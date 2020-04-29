Як зробити ескіз літального апарата для Red Bull Flugtag?

Якщо ти наважився на участь у Red Bull Flugtag, то, найімовірніше, стежиш за змаганнями вже не один рік. Тож перед створенням власного креслення ми рекомендуємо тобі ще раз переглянути відео з попереднього

або

. Це допоможе тобі побачити помилки інших і зрозуміти, як робити не потрібно. Але постарайся дивитися на виступи інших команд очима інженера-конструктора, а не глядача.