Спортсменка з функціонального фітнесу Гейлі Адамс із США позує з набором гантелей у своєму тренажерному залі в Нашвіллі, штат Теннессі.
© Alex Trobough/Red Bull Content Pool
Фітнес

Чому Гейлі Адамс довелося залишити спорт, щоб знайти дорогу назад

У 22 роки Гейлі Адамс пішла зі спорту, який визначав усе її життя. Рік без тренувань і змагань змінив її стосунки з фітнесом — і з собою.
Автор Isabella Hammock
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Частина історії

Гейлі Адамс

Гейлі Адамс — колишня юна чемпіонка й триразова фіналістка топ-5 CrossFit Games, яка змагається серед еліти функціонального фітнесу майже десятиліття.

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Майже все своє життя Гейлі Адамс точно знала, ким вона є. Вона була атлеткою. Вона почала займатися гімнастикою в дитинстві, спробувала майже кожен вид спорту, який тільки могла знайти, і у 14 років відкрила для себе функціональний фітнес, помітивши крізь вікна залу жінок, які піднімали ваги. Вона закохалася в це майже одразу, і невдовзі вже змагалася на найвищому рівні.
Потім, у 2023 році, вона зупинилася.
Тож вона взяла рік перерви. Жодних змагань. Жодних тренувань. Жодного обов'язку бути у формі чи продуктивною. Вона подорожувала, проводила час із людьми і, за її словами, отримала змогу «побути дитиною». Це виявилося одним із найкращих рішень, які вона ухвалила.

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Гейлі Адамс п'є Red Bull під час тренування в Нашвіллі, штат Теннессі, США, у 2026 році.

Гейлі Адамс взяла річну перерву у змаганнях

© Alex Trobough/Red Bull Content Pool

Quotation
Я просто відчувала, що по-справжньому так і не пожила повним життям
Гейлі Адамс

Які моменти кар'єри були для тебе найважливішими дотепер?

Гейлі Адамс: Очевидно, є всі ті, що пов'язані з місцями на п'єдесталі, але один, який справді для мене вирізняється, — це коли я взяла рік перерви у 2023-му.

І коли я кажу, що припинила крос-функціональний тренінг, — я справді припинила, я цього не робила. Я взяла в перерву весь рік. Я не хотіла мати з цим нічого спільного. Я вирішила, що хочу спробувати знову у вересні чи жовтні, але була настільки не у формі, що це фактично відчувалося так, ніби я починаю заново.

Я так тяжко працювала, щоб знову кваліфікуватися наступного, 2024 року. Того року я зрештою посіла четверте місце, але мені було геть байдуже до місця. Змогти повернутися після року перерви — це точно був один із найяскравіших моментів моєї кар'єри, ще й показати такий результат. Але це було дуже, дуже смиренно. Це точно вирізнятиметься назавжди.

Окрім функціонального фітнесу, Гейлі Адамс раніше займалася гімнастикою

Окрім функціонального фітнесу, Гейлі Адамс раніше займалася гімнастикою

© Alex Trobough

Quotation
Я просто не відчувала, що мушу щось робити, — оце й було круто
Гейлі Адамс

Що спонукало тебе взяти річну перерву у змаганнях?

Ну, я справді дуже вигорала. Гадаю, на той час мені було 22, і я вже займалася цим доволі довго, і я дуже вигоріла. Ментально я дуже сувора до себе, але тоді я була дуже, дуже сувора до себе.

Я також боролася з деякими проблемами з харчуванням. Я була дуже, дуже маленькою. І я серйозно ненавиділа зал. Я не була хорошою людиною, мені просто було справді дуже важко. Я просто відчувала, що по-справжньому так і не пожила повним життям. Я просто щось робила й так тяжко працювала — звісно, могла взяти невеличку відпустку тут чи там, але ніколи по-справжньому не жила життям бодай трохи.

І після розмов із чималою кількістю людей це прозвучало як правильний вибір для мене, хоча тоді я й не хотіла цього робити. Але якщо я хотіла продовжувати змагатися, вони казали: «Тобі справді варто спробувати взяти рік перерви». І зрештою це стало однією з найкращих речей, які я зробила, бо в мене був такий дивовижний рік, справді. Я просто настільки вигоріла, що мені була потрібна перерва.

Що ти відкрила для себе, коли не тренуваласяЩо ти відкрила, коли не тренувалася?

Я просто не відчувала, що мушу щось робити. Оце й було круто. Я не відчувала, що мушу піти зробити те, чи піти тренуватися, чи піти змагатися, чи бути в такій формі. Я просто подорожувала й була тією дитиною, якою не мала змоги побути. Буквально просто отримала змогу жити день за днем без нічого, що я мусила б робити.

Гейлі Адамс тренується на гребному тренажері в Нашвіллі, штат Теннессі, США, у 2026 році.

Гейлі Адамс доклала чимало зусиль, щоб налагодити свій підхід до фітнесу

© Alex Trobough

Чи працювала ти з кимось упродовж того року?

Так, я багато займалася терапією, ментальною терапією, просто щоб привести себе в кращий стан, аби не бути такою злою до себе й могти правильно живити себе та дбати про себе. Тож багато роботи і в цьому напрямку теж.

Які відчуття були, коли ти повернулася?

Я б сказала, що це точно рух угору, бо те, як я почуваюся тепер, порівняно з тим, як почувалася роки тому, — це небо і земля. Але, звісно, як і в усьому, бувають і спуски — у мене досі є погані дні. Цей рік точно не був для мене найкращим за спортивними результатами, але те, що я можу з цього винести, — це те, що ментально я в порядку. Я щаслива. Я здорова. Таке іноді трапляється, але тепер я в набагато кращому місці, і бути здатною впоратися з цим — на противагу тому, якби це сталося три роки тому, коли я б просто зникла з лиця землі, розумієш? Але я пишаюся собою за те, що доклала цих зусиль, аби бути в порядку з цим.

Гейлі Адамс на турнірі Mayhem Classic у Куквіллі, штат Теннессі, США, у квітні 2026 року

Гейлі Адамс піднімає штангу на турнірі Mayhem Classic

© Alex Trobough/Red Bull Content Pool

Ти сказала, що була спортсменкою майже все своє життя. З чого це почалося?

Відколи я навчилася ходити й фактично до того, як почала крос-функціональний тренінг, я займалася гімнастикою, футболом, софтболом, плаванням, бігом на пересіченій місцевості — усім. Я завжди була атлеткою. Це просто в мене в крові, це те, ким я є.

Як ти відкрила для себе функціональний фітнес?

Я трохи втомилася від гімнастики, коли мені було, здається, 14. І поряд із моїм гімнастичним залом була ця будівля з великими вікнами, тож можна було зазирнути всередину. Щоразу, коли ми проїжджали повз, я бачила цих жінок — вони стрибали на скакалці, висіли на перекладині й піднімали ваги. І я така: що вони роблять? Це має такий крутий вигляд.

Я ніколи не бачила, щоб люди просто кидали штангу з-над голови. Мені просто дуже набридла гімнастика, тож я випросила в тата, щоб він мене туди відвів. Я така: «Будь ласка, просто дай мені спробувати. Я просто хочу спробувати». Я спробувала — і мені сподобалося. Від того дня, коли я спробувала, я просто закохалася.

Гейлі Адамс стоїть на руках під час тренування в Нашвіллі, штат Теннессі, США, у 2026 році.

Після річної перерви Гейлі Адамс по-іншому дивиться на речі

© Alex Trobough

Quotation
Поганий день — це не погане життя
Гейлі Адамс

Що ти кажеш собі, коли в тебе поганий день чи результат?

Я просто засвоїла, що завтра тобі ніхто не обіцяє. Тож я просто не переймаюся через завтра. Ще одне — це те, що поганий день не означає погане життя: усвідомлення того, що, лише тому що в мене поганий день, це не означає, що моє життя погане, чи що я скочуюся, чи повертаюся до того, якою була раніше. Дрібнички на кшталт цих і просто справжня насолода від того, що я роблю.

Ти досі любиш тренуватися?

Якщо мені це не в радість, я не хочу цього робити. У тебе одне життя. Тож навчитися знову любити крос-функціональний тренінг, бути в залі й вибудовувати здорові стосунки — це найкраще, що я зробила, бо я справді відчуваю, що маю дар, і хочу мати змогу цим займатися. Тепер я це люблю й хочу продовжувати так довго, як тільки зможу.

Чого люди не бачать, коли дивляться на Гейлі Адамс-атлетку?

Я просто людина, яка любить і різні інші випадкові речі. Я люблю Disney, я люблю Star Wars. Я теж ботанка!

23 січня 2026 року Гейлі Адамс позує для портрета в Нашвіллі, штат Теннессі, США.

Гейлі Адамс обожнює все, що пов’язано з Діснеєм

© Lindsey Childs/Red Bull Content Pool

Quotation
Я люблю Disney, я люблю Star Wars. Я теж ботанка!
Гейлі Адамс

Якою людиною ти хочеш бути?

Гадаю, те, що я найбільше ціную в інших людях, — це доброта, ставлення до кожного з добротою. Я намагаюся робити так само, бо ти ніколи не знаєш, що людина переживає. Не сказала б, що мені треба робити це більше, бо я справді дуже намагаюся так робити. Не знаю. Чого мені треба робити більше? […] Гадаю, просто бути доброю до людей — це те, що я впізнаю в багатьох людях, у тому, як вони ставляться до інших.

Частина історії

Гейлі Адамс

Гейлі Адамс — колишня юна чемпіонка й триразова фіналістка топ-5 CrossFit Games, яка змагається серед еліти функціонального фітнесу майже десятиліття.

СШАСША
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Фітнес
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