів.

Якщо ти відчуваєш бажання вирушити у веломандрівку і думаєш, що тобі не завадило б трохи більше натхнення, переходь на Red Bull TV, щоб переглянути деякі з цих крутих фільмів про велосипедні пригоди . Або подивися «Перетинаючи Тасманію» прямо тут:

22 хв Crossing Tasmania MTB rider Payson McElveen attempts to cross Australia’s least populated state: the island of Tasmania.