Як маршові оркестри коледжів надихнули Бейонсе, Lizzo й Normani

У 2018 році процесія музикантів, одягнених у жовте, вийшла на сцену посеред каліфорнійської пустелі. І тоді ведучий оголосив: «Вітаємо на Homecoming Бейонсе 2018». Усе це відбувалося перед 75-тисячною аудиторією на Coachella. Почався повільний барабанний дріб, що прискорювався, як тільки натовп починав кричати гучніше. На сцену вийшла Бейонсе під Do Whatcha Wanna оркестру Rebirth Brass Band – сучасної класики духового оркестру в Новому Орлеані.

«Це було найкрутіше шоу, яке я бачив», – написав у своєму Twitter репер Chance The Rapper, а Джанель Моне назвала співачку «Моя КОРОЛЕВА всього життя. Завжди. І навічно». Концертний фільм від Netflix Homecoming був номінований на Еммі, перш ніж програв Джеймсу Кордену з Carpool Karaoke, що сильно обурило фанатів Бейонсе. Незважаючи на це, виступ співачки був піднесений до статусу іконічного завдяки одній з найдавніших музичних традицій Америки – маршовому оркестру.

Спроба прояснити, що маршові оркестри означають для Америки – це як пояснити, чому французи люблять вино або чому англійці люблять чай. Найстаріший маршовий колектив, що продовжує існувати сьогодні, – це Band Of The Fighting Irish з Університету Нотр-Дам. Він був заснований ще в 1845 році. Це сталося за 16 років до початку американської громадянської війни, коли для підняття духу людей використовувалися барабани та файфи (духовий інструмент, схожий на флейту). Однак через десятиліття, коли колективи навчилися виконувати все складніші композиції, вони стали популярними в середніх школах і коледжах, де, замість згуртування військ, вони підтримували дух фанатів спорту.

Стилістично групи відрізняються від університету до університету. Деякі з них вирізняються новішими формами марширування такими, як: стиль Corps (марширування назад) чи Traverse (марширування з боку в бік). У коледжах й університетах, де історично вчилися афроамериканці, такі оркестри виконували марширування в традиційному стилі під R&B, хіп-хоп і сучасний поп.

Бейонсе на Coachella 2018 © Kevin Mazur/Getty Images

Незалежно від стилю гуртів, одна риса характерна для них усіх: вони виконують музику для святкувань. Від Hot 8 Brass Band з Нового Орлеана й чиказького Hypnotic Brass Ensemble до колективів з коледжів по всіх США, вони існують для об'єднання людей. «Маршові ансамблі – такі самі символи культури, як прапор і гімн. Вони створюють почуття спільності. Що стосується спортивних змагань, парадів і будь-яких соціальних зборів, колективи об'єднують людей з живим звуком», – пояснює доцент кафедри соціології й африканських студій у Морганському державному університеті Корі Майлз.

Вплив маршових колективів на сучасний хіп-хоп і поп не починається та не закінчується на Бейонсе. Їх можна почути в треку Motivation співачки Norman, що ввійшов до численних топів 2019 року. А коли Каньє Вест почав прославляти Господа у своїх останніх виступах Sunday Service, він залучив госпел-хор і маршовий оркестр.

Lizzo, яка переїхала до Х'юстона, штат Техас, у віці 10 років, знайшла свій інструмент у флейті. Вона почала працювати над майстерністю своєї гри в маршовому колективі середньої школи, перш ніж виступити разом з ним на сцені 2019 року. Good As Hell – класичний гурт, який марширує поза часом.

Бейонсе, Каньє, Normani й Lizzo не перші, хто повертає шанувальників хіп-хопу й R&B до школи, але, що важливо, це суто південна та гордо афроамериканська культурна сила.

У середині 2000-их, коли репер Ja Rule був більш відомий своїм Always On Time, а не участю в злощасному музичному фестивалі. Маршові колективи були настільки ж поширеними в хіп-хопі, як й автотюн. 2004 року пісня Lose My Breath поп-гурту Destiny's Child увійшла в топчарти в усьому світі. Цей трек фактично є мілітарним барабанним соло на три з половиною хвилини. У 2005 році Міссі Елліотт віддала належне своєму корінню з Вірджинії з допомогою Sugarhill We Run This. У відео на пісню Міссі надягає золоту форму диригентки, веде своїх танцюристів на футбольне поле під маршовий ритм і стає першою (і, можливо, єдиною) попзіркою, яку застрелили з туби.

Гурт Outkast починався з колективу в середній школі. Андре 3000 та Big Boi були однокласниками в 1993 році в середній школі Tri-Cities в Атланті. Як й у багатьох інших середніх школах на півдні, музика та футбол були нерозривно пов'язані між собою, а школа, яка породила Outkast, може похвалитися одним із найкращих американських оркестрів.

Lizzo © Nathan Congleton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images

Багато хто з атлантських приятелів Outkast також знайшли натхнення в шкільких колективах. Пісня Tear It Up репера Юнг Вуна – це маршовий гімн, від якого пробирає в грудях, призначений для програвання в суперпотужних автомобільних аудіосистемах.

«Південний хіп-хоп відрізняється від іншого хіп-хопу, але південний хіп-хоп не монолітний, і це пов’язано з культурою й історичними традиціями в цих регіонах. Кожен з них має своє звучання. В Атланті є треп, Новий Орлеан має bounce, і ми піддаємося впливу Карибського басейну, тому що саме звідти походить багато чорношкірих людей», – каже Майлз.

Чому звучання маршових гуртів так добре пасує хіп-хопу й навпаки? Послухай All Of The Lights Каньє Веста, і тобі нескладно буде уявити, як неймовірно це може звучати на футбольному полі.

«Роги й барабани в марширувальній музиці, безумовно, мають певні звукові подібності з хіп-хопом, – каже Джастін Бертон, автор Posthuman Rap і співредактор Oxford Handbook Of Hip Hop Music. – Хіп-хоп – це музика для автомобілів і клубів, тому бас стає дійсно важливим для звуку. У маршових барабанних гуртів також є велика ритмічна складність, що проявляється в багатьох південних видах хіп-хопу».

Підтвердження цьому можна почути в Shut Up репера з Флориди Trick Daddy та в треку Get Buck колишнього учасника Young Buck. Але здебільшого маршові групи настільки впливові, тому що вони доступні. Це історично доступна форма розваг для мас.

«Маршові гурти – це про звичайну робочу людину», – пояснює Регінальд А. Макдональд, який з 2014 року є директором гуртів й оркестрів Державного університету штату Теннессі.

«Багато музикантів зізнаються, що вони завжди хотіли бути в маршовому колективі або почали з маршової групи й глибоко цінували кожну мить там», – додає Сінтія Геннінг, випускниця факультету медичних наук з Джексона, штат Теннессі, яка грає на тромбоні.