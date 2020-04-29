Як зробити ескіз літального апарата для Red Bull Flugtag?
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Знаменитий День польотів усе ближче, а це означає, що пора переходити до креслення свого апарата.
Щоб тобі було простіше сформувати свою ідею й визначитися з планом креслення, підказуємо, що потрібно робити, аби створити справді крутий літальний апарат.
Не забувай, що дедлайн для подачі креслення свого апарата -- 31 травня! Але не витрачай час просто так: зважаючи на величезну кількість заявок, потрапити у фінал і виступити на Red Bull Flugtag справді зможуть лише найбільш креативні команди.
1. Надихайся й учися на помилках інших
Якщо ти наважився на участь у Red Bull Flugtag, то, найімовірніше, стежиш за змаганнями вже не один рік. Тож перед створенням власного креслення ми рекомендуємо тобі ще раз переглянути відео з попереднього Red Bull Flugtag в Україні або з інших Днів польотів у всьому світі. Це допоможе тобі побачити помилки інших і зрозуміти, як робити не потрібно. Але постарайся дивитися на виступи інших команд очима інженера-конструктора, а не глядача.
2. Дай волю фантазії
Не бійся дивувати! Що яскравішим й епатажнішим буде літальний апарат, то більше шансів, що твоя заявка пройде етап відбору й опиниться серед фіналістів. Тому якщо ти давно мріяв утілити в життя думку про мотоцикл у вигляді восьминога, який до того ж літає, то саме зараз пора переходити до реалізації!
3. Почитай шкільний підручник з фізики
Епатаж епатажем, але не варто забувати, що змагання Red Bull Flugtag -- це передусім День польотів. Тому наскільки б креативним і незвичним не був твій літальний апарат, він обов'язково повинен бути саме літальним. Тобі потрібно продумати кожну деталь, яка допоможе йому полетіти, і робити це важливо вже на етапі креслення.
4. Подумай про бюджет свого апарата
Міркуючи над створенням свого літального апарата, не забувай, що Red Bull Flugtag – це історія про веселощі й драйв, а не про великі капіталовкладення на побудову апарата. Постарайся заздалегідь розрахувати бюджет і підбирати деталі, які не потребують суттєвого фінансування.
5. Довіряй професіоналу
Коли ідея літального апарата вже сформувалася в твоїх думках, залишається зробити останній крок -- перенести задумку на папір. Не забувай про те, що креслення має бути максимально цікавим і зрозумілим. Тому якщо в твоїй команді є хтось, хто вміє працювати з олівцем, краще довір цю частину робити йому або їй.
Прийом креслень літальних апаратів для команд, що зареєструвалися на Red Bull Flugtag, триває до 31 травня! Не гай часу, формуй ідею і надсилай свою заявку!