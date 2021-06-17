«Кількаденні походи на каяках дозволяють проходити довші ділянки та діставатися місць, які часто доступні лише з води», — упевнена французька каякерка та атлетка Red Bull Нурія Ньюман. Нурія знає, про що говорить — вона пройшла з веслом ріки у найвіддаленіших куточках планети і побила чимало рекордів.

«Каяк — засіб, що дозволяє долати великі відстані: як річкою, так і переходити частину маршруту пішки. Дорога до особливих та важкодоступних місць може тривати кілька днів, а іноді й тиждень, але воно того варте», — погоджується з нею продюсер команди Ukraine Gravity Орест Ватаманюк. Зацікавило? На нашу думку, це ідеальний сценарій літньої пригоди, де є і спорт, і відпочинок, уже не кажучи про відкриття нових куточків для досліджень. Нумо дізнаватись, як правильно спланувати подорож.

Орест Ватаманюк під час сплаву © Ukraine Gravity

Коли вирушати

«Сезон каякінгу в Україні розпочинається досить рано. Зими у нас не дуже довгі, та вже на початку квітня особливо нетерплячі спортсмени можуть поєднати скі-тур і каякінг», — розповідає продюсер команди Ukraine Gravity Орест Ватаманюк. Він пояснює, що такий похід включатиме підйом на гору на спеціальних скі-тур лижах, спуск на каяку по снігу, вихід до річки та ще один спуск у долину на човні. «Дуже захопливе та унікальне явище», — додає спортсмен.

Дата закінчення сезону залежить від опадів, повноводності річок і того, як швидко вони покриються кригою. Як правило, останні запливи можна здійснювати до кінця жовтня — початку листопада.

Проте для досвідчених атлетів сезон в Україні починається разом із весняними дощами.

Підготовка до зйомок небезпечних частин маршруту © Ukraine Gravity

«Особливість каякінгу в Україні в тому, що гори тут невеликі, а вода у річках з'являється тоді, коли є дощ. Тож каякінг в Україні тісно пов'язаний з дощами», — ділиться досвідом спортсмен Томас Марніц. Каяк став його пристрастю ще у 2002 році, і з того часу Томасу вдавалося проходити пороги у десятках країн, зокрема й в українських Карпатах, тож він має з чим порівнювати.

Під час походів відкриваються неймовірні краєвиди © Томас Марніц

«Спортсмени віддають перевагу високій воді та бурхливій річці. Для сплаву в таких умовах потрібен певний рівень підготовки. Особливо емоційний спуск очікує на річках Білий та Чорний Черемош, Тиса, Прут», — пояснює Орест Ватаманюк. Він додає: якщо ти запланував спуск гірською річкою, але знаєш, що у цьому регіоні давно не було дощів, скоріш за все, у тебе нічого не вийде. Рівень води буде надто низьким. Тож зважай на погоду та будь готовий швидко зібратися в дорогу.

Виняток — спокійний сплав по Дністру. Для цього підійде будь-який сонячний день і гарна компанія.

Як зібратись у похід

Незалежно від того, який формат походу ти обрав — розмірений сплав по Дністру, що дозволить роздивитися красу навколо і спокійно поговорити з друзями, або спортивний перехід гірськими річками з усіма порогами, водоспадами та технічними ділянками, важливо правильно зібрати речі.

Добирання до важкодоступних місць для каякінгу © Томас Марніц

«Спорядження тут відіграє дуже важливу роль, навіть більшу, ніж в інших видах походів», — пояснює Томас Марніц. Із ним погоджується Орест Ватаманюк: «Каякінг — спорт, що тісно контактує з водою та потребує спеціального спорядження. Безпека — на першому місці. Ти маєш додати до списку речей шолом, жилет, рятувальну мотузку, водонепроникний костюм, взуття ну і, звісно, сам каяк і весло».

«Хоч усі розуміють, що значно легше плисти на каяку, ніж нести важкий рюкзак на плечах, у річковому поході намагайся бути якомога легшим», — попереджає Нурія Ньюман. Вона розповідає, що стандартний набір для неї — брезент або тент (один на трьох), мінімальний комплект сухого одягу (один запасний шар та щось для утеплення) і лише один додатковий раціон на випадок надзвичайних ситуацій.

«На човні я тримаю сумку з найнеобхіднішим між ногами: трохи їжі, мапа, супутниковий пристрій для екстреного зв'язку, телефон, аптечка, документи, кредитні картки та моя камера. Коли я виходжу з човна, завжди беру цю сумку з собою», — ділиться принципом Ньюман.

В походах з каяком спортсмени іноді використовують віслюків © Томас Марніц

Томас Марніц радить ретельно прораховувати маршрут і максимально дізнаватися про умови, що чекають у поході. «Важливо розуміти, на скільки днів ти йдеш, у який регіон, чи будуть там дощі, які речі тобі знадобляться, — пояснює спортсмен. — Продумай, як зможеш зберегти речі сухими. Сушити пухові спальники на природі дуже складно. Чим краще будуть збережені речі — тим краще. Це важливий момент».

«Якісна суха сумка може врятувати життя, у це, безумовно, варто інвестувати», — упевнена Нурія Ньюман.

Правила безпеки

«Традиційні споти для каякінгу в Україні — це досить прості річки з нескладними перешкодами. Тобто там класно вчитися, тренуватися і сплавлятись для задоволення. Та великі подвиги у каякінгу відбуваються у інших місцях», — заспокоює Томас Марніц. Але не поспішай ставитися до українських річок зверхньо. Прості маршрути — гарна нагода набратися досвіду, але не привід забувати про правила безпеки. Зібрали для тебе найголовніші поради професійних спортсменів.

Каякінг на бурхливій річці © Томас Марніц

Тренуйся ретельно

Головна порада усіх спортсменів — не намагатись освоїти каяк швидко. Твоя мета — менше перевертатись і швидко виправляти помилки. А для цього потрібні тренування та час.

«Не женися за складністю перешкод, краще вчись якомога точніше керувати човном. Перешкоди завжди будуть різні, важливо, щоб твої реакції були точними», — ділиться Томас Марніц.

Найголовніші навички, які тобі потрібні — уміти читати воду, бачити перешкоди і розуміти, що у них добре, а що може зашкодити життю. «Головна навичка каякера — попри перешкоди, керувати човном так, щоб опинитися, де ти хочеш, а не куди тебе несе вода», — додає спортсмен.

Орест Ватаманюк під час емоційного спуску © Ukraine Gravity

Готуй голову

«Ти ніколи не можеш повністю підготуватися до складного сплаву. Перед вилазкою важливо переконатися, що ти готовий до неї. Як фізично, так і психологічно: готовий прийняти виклик», — ділиться каякер Сенді МакЕван. На його думку, немає нічого складного у тому, щоб знайти спуск у горах. Важко знайти той, що вдасться підкорити. Тому правильно оцінюй навички.

Відпочинок під час сплаву © Ukraine Gravity

Слідкуй за температурою

Хоча списку речей присвячений окремий розділ у цьому тексті, ми хочемо ще раз наголосити: каска, рятувальний жилет, «спідниця», що закриває човен від води, та гідрокостюм, що не дасть замерзнути, — твій маст. «Змерзла людина починає поводитись неадекватно на воді та рухається повільно. Це негативно впливає на рівень безпеки», — упевнений Томас Марніц.

До деяких дочок походу необхідно діставатись на гелікоптері © Томас Марніц

Пильнуй на березі

Не забувай витягати каяк з води у безпечне місце навіть під час коротких зупинок. «Ми не щоразу прив'язуємо човен, але завжди витягаємо його на берег. Пам'ятай, що рівень води у річці може піднятися, тож завжди залишай каяк трохи вище», — радить Нурія Ньюман. Ще одна гарна звичка на березі: блокувати каяк камінням, класти догори дном або прив’язувати до найближчого дерева.

Обирай правильну компанію

Бажано завжди справлятися з людьми, що мають більший за тебе досвід керування човном. «Більш досвідчені спортсмени не дадуть тобі рушити туди, куди не варто. До того ж завжди зможуть поділитися порадою або запобігти серйозних наслідків, раптом щось піде не по плану», — впевнений Томас Марніц.

Каякінг в компанії спортсменів © Ukraine Gravity

Думай не лише про сплав

«Якщо мета походу — розважитися з друзями, обирай красиві місця, де заплив можна поєднати з прогулянкою горами або іншими цікавими місцями. Замість того, щоб довго обирати річку, краще уважно обирай супутників. Люди — це те, що має значення у поході».