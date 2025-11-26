Як стати кращим у VALORANT: 7 простих порад для підвищення рівня гри

VALORANT — гра, що підкорила серця геймерів у всьому світі. Тактичний геймплей, точна стрільба та командна стратегія роблять її справжнім випробуванням майстерності.

Незалежно від того, чи ти новачок, чи профі, прагнення вдосконалюватися та підійматися в ранзі у VALORANT — це подорож, сповнена викликів, перемог та нескінченних можливостей для зростання.

Якщо ти коли-небудь замислювався, як поліпшити навички гри, ти потрапив у правильне місце. У цьому посібнику ти знайдеш стратегії, що допоможуть завжди домінувати на полі бою. Ось сім простих способів підняти рівень і заявити про себе у світі VALORANT.

01 Налаштуй гру

Окрім чутливості миші, обов'язково налаштуй приціл. У VALORANT доступна величезна кількість варіантів: від класичного перехрестя до прицілу у формі квадрата чи навіть смайлика.

Налаштування звуку теж має значення. Ти помітиш, що персонажі промовляють різні репліки. Деякі з них — особливо ті, що лунають на початку раунду, — не надто важливі, тож їх можна одразу вимкнути. А ось те, що точно варто залишити ввімкненим, — це Gameplay (⚙️ Audio Settings — Voice-over) . Завдяки цьому ти зможеш чути важливі повідомлення агентів. Наприклад, коли Skye засліплює противника, вона каже: «Blinded» («Засліплено»).

Біг з ножем — найшвидший © Riot Games

Буде корисно вимкнути відображення тіл суперників за допомогою Show Corpses Off (⚙️ General Settings — Other) . Тіла агентів доволі великі, тому можуть закривати кинуту зброю або відволікати тебе.

Підлаштуй керування під себе (⚙️ Controls Settings) . Стандартні клавіші для здібностей підходять не всім, тож варто приділити трохи часу, щоб розставити їх зручніше. Якщо ти часто перемикаєш мову клавіатури, признач дві різні клавіші — інакше твої налаштування можуть не спрацьовувати після зміни розкладки.

Не забудь налаштувати мінімапу (⚙️ General settings — map) , щоб отримати важливу інформацію про те, що відбувається у грі. Ти можеш вибрати її розмір, обертання та інші параметри. Завдяки мінімапі можна відстежувати не тільки тіммейтів, а й противників, а також місце деяких здібностей після їхнього розкриття.

Щодо роздільної здатності та параметрів графіки, усе залежить від твого сетапу. Спостерігай, як ПК справляється з грою, але завжди вимикай обмеження FPS. Якщо хочеш збільшити FPS, знизь якість графічних налаштувань відповідно до рекомендацій, наведених нижче.

Якість графіки Multi-threaded Rendering ON Material Quality LOW Texture Quality LOW Detail Quality LOW UI Quality LOW Vignette OFF VSync OFF Anti-Aliasing NONE або MSAA 2x Anisotropic Filtering 1x (якщо в тебе є скіни, можеш спробувати 16x) Improve Clarity OFF Experimental Sharpening OFF Bloom ON/OFF (не сильно впливає на FPS) Distortion OFF Cast Shadows OFF

І насамкінець, перевір налаштування Enemy Highlight Colour (⚙️ General Settings — Accessibility) . Тут можна вибрати колір підсвічування ворогів: червоний (стандартний), два відтінки жовтого або фіолетовий. Один із цих варіантів, ймовірно, буде помітнішим саме для тебе й допоможе швидше реагувати.

Зверни увагу на статистику, яка дає змогу переглядати інформацію про продуктивність твого ПК або з’єднання. Ти можеш сам обрати, які дані показуватимуться під час гри. Якщо не плануєш тестувати ці параметри, краще вимкни вказану опцію, щоб вона не заважала тобі під час матчів.

02 Покращуй аім

Shooting Range — ідеальне місце, щоб підвищити рівень точності © Riot Games

Точна стрільба у VALORANT — це обов’язкова умова, адже саме вона часто вирішує, переможеш ти чи програєш. Хоча здібності агентів відіграють важливу роль, аім залишається основою гри. Є кілька способів покращити його.

Увімкни режим тренування. Тут є кілька секцій, але Shooting Range — найкращий варіант для відпрацювання стрільби. У ньому ти можеш тренуватися, стріляючи по ботах, або, наприклад, відточувати прицілювання за допомогою ультимативної зброї Jett. Також можна налаштувати швидкість появи й зникнення цілей. Крім того, у цьому режимі можна змінювати чутливість прицілювання під час тренування, що дуже зручно для підбору оптимальних параметрів.

Вдосконалюй прицілювання, щоб підвищити свою ефективність © Sulejman Omerbasic/Red Bull Content Pool

Якщо тобі здається, що це надто легко, перейди у Deathmatch, де гратимеш проти звичайних гравців на класичних мапах. Це буде гарною розминкою перед матчем, адже там не застосовуються здібності. Просто стріляй, і якщо суперник тебе вб'є, ти одразу ж відродишся.

Ще один чудовий варіант — скористатися зовнішнім додатком Aimlabs, який можна знайти в Steam. Хоча Aimlabs не є безпосередньо частиною VALORANT, він є офіційним партнером VALORANT VCT і пропонує понад 12 000 різних сценаріїв для тренувань. Програма може адаптуватися під різні налаштування та оцінювати твої навички прицілювання. Подивися нижче, як це виглядає у виконанні mimi з команди G2 Gozen.

03 Комунікація — це основа

VALORANT — це командна гра, тож переконайся, що ти на одній хвилі зі своїми тіммейтами. Використовуй голосовий чат або систему сигналів, щоб передавати інформацію, координувати стратегію і визначати ворожі позиції. Говори, і побачиш, як усе стане набагато простіше.

Командна робота — запорука успіху у VALORANT © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Спілкування починається ще в лобі, коли команда обирає агентів. Ідеально, якщо ви всі зможете домовитися про вдалу комбінацію, і ніхто не забере твого улюбленого персонажа, діючи егоїстично. Якщо ти не граєш у повному стаку із друзями, інсталок агента може стати першою перепоною для командної взаємодії.

А ще тобі не обійтися без розуміння термінів. Якщо ти ніколи не грав у competitive-шутери, тобі буде складно розібратися з ними, тож прочитай наш глосарій, щоб дізнатися основні терміни та вирази VALORANT, а також про те, як правильно спілкуватися в грі.

04 Вивчай карти

Якщо ти справді хочеш перемагати, варто вивчити кожну карту VALORANT так, щоб знати її, як свої п’ять пальців. Запам’ятай ключові точки для вигуків, місця з активним рухом і позиції з хорошим оглядом — і твій рівень гри помітно зросте, навіть без додаткових механічних навичок.

Вивчай карту, якщо хочеш перемагати © Barış Acarlı/Red Bull Content Pool

На більшості карт ти побачиш стандартні позначення — A-site, B-site, defender (CT) та attacker (T) spawn. Але цього замало: щоб ефективно комунікувати з командою, потрібно знати більше й передавати якнайточнішу інформацію про позиції суперників. Часто точки називають за їхнім оточенням, тож орієнтуватися стає значно легше. Наприклад, на мапі Bind є зона Garden (Сад) — так її назвали, бо там ростуть квіти.

Великою підмогою є відкриття мапи, яка містить багато базових позицій (в стандартному налаштуванні відкривається клавішею M).

05 Опануй своїх агентів

Спочатку в тебе не буде відкрито всіх агентів. На старті доступні лише Brimstone, Jett, Phoenix, Sova та Sage — це доволі прості персонажі, і користуватися їхніми здібностями легко. Агенти поділяються за ролями: ініціатори, дуелянти, вартові та контролери. Спробуй зіграти в кожній ролі, щоб зрозуміти, який стиль тобі ближчий — агресивний чи спокійний. Дізнайся більше про відмінності між героями тут .

Агенти VALORANT © Riot Games

Жодного агента не складно використовувати, але деякі потребують більше тренувань і навичок. Phoenix, наприклад, зрозуміліший для новачків, ніж Jett, але якщо порівняти цих двох дуелянтів з Yoru, то вони дуже прості. Проте Yoru має здібності до телепортації та засліплення, які потрібно потренувати перед поєдинком, тому що їх неправильне використання може коштувати тобі життя.

Рекомендуємо потренувати здібності кожного агента у тренувальному або кастомному режимі. По-перше, ти дізнаєшся, що вміє кожен персонаж, а по-друге, можливо, знайдеш того, хто справді підходить саме тобі.

06 Вчися у найкращих

Відвідай турнір на кшталт Red Bull Home Ground, щоб повчитися у найкращих © Tom Doms/Red Bull Content Pool

На початку тобі потрібно просто грати, грати й ще раз грати. Звикни до того, як працює гра: як пересуватися, стріляти, що вміють агенти та як виглядають карти. Рано чи пізно ти досягнеш етапу, коли вже матимеш базові знання й непоганий ранг, але розвиток може зупинитися. У такому випадку варто проаналізувати, у чому причина: ти програєш через сильніших суперників, проблеми в командній грі чи невдале використання здібностей.

У будь-якому разі, поза індивідуальними тренуваннями, найкраща порада — вчитися у вправніших геймерів, спостерігаючи за турнірами найвищого рівня, як-от Red Bull Home Ground .

Переглянь найяскравіші моменти Світового фіналу Red Bull Home Ground 2023:

Ти маєш вірити в себе, але також вміти приймати критику і брати з неї якомога більше. Якщо ти зможеш вчитися на своїх помилках, ти станеш кращим гравцем Michaela 'mimi' Lintrup

07 Залишайся позитивним

Залишатися позитивним — чудовий підхід в усіх сферах життя, зокрема у грі VALORANT. Не засмучуйся, якщо матч видається невдалим. Зберігай спокій і зосередженість — успіх обов’язково прийде.

Дотримуючись цих порад, ти побудуєш міцний фундамент для успіху. Можливо, одного дня ти навіть потрапиш у світ кіберспорту, але це довгий шлях. Пам'ятай, що практика, командна робота та адаптивність — твої друзі на шляху до чемпіонства у VALORANT. Щасти тобі, агенте.

