7 способів прокачати мозок і стати сильнішим геймером

Якщо раптом з'явилося багато вільного часу, який ти вирішив витратити на відеоігри й хочеш використати цю можливість на максимум, не забудь послухати доктора Меттью Барра .

Академік у Центрі комп'ютерних наук в Університеті Глазго й віцеголова Британської асоціації дослідження діджитал-ігор, Барр вивчає, як використовувати відеоігри для поліпшення навичок адаптації та критичного мислення.

Тут разом з Крістофером Duffman Даффом , головним аналітиком «League of Legends» і суперзіркою G2 з 2016, він розбирає, як ти можеш хакнути свій мозок, поліпшуючи його здібності відеоіграми.

Твій шлях до величі розпочався...

1. Розділяй свій день

Навіть команді OG (тут вони розколюють дуріани) потрібні періодичні перерви © Jonanthan Oon

Гра протягом дня з друзями – це нормально й прискорює процес поліпшення навичок, але чи справді ти збільшуєш свій потенціал? Барр так не вважає: «Граючи по 6 годин на день, ти будеш набагато кращим геймером, якщо збільшиш проміжки між грою настільки, наскільки це можливо, – каже він. – Брати регулярні перерви під час виконання будь-яких когнітивних вправ – ефективний спосіб дозволити мозку зібрати більше інформації й перезарядитися».

Брати регулярні перерви під час виконання будь-яких когнітивних вправ – ефективний спосіб дозволити мозку зібрати більше інформації й перезарядитися доктор Меттью Барр

Duffman із цим повністю згоден: «Вигоряння – це великий ризик, особливо якщо йдеться про підготовку до гри такої, як League of Legends. Коли тобі доведеться балансувати між командною грою й індивідуальною практикою, можна швидко зрозуміти, у який момент ти почав практикуватися надмірно. Щоб спробувати боротися з цим, ми підходимо до сезону більш спокійно на початку спліт-сезону. Нам, зазвичай, потрібні два-три тижні, щоб прийти в найкращу форму, тому ми прагнемо використати цей час перед плей-офом і міжнародними турнірами».

2. Стань ментором

Менторство над менш досвідченим гравцем допоможе тобі покращити тактику © Riot Games

Краще за все знайди Люка для свого Йоди. За словами Барра, вчити когось грати – чудовий спосіб прокачати мозок для самовдосконалення: «Існує феномен, який назвали ефектом протеже . Завдяки йому ті, хто вчать своїх однолітків, значно краще запам'ятовують інформацію й ефективніше її застосовують – ми постійно бачимо докази цьому на прикладі наших студентів».

Завдяки ефекту протеже ті, хто вчать своїх однолітків, значно краще запам'ятовують інформацію й ефективніше її застосовують доктор Меттью Барр, Університет Глазго

«Нова пара очей може навіть підкреслити слабкі сторони твоєї стратегії, зокрема в таких іграх, як League of Legends, де тактика особливо важлива», – додає Барр.

3. Відчиняй вікна

Привчай себе до природи настільки, наскільки дозволяє твоя оселя © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

«Природа може допомогти тобі відновити здібність концентруватися, – запевняє Барр. – Навіть якщо ти не можеш вийти на вулицю й прогулятися, є інші варіанти: відчинити вікна, провітрити кімнати й отримати природне світло – чудовий психологічний і фізичний стимул, – каже Барр. – Вітамін D – це важливо, але твій організм потребує сонячного світла протягом дня. І якщо ти не отримуватимеш його, це вплине на твій нічний сон і погіршить когнітивні здібності. Якщо хочеш бути незмінно хорошим геймером, не дозволяй цьому фактору стати перешкодою».

Якщо ти не отримуєш сонячне світло, це вплине на твій нічний сон і погіршить когнітивні здібності доктор Меттью Барр

У G2, за словами Duffman, регулярне проведення часу на відкритому повітрі тримає геймерів у формі й успішними: «Ми навіть бачили переваги короткої прогулянки тривалістю 15–30 хвилин під час наших поїздок у спортзал на початку сезону. Легко побачити, як деякі гравці переходять від млявого й повільного початку дня до енергійного та готового до гри стану після вправ і сонячного світла».

4. Швидко аналізуй свою гру

David 'GrandPOOBear' Hunt стрімить на Twitch © Aaron Rogosin/Red Bull Content Pool

З огляду на безліч сервісів стріму й вбудованих хайлайтів у грі, які зараз доступні на консолях і персональних комп'ютерах, передивлятися свої дії стало простіше, ніж коли-небудь. Хоча, можливо, тобі доведеться аналізувати свою гру якомога швидше: «Ми не вчимося на досвіді, ми вчимося, розмірковуючи над досвідом. Повернення до своєї роботи та її перегляд – чудовий спосіб поліпшити свій ігровий процес. Якщо ти залишиш це на потім, твій мозок однаково буде обробляти дії на підсвідомості, але вже не так чітко. Тому згадай гру й поміркуй над нею, поки згадки свіжі. Завдяки Twitch ти навіть можеш попросити інших гравців подивитися твій перформанс та отримати миттєвий відгук».

Ти можеш багато чого навчитися, просто передивляючись свої помилки, які можливості втратив і які помилки погіршили твою гру, без емоційного упередження Duffman, головний аналітик G2

І якщо є людина, яка знає про важливість миттєвого аналізу, то це Duffman, який упевнений, що найкраще отримувати фідбек відкрито та в спокійній атмосфері: «Більшість нашого аналізу надходить у формі оглядів одразу після ігор. У нас є дво-трихвилинні періоди, коли гравці можуть погуляти, попити, відпочити, а потім почати перегляд гри в якомога стабільнішому емоційному стані».

«Переважно це полягає в тому, щоб побачити, що ми зробили добре як команда або що зробили погано, залежно від тренувальних цілей тижня. Ти можеш багато чого навчитися, просто передивляючись свої помилки, які можливості втратив і які помилки погіршили твою гру, без емоційного упередження».

5. Грай з випадковими людьми

In Rainbow Six: Siege у грі життєво важлива правильна комунікація © Rainbow Six: Siege

Знання, коли давати накази чи займати позицію, може виявитися настільки ж важливим для успіху твоєї команди в Rainbow Six Siege, як і чітке влучення у ворога з 300 ярдів. Зважаючи на це, Барр вважає, що залучення до команди великої кількості різних гравців або людей з різними здібностями може серйозно поліпшити будь-яку команду, тримаючи кожного гравця на ногах. «Однією з причин, за якою ми виявили, що навички спілкування поліпшились у наших учнів, став той факт, що вони були змушені грати з людьми з різними здібностями й постійно налаштовувати комунікацію. Отже, якщо ти граєш із купою людей, яких знаєш, у вас уже, імовірно, налаштований свій простий спосіб спілкування, який може бути безрезультатним. Ти вдосконалюєш свої комунікативні навички під час виходу за межі цієї зони комфорту».

Деякі гравці потребують більшого поштовху, ніж інші, деякі геймери закриваються через жорстку критику – усі люди різні, тому не можна ставитися до всіх однаково Duffman, головний аналітик G2

Також важливо пам'ятати, що ти спілкуєшся не просто з геймером, а з людиною. «Немає сенсу спілкуватися з усіма однаково, бо так ти не достукаєшся до жодного з них. Деякі гравці потребують більшого поштовху, ніж інші, деякі геймери закриваються через жорстку критику – усі люди різні, тому не можна ставитися до всіх однаково й очікувати, що такий підхід завжди працюватиме», – каже Duffman.

Інший бонус навчання гри з іншими – це шанс побачити, як грають нові люди й перейняти те, що тобі сподобалося. «Є багато того, що ти можеш перейняти для власного вдосконалення, тому важливо користуватися новими підходами й досвідом інших людей, незалежно від того копіюватимеш ти окремі ігрові стилі чи те, як грає ціла команда у певних частинах гри», – додає аналітик G2.

6. Оптимізуй простір, де граєш

Янкос із G2 знає важливість оптимізованого ігрового простору © Lol Esports

Погана постава – прокляття. Сидіння з рівною спиною на противагу до розслабленого стилю сидіння відхиленим назад зробить тебе «більш сфокусованим на грі», за словами Барра, який виступає за інвестицію в міцний ігровий стілець, що допоможе твоїй спині. Водночас дослідження Університету штату Огайо виявили, що постава також надає більше впевненості у власних думках. «Результат показує, як постава нашого тіла може вплинути не тільки на те, що інші думають про нас, а й на те, що ми думаємо про самих себе», – каже Річард Петті, співавтор дослідження. Очевидно, що він не мав на увазі FighterZ Dragon Ball під час тестування, але якщо це допоможе тобі опанувати Ultra Instinct Goku, це перемога.

Хороша постава тіла може вплинути не тільки на те, що інші думають про нас, а й на те, що ми думаємо про самих себе професор Річард Петті, Університет штату Огайо

До того ж Барр рекомендує максимально зменшити шум, що відволікає, навколо твого ігрового простору. «Існують дані , які доводять, що студенти, які слухають музику під час навчання, насправді не сприймають матеріал задовільно, адже вони відволікаються. Мозок добре фільтрує, що важливо, а що ні, але хороший набір навушників з ергономічною насадкою зайвим не буде».

7. Пий воду

Триатлонистка Люсі Чарльз-Барклай знає важливість хорошої гідратації © James Mitchell / Red Bull Content Pool

Це звучатиме так, ніби ми твоя мама, але низький рівень гідратації може стати серйозною перешкодою на шляху до успіху. Барр також так вважає: «Існують дуже переконливі дані, які доводять, що навіть легка дегідратація зменшує концентрацію, погіршує когнітивні навички й впливає на дрібну моторику. Усе це стає серйозною проблемою для багатьох геймерів».

Якщо ти не підтримуватимеш рівень гідратації, це вплине на твій нічний сон і погіршить когнітивні здібності доктор Меттью Барр, Університет Глазго

Навіть на найбільших турнірах з е-спорту Duffman одразу побачив підводні камені зневоднення: «Якщо ти не п'єш, це стає серйозною проблемою, яка впливає на гравців фізично й психологічно. Коли наші гравці не п'ють достатньо води, це одразу відбивається на енергетичному рівні та загальному настрої».