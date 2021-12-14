Виготовляти щось із металобрухту — улюблене заняття Пола Фірбанка. Його ще називають Rag and Bone Man — так англійці окреслили людину, яка збирає непотріб. Цей 43-річний чоловік, який живе в англійському Маргейті вже більше як 10 років, створює різні предмети з металобрухту та інших матеріалів.

Фірбанк робить з металу все — від меблів і годинників до ламп, які він постійно тягне зі сміттєзвалищ. Один із його останніх проєктів — Gravity bike, створений за підтримки Red Bull.

«Я не часто створюю речі, які можуть розвинути швидкість у 100 км/год, — зізнається Фірбанк. — Я просто створюю те, що можу зробити самотужки. Досить часто, коли я роблю розрахунки, мені важко навіть уявити, як це працюватиме на практиці».

Поглянути, як металобрухт перетворився на готовий Gravity bike, можеш у відео вище.

Пол Фірбанк біля своєї майстерні в Маргейті, Англія © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Те, як Пол збирав свій велосипед, ти можеш подивитися у відео. Та перед тим варто прочитати цю історію, аби дізнатися, чому Фірбанк взагалі взявся за цей проєкт, що його надихало та до чого тут літаки, які зіграли ключову роль у тому, щоб велосипед все-таки рушив з місця.

Рушійна сила як основа креативності Фірбанка

Шлях Фірбанка до створення справжніх витворів мистецтва був непростим. Спершу він навчався у художньому коледжі, потім цікавився сантехнікою та зварюванням, поки врешті не зупинився на татуюванні. Втім, це був не зовсім його варіант.

«Бути татуювальником — це класний спосіб проявити свою творчість. Та мене завжди захоплювали BMX-байки. Саме через них я постійно ходив з поламаними литками і вивернутими зап’ястями, що не дуже поєднується з татуюваннями», — каже Пол.

Магія відбувається саме тут — у майстерні Фірбанка © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Як результат — він змінив роботу і почав працювати в компанії, яка виготовляє рамки для творів мистецтва. Та ця робота не приносила багато грошей, тому Пол почав підпрацьовувати і створювати власне мистецтво. Його партнерка Лізі якось переконала чоловіка показати свої витвори людям і продати деякі з них. Так світ побачив Rag and Bone Man.

«Купувати вже готові матеріали — доволі дорого і, як на мене, неправильно. Тому я звернув увагу на перероблені матеріали і ті речі, які міг легко дістати. Цей спосіб був значно дешевшим. Тим паче, коли ти вже знайшов предмет потрібної форми, тобі не треба його з чогось створювати, а отже, планета отримає менше сміття», — пояснює англієць.

бирати брухт, аби робити з нього щось інше — дуже корисно для планети © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool Спершу я хотів створити пилосос, але ми зупинилися на Gravity bike Paul Firbank

Задумуючи велосипед з брухту, ми ледь не отримали пилосос!

Коли Red Bull уперше звернувся до Фірбанка щодо створення велосипеда, у майстра були цікаві думки про те, яким має бути майбутній транспорт.

«Red Bull запитав мене, чи не хотів би я скласти з брухту велосипед. Враховуючи, що я починав з рам для BMX, я подумав, що це класна ідея. Втім, я ніколи раніше не робив цілий велосипед. Спершу навіть хотів зробити пилосос, але врешті ми зупинилися на Gravity bike», — згадує чоловік.

Тут усе стане в пригоді — від залишків ліжка до частин літака © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool Різні шматочки металобрухту, які скоро перетворяться на велосипед © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Пол знав, як виготовляти велосипед. Ну, майже.

Фірбанк ніколи раніше не створював велосипед. Проте він був упевнений в успіху.

«Коли моєму сину був рік, я зробив для нього самокат. Точніше, більше це було схоже на скейтборд з колесом від скутера й алюмінієвою трубою. Він навчився їздити на ньому швидше, ніж ходити. Коли ж він почав самостійно рухатися, я зрозумів, що конструкції бракує рами. Тому це було доволі близько до велосипеда», — пояснює Пол.

Виготовлення велосипеда було неабияким досвідом і для самого Пола © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Частини літака точно не зашкодять велосипеду

Хочеш створити справді швидкий велосипед? То чому б тобі не поглянути на найшвидший автомобіль? Коли Фірбанк узявся до роботи, він точно знав, звідки брати натхнення:

«Один із основних елементів майбутнього велосипеда вже давно був у мене в майстерні. Уяви-но невеликий приватний літак. На задній частині крила у нього є закрилок, під яким сховані механічні елементи. Він має чудову обтічну форму. Тому я почав з ним гратися — і процес пішов».

Фірбанк робив рами для байків BMX, та скласти цілий велосипед — зовсім інше © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Це ще не все. Всесвітня асоціація по Gravity bike має цілу низку вимог щодо розмірів велосипеда. Деталі для літака — це, звісно, чудово, але не можна було робити транспорт занадто важким. Зваживши все це, Фірбанк повернувся до роботи.

«Я все одно використав багато деталей від літака. Тим паче, вони зроблені з приємних матеріалів. У мене були крісла для літаків, з яких я зробив вилки. Потім шукав колеса і раму, які підійшли б під них і були достатньо міцними, аби витримати носову частину.

Починала вимальовуватися загальна картина © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Фізика — це важливо

Коли ти робиш крафтову ракету, призначену для спуску вниз, маєш думати не тільки про гравітацію. Для Фірбанка весь цей проєкт міг стати гірким досвідом, якби він не перевірив усе заздалегідь.

«Деталі вилки були розроблені необ’ємно, для роботи в одній площині. Коли я повернув байк — то з жахом побачив, що він був приплюснутий. Мене це турбувало, тому ми задіяли 20-тонний прес — і конструкція втратила три тонни. Звучить, ніби ми перестаралися, але коли ти летиш з пагорба і втрапляєш у вибоїну, сила удару може бути ще більшою. Тому всі частини довелося переробити і склеїти, аби отримати нову вилку», — пояснює майстер.

Вилка в деталях © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool Колеса запозичили з дитячого велосипеда © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Очевидно, що коли ти використовуєш деталі для цілей, до яких вони не створені, можеш стикнутися з проблемами. Навіть коли йдеться про запчастини від інших велосипедів.

«Ми взяли пружину від дитячого гірського велосипеда. Мені довелося подовжити її, адже я не зміг знайти потрібну. Ми стрибали на ній, перевіряли і знали, що теоретично вона має спрацювати. Я навіть не подумав, що варто тільки потягнути переднє гальмо — як пружина може вмить розірватися. Врешті довелося переробити конструкцію, аби убезпечити пружину», — згадує Пол.

Це вже схоже на велосипед, але де його педалі? © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool Велосипед уперше покидає стіни майстерні © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool Після фарбування він повністю готовий до заїзду © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool

Пол жадав швидкості

Ясна річ, Gravity bike має їхати швидко, але наскільки швидко? Світовий рекорд на подібному велосипеді — 125 км/год вниз із канадської гори.

Фірбанк хотів випробувати своє творіння в Уельсі, але через карантинні обмеження це довелося робити неподалік власної майстерні.

«На першому ж пагорбі, з якого ми спустилися, вдалося розвинути швидкість у 72 км/год. По зустрічній постійно їхали машини — і мені було насправді страшно. Деякі маунтенбайкери дивилися і просто сміялися з нас. А потім вдалося подолати 100 км/год. Думаю, був би в нас довший спуск — мали би ще більшу швидкість, і цілком можливо, що і світовий рекорд».

Фірбанку подобається, що його називають Rag and Bone Man © Benjamin Eagle/Red Bull Content Pool Я — вихідець із меблів і мистецтва, тому цей байк мав бути схожий на справжній космічний корабель, Paul Firbank

Будувати з брухту — не точна наука

Фірбанк каже, що для наступного велосипеда точно зробить належні гальма. Крім того, витратив би трохи часу, аби краще вивчити аеродинаміку:

«Я обговорював це з товаришем, який робить дизайн велосипедів. Він прорахував геометрію нашого байка на своєму комп’ютері й порадив мені змістити один з болтів на 12 мм. Це справді дало чималу різницю. Інший мій товариш запевнив, що ще один конус позаду так само зробив би конструкцію швидшою».

Щодо майбутнього, то в Пола є деякі ідеї: «Якби Red Bull задумався про ще один подібний проєкт, то я змінив би дещо — і точно побив би світовий рекорд».

Побачити більше робіт Пола Фірбанка можна тут.