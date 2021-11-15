Як навчитися виживати у PUBG Mobile

PlayerUnknowns's Battlegrounds --- легендарна гра. Саме з грудня 2017 року, коли цей проект побачив світ, почалося загальне божевілля у жанрі «королівських битв». Шутери завжди користувалися популярністю у любителів змагальних дисциплін, але королівські битви --- це ігри не лише про стрілянину. Катапультуватися з літака без копійки у кишені, шукати краще обладнання по всій карті, тікати від смертельної зони, кататися на мотоциклах... І все це заради однієї мети --- залишитися останнім, хто вижив.

Вихід мобільної версії PUBG дав жанру друге дихання. Тепер змагатися з іншими гравцями можна навіть в автобусі, коли їдеш на навчання. Гра настільки органічно вписалася у мобільний світ, що стала невід'ємною частиною кіберспортивної сцени для любителів геймінгу на смартфонах. У новому сезоні відкритого турніру Red Bull M.E.O. PUBG Mobile увійшла до списку представлених дисциплін.

І якщо ти досі боїшся стати частиною величезного ком'юніті любителів мобільних шутерів, то ми готові тебе підстрахувати. Наші поради допоможуть зробити перші кроки у жорстокому, але неймовірно захоплюючому світі ігор на виживання.

Дай собі час

Навіть якщо ти чудово ставиш хедшоти на ПК, це не означає, що на мобільному пристрої ти одразу почнеш перемагати. Дай собі час звикнути до системи керування та чутливості. Не намагайся виграти відразу ж у першому матчі — краще витратити кілька ігор на те, щоб запам'ятати розташування потрібних кнопок та сформувати м'язову пам'ять.

Обов'язково виділили час на налаштування гри під свої потреби. Систему управління можна змінити за допомогою різноманітних пресетів, а скоригувати графіку під потужність свого пристрою. Не забувай, що найсильніше навантаження на процесор припадає під час боїв з ворогами або швидкого переміщення по локації з великою кількістю трави, дерев та інших елементів ландшафту. Тож стабільний FPS на старті гри зовсім не показник. Якщо твій екран зафризить просто в момент перестрілки з ворогами, то назад назад не буде.

Вивчи карту

PUBG Mobile — це не простий шутер, де кількість фрагів є еквівалентом гарного результату. У цій грі ти намагаєшся пережити якнайбільше ворогів, роблячи все можливе для продовження часу свого перебування на карті. Тому твої дії завжди варіюватимуться залежно від ситуації. Іноді тобі доведеться винищувати ворогів, а іноді знайти гарне місце, щоб ненадовго залягти на дно. На цьому етапі твоє знання карти відіграватиме ключову роль.

Вивчай карти, щоб дізнатися переваги усіх локацій © IG: @_incredibleshots | Aarvin Sharma for realme

Ти повинен добре орієнтуватися в локаціях і розуміти, де лежить крутий лут, куди найбільше падає людей, де ти з найбільшою ймовірністю зустрінеш ворогів по дорозі в зону. Ці знання — не просто поради, а справжнісінька необхідність і суть гри. Хороша позиція неймовірно важлива як на старті, так і в середині/кінці гри.

Знайди комфортне спорядження

У перші секунди гри ти найбідніша людина на світі. У твоєму арсеналі немає нічого, крім одягу, обраного в меню. Тому в першій локації, куди ти висадишся на старті гри, необхідно швидко знайти найкраще спорядження: броню, зброю та всякі розхідники на кшталт гранат та медикаментів.

Всі локації відрізняються за якістю та кількістю лута, і якщо слабку броню відрізнити від гарної вкрай просто, то зі зброєю справи зовсім інакше. Доведеться трохи розібратися в балістиці — швидкості польоту кулі та відстані, яку вона долає. Важливо запам'ятати, на якій зброї дуже великий розкид, який ган краще працює на дистанції, і за допомогою чого зручно усунути ворога, який чекає на тебе в туалеті. Бо якщо ти за незнанням схопиш із підлоги ВСС і спробуєш прибрати опонента на іншій вулиці, то на тебе може чекати сюрприз.

Лут у PUBG Mobile — це все © Tencent Games

І справа не в тому, яка зброя сильніша, все залежить виключно від особистих переваг. Хтось здатний впоратися з АК-47, який хитається з боку в бік, а комусь комфортніше взяти пістолет-кулемет на пару зі снайперкою. Протестуй всі варіанти та обери ті, на яких буде комфортно саме тобі.

Розберись з обважуванням

Модифікатори зброї здатні перетворити твій іржавий автомат на справжній витвір мистецтва. Якщо ти не знаєш, чим компенсатор відрізняється від полум'ягасника, який приклад підійде для снайперської рушниці і чим гарний глушник, то доведеться витратити трохи часу на вивчення цього питання.

Багато новачків роблять помилку, свідомо ігноруючи необхідність розбиратися у типах модів. Логіка «якщо залізло в слот, значить згодиться» свідомо провальна. Модифікатори зброї відіграють важливу роль в успішності твого підприємства. Всі вони виконують певну роль, а неправильно підібрані моди можуть помітно знизити ефективність зброї. Витрать небагато часу на вивчення модифікаторів — і швидкість твого лутингу разом з ефективністю стрілянини підвищаться в рази.

А ще це дуже весело. Пошук та збір крутих предметів по карті — це один із найприємніших моментів у грі, тому не позбавляй себе можливості розуміти, коли ти знайшов щось справді круте.

Навчися користуватися розхідниками

Ще одна помилка новачків — відсутність розуміння, як правильно використовувати витратні предмети, а саме гранати. Однак найчастіше грамотно кинутий снаряд може повністю перевернути результат битви.

Димові гранати допоможуть тобі влаштувати диверсію або швидко втекти з небезпечного місця, а осколкові дуже хороші в багатьох ситуаціях: коли треба перевірити підозрілі кімнати, викурити щурів з верхніх поверхів, або убити опонента, що знаходиться в маленькому замкнутому просторі. Не забувай, що ти можеш кидати гранати у вікна або зі сходів.

Жадібність – зло

На локаціях PUBG Mobile розкидано безліч крутих дрібниць, які так і просяться у твій рюкзак. Дорогами бігають полчища ворогів, на яких одягнені високорівневі шоломи, а в кишенях повно різноманітного корисного добра. Усе це хочеться забрати собі, проте ти маєш чітко розуміти, коли треба зупинитись.

Die Map Erangel in PUBG Mobile © Tencent Games

Дуже часто новачки (і навіть досвідчені гравці) так захоплюються збиранням речей, що не помічають, коли зона починає звужуватися. У цей момент вони виявляють себе на краю карти без транспорту та часу на переміщення у безпечне місце.

Не дай жадібності затьмарити твій розум. Це стосується абсолютно всіх моментів у грі. Ти маєш чітко розуміти, коли потрібно припинити обхід будинків та розпочати рух у бік нової зони. Не варто кидатися на кожен байк, що проїжджає повз — починай бійку тільки тоді, коли шанс на перемогу дійсно великий. Навчися тактичному відступу: коли запахло смаженим, і ти виявив, що в твій бік рухається ешелон різноманітних ворогів, то найкращим виходом буде переміститися у безпечніше місце.

PUBG Mobile — дуже комплексна і захоплююча гра, особливо якщо ти витратиш хоч трохи часу на її вивчення. Якщо ти відчуваєш, що твоєму смартфону настав час пізнати смак справжньої битви, то сміливо завантажуй і залишайся останнім, що вижив серед десятків ворогів!