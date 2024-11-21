Використовуй ці стратегії, щоб вдосконалити свою подачу в падлі

Однією з найбільших змін на шляху гравця-любителя в падл є підхід до подачі. У міру вдосконалення ти зрозумієш, наскільки важливо вирішувати, як використовувати подачу в різних ситуаціях. Команда, яка подає, завжди має перевагу над тією, що приймає, адже може скористатися непередбачуваністю та невизначеністю удару.

Як тільки ти почнеш свідомо ставитися до подачі та виконувати кожну з них із планом, ти помітиш, що так можна здобувати більше очок та вигравати більше матчів. Переконайся, що дотримуєшся цих рекомендацій, щоб повністю контролювати гру на подачі:

Виходь до сітки одразу після подачі, щоб закріпити позицію команди © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

01 Орієнтуйся на слабкі місця

Спостерігай за розміщенням і слабкими місцями опонента. Багато гравців, наприклад, мають проблеми з бекхендом. Якщо подавати ближче до їхнього бекхенду або бокової стінки, це може ускладнити приймання і призведе до слабшого удару, що дасть тобі змогу взяти контроль над розіграшем. Цілячи в зони, які є проблемними для суперника, ти змусиш його перейти в оборону вже з самого початку.

02 Змішане розташування

Постійне розташування подачі в одній і тій же точці робить гравця передбачуваним. Варіюй глибину, кут і висоту подачі, щоб заплутати суперника та не дати йому комфортно підготуватися до приймання. Чергуй подачі: в центр корту, ближче до бокових стінок або в напрямку лінії подачі. Це дозволить тобі краще зрозуміти, як суперник реагує на різні варіанти.

На професійному рівні подача більше стосується тактики, ніж набору балів © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

03 Використовуй обертання

Додавання невеликого обертання до подачі ускладнить точне відбивання суперника. Подача зі зворотним обертанням, що досягається шляхом легкого підбивання м'яча знизу, може надати м'ячу більшої «ваги» і ускладнити його відбиття. Низький, контрольований бекспін робить траєкторію польоту м'яча незрозумілою, що змушує опонента бути напоготові захищатися. З іншого боку, топспін є нерекомендованим, оскільки він, швидше за все, спровокує сильні відскоки, які дадуть твоєму супернику можливість контратакувати.

04 Подавай як профі: техніка найкращих гравців

Алехандро Ґалан

Ґалан тисне на суперників завдяки своїй подачі © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Техніка Алехандро Ґалана дуже нетрадиційна, з високою і довгою подачею, що дає йому змогу надавати м'ячу велику силу. Навіть якщо він виконує рух для подачі прямо за головою, його точка удару залишається нижче талії, щоб відповідати правилам. Подача спортсмена надзвичайно швидка й низька, зазвичай з легким обертанням назад, щоб змусити суперника захищатися. Вона спрямована на глибину, завдяки чому він може швидко зайняти сильну позицію біля сітки та почати лідирувати за допомогою залпових ударів.

Хуан Леброн

Швидкість Леброна дозволяє йому миттєво дістатися до сітки після подачі © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Подача Хуана Леброна — одна з найунікальніших. Вона часто різниться за швидкістю та обертанням, але завжди сприяє успіху завдяки імпульсу, за який відповідають його ноги. Зазвичай Леброн починає подавати, стоячи на кілька кроків за лінією подачі, підкидаючи м'яч трохи вперед і рухаючись до нього. Завдяки цьому руху він починає біг до сітки раніше, використовуючи свою неймовірну швидкість, щоб дістатися до неї максимально швидко.

Беа Гонсалес

Гонсалес в дії © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Беа Гонсалес віддає перевагу важким подачам з обертанням, які вибивають суперників з позиції. Хоча вона готується, стоячи обома ногами на землі, зазвичай атлетка виконує рух правою ногою в повітрі для подачі. Потім вона виносить цю ногу вперед, щоб набрати імпульс і надати м'ячу обертання, залишаючись при цьому легкою на ногах, щоб якнайшвидше досягти сітки.