У лютому 2020 року індійський пілот Джехан Дарувала став гонщиком системи Red Bull Junior Team, ще на один крок наблизившись до Ф-1. 21-річний уродженець Мумбая поповнив ряди академії, випускниками якої є семеро чинних пілотів чемпіонату світу: гонщики Red Bull Racing і Scuderia AlphaTauri, а також Себастьян Феттель, Карлос Сайнс і Даніель Ріккардо.

У минулому сезоні Джехан Дарувала став бронзовим призером Формули-3, а в початку 2020 гонщик підписав контракт з командою Carlin і продовжить кар'єру у Формулі-2, повторюючи шлях іншого члена молодіжної програми Red Bull — Юкі Цуноди.

Ось поради Джехана Дарувала для тих, хто хоче стати професійним гонщиком.

Закладай надійний фундамент у картингу

За словами Джехана Дарували, щоб стати гонщиком Формули-1, потрібно 5-7 років присвятити змаганням з картингу. «Картинг дуже важливий. Він навчить тебе навичок, які будуть потрібні під час пілотування боліда», — каже Джехан. — «Але врахуй, якщо ти чудово відчуваєш себе за кермом карта, це ще не означає, що ти будеш так само блискуче керувати болідом Ф-1. Проте, якщо ти хочеш бути пілотом королівських перегонів, тобі потрібно зробити дуже гарну кар'єру в картингу».

Почни ранню кар'єру в Європі

Jehan Daruvala © James Gasperotti

Безумовно, змагання з картингу за межами Європи також проходять на високому рівні. Але щоб розраховувати на потрапляння в поле зору команд Ф-1, краще зосередитися на виступі на європейських трасах. Джехан також вважає, що на картингових треках в Європі простіше довести свій потенціал і звикнути до конкуренції на найвищому рівні. «В Індії у тебе може бути від 10 до 15 суперників. В Азії їх число може доходити до 30, в той час, як в Європі ти частенько будеш бачити сітки з 60 з гаком пілотів», — каже Дарувала, додаючи, що регулярне потрапляння у топ-10 європейського картингу говорить про те, що у тебе є потенціал для отримання місця в Формулі-1.

Знайди хорошого наставника

Джехан каже, що наявність ментора є важливим фактором, тому що професійний наставник може вберегти тебе від перешкод, з якими ти можеш неусвідомлено зіткнутися через нестачу знань і досвіду в автоспорті. «Мені пощастило, що Райоман Банаджі підтримував мене в роки мого становлення в Індії та Азії», — каже Джехан.

Спробуй потрапити до сильної команди

Коли ти переходиш від картингу до пілотування боліда, ключовим стає вибір правильної команди. Структура автогоночних серій на автомобілях з відкритими колесами така, що сильніші команди працюють з кращими пілотами і допомагають їм залишатися на вершині змагань. «Якщо ти потрапляєш у топ-команду, ти повинен бути морально готовий до того, що твоїм партнером по команді буде також дуже сильний гонщик. Це дуже добре, тому що перебуваючи з пілотом високого рівня в одній команді, ти зможеш у нього багато чому навчитися. А якщо ти будеш швидше своїх товаришів по команді — тебе швидко помітять боси Формули-1 », — каже Джехан.

Заручися підтримкою спонсорів

Крім прискорених темпів розвитку за рахунок високої конкуренції, участь у європейських змаганнях може ще й істотно полегшити твою майбутню кар'єру. Оскільки в Європі склалися багаторічні автоспортивні традиції, а перегони Формули-2 і Формули-3 транслюються у більшості європейських країн наживо, шанси знайти спонсорів, беручи участь в змаганнях на трасах «Старого світу», значно вищі, ніж де-небудь.

Вчися за допомогою відео-симуляторів

У тебе не завжди буде можливість застрибнути в болід і виїхати на ньому на трасу. Але є альтернативний варіант практики, коли немає можливості тренуватися на треку. Джехан пропонує попрацювати на симуляторі. Він сприяє розвитку, особливо якщо ти намагаєшся освоїти нову трасу, на якій ти раніше ніколи не змагався.

Тримайся подалі від вуличних перегонів

Жоден професійний спортсмен ніколи не підтримував вуличні перегони, тому що це небезпечно і завдає шкоди спортивній кар'єрі. Джехан каже, що вуличні перегони безвідповідальні, а безпека — це завжди найважливіша частина змагань. «Перегони по дорозі ніколи не допоможуть тобі швидше рухатися на трасі, тому немає сенсу намагатися їхати з високою швидкістю по вулиці», — каже Джехан.

Працюй у спортзалі

Jehan Daruvala © James Gasperotti

Джехан каже, що фітнес дуже важливий у професійних перегонах. Сила потрібна, щоб вміти керувати автомобілем, а витривалість — щоб витримувати тиск на високій швидкості при повному фокусуванні на трасі. «У міру того як ти просуваєшся кар'єрними сходами професійного пілота, сила шиї стає ключовим фактором, бо притискна сила під час гонки на високій швидкості досягає 3-4 G», — каже Джехан. Але крім силових тренувань, Дарувала займається бігом, плаванням і їздить на велосипеді.

Будь дисциплінованим

Дисципліна, пов'язана зі споживанням їжі і дієтою, надзвичайно важлива для водія. Джехан каже, що гонщик повинен бути у відмінній фізичній формі, худорлявим і мати відмінну реакцію. Ці показники допомагають пілоту справлятися з різними несподіваними ситуаціями на трасі. Він каже, що їжа має велике значення для гостроти розуму.

Будь готовий жертвувати багатьма речами

Джехан вважає, що талановитий гонщик повинен бути відданий спорту, якщо він хоче дійти до рівня пілота Формули-1. «Ти повинен бути готовим перебувати далеко від сім'ї, дому і друзів з раннього віку. Також важливо працювати над позитивним настроєм і силою розуму. Автоспорт пов'язаний з безліччю злетів і падінь, деякі з яких виходять за межі твого терпіння. Завжди потрібно сприймати речі позитивно, вчитися і рухатися вперед», — підсумовує Джехан.