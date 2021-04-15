Круті екстремальні фото — окреме мистецтво, навіть якщо ти знімаєш їх на телефон. А саме зараз триває подача заявок на Red Bull Illume 2021 , фотоконтест, участь у якому може взяти кожен. Мета Red Bull Illume — розповісти світові про фотографів і операторів, захоплених пригодами та екстримом.

Природно, ми вирішили звернутися до тих, хто знається на екстремальній зйомці, як ніхто інший. Ukraine Gravity — це команда спортсменів та провідний український продакшн, який спеціалізується на створенні фільмів про різні види спорту: від MTB до сноубордингу. Ми попросили продюсера Ореста Ватаманюка розповісти про підготовку екстремальної зйомки в горах.

Ukraine Gravity знімає кіно про різні види спорту: від MTB до сноубордингу © Ukraine Gravity

Техніка

Під час професійних зйомок, ми використовуємо велику та громіздку техніку, що допомагає досягти бажаного результату. Залучаємо велику команду, додаткове обладнання та транспорт. Але я розумію, що такий варіант не зовсім підходить для аматорського використання.

Кращі екшн-кадри не рідко знімають на телефон, адже він завжди під рукою © Ukraine Gravity

Якщо ти не плануєш на схилі знімати повний метр, зверни увагу на наступний універсальний комплект:

Компактна камера, яка може знімати у RAW форматі. Це дозволить суттєво покращити якість фото та відео під час обробки.

Великий павербанк, щоб не бути залежним від заряду.

Комплект оптики: 20 2.8, 35 1.4 та 70-200.

Декілька запасних акумуляторів та флешок.

Також в пригоді буде: екшн-камера та коптер. Без них сьогодні важко уявити будь-яку екстремальну зйомку. І, звичайно, телефон. Сучасні моделі смартфонів за гарних умов можуть дати дуже якісну картинку, до того ж він завжди у швидкому доступі.

Локація

У екстремальній зйомці локація відіграє дуже важливу роль. Ми завжди намагаємось, щоб вона викликала вау-ефект. Є перевірені маршрути, які точно не розчарують, але нам цікавіше відкривати нові напрямки. Хоча це і своєрідна гра в рулетку: ніколи не знаєш, чи вийде щось зняти. Та ми ніколи не повертаємося розчаровані, бо хай там як — це пригода.

На пошуки найкращих локацій до проєктів Ukraine Gravity іноді йдуть тижні © Ukraine Gravity

Ми намагаємось завжди максимально прорахувати маршрут ще вдома і врахувати всі за та проти. Цікаві локації шукаємо по фото в інтернеті та розпитуємо друзів, які часто ходять в гори. А технічність маршруту та перепад висоти у горах перевіряємо програмою Mapy.cz для смартфону.

Перед великими проєктами ми можемо витратити декілька тижнів на пошуки найкращих локацій. Так у нас відбувалося з підготовкою фільму про зимові Карпати «5 вершин». На пошуки та дослідження спотів для фільму пішов майже місяць, а на самі зйомки — п’ять. До речі, вони тривають і досі.

Час для зйомки

Кожен, хто працює зі створенням контенту повинен запам'ятати два слова: «сансет» і «санрайз». Що це означає? Що під час сходу і заходу сонця ми знаходимося на локації та знімаємо найкращі кадри, адже у цей час світло найсприятливіше.

Щоб встигнути на локацію до світанку, краще розбити табір глибоко в горах © Ukraine Gravity

Щоб не грати із сонцем у перегони, ти завжди маєш бути у потрібному місці за кілька годин до цього. Не повторюй наших помилок і користуйся програмою, що показує де сходить та заходить сонце. Для цього підійде, наприклад, Sun Surveyor.

Щоб вчасно опинитися на локації, команда Ukraine Gravity нерідко виходить на зйомку о 3 ночі. Тому ми завжди намагаємось створити базовий табір максимально близько до знімального майданчика.

Список речей

Оскільки ми домовились, що знімаємо на заході та сході сонця, то нам треба підготуватися до ночівлі в горах. Частину речей раджу розділити між учасниками команди. Так можна зробити з наметом, пальником та запасом їжі. У твоєму індивідуальному переліку будуть: туристичний килимок, спальник, аптечка, ліхтарик, ніж, посуд та фляга. Навіть влітку я раджу вдягатись у горах майже як зимою, бо вночі температура може суттєво знизитися.

Найпоширеніша помилка початківців — брати у подорож забагато речей © Ukraine Gravity

Щоб почувати себе у горах комфортно, потрібно принаймні три шари одягу. Перший — термобілизна, другий — фліс або полартек, третій — пух або прімалофт, четвертий — мембранна куртка. Якщо ти захочеш зняти таймлапс зоряного неба, доведеться довго сидіти біля камери і тут важливо не замерзнути.

Найпоширеніша помилка початківців — брати дуже багато речей. Пам'ятай, щоб бути швидким та мобільним, зручно пересуватися між локаціями (особливо, якщо рухаєшся як ми, на велосипедах), рюкзак має бути не більшим ніж 25 літрів.

Ідеальний рюкзак для подорожей та зйомок ти навчишся збирати тільки з досвідом, після низки спроб та помилок. Тому найкраща порада: це знімати й ще раз знімати.

Сценарій

Кожен новий проєкт починається з ідеї. Разом з командою ми прописуємо основну сюжетну лінію та закладаємо головні меседжі, які хочемо донести до аудиторії.

Під час екшн-зйомок важливо пам'ятати, що ти маєш справу з моментом © Ukraine Gravity

Зйомка екшн-фільму — складний та багатогранний процес. Але на відміну від інших фільмів, тут ти маєш справу не лише з пошуком спонсорів, прокатом спорядження й апаратури, плануванням кошторису та таймінгу, організацією знімальної команди та атлетів, пошуком локацій і т.п. Під час зйомок екстремальних дисциплін ти повинен врахувати ще й те, що зазвичай маєш справу з моментом, і якщо пропустиш його — не факт, що вдасться повторити. Тож планування має бути особливо чітким і повним.

Ми уже звикли, що підготовка до великих проєктів може тривати місяці. Потрібно врахувати безліч факторів, починаючи із графіку атлетів і закінчуючи сезонністю та прогнозом погоди. Зважай, що взимку знімати набагато складніше ніж літом. Вітер, низькі температури, сніг та висота додадуть тобі головного болю під час планування.

Команда

Для зйомок екстремальних дисциплін багато людей не буває. Якщо процес організований правильно, кожен виконує свою роль у цьому складному механізмі. Хтось слідкує за базовим табором, щоб там було тепло і по поверненню знімальна група не залишилась голодною. На майданчику Ukraine Gravity керує режисер Олександр Сталовєров, я організовую процес і слідкую, щоб учасники були забезпечені усім необхідним. Фотографи Олексій Марусик та Макс Фесенко і оператори Саша Польовий та Роман Островський відповідають за картинку: вони комунікують між собою і прислухаються до режисера.

Для зйомок екстремальних дисциплін багато людей не буває © Ukraine Gravity

Для найкращого результату ми завжди користуємося послугами місцевих гідів. Вони консультують нас по локаціях і готові «бути рятувальниками» (допомогти), якщо щось піде не так.

І звичайно супер-важливі люди в команді — найкращі атлети. Усе це в поєднанні з гарною локацією — запорука успіху.