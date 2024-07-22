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Формула-1
Що сталося на Гран-прі Угорщини
Команда Oracle Red Bull Racing здобула важливі очки у спекотному Гран-прі Угорщини, розпочавши другу половину сезону Формули-1.
Дует Oracle Red Bull Racing Макс Ферстаппен (п'ятий) і Серхіо Перес (сьомий) фінішували в топ-10 на 13-му етапі сезону в Угорщині, де австралієць Оскар Піастрі здобув свою першу перемогу в Формулі-1 і став сьомим переможцем у цьому сезоні, подарувавши результат 1-2 команді McLaren разом з напарником Ландо Норрісом. Льюїс Хемілтон (Mercedes) фінішував третім. Лідерство Ферстаппена в чемпіонаті залишається на рівні 76 очок.
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Гран-прі Угорщини у фото
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Пізнє зіткнення перекреслило надії Ферстаппена на подіум
Ферстаппен приїхав до Угорщини після двох перемог поспіль у Будапешті у 2022 та 2023 роках. Чинний чемпіон світу Формули-1, схоже, очікував іншого фіналу. У кваліфікації він відстав від поулу всього на 0,046 секунди, а завдяки приголомшливому темпу McLaren Норріс випередив Піастрі.
Ферстаппен ненадовго вирвався вперед, коли обидва пілоти McLaren поїхали на піт-стопи, але гонка перетворилася на боротьбу за місце на подіумі з Хемілтоном. Пара зіткнулася в першому повороті за сім кіл до фінішу в інциденті, в результаті якого RB20 Ферстаппена підстрибнув.
Шарль Леклер (Ferrari) обійшов Ферстаппена, коли той повернувся на трасу, і врешті-решт фінішував на 21.349 с позаду Піастрі.
Вікенд для Переса виглядав майже завершеним, коли він розбився у кваліфікації в суботу: слизький бордюр після ранкового дощу відкинув його в бар'єри 8-го повороту і залишив на 16-му місці на решітці.
Використання шин Pirelli з жорстким компаундом для дебютного заїзду дозволило йому піднятися в топ-10 і забрати шість очок з Будапешту, посівши сьоме місце в турнірній таблиці зі 124 очками.
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Цунода допомагає Visa Cash App RB збільшити відрив від конкурентів
Visa CashApp RB закріпила за собою важко зароблене шосте місце в Кубку конструкторів завдяки двом очкам Юкі Цуноди в неділю в Угорщині. Японський гонщик, який оговтався від аварії у кваліфікації, фінішував дев'ятим з 10-го місця в сітці — стратегія однієї зупинки виявилася корисною.
Haas набрала 20 очок проти трьох у RB в минулих двох гонках в Австрії та Великобританії, але завдяки очкам Цуноди, а також 13-му та 15-му місцям Ніко Хюлькенберга та Кевіна Магнуссена відповідно, невелика перевага RB зросла до шести очок.
Багатообіцяючий вікенд для напарника Цуноди Даніеля Ріккардо не приніс очок у Будапешті. Австралієць опустився з дев'ятої позиції на стартовій решітці на 11-ту на першому колі, а його стратегія двох зупинок призвела до того, що він опинився в глухому куті, фінішувавши 12-м.
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Цифра, яку потрібно знати
7. Перемога Піастрі робить його одним із семи пілотів, які разом з Ферстаппеном відчули смак перемоги цього року, що є найбільшим показником у сезоні з 2012 року — і це при тому, що попереду ще 11 етапів.
05
Слово з паддоку
Нам потрібно працювати. Ми знаємо, що поступаємося McLaren, і це, звичайно, неприємно, але на цей час в гонці та кваліфікації ми відстаємо
06
Статистика, яка має значення
Топ-5 пілотів Формули-1
Позиція
Водій
Команда
Очки
Різниця
1
Макс Ферстаппен
Oracle Red Bull Racing
265
-
2
Ландо Норріс
McLaren
189
-76
3
Шарль Леклер
Ferrari
162
-103
4
Карлос Сайнс
Ferrari
154
-111
5
Оскар Піастрі
McLaren
149
-116
Топ-5 конструкторів Формули-1
Місце
Команда
Бали
Розрив
1
Oracle Red Bull Racing
389
-
2
McLaren
338
-51
3
Ferrari
322
-67
4
Mercedes
241
-148
5
Aston Martin
69
-320
07
Куди далі і що потрібно знати?
14-й етап (Бельгія), 26-28 липня
Назва траси / місце проведення: Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot
Довжина / кількість кіл: 7,004 км, 44 кола
Гран-прі проводилось: 56, дебют — 1950
Найуспішніший гонщик: Міхаель Шумахер (шість перемог)
Найуспішніша команда: Ferrari (14 перемог)
Підсумки перегонів 2023 року: 1-е місце: Макс Ферстаппен (Oracle Red Bull Racing), 2-й: Серхіо Перес (Oracle Red Bull Racing), 3-й: Шарль Леклер (Ferrari)
08
Всередині великого світу Red Bull Motorsports
Гіперкар RB17, представлений Red Bull Advanced Technologies на Фестивалі швидкості в Гудвуді, що відбувся минулих вихідних в Англії, дійсно змінює правила гри. Це перший погляд, який вразив шанувальників автоспорту на поважному британському заході, що став частиною святкування 20-річчя Oracle Red Bull Racing.
Неймовірний трековий автомобіль — фактично двомісний болід Формули-1 — є дітищем головного технічного директора Oracle Red Bull Racing Едріана Ньюї, найуспішнішого дизайнера в історії Формули-1, та команди Red Bull Advanced Technologies.
Чому саме RB17? Це невикористовувана назва авто Формули-1 з 2021 року, коли Макс Ферстаппен здобув свій перший титул чемпіона світу на оновленому RB16B 2020 року. Назва RB17 ніколи не використовувалася після перерви, спричиненої глобальною пандемією. На RB18 Ферстаппен і команда виграли титули у 2022 році.
Чому RB17 такий неймовірний? Скоро розповімо.
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