Виступ Тома Підкока під час Кубка світу з маунтенбайку в Мон-Сент-Анн, Канада, 8 жовтня 2023 року.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
Велоспорт

Том Підкок: як стати професійним велосипедистом у кількох дисциплінах

Британець перемагав у шосейній дисципліні, велокросі та крос-кантрі, і прагне більшого. Та справа не лише у перемогах: здібності Підкока роблять його одним з найцікавіших талантів спорту.
Автор Анна Б'юїк та Чарлі Алленбі
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Частина історії

Tom Pidcock

Tom Pidcock is a talented multi-threat of a cyclist, equally at home on a mountain bike as he is on the road or a cyclo-cross circuit.

ВеликобританіяВеликобританія
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Резюме

  1. 1
    01. Піднятися на вершину
  2. 2
    02. Мислення переможця
  3. 3
    03. Унікальна перспектива
  4. 4
    04. Високі амбіції
У свої 25 років Том Підкок досягнув того, про що деякі професійні спортсмени можуть лише мріяти. Британський велосипедист, який виріс у Йоркширі, Великобританія, а зараз живе в Андоррі, почав кар'єру в циклокросі, а потім заробив ім'я як на дорогах, так і на бездоріжжі. Ніколи не зациклюючись на чомусь одному, Підкок продовжує змагатися у всіх трьох напрямах, і де б він не виступав, він часто є претендентом на перемогу.
Лише за цей сезон він здобув рекордні перемоги на етапах Кубків світу UCI з циклокросу та крос-кантрі (XCO), а також на весняній класичній шосейній велогонці Amstel Gold. А з його третім Тур де Франс і здобуттям титулу чемпіона світу з маунтинбайку в крос-кантрі на Іграх цього літа, у нього все ще є багато можливостей для більшого успіху.
Ось як Підкок досяг свого успіху і як його підхід допоможе йому зробити кар'єру, не схожу на інші.
01

01. Піднятися на вершину

Пристрасть Тома до всього двоколісного походить від його мами й тата, які самі були завзятими велосипедистами: «Вони не підганяли мене, а лише підбадьорювали, коли це було потрібно; вони знайшли правильний баланс».
За катаннями у місцевому клубі слідували перегони, але він зізнається, що не «ставав вправним», поки не потрапив у групу до 16 років. Його першим великим успіхом стала перемога на Національній молодіжній серії шосейних перегонів у Скарборо у віці 14 років, яка призвела до ментального перемикання, коли він почав розуміти свій потенціал. На другий рік свого юніорства він виграв перший Кубок світу з циклокросу UCI, чемпіонат Європи та світу, а у шосейній дисципліні став переможцем юніорського етапу престижної велогонки Париж-Рубе.
За цим виникнув перший професійний контракт з суперкомандою з циклокросу Telenet-Fidea, а на треку він приєднався до континентальної команди сера Бредлі Віггінса, Team Wiggins, але не одразу злетів до слави, як дехто пророкував. Це все було частиною довгострокового плану.
Том Підкок на перегонах в команді Paul Milnes/Oldfield ERT.

Том ніколи не боявся спілкуватися з тими, хто набагато старший за нього

© Tom Pidcock

«Я не поспішав ставати гонщиком Світового туру, і я не прагну стати наймолодшим переможцем Тур де Франс, або наймолодшим кимось іншим. Для мене це не має значення, головне — чого ти досяг наприкінці своєї кар'єри».
Том додає, що він — людина, яка розвивалася повільно, і, здається, що не поспішати з кар'єрою і не надто наполегливо працювати в молоді роки було непоганим рішенням. «Я завжди вчився вигравати перегони іншими способами, не бувши найсильнішим, тому що я завжди був найменшим і найменш розвиненим. Гадаю, я й досі таким залишаюся. Я не поспішаю розкрити весь свій потенціал».
Потрібна величезна впевненість, аби прокладати шлях у власному темпі, але у Підкока зріла голова на юних плечах. Його підхід також працює, і з того часу, як він приєднався до Ineos Grenadiers у 2021 році, його досягнення на елітному рівні — це низка чудових результатів: Чемпіон світу з велокросу (2022), золото Олімпійських ігор з маунтинбайку XC (2021), Чемпіон світу з маунтинбайку XCO (2023), шість Кубків світу з маунтинбайку XCO; перемога на етапі Тур де Франс (2022), Золоті перегони Амстел (2024), Stade Bianche (2023).
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02. Мислення переможця

Підкок, безумовно, має фізичні дані, необхідні для змагання на найвищому рівні у всіх трьох дисциплінах. Але вони поєднуються з світоглядом, де він постійно шукає наступний виклик.
«Коли я виграв [Чемпіонат світу з циклокросу UCI у 2017 році], що було найбільшою метою мого життя до цього моменту, я занепав духом, тому що мені більше не було до чого прагнути, — сказав він в інтерв'ю The Red Bulletin. — Я зрозумів, що не можна так захоплюватися злетами й падіннями — це нездорово. Потрібно бути на плато. Звісно, великі цілі — це великі цілі, але завжди має бути щось після них. Інакше, що далі?».
Том Підкок перемагає у Національній молодіжній серії шосейних перегонів у Скарборо.

Том (ліворуч) святкує свою першу велику перемогу серед юніорів

© Tom Pidcock

Це одна з причин, чому він перемикається між трьома дисциплінами, ганяючи взимку на велокросі, а навесні та влітку переходить на шосе, з невеликою кількістю перегонів МТБ у проміжках.
«Мені подобається поєднувати їх, тому що вони приносять різні навички та дають мені змогу відчувати себе свіжим, — пояснив він. Для елітних спортсменів, все зазвичай зводиться до повторення, тому різноманітність — це чудово. І це робить тебе більш універсальним райдером».
Британський велогонщик Том Підкок змагається зі швейцаркою Ніно Шуртер на Чемпіонаті світу UCI XCO у Глентресі, Шотландія, 12 серпня 2023 року.

Підкок та Шуртер на початку перегонів

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Британський велосипедист Том Підкок відзначає перемогу на Чемпіонаті світу UCI XCO в Глентресі, Шотландія, 12 серпня 2023 року.

Час святкувати

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Том Підкок виступає на Чемпіонаті світу UCI XCO в Глентресі, Шотландія, 12 серпня 2023 року.

Під оплески домашніх глядачів

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

«Мені постійно потрібно щось нове. Зараз я можу тренуватися місяць, зупиняючись в одному готелі, або тренуватися у висотній кімнаті [вдома], і я можу присвятити себе цьому... Але я ще не розвинув здатність присвятити себе чомусь на шість місяців. Мені подобається мати можливість сісти на гірський велосипед, не тренуватися [спеціально], а потім перемогти. Мені подобається бути аутсайдером, хлопцем, який насправді не гірський велосипедист, але досить добре у цьому розбирається».
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03. Унікальна перспектива

Така різноманітність у тренуваннях надає йому неймовірні перспективи. При зрості 170 см і вазі 58 кг, він має статуру, яка ідеально підходить для альпійських підйомів та довгих днів у дорозі, але має навички поводження з велосипедом, які він відточив на бездоріжжі, щоб домінувати на спусках. Це найкраще проявилося під час його дебютного Тур де Франс у 2022 році, коли він виграв 12-й етап (Бріансон — L’Alpe d’Heuz), вирвавшись у відрив із запаморочливим зануренням у Col de la Croix de Fer, що дало йому нагоду розвинути швидкість до 100,8 км/год і обігнати повільніших суперників на звивистій гірській дорозі, а потім відірватися від групи суперників, серед яких був і чотириразовий переможець Кріс Фрум, і здобути свою першу перемогу на легендарному підйомі на L’Alpe d’Heuz.
Том Підкок має виняткові навички їзди на гірському велосипеді.

Небагато гонщиків Світового туру настільки ж вправні на бездоріжжі...

© Tom Pidcock

Тим часом інші учасники бездоріжжя намагаються впоратися зі швидкістю та базовою витривалістю, яку розвинув Підкок, щоб завершити тритижневий Гранд-тур, не кажучи вже про участь у змаганнях. На його рахунку вже шість Кубків світу UCI XCO, Чемпіонат світу UCI XCO 2023 року та олімпійське золото. І навіть коли він не перемагав, він все одно ставив рекорди, як, наприклад, на Кубку світу 2021 року в Альбштадті, де він стартував з 11-го ряду і зазнав повільного проколу, але все одно обігнав більшу частину поля, щоб фінішувати на подіумі п'ятим.
Том Підкок розминається перед велоперегонами.

Він змагався в різних велосипедних дисциплінах, від треку до eMTB

© Tom Pidcock

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04. Високі амбіції

«У мене є професійні зобов'язання, оскільки тур — це найважливіша річ для команди. Я думаю, що цьогоріч зможу потрапити в п'ятірку найкращих, і навіть на подіум, якщо все піде добре. Але очевидно, що я хочу перемогти [на Іграх]. Тож я маю спробувати збалансувати обидві цілі».
Томас Підкок першим перетинає фінішну лінію на Національному чемпіонаті CX у Шрусбері, Великобританія, 12 січня 2020 року.

Том — дворазовий національний чемпіон Великобританії з циклокросу

© Kristine Ermansone/Red Bull Content Pool

Його спосіб мислення означає, що він вже дивиться і за межі цього літа, і хоче «створювати спадщину» протягом усієї своєї кар'єри. У подкасті Just Ride він сказав, що хоче «колись спробувати виграти Тур де Франс», а в інтерв'ю VeloNews у 2022 році сказав, що хоче не тільки виграти потрійний чемпіонат світу з шосе, циклокросу та МТБ, але й зробити це в один рік — безпрецедентний подвиг, який закріпив би його як справжнього велосипедиста в залі слави.
Томас Підкок виступає на Чемпіонаті світу з МТБ в австрійському Леогангу, 9 жовтня 2020 року.

Він виграв чемпіонати світу серед юніорів та U-23 у трьох дисциплінах

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Він не задовольняється лише перемогою, і хоче зробити все у своєму фірмовому стилі — чи то під час етапу Тур де Франс без рук, чи святкуючи перемогу на Чемпіонаті світу з циклокросу UCI 2022 року, перетинаючи фінішну лінію в позі Супермена.
«Я не тренувався, тому я такий хиткий, але спорт — це розвага. Справа не лише в перемозі... як би я не любив перемагати. Річ у тому, який вплив ти маєш на людей, на широкий загал».

Частина історії

Tom Pidcock

Tom Pidcock is a talented multi-threat of a cyclist, equally at home on a mountain bike as he is on the road or a cyclo-cross circuit.

ВеликобританіяВеликобританія
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Велоспорт
MTB