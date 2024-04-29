Counter-Strike: Global Offensive — це не просто гра, це ціла культура. Гра швидка, точна, захоплива і жорстоко стратегічна, від перших закупівель до завершальних фрагів. Саме час згадати, як Counter-Strike пройшов шлях від скромних початків до одного з найпопулярніших кіберспортивних проєктів в історії, і як він став одним з найпопулярніших, коли Global Offensive захопила світ.

Учасники Red Bull Gibaway у Гетеборзі © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

CS:GO була першою грою Valve, дійсно створеною для кіберспорту

01 Від скромного початку до кіберспортивної слави: історія Counter-Strike

У листопаді 1998 року для ПК вийшла Half-Life. Цей захопливий сюжетний шутер від першої особи прославив компанію Valve, зачарувавши гравців стріляниною та дослідженням ігрового світу. Мінь 'Гусмен' Ле та Джесс Кліфф були двома її фанатами, і також виявилися розробниками-аматорами. Натхненні генієм Half-Life, дует розробив Counter-Strike, багатокористувацький мод, який став початком нової ігрової франшизи.

У 2000 році Ле і Кліфф об'єдналися з Valve, щоб випустити офіційну окрему версію Counter-Strike, яка миттєво стала хітом. Геймери не могли насититися закладанням і розкиданням бомб та отриманням коштів за свої фраги, оскільки бій проходив у кілька раундів. Гравців приваблював швидкий і гнучкий ігролад, і незабаром навколо гри сформувалася ціла спільнота. Гравці створювали власні мапи, найкращі з яких органічно підживлювали зростання гри.

У міру того, як змагальні ігри ставали все більш популярними, почала розвиватися кіберспортивна сцена. З'явилися великі події, наприклад, Професійна ліга кіберспортсменів, що дало шанс таким командам, як Ninjas in Pyjamas, засяяти на світовій арені. Інтерес до гри зростав, і незабаром настав час для Valve зайнятися розробкою CS.

Гравці стали світовими зірками з легіонами фанатів

Багато хто вважав Counter-Strike Source помилковим кроком, адже їй не вистачало швидкості, попри чудову графіку. Спільнота розділилася щодо того, яка версія гри є кращою, і розбрат розколов фан-базу. Поки ця громадянська війна вирувала, кіберспортивна сцена досягала нових висот, а Intel Extreme Masters став головним змаганням з CS. Донині IEM залишається одним із головних мейджорів у Counter-Strike.

Товариськість завжди була важливою частиною Counter-Strike © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

02 Механіка, яка зробила Counter-Strike легендою

До 2010 року стало зрозуміло, що для продовження процвітання Counter-Strike потрібно щось нове. Так почалася розробка Counter-Strike: Global Offensive. Через два роки гра була майже готова до запуску, і, оскільки фанати ставали все більш невгамовними, її запуск відчувався як «пан або пропав» для CS.

Попри прохолодний прийом, Valve подвоїла зусилля щодо CS:GO, впроваджуючи оновлення та патчі, які зробили ігровий процес кращим, ніж будь-коли. Були додані нові функції, такі як нічне бачення, а налаштування рухів стало чутливішим. Також з'явилося більше зброї, що дозволило урізноманітнити тактику гри. Основний цикл гри — кидання димових гранат, підглядання, стрілянина та купівля зброї — приносили задоволення, як ніколи, а додані функції лише покращували досвід. Незабаром переважна більшість фанатів CS назавжди перейшла на Global Offensive.

Початковий успіх Counter-Strike був досягнутий завдяки спільноті

Тактика ніколи не стоїть осторонь © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

03 Зростання конкуренції в Counter-Strike

Нова система матчмейкінгу у CS:GO підстьобнула інтерес до гри на високому рівні саме у той час, коли кіберспорт був на підйомі. Саме тоді в кіберспортивних дискусіях почали домінувати блокбастери на кшталт IEM Katowice, а на форумах з'явилися розповіді про безчинства Кенні 'KennyS' Шруба, що не мали меж.

У середині 2010-х лихоманка CS:GO поширилася по всьому світу, команди з Європи та Америки змагалися за домінування в турнірах, призові фонди яких сягали сотень тисяч доларів. Зі збільшенням кількості гравців зростала і кількість переглядів CS-мейджорів, а такі зірки, як Олександр 's1mple' Костилев з Natus Vincere, Матьє 'ZywOo' Хербаут з Team Vitality та Нікола 'NiKo' Ковач з G2 Esports, стали загальновідомими іменами.

Ця золота ера для CS:GO не обійшлася без суперечок. Додавання скінів для зброї призвело до появи гемблінгу на скінах — скандалу, який підставив Valve під удар, так само як і шахрайство у професійних лігах. Але навіть ці чвари не змогли зупинити потяг CS:GO, оскільки фанати продовжували проводити тисячі годин у грі, намагаючись піднятися на вершину рейтингів.

Відчуття перемоги © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

CS:GO була визнаним феноменом

04 Нескінченна спадщина Counter-Strike

У 2023 році розпочалася нова ера Counter-Strike. Нова гра під сміливою назвою Counter-Strike 2 докорінно змінила візуальну складову, привівши гру у відповідність з іншими відомими шутерами, оновивши фізику та ефекти для більш реалістичного ігрового досвіду.

На той час кіберспортивна сцена Counter-Strike вже була досить розгалуженою і включала в себе кілька великих турнірів, які збирали мільйони глядачів по всьому світу. Найпопулярніший турнір з CS:GO всіх часів, PGL Major Stockholm 2021, зібрав 2,75 млн глядачів, довівши, що CS — це масштабна частина індустрії, яка сама по собі є масовою.

Хоча ми любимо нову блискучу графіку CS2, у CS:GO було щось особливе, що ми просто не можемо забути. Хоча у неї більше не можна грати, CS:GO залишиться у нашій пам'яті як переломний момент для кіберспорту та ігор у цілому.