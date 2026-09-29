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Саундтрек GTA 6: усі підтверджені пісні, альбоми та радіостанції
Розслаблені вайби, жорсткі рифи, крутий ритм: музика завжди була душею серії Grand Theft Auto — і GTA 6 не стане винятком. Зібрали все, що вже відомо про саундтрек.
Музика завжди була душею Grand Theft Auto — і в GTA 6 це не зміниться. Rockstar навіть анонсувала окремий саундтрековий альбом «Grand Theft Auto VI: The Album».
Тут зібрано всі підтверджені пісні, відомі радіостанції та поточні витоки щодо музики GTA 6. Матеріал регулярно оновлюється — зберігай, щоб нічого не пропустити.
Станом на 18 вересня 2026 року.
01
GTA 6: The Album — усе, що потрібно знати
Якщо якась ігрова серія нерозривно пов'язана зі своєю музикою — то це безумовно Grand Theft Auto. Від Royce Da 5'9" у GTA 3 і Deadmau5 у GTA 4 до Dr. Dre в Grand Theft Auto V та крутих вайбів 80-х у GTA: Vice City з Iron Maiden чи Run DMC.
Коли GTA 6 вийде 19 листопада на PlayStation 5 і Xbox Series X/S, саундтрек знову відіграватиме вирішальну роль у створенні атмосфери відкритого світу.
GTA 6: The Album — дата виходу, лейбл та трек-лист
- Дата виходу: 19 листопада 2026 року, одночасно з GTA 6
- Лейбл: Atlantic Records у співпраці з Rockstar Games
- Кількість треків: 34 нових ексклюзивних пісні
- Формати: стрімінг, вініл та CD
17 вересня 2026 року Rockstar Games анонсувала «Grand Theft Auto VI: The Album». Альбом створюється у співпраці з Atlantic Records і виходить 19 листопада 2026-го — одночасно з самою грою. Загалом у нього увійдуть 34 нові треки, записані ексклюзивно для GTA 6. Rockstar описує підбірку як міжжанрову — з метою передати енергію Вайс-Сіті та штату Леонида.
Шість синглів із «GTA 6: The Album» вже доступні на всіх основних стрімінгових платформах. Підтверджено:
- Yung Lean — That’s It (за участю Future та Metro Boomin)
- Travis Scott — RHYNO (продюсер — Guy-Manuel de Homem-Christo)
- CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy — Sexy Magic
- Morgan Wallen — Last Thing You Need
- Rauw Alejandro – Macacoa 2000
- Кіт Річардс – Bright Lights, Big City
Вже за першими шістьма треками видно, наскільки широко Rockstar розкинула сітку в GTA 6: хіп-хоп, поп, латин, кантрі й рок зустрічаються відразу. Це лише передсмак повного саундтреку, який у грі об'єднає десятки треків різних жанрів.
Особливо приємний бонус: поки сама GTA 6 виходить лише в цифровому форматі, альбом отримує повноцінне фізичне видання. Rockstar пропонує кілька варіантів вінілу й CD — включно з трьома ексклюзивними виданнями, доступними лише через офіційний сайт: лімітований вініл із рідиною всередині, вінілова Splatter Edition і CD у jewel case. Крім того, у різних магазинів — власні кольорові варіанти вінілу з ексклюзивним артворком.
02
Саундтрек до GTA 6: вінілові та CD-видання
Rockstar Games пропонує кілька видань на вінілі та CD, зокрема три ексклюзивні версії, доступні на офіційному вебсайті: вініл обмеженого тиражу, наповнений рідиною, вініл із ефектом «сплеск» та CD у ювелірній коробці. Різні роздрібні продавці також пропонують власні кольорові вінілові видання з ексклюзивним оформленням.
03
Саундтрек до GTA 6: підтверджені пісні з трейлерів та Extended Look
Окрім нового альбому, Rockstar уже підтвердила через трейлери та Extended Look чимало ліцензованих пісень, що звучатимуть у самій грі.
У двох трейлерах прозвучали такі треки:
- Tom Petty — Love Is a Long Road
- The Pointer Sisters — Hot Together
- Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight
- Теммі Вінетт — Talkin’ to Myself Again
- Zenglen – «Child Support»
- Джей Фергюсон – «Thunder Island»
Extended Look від 27 серпня 2026 підтвердив ще 14 треків, серед яких:
- Birdman за участю Lil Wayne – Pop Bottles
- Sexyy Red & Tay Keith – Pound Town
- Kodak Black – «Skrilla»
- The Bellamy Brothers – «Let Your Love Flow»
- Def Leppard — «Love Bites»
- Depeche Mode – People Are People
- Captain & Tennille – Але я думаю, що це сон
- Prefab Sprout — Cars and Girls
- !!! за участю Meah Pace – Off the Grid
- Кліфф Річард — Devil Woman
- Chimbala & Omega – Se Me Nota (Agárrame)
- Філ Коллінз — «Проти всіх шансів» (Поглянь на мене зараз)
- Aluna & Jayda G – Mine O' Mine
- Elderbrook & Bob Moses – Inner Light
Зазначені треки звучали в офіційному Extended Look. Офіційного підтвердження того, що вони звучатимуть саме на радіостанціях GTA 6, поки що немає.
04
Радіостанції в GTA 6: що відомо на цей момент
Смаки в усіх різні — і щоб кожен гравець GTA 6 чув саме ту музику, яка йому до душі, Rockstar Games традиційно ділить саундтрек на радіостанції з власними ведучими, що проводять програму.
Офіційно Rockstar підтвердила лише одну радіостанцію GTA 6: V-Rock. Натяк прийшов через деталь у короткому кліпі на офіційному сайті GTA 6 — Джейсон одягнений у футболку з логотипом V-Rock. V-Rock вже була рок-станцією Вайс-Сіті в GTA: Vice City.
З матеріалів, що витекли в мережу — зокрема з кліпу, де випадково з'явилося меню радіо, — циркулює також цей список назв станцій. Втім, поки що він вважається непідтвердженим:
- Kaleidoscope FM
- Worldwide FM
- Cocoteo FM
- Emotion 98.3
- Radio ON-U
- Symphony FM
- Back Country Radio
- Stockyard FM
- Dirty South Classics
- Радіо CircoLoco Records
- The Wipe
- La Ola
- The Chamber 106.6
05
Чи поверне GTA 6 класичні радіостанції Vice City?
Показово: судячи зі списку, відразу дві станції з оригінальної GTA: Vice City повертаються — V-Rock і Emotion 98.3. CircoLoco Records Radio привертає особливу увагу: лейбл CircoLoco співпрацює з Rockstar Games починаючи з 2021 року і в минулому вже брав участь у створенні таких станцій, як MOTOMAMI Los Santos в GTA Online.
Фани також розмірковують про можливі додаткові станції — наприклад, латинську або карибську з огляду на географічну близькість Вайс-Сіті до Куби, а також класичну розмовну або інтерв'ю-станцію на кшталт K-Chat чи VCPR із попередніх частин. Поки це лише здогадки без жодного офіційного підтвердження.
06
Коли вийде повний саундтрек GTA 6?
Повний трек-лист «GTA 6: The Album» і вичерпний список усіх радіостанцій Rockstar планує опублікувати лише в день релізу GTA 6 — 19 листопада 2026 року. Для порівняння: GTA 5 на старті мала понад 240 пісень на 17 радіостанціях. У GTA 6 музична бібліотека, мабуть, буде не меншою.
Rockstar також анонсувала подальші деталі, що будуть розкриті пізніше: динамічний ігровий скор та, за словами розробників, «наступну еволюцію внутрішньоігрового радіо». Що саме за цим стоїть — поки що невідомо.
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