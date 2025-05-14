Від міст до боліт: детальний огляд карти Grand Theft Auto VI

Після болісного півторарічного очікування геймери нарешті отримали змогу ще раз поглянути на, ймовірно, найочікуванішу гру всіх часів — Grand Theft Auto VI. Новий трейлер з’явився одразу після оголошення дати виходу: 26 травня 2026 року. Хоч затримка й виявилася тривалою, гра виглядає настільки добре, що складно дорікнути Rockstar Games за рішення витратити більше часу на її доопрацювання.

Трейлер сповнений натяків на сюжетну лінію, за якою гравці слідуватимуть у ролі двох головних героїв — Джейсона та Люсії, а також на деякі можливі побічні завдання, які дадуть геймерам нагоду заробити трохи додаткових грошей. Ще ми ближче ознайомилися з величезним відкритим світом гри: від міських пейзажів і нетрів до боліт, озер, пляжів, лісів та інших локацій.

Карта GTA VI стане найбільшою та найрізноманітнішою з усіх, які коли-небудь створювала студія Rockstar. Вона розділена на шість окремих зон, кожна з яких має свій унікальний вигляд та атмосферу. Ці шість біомів представляють багатоманітну екосистему вигаданого штату Леоніда, який здебільшого заснований на Флориді. Подивімося, що пропонує кожна з цих зон.

01 Вайс-Сіті

Вайс-Сіті — уособлення гламуру, метушні та жадібності © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Вайс-Сіті — це версія Маямі у всесвіті GTA, наповнена гламуром та небезпеками фільмів і телесеріалів, які слугували джерелом натхнення, як-от «Обличчя зі шрамом» і «Поліція Маямі». У Grand Theft Auto: Vice City ми побували тут у 1980-х, але нове відтворення міста буде набагато більшим і детальнішим. Кожен район ретельно пророблений, щоб продемонструвати різноманітність культур, з яких складається місто: від золотих пісків пляжу Вайс-Біч до жвавих вулиць Маленької Куби. У цьому невблаганному мегаполісі розкіш непросто співіснує з бідністю та злочинністю, даючи підприємливим ділкам шанс піднятися на вершину або ж знищити себе. Будь готовий, що вулиці будуть щільно заповнені NPC і транспортом.

02 Леоніда-Кіс

Історія Джейсона починається в Леоніда-Кіс © Rockstar Games/Take-Two Interactive

На південь від Вайс-Сіті розташований Леоніда-Кіс — тропічний архіпелаг із посушливим кліматом і прохолодними блакитними водами. Якщо плануєш скупатися в затоці, будь обережний: ці води кишать небезпеками — і не лише людськими. Любиш водні розваги? Тоді можеш застрибнути на гідроцикл або викрасти човен. Але стережися воднолижників, бо це не принесе тобі нічого хорошого. Занурившись під воду, ти побачиш різноманітну морську флору й фауну — зокрема черепах і тропічних риб. А оскільки в реальних водах поблизу Маямі мешкає кілька видів акул, будь готовий до несподіваних зустрічей із дикою природою під час купання.

03 Грассріверс

У цих місцях доведеться ухилятися від поліції та алігаторів © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Грассріверс славиться своїми непрохідними болотами, які ми бачили в обох трейлерах. Ці багнисті простори без сумніву стануть справжнім випробуванням для гравця — особливо коли десь поруч ховаються алігатори. Диваки, що населяють це суворе середовище, теж можуть приховувати небезпеку.

04 Порт-Геллхорн

Сховайся від диких вулиць Порт-Геллхорна в брудному мотелі © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Це забуте узбережжя — темна сторона Леоніди, наповнена наркоторговцями, гангстерами та відчайдушними мешканцями, яким нічого втрачати. Колись популярне місце відпочинку занепало, загрузло в злочинності та бідності й тепер стоїть як пам’ятник недалекоглядній жадібності. Можеш зупинитися в дешевому мотелі, але доведеться постійно озиратися — на вулицях повно злочинців. Сухі, вибоїсті околиці ідеально підходять для того, щоб промчати на мотоциклі або квадроциклі.

05 Амброзія

Амброзія — індустріальна мекка, де панують традиційні цінності © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Сухий клімат Амброзії часто призводить до лісових пожеж, але руйнування від цих неконтрольованих займань — ніщо порівняно з хаосом, який сіють тутешні байкерські угруповання. У цьому індустріальному містечку є чимало заводів, деякі з яких, безсумнівно, є прикриттям для протизаконної діяльності. Будь готовий до напружених перестрілок у цих просторих будівлях. Центральним об'єктом Амброзії є цукровий завод Allied Crystal, який, ймовірно, стане місцем дії важливих місій.

06 Гора Калага

Тут ти зустрінеш найрізноманітніших істот © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Хочеш втекти від міських джунглів і густих боліт? Відвідай Національний парк «Гора Калага» — місце, наповнене дикою природою та рослинністю. Річки й озера надають можливості для риболовлі та купання (без загрози бути з'їденим), а вузькі стежки запрошують до піших прогулянок. Фанати Red Dead Redemption 2 почуватимуться тут як вдома, адже полювання повертається. Вистежуй та вбивай пум, оленів та інших тварин, щоб швидко заробити. Але будь обережний, адже в глушині мешкають всілякі дивні персонажі, включно з сільськими містиками та параноїдальними радикалами.