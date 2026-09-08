Чому Гейлі Адамс довелося залишити спорт, щоб знайти дорогу назад

Гейлі Адамс: Очевидно, є всі ті, що пов'язані з місцями на п'єдесталі, але один, який справді для мене вирізняється, — це коли я взяла рік перерви у 2023-му.

І коли я кажу, що припинила крос-функціональний тренінг, — я справді припинила, я цього не робила. Я взяла в перерву весь рік. Я не хотіла мати з цим нічого спільного. Я вирішила, що хочу спробувати знову у вересні чи жовтні, але була настільки не у формі, що це фактично відчувалося так, ніби я починаю заново.

Я так тяжко працювала, щоб знову кваліфікуватися наступного, 2024 року. Того року я зрештою посіла четверте місце, але мені було геть байдуже до місця. Змогти повернутися після року перерви — це точно був один із найяскравіших моментів моєї кар'єри, ще й показати такий результат. Але це було дуже, дуже смиренно. Це точно вирізнятиметься назавжди.