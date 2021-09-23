Як інтернет змінив культуру брейку

Усі ми чекаємо Red Bull BC One Cypher Ukraine , який відбудеться у Києві вже 9 жовтня. Там тебе чекають батли кращих бі-боїв та бі-гьорлз та ще багато цікавого. Та щоб отримати від події максимум вражень, саме час дізнатися про брейк більше. Сьогодні ми повертаємося на кілька десятиліть назад — туди, звідки все починалося.

Коли у 1980-х брейк уперше почав ширитися світом, діти поза Америкою були обмежені в доступі до інформації про культуру і танці. Та з появою інтернету ситуація докорінно змінилася. Ось шість факторів, які змінили брейк з появою мережі:

01 1. Кінець епохи VHS-касет

До інтернету одним із небагатьох способів дізнатися про брейк були касети VHS. Утім, аби вони потрапили до тебе в руки, варто було неабияк постаратися.

«Щоб отримати касети із виступами бі-боїв з Європи та США, ти мав знати людей, які можуть тобі їх записати. Ті, у кого такі записи були, неохоче ними ділилися. Найчастіше ти отримував такі касети тільки від справді хороших друзів», — каже російський бі-бой Ян.

У багатьох країнах брейкери чекали роками, аби побачити записи з подій на кшталт Red Bull BC One All Star.

«Коли джем відбувався у 2000-му, то його можна було знайти в Парижі у 2001-му. У моєму ж рідному Ліоні таку касету можна було дістати хіба вже у 2002-му. В ті часи, коли ти вже й отримував якусь інформацію, то зберігав її і брав з неї по максимуму», — згадує французький бі-бой Лілоу .

Лілоу згадує часи, коли на відео з виступів потрібно було чекати роками © Little Shao/Red Bull Content Pool

Бі-бой Фокус з Фінляндії поштою обмінювався касетами з брейкерами з усього світу. Втім, він завжди «схрещував пальці за те, аби люди дотримувалися обіцянок і його касета повернулася додому».

Сьогодні завдяки нету бі-бої та бі-гьорлз з усього світу можуть обмінюватися відосами, просто натиснувши на кнопку. В мережі є тисячі відео з подій, а виступи транслюють у прямому ефірі, тому ти можеш переглянути їх онлайн. Більше того, відео навіть із найбільших змагань з’являються в мережі вже за кілька хвилин після закінчення.

02 2. Знайомство з брейкерами віч-на-віч

До появи інтернету бі-боям і бі-гьорлз було важко познайомитися з іншими брейкерами, навіть у власному місті. Спершу з чуток потрібно було дізнатися, що хтось десь займається брейком, а потім шукати і самих танцівників. Особливо важко було знаходити собі компанію, коли брейк вийшов із моди у 1980-х.

«Зо дня на день брейк втрачав популярність — і ти думав, що ніхто цим більше не займається. По-моєму, десь пів року знадобилось, аби знайти двох чи трьох брейкерів. Потім ми почули, ніби в Гамбурзі їх є ще парочка, — каже Томас Хергенретер із Battle of the Year (Битва року — одне з найбільших світових змагань з брейку). Вже потім він почув про Свіфт Рок і Штормі, але зізнається, що не знав, де вони живуть. Чоловік просто чув про них — і все.

Щотижня ти в інтернеті знайомився з кимось з іншої країни. Це була магія Thomas Hergenröther

Втім, коли з’явився інтернет, Томас зізнається, що все змінилося і кожного тижня він знаходив все нових брейкерів: «Щотижня ти в інтернеті знайомився з кимось з іншої країни. Це була магія!».

Сьогодні найбільша складність, у пошуку інших брейкерів — це знати, як вони підписані в соцмережах. Однак у більшості відомих бі-боїв і бі-гьорлз є тисячі підписників. Навіть незважаючи на те, звідки вони, під їхніми постами ти точно знайдеш однодумців з будь-якого куточка планети.

03 3. Тобі не потрібно подорожувати, аби вчитися

Коли ти хотів дізнатися щось про брейк у 1980-х чи 1990-х, треба було чекати і сподіватися, що хтось із Америки приїде до тебе в країну і дасть майстер-клас. Якщо ні — доводилося самостійно летіти в Штати і шукати вчителів. Сьогодні ж існують онлайн-курси, а відомі брейкери часто дають уроки через Zoom. Більше того, в мережі у вільному доступі є купа інтерв’ю з героями старої школи, а будь-якому брейкеру з кожної точки планети ти можеш вільно написати повідомлення, без потреби кудись їхати.

Майстер-класи і навіть змагання можуть легко перейти в онлайн © Little Shao/Red Bull Content Pool

04 4. Bboyworld.com: форум, який змінив гру

До того, як прогримів YouTube та інші соціальні мережі, усім заправляли форуми, де брейкери могли спокійно ділитися один з одним інформацією. Найбільшим і таким, що дійсно з’єднав увесь світ, став bboyworld.com — онлайн-форум, де тусувалася вся світова спільнота.

Там ти можеш знайти теми про все — від інформації про події з усього світу, відео з битв і бітів до дискусії щодо історії танцю.

Bboyworld.com став, напевно, першою онлайн-платформою, яка, використала інтернет, аби об’єднати брейк-ком’юніті по всьому світу.

«Тепер у тебе є YouTube, Facebook і купа всього іншого. Раніше у нас був тільки форум bboyworld і там ми знаходили всі новинки», — згадує бі-бой Ян.

05 5. Відео про події, вірусні кліпи і запрошення

Можливість завантажувати відео з батлів в інтернет зробила події популярнішими. Усе через трейлери і промо-матеріали.

Промоутери отримали можливість знаходити крутих брейкерів з різних країн, дивитися, що вони можуть, і запрошувати їх на свої івенти.

Імена багатьох брейкерів ставали відомими тільки через вірусні відео, які шерили по всьому світу.

У першого переможця Red Bull BC One Омара було фан-відео, що стало вірусним © Dean Treml/Red Bull Content Pool

«Хтось зібрав хайлайти моїх виступів і опублікував на bboyworld.com, — каже Омар. — Кліп отримав чимало переглядів. Тайрон з голландської команди Notorious IBE побачив його і запросив мене до Європи».

Кацу Ван мав подібний досвід: «Коли я виграв батл у Новій Зеландії, хтось завантажив відео виступу на bboyworld і зробив мене відомим».

06 6. Від секретних тренувань — до демонстрації рухів у соцмережах

Інтернет також зробив людей відкритішими до обміну своїми навичками. Кадри з тренувань тепер дорівнюють лайкам і підіписникам, а можливо, навіть і запрошенню на батли.

«Ми думали, що ніхто не має бачити, що я вмію. Все було дуже таємно. Зараз усі в соцмережах викладають свої тренування — і ніхто взагалі про це не париться», — каже Джейрок зі Style Elements

Не забувай про повагу до культури і пам’ятай, чому ти взагалі почав займатися брейком Pelezinho

Інтернет дав культурі простір, де люди можуть спілкуватися і обмінюватися інформацією. Це саме те, що допомогло культурі процвітати. У нового покоління є стільки крутих можливостей, що навіть важко підрахувати.

«Коли маленькі діти хочуть почати займатися брейком, їм достатньо просто зайти в інтернет, знайти інформацію, поспілкуватися з іншими брейкерами — і швидко всьому навчитися», — зазначає Пелезіньйо .

Та, незважаючи на доступність, старожил нагадує молодим «ніколи не забувати про повагу до культури і завжди пам’ятати, чому ти взагалі почав займатися брейком».