Яких гравців з високим рейтингом краще уникати у FIFA 20

Кожен може бути враженим CV, у якому безліч особистих і командних нагород. Однак у світі футболу колишня слава не завжди приносить успіх, те саме й у відеоіграх.

Усі гравці в цьому списку колись були футболістами світового рівня (деякі й досі залишаються такими), але якщо ти хочеш розвивати клуб і ставати сильнішим, краще уникати кожного з них. Ось 10 найбільш рейтингових футболістів, яких не треба купувати у FIFA 20.

Пояснення: кожен з цих гравців залишається сильним і може зробити результат. Та якщо ти прагнеш будувати команду після цього сезону, на таких футболістів краще не розраховувати.

Джанлуїджі Буффон

Buffon is perhaps the greatest goalie to have played, but is past his prime © EA

Рейтинг — 83

Є люди, які вважають Джанлуїджі Буффона найкращим голкіпером в історії футболу, -- і з цим складно сперечатися. Джіджі вигравав усі можливі трофеї в Італії та Франції, він також став чемпіоном світу в складі Італії в 2006 році. Зараз йому 41 рік, і цей фактор все-таки впливає. Він і досі один з найкрутіших під час вибору позиції, але всі інші його показники починають падати. Чи не найслабші в нього спринтерська швидкість (30) і пришвидшення (37), тож у разі небезпеки майже кожен форвард утече від Буффона.

Джорджіо К'єлліні

Giorgio Chiellini was a cracking defender, and can still mark his man © EA

Рейтинг — 89

Напарник Буффона у клубі П'ємонте Кальчо (іншими словами – Ювентус) Джорджіо К'єлліні завжди був крутим центральним захисником. Але зараз, як не прикро це казати, він переоцінений гравець. Так, у К'єлліні залишилися сильні сторони: він здатен буквально «прилипати» до суперника (94 – опіка), але його витривалість, швидкість і пришвидшення не підходять на найвищому рівні. Окрім того, Джорджіо не здатен розпочинати кожну атаку – показники передач також низькі. Час не вблаганний, тож краще уникати К'єлліні у своїй команді.

Тобі Алдервейрелд

Alderweireld still has a great footballing mind, but his pace isn't enough © EA

Рейтинг — 87

Кілька років тому одна лише згадка прізвища цього бельгійського гравця (дуже часто вимовляють неправильно) могла налякати нападників команди-суперника. Але ці часи позаду. Тобі й досі крутий захисник, який уміє перехоплювати (88) і надійний в обороні (90), але він не здатний встигати за гравцями лінії атаки суперника. Якщо ти шукаєш лідера захисту на роки вперед, краще пошукай когось іншого.

Сесар Аспілікуета

Azpilicueta's low acceleration and pace have really hurt his viability © EA

Рейтинг — 84

Колись Сесар Аспілікуета був чи не найкращим латералем у світі, але тепер його не назвати найкращим фланговим оборонцем Челсі. Про суперництво з молодими талантами Ліверпуля (Трент Александр-Арнольд й Енді Робертсон) мова не йде. Уся справа в низьких швидкісних показниках, через що Сесар не здатен більше пробігати туди-назад усе поле й брати активну участь в атаках. Його сильними сторонами залишаються витривалість і гра в захисті, але якщо ти хочеш контратакувати, іспанець точно не твій варіант.

Серхіо Бускетс

As with many on this list, Busquets is a classy player left behind in pace © EA

Рейтинг — 89

З рейтингом 89 Серхіо Бускетс є одним з найсильніших гравців у всій FIFA 20. Та це не означає, що тобі обов'язково потрібного його купувати. У технічному плані опорний півзахисник Барселони неймовірний: він має круте бачення поля, швидку реакцію й сильний набір безпосередньо захисних функцій. Інша справа — його фізичні дані. Як і деякі інші гравці в цьому списку, Бускетс не молодий, а відтак він став занадто повільним для сучасного футболу. Кар'єра Серхіо розпочалася в Барселоні, там і має завершитися, бо він банально не коштує тих грошей, за які тобі доведеться його придбати.

Давід Сільва

Silva is Man City's golden boy, but it's better to leave him there © EA

Рейтинг — 88

Давіду Сільві вже 34 роки, тож очевидно, що його кар'єра поступово йде до логічного завершення. Іспанцю нікому нічого не потрібно доводити: він виграв майже все на клубному й національному рівні, а зараз є капітаном Манчестер Сіті. Який сенс йому змінювати обстановку й звикати до всього нового? Центральний півзахисник МанСіті завжди був більше спрямованим на атаку, але зараз його показники в цьому напрямку не вражають: витривалість (73), спринтерська швидкість (61), дальні удари (73) й завершення атак (72). Але не переживай за Сіті: вони знайшли заміну Давіду Сільві ще кілька років тому.

Душан Тадіч

He's a technical superstar but Tadić just doesn't have the physicality © EA

Рейтинг — 84

Після чотирьох років в англійському Саутгемптоні Душан Тадіч перейшов до нідерландського Аяксу й став основним гравцем команди, яка виграла чемпіонат Нідерландів і дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів. Зважаючи на це, ти можеш подумати, що він стане в нагоді й твоїй команді, але ми хочемо сказати тобі: подумай про когось іншого. Серб уміє працювати з м'ячем і техніка -- його сильна сторона, однак спринтерська швидкість (68), сила (70) й прискорення (68) явно не підходять для найсильніших команд.

Дріс Мертенс

Mertens was a superstar that never got what he deserved © EA

Рейтинг — 87

Нападник Наполі врешті-решт не провів настільки яскраву кар'єру, на яку він заслужив. А зараз час уже працює проти 32-річного Дріса Мертенса . Його характеристики завершення атак (86), сили удару (80) і дальніх ударів (81) переконують, що бельгієць усе ще небезпечений біля чужих воріт. Але Дріс уже не здатен працювати на оборону, зважаючи на слабку витривалість й інші фізичні характеристики. Тож, якщо ти шукаєш суто гравця на атаку, бельгійський нападник може тобі знадобитися. Однак за таку ціну ти можеш знайти значно цікавіших гравців.

Едін Джеко

He's still a decent target man, but Džeko can't track back anymore © EA

Рейтинг — 84

Боснієць забиває в середньому один гол у двох матчах за Рому, і це справді непоганий показник. Але найкращі дні 34-річного Едіна Джеко вже позаду. Він залишається дуже небезпечним у чужому штрафному майданчику. За такі показники: гра головою (83), сила удару (86) і завершення атак (88) -- інші нападники готові віддати все. Однак Едін занадто повільний: прискорення (61), спринтерська швидкість (60). До того ж він неповороткий (56), тож не надто вдалий варіант для контратак і швидкої гри.

Джеймі Варді

Vardy is a Premier League legend, but too old to build a team around © EA

Рейтинг — 82