Як 20-річний хлопець з Кривого Рогу відкрив свою ІТ-компанію в Нью-Йорку

Часом історії успіху українських підприємців і компаній нагадують майже голлівудський сценарій, який міг би позмагатися із «Мільйонером з Трущоб» чи «Кремнієвою долиною». Ми вже розповідали про українську засновницю додатку BetterMe, яка потрапила у списки Forbes. Або про створення Reface , який засвітився навіть у твітах Ілона Маска.

Та сьогоднішня історія має несподіваний плот-твіст у кінці. Ми поговорили з Володимиром Назаренком, який у 2015 відкрив IT-компанію в Нью-Йорку — без плану та знання ринку. І дізналися, чому провалюються 99% стартапів, який стартовий капітал потрібен, аби переїхати жити і працювати в іншу країну, і чому у Штатах відкрити бізнес легше, ніж в Україні.

20 років і компанія в Нью-Йорку?

Володимир відкрив компанію на 3-й день у США © Headway / Unsplash

«Взагалі спочатку я їхав у Нью-Йорк на пару місяців. Тоді я ще не розумів: по роботі чи як турист», — розповідає Володимир Назаренко.

У 2015-му він зареєстрував у Нью-Йорку компанію KAI Software. На той момент хлопець разом з командою вже 2 роки успішно працював з Кривого Рогу на аутсорсі. Замовлення були в більшості з України, Росії та країн СНД.

Основний напрям компанії — створювати софт для додатків. Володимир Назаренко робив це ще з 11-го класу. Потім недовго провчився в університеті — лише два місяці. Набрав команду однодумців і з головою пірнув у роботу.

«У 2015-му, коли долар вже був не по 8, а по 30, в СНД не було чого робити. Я мав трохи грошей і поїхав з ними до Нью-Йорка. Англійської не знав зовсім, тому там знайшов людину, яка допомогла мені з мовою і з документами. І от вже на третій день в Штатах я відкрив компанію», — згадує Володимир. — «Я нічого не планував. Усе, що вийшло — дуже авантюрна історія, побудована на везінні».

«Перші півроку ми взагалі працювали зі Старбаксу і подібних локацій. Було багато зустрічей, але до перших замовлень пройшло місяців 9-10» Володимир Назаренко

Для чого ж було їхати у Нью-Йорк і створювати компанію там, якщо на аутсорсі можна спокійно працювати і з України? Усе просто — американці хочуть віддавати гроші американському бізнесу. Тому софт продовжували створювати в Україні, а от менеджерили його вже з Нью-Йорка.

Компанія в США проти ФОПів з України

Володимир відкрив компанію в США вже на третій день перебування в країні. Виявилося, зробити це доволі... просто.

«Треба зайти на сайт штату і заплатити 150 доларів. Потім піти в банк, де тобі безкоштовно відкриють рахунок — і ось в тебе вже є компанія», — пояснює Володимир.

За його словами, в Україні ця процедура супроводжується величезною купою паперів і непотрібних витрат. Крім того, варто знайти людину, яка розбереться з документами, а ще вникнути у рідненьку систему оподаткування.

«В США з цим дуже просто. Раз на рік ти подаєш декларацію. Так само раз на рік з тебе списують податок, але тільки з тих грошей, які залишилися на рахунку. Тому теоретично ти можеш списати гроші на витрати і просто вивести їх», — каже Володимир.

По-третє, хлопець пояснює, що відкривати компанію в Україні, аби працювати з США — просто нерентабельно. Потрібно буде вирахувати гроші на зарплати програмістів, податки в одній країні, в іншій — і в залишку вийде дуже мало.

«Не знаю, навіщо відкривати компанію в Україні. Тим паче, коли ти можеш просто оформити ФОП?», — дивується Володимир Назаренко.

Чому гаснуть стартапи?

Однієї ідеї замало для того, аби успішно працювати © freddie marriage

Ще однієї перевагою Штатів є велика кількість замовлень. За словами Володимира, їх настільки багато, що власний стартап там починав ледь не кожен другий. Тому за шість років постійної співпраці з різними проєктами, хлопець зрозумів, у 99% випадків всі вони мають одну і ту ж проблему, через яку стартап ніколи не злетить.

Однієї ідеї замало. Потрібна команда і чіткий план дій. А ще — вміння розвивати ідеї і втілювати їх в життя правильно.

«Потрібна команда, потрібен маркетинг, потрібно розуміти, що ти робиш. Всі починають компанії зі стартапів. У 99% випадків у людей є ідеї, вони замовляють софт — і на цьому все. Ми робимо їм крутий додаток — а далі він просто нікуди не летить», — розповідає Володимир Назаренко.

Капітал, квиток і два стволи

Стартовий капітал для початку бізнесу у Нью-Йорку для Володимира був невеликий — квиток на літак в один кінець і гроші на перший місяць життя. Втім, українець впевнений, що такий план працює тільки коли тобі 20.

«Тоді тобі достатньо буде поїсти раз на день і жити в підвалі. Зараз я би так не робив», — розповідає він.

Якщо ж говорити про конкретні суми, то на місяць варто закласти 800 баксів на житло і ще 300 на їжу. Не враховуючи відкриття туристичної візи в Штати.

Спершу Володимир орендував кімнату в Нью-Джерсі, звідки до «великого яблука» потрібно було добиратися з півгодини. Потім пейзаж за вікном українця змінився. І, як він сам згадує, жити стало, м’яко кажучи, весело.

«Коли біля твого дому стріляють — це нормально. Ти проходиш 100 метрів до пралки, а там постійно хтось продає кокс. Виходиш з попраними речами, як тут вже за кимось женеться поліція. Це нескінченний процес у таких районах. В Україні я таких не бачив», — пояснює Володимир.

Крім того, не варто забувати про гроші для відкриття компанії. 150 доларів коштує створення юридичної особи і відкриття рахунку в банку. Та якщо потрібно підготувати ґрунтовні документи для компанії, як-от статут чи інші подібні речі — суми вже відрізнятимуться. Коли ж в Штатах відкривати компанію для роботи з інвестиціями — цифри будуть ще більшими.

Чому не варто відкривати компанію в США?

От ми і дійшли до головного моменту. Звісно, якщо говорити про героя, який відправляється підкорювати Америку — то це буде красива історія. Але на думку Володимира, якщо думати про все практично, то рішення вже не виглядає таким однозначним.

І ось чому:

Світ змінився

Володимир розповідає, що раніше людям було дуже важливо зустрічатися і обговорювати деталі під час робочих зустрічей: без дзвінків, пошти чи месенджерів. З 2017-го люди все більше почали переходити в онлайн, а з початком пандемії і взагалі забули про розмови віч-на-віч.

«У нас був клієнт, офіс якого стояв через дорогу від нашого. Мені було лінь йти до нього, а йому — до мене. Тому ми просто розмовляли в онлайні», — розповідає Володимир.

За його словами, зараз все чудово працює в мережі. Клієнтів можна знайти через Linkedin, просто промоніторивши компанії, яким потрібен софт.

В Україні є круті програмісти

Ще одна відмінність між 2015-м і сьогодні. Тоді ринок ІТ в Україні тільки-но розвивася. Сьогодні не проблема знайти крутих програмістів в Києві, Львові, Одесі, Харкові та інших містах України.

«В Києві зібрати круту команду взагалі не проблема. Тут кожен другий — айтішник», — каже Володимир Назаренко.

Крім того, і великі українські міста зробили чималий крок в майбутнє.

«Я їхав з України, де не було Уберу, чи взагалі хоч якогось сервісу. Тоді Київ відрізнявся від інших міст хіба тим, що в столиці трохи більше барів», — розповідає Володимир.

Ціна проєкту

Те, що з’явилося багато крутих програмістів неабияк вплинуло на ринок і на цінову політику компаній. За словами засновника KAI Software, раніше можна було зібрати команду з восьми людей, які за місяць можуть виконати проєкт і отримати 10 тисяч доларів на всіх.

Тоді, якщо ціна всього замовлення $70 тисяч, 60 — це чистий прибуток компанії. Як каже Володимир, зараз все змінилося: і прибутки, і вартість середнього проєкту стали куди меншими.

Навіщо Нью-Йорк, коли є Сінгапур?

У порівнянні із Європою, де новій компанії потрібен основний капітал, а також купа підтверджень і дозволів, Штати видаються перспективним грунтом для нових компаній. Тим паче, що в США ти можеш навіть неофіційно працювати — і все буде добре. Якщо, звісно, не порушувати закон.

Та є місце ще привабливіше, ніж США — це Сінгапур.

«Там податки ще менші, тому купа людей зараз переводять туди свої рахунки», — пояснює Володимир.

Насамкінець

За словами Володимира, у якийсь момент йому просто стало нецікаво © Wynand van Poortvliet

KAI Software дуже скоро перестане існувати. Компанія, яка почалася в Кривому Розі, потім була зареєстрована в США і зараз має офіс в Києві, працює над останніми проєктами і не набирає нових замовлень.

За словами Володимира Назаренка, йому просто стало нецікаво. Тепер він відкриватиме для себе іншу сферу і вже працює з традиційними майнінговими компаніями, які займаються видобутком руди.

Щодо прописки — хлопець ще також вагається. Через COVID з подорожами стало куди важче. Після пандемії Володимир Назаренко не відкидає можливості переїзду у Флориду чи Сан-Франциско, та куди частіше дивиться у бік Сінгапуру.

Тож, можливо, вже зовсім скоро ми напишемо нову історію про 26-річного хлопця з Кривого Рогу, який відкрив свою ІТ-компанію в одному з найбільших фінансових центрів світу.