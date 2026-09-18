GTA 6 Extended Look: все, що ми дізналися з нових кадрів

Grand Theft Auto VI: An Extended Look став помітною подією навіть за мірками ігрової індустрії, продемонструвавши, наскільки далеко Rockstar Games просунула серію у створенні відкритого світу. 26-хвилинне відео показує розширені кадри геймплею та розкриває нові деталі про гру, яка безперечно є одним із наймасштабніших релізів року. І хоча не всі наші очікування справдилися, GTA VI нарешті постає перед нами значно реальнішою, ніж будь-коли. Нижче ми зібрали головні подробиці, які вдалося дізнатися з нового трейлеру.

Що таке GTA 6 Extended Look?

Коли він вийшов? У четвер, 27 серпня 2026 року

Де можна подивитися? На Netflix або на YouTube-каналі Rockstar Games

Що це таке? 26-хвилинне відео, що надає ексклюзивний доступ до нових, відібраних кадрів Grand Theft Auto VI

01 GTA 6 Extended Look нарешті показує геймплей

Після двох трейлерів, 18 місяців без офіційних кадрів і численних витоків Rockstar Games нарешті розкрила, як насправді грається GTA 6, у розширеному огляді. Замість простої добірки видовищних сцен відео показує, як різні геймплейні системи взаємодіють між собою.

Extended Look уперше дає змогу побачити весь геймплей, а не лише катсцени. Наприклад, під час сутички в хмарочосі Джейсон ховається за стінами, перш ніж відкрити вогонь. Схоже, бойову систему суттєво доопрацювали: тепер вона нагадує повноцінний шутер із системою укриттів. Автомобільна погоня через Вайс-Сіті також показує, що стрілянина по шинах поліцейських машин може стати одним із найефективніших способів відірватися від переслідувачів.

У GTA 6 знайдеться транспорт на всі випадки життя © Rockstar Games/Take-Two

Керування транспортом теж здається помітно динамічнішим, ніж у GTA 5: машини легше входять у круті повороти, а різкі гальмування дають змогу швидше реагувати на ситуацію. Перевірити свої навички можна буде у перегонах на автомобілях і кросових мотоциклах. Rockstar раніше підтверджувала, що залучила професійних автогонщиків до розробки системи керування, щоб зробити водіння реалістичнішим і приємнішим. Судячи з показаного, цей підхід уже дає свої результати.

02 Джейсон і Люсія: двоє головних героїв, одна доля

Люсія Камінос обіцяє нововведення, якого ще не було в GTA © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Стосунки між Джейсоном і Люсією відіграють центральну роль у GTA 6 — як у сюжеті, так і в геймплеї. Судячи з усього, перемикатися між двома персонажами можна буде в будь-який момент, а в одній зі сцен вони навіть спілкуються в чаті. За словами Rockstar, міцність їхніх стосунків впливатиме не лише на розвиток історії, а й на її фінал.

Оригінальний Red Bull Енергетичний напій Red Bull Дізнатися Більше

Важливо, що Джейсон і Люсія не обов'язково мають бути романтичною парою. Ти також можеш грати ними як платонічними партнерами, але в будь-якому разі цей дует залишиться в центрі сюжету.

03 Система розшуку та кримінальні профілі в GTA 6

Місто належить тобі. Тільки остерігайся закону © Rockstar Games/Take-Two

Система розшуку повертається з можливістю отримати до шести зірок — функцією, якої бракувало в GTA 5. Поліція тепер враховує одразу кілька чинників, зокрема твій одяг, зовнішність і транспортний засіб. На практиці це означає, що доведеться спалювати скомпрометовані автомобілі, змінювати одяг, а за потреби — навіть ховатися в багажнику.

Джейсон готується до бою © Rockstar Games/Take-Two

Крім того, у грі з'явилася нова система кримінальних профілів, що нагадує систему честі з Red Dead Redemption 2. Вона відстежує твою поведінку протягом усієї гри — наприклад, чи вдаєшся ти до зайвого насильства. На відміну від рівня розшуку, кримінальний профіль не скидається просто так.

04 Відкритий світ Леоніди

Саме тут стає зрозуміло, що GTA 6 прагне бути чимось більшим, ніж просто «GTA 5 з кращою графікою». Перелік сайдквестів просто величезний. Ти можеш грати у баскетбол, кататися на каяках, полювати на алігаторів або просто лежати на пляжі у Вайс-Сіті й гортати стрічку в соцмережах. Ти навіть можеш гладити собак, проходячи повз них. Або, якщо дуже хочеш, насварити їх.

Підводне плавання — одна з багатьох активностей у грі © Rockstar Games

Це розмаїття активностей підкреслює те, чого явно прагне Rockstar у GTA 6: відкритий світ, який здається живим і продовжує існувати навколо тебе, навіть коли ти не граєш.

05 Дата виходу GTA 6, тривалість гри та розмір мапи

Гарна новина: реліз GTA 6, як і раніше, заплановано на 19 листопада 2026 року для PS5 та Xbox Series X/S. Роб Нельсон із Rockstar North оцінив власне проходження гри приблизно у 80 годин. Йдеться про час, необхідний для основного сюжету та сюжетного побічного контенту.

Вихід GTA 6 заплановано на 19 листопада 2026 року © Rockstar Games

Також є інформація щодо розміру мапи. За повідомленнями, вона буде приблизно втричі більшою за світ Red Dead Redemption 2, який і без того вважається одним із найбільших відкритих світів в історії відеоігор.

06 Графіка та візуальне оформлення GTA 6

Графіка викликала справжній захват. Фотореалістичні обличчя та природні рухи роблять персонажів переконливішими, а деталізовані локації — від інтер'єрів квартир до барів на дахах і тьмяно освітлених підземних клубів — доповнюють загальну картину. Багатьох фанатів також вразила різноманітність статур другорядних персонажів — деталь, яку у відеоіграх рідко опрацьовують настільки ретельно.

Разючий рівень візуального опрацювання виконання пов'язують із бюджетом гри та тривалістю її розробки. За повідомленнями, GTA 6 вважається одним із найдорожчих тайтлів в історії.

07 Твоє тіло, твій лук: кастомізуй Джейсона та Люсію

Одна з найцікавіших деталей уже підтверджена: GTA 6 пропонує значно глибшу систему розвитку персонажів, ніж попередні частини франшизи. Подібна фізична трансформація вже була в GTA San Andreas, але цього разу механіка стала набагато складнішою. Те, що ти їси, як часто тренуєшся та як проводиш ночі, безпосередньо впливатиме на зовнішність Джейсона й Люсії.

Ти можеш облаштовувати свою нерухомість басейнами й не тільки © Rockstar Games/Take-Two

Харчування: фастфуд і надмірне вживання алкоголю призведуть до помітного набору ваги.

Фізичні вправи: регулярні тренування сприяють нарощуванню м'язів.

Сон: нічні ігрові сесії та постійний стрес позначатимуться на зовнішності персонажів.

Спосіб життя: постійні втечі від поліції можуть зробити героїв виснаженими та змученими.

Для Rockstar Games це не просто декоративна деталь. Леоніду створено як живий світ, у якому рішення гравця мають помітні наслідки та можуть впливати на перебіг гри. Тож чи гратимеш ти за спортивного гангстера, чи поринеш у бурхливе життя Вайс-Сіті — твій стиль гри матиме значення для GTA 6.

08 Реліз GTA Online залишається невизначеним

Не менш цікаво й те, про що Rockstar поки що мовчить. Однокористувацька кампанія GTA 6 вийде без мікротранзакцій, а, за словами представників компанії, під час її розробки не використовували генеративний ШІ.

Rockstar також дотримується свого усталеного підходу до змісту гри. GTA 6, як і попередні частини серії, сатирично висвітлюватиме соціальні та політичні проблеми, але реальні політичні діячі чи події безпосередньо в ній не з'являтимуться.

Водночас Extended Look не приніс жодної нової інформації про GTA Online. Rockstar уже чітко дала зрозуміти, що на старті GTA 6 буде лише однокористувацькою грою. Отже, багатокористувацький режим, імовірно, додадуть пізніше.

Після 13 років очікування Extended Look нарешті дає відповіді на деякі запитання. Тепер Rockstar залишилося показати, що 19 листопада всі представлені системи працюватимуть разом так само злагоджено, як це виглядає у трейлері.

Про автора Хто такий Філ Бріел? Філ — колишній професійний кіберспортсмен, який змагався у Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty та FIFA на ПК і консолях. В останні роки він також набув великого досвіду в галузі технологій та ігрових периферійних пристроїв. Він пише про геймінг з 1990-х років.