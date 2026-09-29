A screenshot from GTA 6 shows the character Dre'Quan Priest in a recording studio.
© Rockstar Games
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Саундтрек GTA 6: усі підтверджені пісні, альбоми та радіостанції

Розслаблені вайби, жорсткі рифи, крутий ритм: музика завжди була душею серії Grand Theft Auto — і GTA 6 не стане винятком. Зібрали все, що вже відомо про саундтрек.
Автор Phil Briel
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Резюме

  1. 1
    GTA 6: The Album — усе, що потрібно знати
  2. 2
    Саундтрек до GTA 6: вінілові та CD-видання
  3. 3
    Саундтрек до GTA 6: підтверджені пісні з трейлерів та Extended Look
  4. 4
    Радіостанції в GTA 6: що відомо на цей момент
  5. 5
    Чи поверне GTA 6 класичні радіостанції Vice City?
  6. 6
    Коли вийде повний саундтрек GTA 6?
Музика завжди була душею Grand Theft Auto — і в GTA 6 це не зміниться. Rockstar навіть анонсувала окремий саундтрековий альбом «Grand Theft Auto VI: The Album».
Тут зібрано всі підтверджені пісні, відомі радіостанції та поточні витоки щодо музики GTA 6. Матеріал регулярно оновлюється — зберігай, щоб нічого не пропустити.
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Станом на 18 вересня 2026 року.
01

GTA 6: The Album — усе, що потрібно знати

Якщо якась ігрова серія нерозривно пов'язана зі своєю музикою — то це безумовно Grand Theft Auto. Від Royce Da 5'9" у GTA 3 і Deadmau5 у GTA 4 до Dr. Dre в Grand Theft Auto V та крутих вайбів 80-х у GTA: Vice City з Iron Maiden чи Run DMC.
Коли GTA 6 вийде 19 листопада на PlayStation 5 і Xbox Series X/S, саундтрек знову відіграватиме вирішальну роль у створенні атмосфери відкритого світу.
GTA 6: The Album — дата виходу, лейбл та трек-лист
Обкладинка альбому «Grand Theft Auto VI: The Album»

GTA 6 отримає власний саундтрек

© Rockstar Games

  • Дата виходу: 19 листопада 2026 року, одночасно з GTA 6
  • Лейбл: Atlantic Records у співпраці з Rockstar Games
  • Кількість треків: 34 нових ексклюзивних пісні
  • Формати: стрімінг, вініл та CD
17 вересня 2026 року Rockstar Games анонсувала «Grand Theft Auto VI: The Album». Альбом створюється у співпраці з Atlantic Records і виходить 19 листопада 2026-го — одночасно з самою грою. Загалом у нього увійдуть 34 нові треки, записані ексклюзивно для GTA 6. Rockstar описує підбірку як міжжанрову — з метою передати енергію Вайс-Сіті та штату Леонида.
Шість синглів із «GTA 6: The Album» вже доступні на всіх основних стрімінгових платформах. Підтверджено:
  • Yung Lean — That’s It (за участю Future та Metro Boomin)
  • Travis Scott — RHYNO (продюсер — Guy-Manuel de Homem-Christo)
  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy — Sexy Magic
  • Morgan Wallen — Last Thing You Need
  • Rauw Alejandro – Macacoa 2000
  • Кіт Річардс – Bright Lights, Big City
Вже за першими шістьма треками видно, наскільки широко Rockstar розкинула сітку в GTA 6: хіп-хоп, поп, латин, кантрі й рок зустрічаються відразу. Це лише передсмак повного саундтреку, який у грі об'єднає десятки треків різних жанрів.
Особливо приємний бонус: поки сама GTA 6 виходить лише в цифровому форматі, альбом отримує повноцінне фізичне видання. Rockstar пропонує кілька варіантів вінілу й CD — включно з трьома ексклюзивними виданнями, доступними лише через офіційний сайт: лімітований вініл із рідиною всередині, вінілова Splatter Edition і CD у jewel case. Крім того, у різних магазинів — власні кольорові варіанти вінілу з ексклюзивним артворком.
02

Саундтрек до GTA 6: вінілові та CD-видання

На обкладинці альбому «Grand Theft Auto VI: The Album» зображено вінілову версію саундтреку до GTA 6.

Grand Theft Auto VI: The Album також вийде на вінілі

© Rockstar Games

Rockstar Games пропонує кілька видань на вінілі та CD, зокрема три ексклюзивні версії, доступні на офіційному вебсайті: вініл обмеженого тиражу, наповнений рідиною, вініл із ефектом «сплеск» та CD у ювелірній коробці. Різні роздрібні продавці також пропонують власні кольорові вінілові видання з ексклюзивним оформленням.
03

Саундтрек до GTA 6: підтверджені пісні з трейлерів та Extended Look

Окрім нового альбому, Rockstar уже підтвердила через трейлери та Extended Look чимало ліцензованих пісень, що звучатимуть у самій грі.
У двох трейлерах прозвучали такі треки:
  • Tom Petty — Love Is a Long Road
  • The Pointer Sisters — Hot Together
  • Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight
  • Теммі Вінетт — Talkin’ to Myself Again
  • Zenglen – «Child Support»
  • Джей Фергюсон – «Thunder Island»
На скріншоті з набору «Vintage Vice City Pack» для GTA 6 зображено Джейсона та Люсію, які танцюють у дискотеці.

Атмосфера 80-х представлена у наборі «Vintage Vice City Pack»

© Rockstar Games

Extended Look від 27 серпня 2026 підтвердив ще 14 треків, серед яких:
  • Birdman за участю Lil Wayne – Pop Bottles
  • Sexyy Red & Tay Keith – Pound Town
  • Kodak Black – «Skrilla»
  • The Bellamy Brothers – «Let Your Love Flow»
  • Def Leppard — «Love Bites»
  • Depeche Mode – People Are People
  • Captain & Tennille – Але я думаю, що це сон
  • Prefab Sprout — Cars and Girls
  • !!! за участю Meah Pace – Off the Grid
  • Кліфф Річард — Devil Woman
  • Chimbala & Omega – Se Me Nota (Agárrame)
  • Філ Коллінз — «Проти всіх шансів» (Поглянь на мене зараз)
  • Aluna & Jayda G – Mine O' Mine
  • Elderbrook & Bob Moses – Inner Light
Зазначені треки звучали в офіційному Extended Look. Офіційного підтвердження того, що вони звучатимуть саме на радіостанціях GTA 6, поки що немає.
04

Радіостанції в GTA 6: що відомо на цей момент

На скріншоті з гри Grand Theft Auto VI головний герой Джейсон зображений у футболці з логотипом V-Rock.

Джейсон носить футболку з логотипом V-Rock

© Rockstar Games

Смаки в усіх різні — і щоб кожен гравець GTA 6 чув саме ту музику, яка йому до душі, Rockstar Games традиційно ділить саундтрек на радіостанції з власними ведучими, що проводять програму.
Офіційно Rockstar підтвердила лише одну радіостанцію GTA 6: V-Rock. Натяк прийшов через деталь у короткому кліпі на офіційному сайті GTA 6 — Джейсон одягнений у футболку з логотипом V-Rock. V-Rock вже була рок-станцією Вайс-Сіті в GTA: Vice City.
З матеріалів, що витекли в мережу — зокрема з кліпу, де випадково з'явилося меню радіо, — циркулює також цей список назв станцій. Втім, поки що він вважається непідтвердженим:
  • Kaleidoscope FM
  • Worldwide FM
  • Cocoteo FM
  • Emotion 98.3
  • Radio ON-U
  • Symphony FM
  • Back Country Radio
  • Stockyard FM
  • Dirty South Classics
  • Радіо CircoLoco Records
  • The Wipe
  • La Ola
  • The Chamber 106.6
05

Чи поверне GTA 6 класичні радіостанції Vice City?

На скріншоті з GTA 6 видно вигаданих реперів Real Dimez у студії

У GTA 6 з’являються вигадані репери Real Dimez — Bae-Luxe та Roxy

© Rockstar Games

Показово: судячи зі списку, відразу дві станції з оригінальної GTA: Vice City повертаються — V-Rock і Emotion 98.3. CircoLoco Records Radio привертає особливу увагу: лейбл CircoLoco співпрацює з Rockstar Games починаючи з 2021 року і в минулому вже брав участь у створенні таких станцій, як MOTOMAMI Los Santos в GTA Online.
Фани також розмірковують про можливі додаткові станції — наприклад, латинську або карибську з огляду на географічну близькість Вайс-Сіті до Куби, а також класичну розмовну або інтерв'ю-станцію на кшталт K-Chat чи VCPR із попередніх частин. Поки це лише здогадки без жодного офіційного підтвердження.
06

Коли вийде повний саундтрек GTA 6?

На скріншоті з GTA 6 видно, як Люсія Камінос тренується зі штангою в навушниках.

Люсія займається у спортзалі в навушниках

© Rockstar Games

Повний трек-лист «GTA 6: The Album» і вичерпний список усіх радіостанцій Rockstar планує опублікувати лише в день релізу GTA 6 — 19 листопада 2026 року. Для порівняння: GTA 5 на старті мала понад 240 пісень на 17 радіостанціях. У GTA 6 музична бібліотека, мабуть, буде не меншою.
Rockstar також анонсувала подальші деталі, що будуть розкриті пізніше: динамічний ігровий скор та, за словами розробників, «наступну еволюцію внутрішньоігрового радіо». Що саме за цим стоїть — поки що невідомо.

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