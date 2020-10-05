Як дивитися лайви Red Bull BC One E-Battle
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
16 найкращих денсерів готуються до виходу на лайв-сцену Red Bull BC One E-Battle. А ми готуємось показувати це у прямому ефірі.
Опубліковано
Red Bull BC One E-Battle виходить на фінішну пряму. Саме онлайн-змагання дозволяють переможцям брати участь у фіналі Red Bull BC One World, навіть якщо їх рідна країна не приймає фізичний турнір.
Що було до цього
Понад 800 учасників взяли участь у цьогорічному Red Bull BC One E-Battle — і попередній відбір та перші два батли вже позаду. Ознайомся з історіями нижче, щоб дізнатись, що відбулося дотепер, і переглянь найкращі моменти з перших двох раундів на сторінці івенту.
Увесь світ денсить у відео з Red Bull BC One E-Battle
Коли проходять прямі трансляції цього року?
- Батл за топ-16: 10 жовтня, 21:00 за київським часом
- Чвертьфінали: 17 жовтня, 21:00 за київським часом
- Півфінали та фінал: 24 жовтня, 21:00 за київським часом
Де дивитись прямі трансляції?
Найкращий спосіб нічого не пропустити — це дивитися івент на Red Bull TV. Усі стріми можна знайти на сторінці івенту Red Bull BC One E-Battle.
Ти також можеш дивитися найкращий танцювальний та спортивний контент, включаючи прямі трансляції на смартфоні. Просто завантаж або онови додаток Red Bull TV.
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