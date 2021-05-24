Частина історії MTB RAW 1 Сезон · 2 епізодів Дивись усі серії

Тобі не треба стрибати вище або краще за всіх, аби стати профі у стрибках. Насправді тобі для цього потрібен лише один маленький майданчик. Він навіть не обов’язково має бути великим. Не віриш? Запитаємо у Еміля Юганссона і Мартіна Седерстрема .

Еміль Юганссон і Мартін Седерстрем — двоє найбільш стильних гонщиків © Adam Klingeteg / Red Bull Content Pool

Сьогодні ці двоє — найкращі гонщики у світі. Їх досвід у стрибках дозволив вивчити особливості всіх яскравих трюків і виконувати їх будь-де. Наприклад, Еміль свій перший 360 зробив, стрибнувши з кювету! А коли Мартін тільки починав їздити, то слоупстайла взагалі не існувало!

Звичайно, легше змиритися з думкою, що аби всьому навчитися, треба подушки безпеки, пінопластові ями та величезний підготовлений парк. Та насправді — тобі потрібне лише крихітне місце, купа репетицій та величезний заряд мотивації.

1. Тобі навіть не треба справжнього майданчика, аби навчитися трюкам

Сьогодні у світі є купа мегазручних локацій для трюків. Як приклад, можеш поглянути на The Dome Adrenaline Zone у Швеції, La Poma у Барселоні або ж Whistler Bike Park у Канаді. Звісно, для українців це все виглядає як недосяжна картинка. Та повір, мало-кому у світі щастило мати такі штуки біля порогу. І більшості зірок доводиться вчитися трюкам на брудних і побитих дорогах, у місцевих скейтпарках, або ж, як і Емілю Юганссону, вистрибувати з кювету на велосипедну доріжку поряд з домом.

Насправді це навіть не можна назвати стрибком, але саме там я навчився катати без рук і виконав свій перший 360 Emil Johansson

Юганссон провів купу років у цьому маленькому ангарі для BMX © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

«Біля мого дому була канава поруч з велодоріжкою. Хтось змайстрував до неї спуск, по якому можна було вистрибнути. Я робив так купу раз. Насправді це навіть не можна назвати стрибком, але саме там я навчився катати без рук і виконав свій перший 360», — згадує Еміль Юганссон.

2. Навіть одне маленьке місце для тренувань може стати основою успіху

Сьогодні він один з найкращих у слоупстайлі. На його рахунку — три перемоги на Crankworx Slopestyle, а також запас фірмових трюків, які справді вражають.

Зараз він найчастіше катається вдома, або ж ганяє по The Dome Adrenaline Zone, що у парі годин автівкою від його помешкання. Та донедавна ні першого, ні другого не існувало і все, що йому залишалося — години практики у місцевому маленькому ангарі для BMX.

Це місце точно можна назвати знаковим для його кар’єри. Саме тут він проводив час, поки вчився у середній школі. Там хлопець годинами практикував трюки. Саме ті трюки, які потім привели його до успіху на FMB Gold і Crankworx Slopestyledrenaline Zone a couple of hours away, but up until recently they didn’t exist and his main practice spot was a small-ish mulch jump at his local BMX hall.

Здається, я був там чи не щодня, пробиваючи те місце знову, знову і знову. Emil Johansson

Так, виглядає, ніби Емілю Юганссону все вдається надто просто © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

«Поки я ходив до середньої школи і не мав власного авто, це було єдине місце, де можна було тренуватися. Здається, я був там чи не щодня, пробиваючи те місце знову, знову і знову», — каже Еміль. Та навіть, коли його кар’єра пішла вгору і перед райдером відкрилися нові можливості, він усе одно використовував цей невеликий ангар, як місце для тренувань. «Останні години перед вильотом до Нової Зеландії у 2019-му, я провів саме там», — згадує він.

3. Ти маєш навчитися основ

Мартін Седерстрем знає невелике місце для стрибків у Фалуні. Воно повністю вкрите соломою. Там Мартін викладає MTB для учнів місцевої школи. А ще це найближче місце, де він може спокійно кататися взимку. І його все влаштовує. Як і Еміль, він впевнений, що практикуючись на одному майданчику знову і знов, можна досягти неабиякого прогресу.

Сьогодні купа людей не зважають на основи їзди, бо мають купу класних місць для катання. Martin Söderström

Седерстрем «розпускає крила» на своєму маленькому солом’яному майданчику © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

«Сьогодні купа людей не зважають на основи їзди, бо мають купу класних місць для катання. Вони не витрачають час, аби освоїти основи: як зробити стрибок кролика, працювати руками чи заходити в кут. А це мегаважливо, якщо хочеш навчитися контролювати байк. І це важливі навички, аби потім застосувати їх на великому треку. Усе, що тобі треба, аби вивчити їх — рівна ділянка, як стоянка або майданчик, де ти можеш практикуватися у будь-яку пору року», — пояснює Мартін.

Усе, що тобі потрібно, аби вивчити їх — рівна ділянка, як стоянка або майданчик, де ти можеш практикуватися у будь-яку пору року. Martin Söderström

4. Будь креативнішим

Упевнені, ти здогадався, про що зараз піде мова. Мартін не мав багато місця для катання і тренувань. Насправді тоді й слоупстайлу не існувало. Це було радше про стрибки у багнюці та вуличну їзду. Мартін згадує: «Тобі насправді треба було проявити фантазію та креативність. Доводилося знаходити у лісі пагорби і скелі, або ж годинами стрибати по сходах у місті. А коли ти чув, що десь поряд хтось скинув у купу бруду, то одразу кидався у нього з головою, аби сформувати щось схоже на стрибок».

Мартіну насправді начхати, з чого саме зробити поверхню для їзди © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

Маючи за плечима неабияку кар’єру, Мартін став справжньою іконою у світі гірських велосипедів. Справедливо буде сказати, що його шлях почався зі стрибків по невеликих горбочках у лісі.

5. Головне — повторення

І Мартін, і Еміль сходяться на думці, що на великих доріжках і парках можна неабияк пофанитись, але щоб навчитись стрибати потрібно повторювати один і той самий трюк в одному і тому ж місці.

«Коли ти повториш стрибок 10 разів, то точно знатимеш, яка швидкість потрібна, аби все спрацювало. Ба більше, ти навчишся комфортно почуватися у повітрі. Повторення — є ключовими у нашій справі. І немає кращого способу досягти успіху, ніж повторювати той самий стрибок знову і знову», — пояснює Мартін.

Тут немає секретів. Усе полягає у послідовності, повторенні та годинах тренувань. Emil Johansson

Седелстрем і Юганссон роблять свою справу під час зйомок у Джарвсе у 2020 © Adam Klingeteg / Red Bull Content Pool

Еміль погоджується: «Багато людей недооцінюють якість, яку ти можеш отримати одним лише стрибком. Тут немає секретів. Усе полягає у послідовності, повторенні та годинах тренувань. Для вивчення бази потрібен час. Так, багато людей рвуться зробити сальто, не знаючи навіть як стрибати прямо. Зазвичай, я ставлю собі мету під час тренувань. Наприклад, сьогодні я хочу зробити трюк Х — і буду займатися тільки ним до кінця дня».

Як бачиш, історії Мартіна і Еміля доводять, що тобі не треба найкращі локації, аби стати класним гонщиком. Головне — витиснути максимум з того, що ти вже маєш.

«Поглянь на Швецію. Крім кількох нещодавно відкритих місць, у нас немає найбільших чи найкращих локацій для катання. Та у нас уже є купа талановитих райдерів. Здається, що тобі потрібна купа вигадливих місць, адже там трава зеленіша. Та насправді, річ тільки у тому, скільки у тебе мотивації та скільки годин ти готовий цьому присвятити», — каже Еміль.

Тому наступного разу, коли ти знову засмутишся, бо у твоєму дворі, районі чи місті немає крутих майданчиків для стрибків, згадай про Мартіна і Еміля. Ні у кого з них цього не було. Натомість вийди на вулицю і спробуй себе. На бордюрі чи просто на рівному шматку землі. І займайся на ньому знову і знову. Повір, наступного разу на професійному треку ти неабияк подякуєш собі за це.

Мартін Седерстрем та Еміль Юганссон

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