Макс Ферстаппен з команди Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Угорщини 21 липня 2024 року.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Формула-1

Що сталося на Гран-прі Угорщини

Команда Oracle Red Bull Racing здобула важливі очки у спекотному Гран-прі Угорщини, розпочавши другу половину сезону Формули-1.
Автор Меттью Клейтон
Читати 4 хв.Опубліковано

Частина історії

FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Зупинки

Гран-при Венгрии

Hungary

Макс Ферстаппен

Син колишнього гонщика Формули-1 Йоса Ферстаппена, Макс Ферстаппен є наймолодшим переможцем перегонів в історії Формули-1.

НідерландиНідерланди

Серхіо Перес

Серхіо «Чеко» Перес — найуспішніший мексиканський гонщик в історії Формули-1. І він продовжує бити рекорди в команді Red Bull Racing.

МексикаМексика

Юкі Цунода

Новий японський герой Формули-1, гонщик Scuderia AlphaTauri Юкі Цунода злетів, як ракета, через ряди перегонів Формули-1.

ЯпоніяЯпонія

Резюме

  1. 1
    Гран-прі Угорщини у фото
  2. 2
    Пізнє зіткнення перекреслило надії Ферстаппена на подіум
  3. 3
    Цунода допомагає Visa Cash App RB збільшити відрив від конкурентів
  4. 4
    Цифра, яку потрібно знати
  5. 5
    Слово з паддоку
  6. 6
    Статистика, яка має значення
  7. 7
    Куди далі і що потрібно знати?
  8. 8
    Всередині великого світу Red Bull Motorsports
Дует Oracle Red Bull Racing Макс Ферстаппен (п'ятий) і Серхіо Перес (сьомий) фінішували в топ-10 на 13-му етапі сезону в Угорщині, де австралієць Оскар Піастрі здобув свою першу перемогу в Формулі-1 і став сьомим переможцем у цьому сезоні, подарувавши результат 1-2 команді McLaren разом з напарником Ландо Норрісом. Льюїс Хемілтон (Mercedes) фінішував третім. Лідерство Ферстаппена в чемпіонаті залишається на рівні 76 очок.
01

Гран-прі Угорщини у фото

Макс Ферстаппен з Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Угорщини 21 липня 2024 року.

У першому повороті не було права на помилку

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен з Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Угорщини 21 липня 2024 року.

Голландець був попереду McLaren, але недовго

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен з Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Угорщини 21 липня 2024 року.

Голландські вболівальники в Будапешті

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен з Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Угорщини 20 липня 2024 року.

Норріс випередив Ферстаппена у суботу лише на 0,046 с

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Аварія в складних умовах призвела до дострокового завершення Q1 для Переса

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Ріккардо провів хороший вікенд

© Getty Images/Red Bull Content Pool

02

Пізнє зіткнення перекреслило надії Ферстаппена на подіум

Макс Ферстаппен з Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Угорщини 21 липня 2024 року.

Це був розчаровуючий візит до Угорщини після двох перемог поспіль для Макса

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Ферстаппен приїхав до Угорщини після двох перемог поспіль у Будапешті у 2022 та 2023 роках. Чинний чемпіон світу Формули-1, схоже, очікував іншого фіналу. У кваліфікації він відстав від поулу всього на 0,046 секунди, а завдяки приголомшливому темпу McLaren Норріс випередив Піастрі.
Ферстаппен ненадовго вирвався вперед, коли обидва пілоти McLaren поїхали на піт-стопи, але гонка перетворилася на боротьбу за місце на подіумі з Хемілтоном. Пара зіткнулася в першому повороті за сім кіл до фінішу в інциденті, в результаті якого RB20 Ферстаппена підстрибнув.
Шарль Леклер (Ferrari) обійшов Ферстаппена, коли той повернувся на трасу, і врешті-решт фінішував на 21.349 с позаду Піастрі.
Вікенд для Переса виглядав майже завершеним, коли він розбився у кваліфікації в суботу: слизький бордюр після ранкового дощу відкинув його в бар'єри 8-го повороту і залишив на 16-му місці на решітці.
Використання шин Pirelli з жорстким компаундом для дебютного заїзду дозволило йому піднятися в топ-10 і забрати шість очок з Будапешту, посівши сьоме місце в турнірній таблиці зі 124 очками.
03

Цунода допомагає Visa Cash App RB збільшити відрив від конкурентів

Юкі Цунода з Visa Cash App RB на Гран-прі Угорщини 21 липня 2024 року.

Універсальна стратегія Цуноди дозволила йому утриматися в топ-10

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Visa CashApp RB закріпила за собою важко зароблене шосте місце в Кубку конструкторів завдяки двом очкам Юкі Цуноди в неділю в Угорщині. Японський гонщик, який оговтався від аварії у кваліфікації, фінішував дев'ятим з 10-го місця в сітці — стратегія однієї зупинки виявилася корисною.
Haas набрала 20 очок проти трьох у RB в минулих двох гонках в Австрії та Великобританії, але завдяки очкам Цуноди, а також 13-му та 15-му місцям Ніко Хюлькенберга та Кевіна Магнуссена відповідно, невелика перевага RB зросла до шести очок.
Багатообіцяючий вікенд для напарника Цуноди Даніеля Ріккардо не приніс очок у Будапешті. Австралієць опустився з дев'ятої позиції на стартовій решітці на 11-ту на першому колі, а його стратегія двох зупинок призвела до того, що він опинився в глухому куті, фінішувавши 12-м.
04

Цифра, яку потрібно знати

7. Перемога Піастрі робить його одним із семи пілотів, які разом з Ферстаппеном відчули смак перемоги цього року, що є найбільшим показником у сезоні з 2012 року — і це при тому, що попереду ще 11 етапів.
05

Слово з паддоку

Нам потрібно працювати. Ми знаємо, що поступаємося McLaren, і це, звичайно, неприємно, але на цей час в гонці та кваліфікації ми відстаємо
Макс Ферстаппен
06

Статистика, яка має значення

Топ-5 пілотів Формули-1

Позиція

Водій

Команда

Очки

Різниця

1

Макс Ферстаппен

Oracle Red Bull Racing

265

-

2

Ландо Норріс

McLaren

189

-76

3

Шарль Леклер

Ferrari

162

-103

4

Карлос Сайнс

Ferrari

154

-111

5

Оскар Піастрі

McLaren

149

-116

Топ-5 конструкторів Формули-1

Місце

Команда

Бали

Розрив

1

Oracle Red Bull Racing

389

-

2

McLaren

338

-51

3

Ferrari

322

-67

4

Mercedes

241

-148

5

Aston Martin

69

-320

07

Куди далі і що потрібно знати?

14-й етап (Бельгія), 26-28 липня
Назва траси / місце проведення: Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot
Довжина / кількість кіл: 7,004 км, 44 кола
Гран-прі проводилось: 56, дебют — 1950
Найуспішніший гонщик: Міхаель Шумахер (шість перемог)
Найуспішніша команда: Ferrari (14 перемог)
Підсумки перегонів 2023 року: 1-е місце: Макс Ферстаппен (Oracle Red Bull Racing), 2-й: Серхіо Перес (Oracle Red Bull Racing), 3-й: Шарль Леклер (Ferrari)
08

Всередині великого світу Red Bull Motorsports

Новий гіперкар Oracle Red Bull Racing 2024 RB17, розроблений Едріаном Ньюї.

Гіперкар RB17 від Red Bull Advanced Technologies вже тут

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Гіперкар RB17, представлений Red Bull Advanced Technologies на Фестивалі швидкості в Гудвуді, що відбувся минулих вихідних в Англії, дійсно змінює правила гри. Це перший погляд, який вразив шанувальників автоспорту на поважному британському заході, що став частиною святкування 20-річчя Oracle Red Bull Racing.
Неймовірний трековий автомобіль — фактично двомісний болід Формули-1 — є дітищем головного технічного директора Oracle Red Bull Racing Едріана Ньюї, найуспішнішого дизайнера в історії Формули-1, та команди Red Bull Advanced Technologies.
Чому саме RB17? Це невикористовувана назва авто Формули-1 з 2021 року, коли Макс Ферстаппен здобув свій перший титул чемпіона світу на оновленому RB16B 2020 року. Назва RB17 ніколи не використовувалася після перерви, спричиненої глобальною пандемією. На RB18 Ферстаппен і команда виграли титули у 2022 році.
Чому RB17 такий неймовірний? Скоро розповімо.

Частина історії

FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Зупинки

Гран-при Венгрии

Hungary

Макс Ферстаппен

Син колишнього гонщика Формули-1 Йоса Ферстаппена, Макс Ферстаппен є наймолодшим переможцем перегонів в історії Формули-1.

НідерландиНідерланди

Серхіо Перес

Серхіо «Чеко» Перес — найуспішніший мексиканський гонщик в історії Формули-1. І він продовжує бити рекорди в команді Red Bull Racing.

МексикаМексика

Юкі Цунода

Новий японський герой Формули-1, гонщик Scuderia AlphaTauri Юкі Цунода злетів, як ракета, через ряди перегонів Формули-1.

ЯпоніяЯпонія
Формула-1
Formula Racing