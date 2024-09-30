Як підкорити Twitch? Зручний посібник для майбутніх стримерів

Найрізноманітніші прямі трансляції давно стали невіддільною ознакою сучасного життя. Сьогодні кожен може взяти в руки смартфон та розпочати стрим на зручній для нього платформі. Звісно, навряд чи таке випадкове прагнення поділитися думками онлайн зробить тебе популярним. Але що робити, коли дійсно мрієш про підписників, рекламні контракти та партнерську програму Twitch або інших стримінгових сервісів?

Solodana відвідала Red Bull Gaming Ground у Києві © Pavel Floresku / Red Bull Content Pool

Звісно, є ймовірність здобути популярність виключно завдяки смартфону та власній харизмі. Але у більшості випадків доведеться підготуватися ретельніше, особливо якщо ти хочеш не просто спілкуватися, а транслювати ігри чи щось цікавіше. Ми підготували кілька важливих порад, які потенційно здатні зробити з тебе наступну зірку світу стримів.

А допомогла нам у створенні цього гайду стримерка та партнер Twitch solodana , яка знає про прямі трансляції якщо не все, то майже все.

Крок 1. Тверезо оціни сферу та діяльність

Для початку потрібно усвідомити, що стримінг — це ніяка не панацея і не «найпростіша робота у світі», де платять гроші за проходження відеоігор чи просте спілкування. Найпопулярніші стримери могли роками йти до популярності, інвестувати у трансляції тисячі доларів та шукати інші, більш екстравагантні способи привернути увагу людей.

Тіффані «Тіффає» Хсу почала стрімити під час навчання в коледжі © Kena Krutsinger / Red Bull Content Pool

Але на старті ти, ймовірно, будеш розмовляти сам із собою, а лічильник глядачів на деякий час застрягне на нулі. Цей період може тривати тижні, навіть місяці. Звісно, можна покликати друзів, щоб було веселіше. Однак радимо також регулярно стримити у цю «порожнечу», щоб навчитися не хвилюватися та спілкуватися з випадковими людьми, які будуть заходити на твої трансляції.

Люди бувають різні, тож спочатку кожен глядач — це твій скарб, який потрібно цінувати. Проте не всі відповідатимуть взаємністю, так що не бери це близько до серця.

Коментар від solodana: «Майже всі гайди радять бути стресостійким та готуватися до будь-чого. Але жоден гайд не підготує до людей, які не просто пишуть конструктивну критику або сперечаються з кимось у чаті, а зайшли на трансляцію виключно, щоб написати щось суперпогане. На рівному місці, без аргументації, просто аби образити тебе. До цього треба також бути готовим. Тут допоможуть або друзі, яких можна призначити модераторами чату, або автоматичні налаштування модерації чату».

Крок 2. Обери, що саме хочеш стримити

Не варто стримити все підряд © Adrian Pehrson / Red Bull Content Pool

Усвідомив ризики? Окей, тоді можна переходити до конкретики. Стримити все підряд — це не найкраща ідея, адже тоді не вийде знайти аудиторію зацікавлених людей. Тому краще обрати фокус.

Очевидно, що багато хто хоче стримити відеоігри. Однак їх настільки багато, що й тут потрібно сконцентруватися на чомусь конкретному. Існують стримери, які здобули популярність завдяки одній грі, наприклад, Fortnite або League of Legends. Інші проходять всі гучні новинки. Треті навпаки шукають інді-проєкти та щось зовсім невідоме.

Поза іграми можна не просто спілкуватися, а дивитися разом фільми та серіали, демонструвати свої музичні таланти, готувати, подорожувати та робити інші цікаві речі на прямих етерах. Простір для фантазії майже нескінченний, але саме конкретний акцент допоможе на початку знайти глядачів.

У 2023 році Настю визнали найпопулярнішою стримеркою україномовного Twitch © Фото надала Solodana Я постійно говорю, що надзвичайно важливо обрати для себе щось, що ти дуже любиш, від чого кайфуєш. Бо саме на подібному вайбі варто презентувати себе та насолоджуватися процесом Анастасія 'solodana' Солоденко

Коментар від solodana: «Я б не виділяла сферу з найбільшим потенціалом, бо кожна з них варта уваги. Сюжетні проходження, мультиплеєр, MOBA, шутери. Усе це та багато іншого дуже цінне та постійно розвивається, навіть Just Chatting у різноманітних його проявах. Однак я постійно говорю, що надзвичайно важливо обрати для себе щось, що ти дуже любиш, від чого кайфуєш. Бо саме на подібному вайбі варто презентувати себе та насолоджуватися процесом».

«Звісно ж, можна фокусуватися на трендових іграх. Але це тимчасовий феномен. Наприклад, вийшла якась нова гра. Всі пройшли її за два тижні та повернулися до своїх основних ігор».

Крок 3. Розберися, на якому залізі будеш стримити, та докупи необхідну периферію

Визначився з тематикою? Тепер обирай платформу © Damiano Stizza / Red Bull Content Pool

Вибір фокуса стримів важливий не лише для власного задоволення та пошуку аудиторії. Від нього також залежить, за допомогою чого саме ти виходитимеш у прямі етери.

Звісно, для простого спілкування достатньо звичайного смартфона. На таких стримах навряд чи буде цікава візуальна частина та різноманітні плагіни, але формату відповідає. Смартфон також підійде для стримів із музикою, кулінарією, подорожами та іншими талантами.

Проте і тут є нюанси. Тобі можуть знадобитися штатив та додатковий мікрофон. Звук твого голосу — це взагалі одна з найважливіших частин трансляцій. Тож про гарний мікрофон треба подбати у будь-якому випадку. В ідеалі — варто придбати й добротну камеру, щоб картинка була якісною.

Для деяких стримів підійде смартфон, але є нюанси © Realwon Multimedia / Red Bull Content Pool

Хочеш стримити ігри? Тут можуть виникнути додаткові проблеми. З одного боку, можна стримити напряму з PlayStation 5 або Xbox Series X/S. PlayStation 4 і Xbox One також це вміють. Однак тоді ти будеш обмежений у налаштуваннях, а додаткові плагіни та візуальне оформлення встановити не вийде. Nintendo Switch, на якій є багато цікавих ігор, зовсім не здатна нативно виходити у прямі етери.

З цим тобі допоможе карта відеозахоплення. Вона дозволить під’єднати консолі до ПК / ноутбука як джерело відео та спокійно стримити. Проте радимо не економити на карті захоплення. Тобі потрібна така, в якій є підтримка 4K Pass-Through. Інакше стрим ризикує йти з суттєвими затримками.

Стримиш на ПК або ноутбуці? Це оптимальний варіант, при якому в тебе буде найбільший простір для налаштувань. Але завжди звертай увагу на системні вимоги ігор, які хочеш транслювати. Сучасні ігри дуже вибагливі до заліза, а стрими додатково його навантажують. Тож краще перевірити все заздалегідь.

Таріка дивляться мільйони гравців VALORANT по всьому світу © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Коментар від solodana: «Якщо це буде просто спілкування, то там не так багато ресурсів — все потягне. Але краще зробити окремий тестовий стрим або навіть запис, щоб подивитися, як все працює, чи немає провалів при трансляції.

Якщо ми говоримо про конкретну гру, а я раджу обрати саме одну основу, то варто звернути увагу на мінімальні системні вимоги для кожної. Деякі ігри ти не зможеш стримити через те, що ПК їх просто не потягне.

Існують додаткові показники на кшталт бітрейту, швидкості інтернету тощо. Тому налаштування підбираються максимально індивідуально. Можеш просто подивитися YouTube про налаштування OBS і підібрати щось для себе. І окремий стрим для перевірки всього — це обов’язково».

Крок 4. Налаштуй усі програми, необхідні для стримів

Коли розберешся із залізом, переходь до налаштування різноманітних програм. Адже на ПК немає вбудованої кнопки «Вийти в етер». Для початку треба завантажити одну з програм, які дозволяють стримити. Ми рекомендуємо наступні:

Open Broadcaster Software (OBS). Сучасний стандарт для стримів. Підтримує величезну кількість налаштувань і особливо не навантажує ресурси ПК. Однак потрібен деякий час, щоб розібратися з усім.

Streamlabs. Більш «причепурена» програма з вшитими можливостями для донатів та іншими приємними нюансами. Розібратися у ній просто, однак вона більш вибаглива до заліза.

У цих програмах можна налаштувати різноманітні сцени. Сцена — це набір елементів, які бачать глядачі: смуги донатів, списки окремих глядачів, банери та майже все, що ти зможеш вигадати. Навіть додаткова трансляція Subway Surfers на екрані, прямо як у тіктоках.

Стримінг — це зовсім не легкий заробіток © Pavel Floresku / Red Bull Content Pool

Звісно ж, у певний момент ти захочеш отримувати ще й гроші від глядачів. Це можливо через вбудовані інструменти Twitch, однак там не все зручно. Тому радимо звернути увагу на Donatello або Base від Monobank. Важливий момент: щоб вивести зараз гроші, необхідно мати рахунок ФОП.

Для активності з чатом на початку допоможе Moobot. Це безплатний сервіс, який допомагає влаштовувати інтерактивні розваги з глядачами. Наприклад, люди зможуть замовляти музику через нього або грати в текстові ігри прямо в чаті.

Цих сервісів буде достатньо для якісних трансляцій, особливо якщо витратити час на їхні налаштування. Однак насправді програм, які роблять стрими кращими або цікавішими, набагато більше. Тож не бійся експериментувати та додавати щось нове, глядачі таке люблять.

Коментар від solodana: «Майже весь свій шлях на Twitch мені технічно і з оформленням допомагають: OBS, StreamElements, Triggerfyre, Donatello. Колись це був ще й Soundalerts».

Крок 5. Почни стримити!

Solodana отримує від стримів велике задоволення © Pavel Floresku / Red Bull Content Pool Це непростий шлях, але варто любити свою справу та не здаватися Анастасія 'solodana' Солоденко

Все куплено, перевірено та налаштовано, гра обрана, ти привів себе до ладу, а все, що відділяє тебе від глядачів, це кнопка «Почати трансляцію»? Тоді починай стримити! Банальна порада, але для багатьох саме початок — це найстрашніше. Це наче білий аркуш, який чекає, поки його заповнять.

Стрими стануть у пригоді навіть як хобі, бо з ними можна ставити голос, тренувати дикцію і загальну поведінку у кадрі. Якщо ти впевнений у собі, люди це побачать і потягнуться до тебе. Можливо, навіть почнуть приносити гроші. Тоді ти зрозумієш, що чогось досяг у світі трансляцій.

Коментар від solodana: «У кожного тут своя планка залежно від зростання аудиторії, кількості онлайну та інших факторів. Для мене такий момент настав тоді, коли я почала ставити цілі на збори, а люди активно допомагали їх закривати. Тобто вони зацікавлені, щоб ти продовжував стримити, допомагають тобі з залізом. Це надзвичайно цінно. Коли закриваєш ціль донатів, то розумієш, що це сильно, це новий рівень. І хочеш покращувати все далі».

Тому не здавайся, навіть якщо на стрим ніхто не зайшов. Стримерів зараз дуже багато, сфера переповнена. Але креативність та цілеспрямованість точно допоможуть знайти своїх людей.