Як маршові оркестри коледжів надихнули Бейонсе, Lizzo й Normani

Спроба прояснити, що маршові оркестри означають для Америки – це як пояснити, чому французи люблять вино або чому англійці люблять чай. Найстаріший маршовий колектив, що продовжує існувати сьогодні, – це Band Of The Fighting Irish з Університету Нотр-Дам. Він був заснований ще в 1845 році. Це сталося за 16 років до початку американської громадянської війни, коли для підняття духу людей використовувалися барабани та файфи (духовий інструмент, схожий на флейту). Однак через десятиліття, коли колективи навчилися виконувати все складніші композиції, вони стали популярними в середніх школах і коледжах, де, замість згуртування військ, вони підтримували дух фанатів спорту.

