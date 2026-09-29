Саундтрек GTA 6: усі підтверджені пісні, альбоми та радіостанції

Музика завжди була душею Grand Theft Auto — і в GTA 6 це не зміниться. Rockstar навіть анонсувала окремий саундтрековий альбом «Grand Theft Auto VI: The Album».

Тут зібрано всі підтверджені пісні, відомі радіостанції та поточні витоки щодо музики GTA 6. Матеріал регулярно оновлюється — зберігай, щоб нічого не пропустити.

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Станом на 18 вересня 2026 року.

01 GTA 6: The Album — усе, що потрібно знати

Якщо якась ігрова серія нерозривно пов'язана зі своєю музикою — то це безумовно Grand Theft Auto. Від Royce Da 5'9" у GTA 3 і Deadmau5 у GTA 4 до Dr. Dre в Grand Theft Auto V та крутих вайбів 80-х у GTA: Vice City з Iron Maiden чи Run DMC.

Коли GTA 6 вийде 19 листопада на PlayStation 5 і Xbox Series X/S, саундтрек знову відіграватиме вирішальну роль у створенні атмосфери відкритого світу.

GTA 6: The Album — дата виходу, лейбл та трек-лист

GTA 6 отримає власний саундтрек © Rockstar Games

Дата виходу : 19 листопада 2026 року, одночасно з GTA 6

Лейбл : Atlantic Records у співпраці з Rockstar Games

Кількість треків : 34 нових ексклюзивних пісні

Формати : стрімінг, вініл та CD

17 вересня 2026 року Rockstar Games анонсувала «Grand Theft Auto VI: The Album». Альбом створюється у співпраці з Atlantic Records і виходить 19 листопада 2026-го — одночасно з самою грою. Загалом у нього увійдуть 34 нові треки, записані ексклюзивно для GTA 6. Rockstar описує підбірку як міжжанрову — з метою передати енергію Вайс-Сіті та штату Леонида.

Шість синглів із «GTA 6: The Album» вже доступні на всіх основних стрімінгових платформах. Підтверджено:

Yung Lean — That’s It (за участю Future та Metro Boomin)

Travis Scott — RHYNO (продюсер — Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy — Sexy Magic

Morgan Wallen — Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Кіт Річардс – Bright Lights, Big City

Вже за першими шістьма треками видно, наскільки широко Rockstar розкинула сітку в GTA 6: хіп-хоп, поп, латин, кантрі й рок зустрічаються відразу. Це лише передсмак повного саундтреку, який у грі об'єднає десятки треків різних жанрів.

Особливо приємний бонус: поки сама GTA 6 виходить лише в цифровому форматі, альбом отримує повноцінне фізичне видання. Rockstar пропонує кілька варіантів вінілу й CD — включно з трьома ексклюзивними виданнями, доступними лише через офіційний сайт: лімітований вініл із рідиною всередині, вінілова Splatter Edition і CD у jewel case. Крім того, у різних магазинів — власні кольорові варіанти вінілу з ексклюзивним артворком.

02 Саундтрек до GTA 6: вінілові та CD-видання

Grand Theft Auto VI: The Album також вийде на вінілі © Rockstar Games

Rockstar Games пропонує кілька видань на вінілі та CD, зокрема три ексклюзивні версії, доступні на офіційному вебсайті : вініл обмеженого тиражу, наповнений рідиною, вініл із ефектом «сплеск» та CD у ювелірній коробці. Різні роздрібні продавці також пропонують власні кольорові вінілові видання з ексклюзивним оформленням.

03 Саундтрек до GTA 6: підтверджені пісні з трейлерів та Extended Look

Окрім нового альбому, Rockstar уже підтвердила через трейлери та Extended Look чимало ліцензованих пісень, що звучатимуть у самій грі.

У двох трейлерах прозвучали такі треки:

Tom Petty — Love Is a Long Road

The Pointer Sisters — Hot Together

Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

Теммі Вінетт — Talkin’ to Myself Again

Zenglen – «Child Support»

Джей Фергюсон – «Thunder Island»

Атмосфера 80-х представлена у наборі «Vintage Vice City Pack» © Rockstar Games

Extended Look від 27 серпня 2026 підтвердив ще 14 треків, серед яких:

Birdman за участю Lil Wayne – Pop Bottles

Sexyy Red & Tay Keith – Pound Town

Kodak Black – «Skrilla»

The Bellamy Brothers – «Let Your Love Flow»

Def Leppard — «Love Bites»

Depeche Mode – People Are People

Captain & Tennille – Але я думаю, що це сон

Prefab Sprout — Cars and Girls

!!! за участю Meah Pace – Off the Grid

Кліфф Річард — Devil Woman

Chimbala & Omega – Se Me Nota (Agárrame)

Філ Коллінз — «Проти всіх шансів» (Поглянь на мене зараз)

Aluna & Jayda G – Mine O' Mine

Elderbrook & Bob Moses – Inner Light

Зазначені треки звучали в офіційному Extended Look. Офіційного підтвердження того, що вони звучатимуть саме на радіостанціях GTA 6, поки що немає.

04 Радіостанції в GTA 6: що відомо на цей момент

Джейсон носить футболку з логотипом V-Rock © Rockstar Games

Смаки в усіх різні — і щоб кожен гравець GTA 6 чув саме ту музику, яка йому до душі, Rockstar Games традиційно ділить саундтрек на радіостанції з власними ведучими, що проводять програму.

Офіційно Rockstar підтвердила лише одну радіостанцію GTA 6: V-Rock. Натяк прийшов через деталь у короткому кліпі на офіційному сайті GTA 6 — Джейсон одягнений у футболку з логотипом V-Rock. V-Rock вже була рок-станцією Вайс-Сіті в GTA: Vice City.

З матеріалів, що витекли в мережу — зокрема з кліпу, де випадково з'явилося меню радіо, — циркулює також цей список назв станцій. Втім, поки що він вважається непідтвердженим:

Kaleidoscope FM

Worldwide FM

Cocoteo FM

Emotion 98.3

Radio ON-U

Symphony FM

Back Country Radio

Stockyard FM

Dirty South Classics

Радіо CircoLoco Records

The Wipe

La Ola

The Chamber 106.6

05 Чи поверне GTA 6 класичні радіостанції Vice City?

У GTA 6 з’являються вигадані репери Real Dimez — Bae-Luxe та Roxy © Rockstar Games

Показово: судячи зі списку, відразу дві станції з оригінальної GTA: Vice City повертаються — V-Rock і Emotion 98.3. CircoLoco Records Radio привертає особливу увагу: лейбл CircoLoco співпрацює з Rockstar Games починаючи з 2021 року і в минулому вже брав участь у створенні таких станцій, як MOTOMAMI Los Santos в GTA Online.

Фани також розмірковують про можливі додаткові станції — наприклад, латинську або карибську з огляду на географічну близькість Вайс-Сіті до Куби, а також класичну розмовну або інтерв'ю-станцію на кшталт K-Chat чи VCPR із попередніх частин. Поки це лише здогадки без жодного офіційного підтвердження.

06 Коли вийде повний саундтрек GTA 6?

Люсія займається у спортзалі в навушниках © Rockstar Games

Повний трек-лист «GTA 6: The Album» і вичерпний список усіх радіостанцій Rockstar планує опублікувати лише в день релізу GTA 6 — 19 листопада 2026 року. Для порівняння: GTA 5 на старті мала понад 240 пісень на 17 радіостанціях. У GTA 6 музична бібліотека, мабуть, буде не меншою.

Rockstar також анонсувала подальші деталі, що будуть розкриті пізніше: динамічний ігровий скор та, за словами розробників, «наступну еволюцію внутрішньоігрового радіо». Що саме за цим стоїть — поки що невідомо.

Про автора Хто такий Філ Бріел? Філ — засновник каналу nophilterde та колишній професійний кіберспортсмен, який грав у такі ігри, як Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport та FIFA на ПК та ігрових консолях. Раніше він працював редактором у різних ігрових веб-сайтах та журналах.