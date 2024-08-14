Том Підкок: як стати професійним велосипедистом у кількох дисциплінах

У свої 25 років Том Підкок досягнув того, про що деякі професійні спортсмени можуть лише мріяти. Британський велосипедист, який виріс у Йоркширі, Великобританія, а зараз живе в Андоррі, почав кар'єру в циклокросі, а потім заробив ім'я як на дорогах, так і на бездоріжжі. Ніколи не зациклюючись на чомусь одному, Підкок продовжує змагатися у всіх трьох напрямах, і де б він не виступав, він часто є претендентом на перемогу.

Лише за цей сезон він здобув рекордні перемоги на етапах Кубків світу UCI з циклокросу та крос-кантрі (XCO), а також на весняній класичній шосейній велогонці Amstel Gold. А з його третім Тур де Франс і здобуттям титулу чемпіона світу з маунтинбайку в крос-кантрі на Іграх цього літа, у нього все ще є багато можливостей для більшого успіху.

Ось як Підкок досяг свого успіху і як його підхід допоможе йому зробити кар'єру, не схожу на інші.

01 01. Піднятися на вершину

Пристрасть Тома до всього двоколісного походить від його мами й тата, які самі були завзятими велосипедистами: «Вони не підганяли мене, а лише підбадьорювали, коли це було потрібно; вони знайшли правильний баланс».

За катаннями у місцевому клубі слідували перегони, але він зізнається, що не «ставав вправним», поки не потрапив у групу до 16 років. Його першим великим успіхом стала перемога на Національній молодіжній серії шосейних перегонів у Скарборо у віці 14 років, яка призвела до ментального перемикання, коли він почав розуміти свій потенціал. На другий рік свого юніорства він виграв перший Кубок світу з циклокросу UCI, чемпіонат Європи та світу, а у шосейній дисципліні став переможцем юніорського етапу престижної велогонки Париж-Рубе.

За цим виникнув перший професійний контракт з суперкомандою з циклокросу Telenet-Fidea, а на треку він приєднався до континентальної команди сера Бредлі Віггінса, Team Wiggins, але не одразу злетів до слави, як дехто пророкував. Це все було частиною довгострокового плану.

Том ніколи не боявся спілкуватися з тими, хто набагато старший за нього © Tom Pidcock

«Я не поспішав ставати гонщиком Світового туру, і я не прагну стати наймолодшим переможцем Тур де Франс, або наймолодшим кимось іншим. Для мене це не має значення, головне — чого ти досяг наприкінці своєї кар'єри».

Том додає, що він — людина, яка розвивалася повільно, і, здається, що не поспішати з кар'єрою і не надто наполегливо працювати в молоді роки було непоганим рішенням. «Я завжди вчився вигравати перегони іншими способами, не бувши найсильнішим, тому що я завжди був найменшим і найменш розвиненим. Гадаю, я й досі таким залишаюся. Я не поспішаю розкрити весь свій потенціал».

Потрібна величезна впевненість, аби прокладати шлях у власному темпі, але у Підкока зріла голова на юних плечах. Його підхід також працює, і з того часу, як він приєднався до Ineos Grenadiers у 2021 році, його досягнення на елітному рівні — це низка чудових результатів: Чемпіон світу з велокросу (2022), золото Олімпійських ігор з маунтинбайку XC (2021), Чемпіон світу з маунтинбайку XCO (2023), шість Кубків світу з маунтинбайку XCO; перемога на етапі Тур де Франс (2022), Золоті перегони Амстел (2024), Stade Bianche (2023).

02 02. Мислення переможця

Підкок, безумовно, має фізичні дані, необхідні для змагання на найвищому рівні у всіх трьох дисциплінах. Але вони поєднуються з світоглядом, де він постійно шукає наступний виклик.

«Коли я виграв [Чемпіонат світу з циклокросу UCI у 2017 році], що було найбільшою метою мого життя до цього моменту, я занепав духом, тому що мені більше не було до чого прагнути, — сказав він в інтерв'ю The Red Bulletin . — Я зрозумів, що не можна так захоплюватися злетами й падіннями — це нездорово. Потрібно бути на плато. Звісно, великі цілі — це великі цілі, але завжди має бути щось після них. Інакше, що далі?».

Том (ліворуч) святкує свою першу велику перемогу серед юніорів © Tom Pidcock

Це одна з причин, чому він перемикається між трьома дисциплінами, ганяючи взимку на велокросі, а навесні та влітку переходить на шосе, з невеликою кількістю перегонів МТБ у проміжках.

«Мені подобається поєднувати їх, тому що вони приносять різні навички та дають мені змогу відчувати себе свіжим, — пояснив він. Для елітних спортсменів, все зазвичай зводиться до повторення, тому різноманітність — це чудово. І це робить тебе більш універсальним райдером».

Підкок та Шуртер на початку перегонів © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Час святкувати © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Під оплески домашніх глядачів © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

«Мені постійно потрібно щось нове. Зараз я можу тренуватися місяць, зупиняючись в одному готелі, або тренуватися у висотній кімнаті [вдома], і я можу присвятити себе цьому... Але я ще не розвинув здатність присвятити себе чомусь на шість місяців. Мені подобається мати можливість сісти на гірський велосипед, не тренуватися [спеціально], а потім перемогти. Мені подобається бути аутсайдером, хлопцем, який насправді не гірський велосипедист, але досить добре у цьому розбирається».

03 03. Унікальна перспектива

Така різноманітність у тренуваннях надає йому неймовірні перспективи. При зрості 170 см і вазі 58 кг, він має статуру, яка ідеально підходить для альпійських підйомів та довгих днів у дорозі, але має навички поводження з велосипедом, які він відточив на бездоріжжі , щоб домінувати на спусках. Це найкраще проявилося під час його дебютного Тур де Франс у 2022 році, коли він виграв 12-й етап (Бріансон — L’Alpe d’Heuz), вирвавшись у відрив із запаморочливим зануренням у Col de la Croix de Fer, що дало йому нагоду розвинути швидкість до 100,8 км/год і обігнати повільніших суперників на звивистій гірській дорозі, а потім відірватися від групи суперників, серед яких був і чотириразовий переможець Кріс Фрум, і здобути свою першу перемогу на легендарному підйомі на L’Alpe d’Heuz.

Небагато гонщиків Світового туру настільки ж вправні на бездоріжжі... © Tom Pidcock

Тим часом інші учасники бездоріжжя намагаються впоратися зі швидкістю та базовою витривалістю, яку розвинув Підкок, щоб завершити тритижневий Гранд-тур, не кажучи вже про участь у змаганнях. На його рахунку вже шість Кубків світу UCI XCO, Чемпіонат світу UCI XCO 2023 року та олімпійське золото. І навіть коли він не перемагав, він все одно ставив рекорди, як, наприклад, на Кубку світу 2021 року в Альбштадті, де він стартував з 11-го ряду і зазнав повільного проколу, але все одно обігнав більшу частину поля, щоб фінішувати на подіумі п'ятим.

Він змагався в різних велосипедних дисциплінах, від треку до eMTB © Tom Pidcock

04 04. Високі амбіції

«У мене є професійні зобов'язання, оскільки тур — це найважливіша річ для команди. Я думаю, що цьогоріч зможу потрапити в п'ятірку найкращих, і навіть на подіум, якщо все піде добре. Але очевидно, що я хочу перемогти [на Іграх]. Тож я маю спробувати збалансувати обидві цілі».

Том — дворазовий національний чемпіон Великобританії з циклокросу © Kristine Ermansone/Red Bull Content Pool

Його спосіб мислення означає, що він вже дивиться і за межі цього літа, і хоче «створювати спадщину» протягом усієї своєї кар'єри. У подкасті Just Ride він сказав, що хоче «колись спробувати виграти Тур де Франс», а в інтерв'ю VeloNews у 2022 році сказав, що хоче не тільки виграти потрійний чемпіонат світу з шосе, циклокросу та МТБ, але й зробити це в один рік — безпрецедентний подвиг, який закріпив би його як справжнього велосипедиста в залі слави.

Він виграв чемпіонати світу серед юніорів та U-23 у трьох дисциплінах © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Він не задовольняється лише перемогою, і хоче зробити все у своєму фірмовому стилі — чи то під час етапу Тур де Франс без рук , чи святкуючи перемогу на Чемпіонаті світу з циклокросу UCI 2022 року, перетинаючи фінішну лінію в позі Супермена.

«Я не тренувався, тому я такий хиткий, але спорт — це розвага. Справа не лише в перемозі... як би я не любив перемагати. Річ у тому, який вплив ти маєш на людей, на широкий загал».