Grinya та його 5 найнебезпечніших заїздів у житті

За стільки років у спорті український дрифтер, триразовий володар титулу Drift King та атлет Red Bull Олександр Grinya Гринчук назбирав багато дорожніх пригод. Ми запитали про найбільш небезпечні та напружені із них. Окрім того, що це неабияк цікаво, Grinya ще й дав кілька порад, які допоможуть впевнено почуватися у тачці будь-де: у пустелі, на гірських серпантинах та навіть на звичайних українських дорогах. А це, як відомо, ще те випробування!

Київський автодром «Чайка»

Як не дивно, одним з найперших і, в той же час, найбільш страшних досвідів для мене була київська «Чайка» у 2008-му. Тоді ми лише починали займатися дрифтингом. Наш максимум — відкриті майданчики і порівняно невелика швидкість. А тут столичний трек, повністю загороджений металевими бар’єрами. Будь-яка помилка на такій трасі коштувала, як мінімум, розбитої тачки.

Для непідготовленого водія — це розгін до 120 км/год, різкі перепади висоти і стрибки у закриті повороти. Це був тільки другий рік, відколи ми почали кататися — і мені дуже кортіло стати чемпіоном. Тому потрібно було змусити себе стрибнути у пустоту. І, хоча у той день чемпіоном я так і не став, після цього решта трас здавалася просто легкою прогулянкою на фоні підкореної «Чайки».

Олександр Гринчук згадує свої найнебезпечніші заїзди © Roman Rudakov/Red Bull Content Pool

Знову «Чайка» і найбільша аварія в кар’єрі

У 2017 році київський автодром таки змінили. З іншої його сторони побудували ще більш швидкісну і небезпечну трасу. На ній ми працювали уже зі спотером, моїм керманичем Юрієм, який буквально виконує роль очей пілота і підказує мені впродовж всього заїзду.

Тоді це була фінальна гонка, де все вирішувалося в останні секунди. Аж раптом я зачепив бар’єр, машина підстрибнула на швидкості 140-150 км/год — і зробила у повітрі оберти на 720 градусів. Після того як ми зупинилися, я просто вийшов з автівки і опинився поряд з величезним шматком металобрухту, яким донедавна був мій Nissan 350Z.

Ця ситуація шокувала багатьох на трибунах. До мене одразу ж підбігла швидка, та я був без жодної подряпини. То був мій найбільший краш у кар’єрі. Потім передивлявся цей момент купу разів. З одного боку, все відбулося дуже швидко, за 2-3 секунди. Та всередині авто час ніби зупинився.

Моє авто було оснащено максимально безпечно: сидіння-ковш, ремені безпеки, каркас, шолом. Найважливіше тоді було сфокусуватися на правильних діях і зробити все, аби не нашкодити собі. До речі, автівка вже за два тижні була як нова.

Втім, це ситуація більш спортивного характеру. Якщо говорити про міські дороги, то там відбуваються куди страшніші речі.

Я маю кілька правил. Наприклад, пригальмовувати перед сліпими перехрестями навіть на зелений. Олександр Гринчук drift

Розуміти, що, коли автобус перед тобою різко скидає швидкість, то, скоріш за все, хтось намагається перебігти дорогу, а тому обганяти поки не варто. Усе це, звичайно, приходить з досвідом.

Grinya під час змагання з Марко Закурілом © Thodoris Ermilios

Сочі. 46 машин на старті — і 13 на фініші

«Сочі-автодром» — один з найбільш небезпечних треків Formula 1. Траса збудована доволі недолуго, з квадратними поворотами. Її зводили посеред уже готових об’єктів, тому весь трек огородили бетонними блоками. Тому пілотам доводиться маневрувати у закритих поворотах під бетонними стінами на швидкості понад 160 км/год.

Не дивно, що той заїзд став рекордним по кількості розбитих автівок. На старт виїхало 46 машин, а фінішу дісталось лише 13. І ми були одними з «виживших». Більше того, це все відбувалося у серпні, попри жахливу спеку, від якої деякі пілоти просто сходили з розуму і знімалися зі змагань через тепловий удар.

Це була найстрашніша гонка за всі роки. Лишитися без машини — це дріб’язок, у той час як окремі пілоти залишали трек із струсом мозку та пошкодженими ребрами.

Шалений стріт-дрифт та інші пригоди Grinya в Данії

Гальма і подорож вниз серпантином на 15-метровій тачці

Гоночне авто своїм ходом на змагання не поїде. Тому спершу я приєднував причеп до власного джипу, а згодом у нас з’явився і професійний довгий бус, до якого ми чіпляли платформу з авто. Загальна довжина такого «автопоїзда» — 15 метрів. На ньому легко долати великі дистанції, та бувають і небезпечні моменти.

Минулого року дуже багато івентів відбувалося у Туреччині. І, якщо зазвичай цим «автопоїздом» по черзі керуємо ми зі спотером, поки решта команди відпочиває, то на цей раз був зовсім інший випадок. Тоді команда була зайнята в Україні, і мені довелося везти цю 15-метрову конструкцію у Туреччину самотужки із дружиною.

За якихось 50 км до точки призначення, раптом почались гори і серпантини, у порівнянні з якими ялтинська Ай-Петрі — просто дитяча забавка.

Варто тільки уявити собі 15-метрову штуку, що згинається тільки у одній точці й одразу повністю загороджує поворот. А, коли машина завантажена — то пригоди стають ще цікавішими!

Найстрашніше було їхати вниз з гори, коли навантаження на гальма максимальні й потрібно дуже обережно ними розпоряджатися, аби вони не згоріли, а ти не лишився без гальм у такому, м’яко кажучи, непідходящому місці. Щойно ми звідти виїхали, я видихнув і одразу заніс цей заїзд до найбільш небезпечних у кар’єрі.

Тому порада всім водіям — слідкувати за моментом, коли гальма можуть перегрітися. І не гратися зайвий раз із швидкісними режимами. Краще їхати помалу і менше користуватися тормозом. Не розганятися на довгій прямій, а бути максимально обачним.

Найдовший маршрут Grinya на змагання — 5000 км © Afşin Çelik

Пустелі, піщані бурі й 100 кілометрів за 12 годин

Найдовший наш маршрут на змагання був з Одеси через Київ до Алма-Ати. Це 5000 км. При тому за 150 км до Казахстанського кордону цивілізація закінчується. Починається пустеля з температурою у травні до +50 С, з регулярними пісочними бурями і жодною автівкою поряд.

Ми проїжджали по 900 км, не зустрівши жодного міста чи заправки. І тільки на під’їзді до Китаю по-малу з’являється цивілізація. Тим паче, коли ти долаєш 5К кілометрів усього з однією ночівлею — це дуже специфічний досвід.

Ми ще й потрапили на ділянку, де ремонтували дорогу. Її будували всього у 50 м від нас, тому нам довелося їхати об’їздною. І вона була настільки розбита, що 100 кілометрів шляху ми подолали за 12 годин! Ми буквально повзли, бо щойно ти намагаєшся розігнатися, як чергова вибоїна б’є кріплення нашого «автопоїзда». Це був наш особистий антирекорд. Запевняю, так повільно ми більше ніколи не їздили.

Подолавши цей шлях, ми виявили, що наше кріплення тримається всього на одному болті. Олександр Гринчук drift

Тому швиденько дістали з багажнику інструменти, все полагодили — і рушили далі. Тому раджу всім, хто зібрався у довгу дорогу, запастися інструментами, перевірити запаски і завжди тримати під рукою ремонтний набір, аби вийти з будь-якої ситуації.