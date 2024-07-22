Дует Oracle Red Bull Racing Макс Ферстаппен (п'ятий) і Серхіо Перес (сьомий) фінішували в топ-10 на 13-му етапі сезону в Угорщині, де австралієць Оскар Піастрі здобув свою першу перемогу в Формулі-1 і став сьомим переможцем у цьому сезоні, подарувавши результат 1-2 команді McLaren разом з напарником Ландо Норрісом. Льюїс Хемілтон (Mercedes) фінішував третім. Лідерство Ферстаппена в чемпіонаті залишається на рівні 76 очок.

01 Гран-прі Угорщини у фото

У першому повороті не було права на помилку © Getty Images/Red Bull Content Pool Голландець був попереду McLaren, але недовго © Getty Images/Red Bull Content Pool Голландські вболівальники в Будапешті © Getty Images/Red Bull Content Pool Норріс випередив Ферстаппена у суботу лише на 0,046 с © Getty Images/Red Bull Content Pool Аварія в складних умовах призвела до дострокового завершення Q1 для Переса © Getty Images/Red Bull Content Pool Ріккардо провів хороший вікенд © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Пізнє зіткнення перекреслило надії Ферстаппена на подіум

Це був розчаровуючий візит до Угорщини після двох перемог поспіль для Макса © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ферстаппен приїхав до Угорщини після двох перемог поспіль у Будапешті у 2022 та 2023 роках. Чинний чемпіон світу Формули-1, схоже, очікував іншого фіналу. У кваліфікації він відстав від поулу всього на 0,046 секунди, а завдяки приголомшливому темпу McLaren Норріс випередив Піастрі.

Ферстаппен ненадовго вирвався вперед, коли обидва пілоти McLaren поїхали на піт-стопи, але гонка перетворилася на боротьбу за місце на подіумі з Хемілтоном. Пара зіткнулася в першому повороті за сім кіл до фінішу в інциденті, в результаті якого RB20 Ферстаппена підстрибнув.

Шарль Леклер (Ferrari) обійшов Ферстаппена, коли той повернувся на трасу, і врешті-решт фінішував на 21.349 с позаду Піастрі.

Вікенд для Переса виглядав майже завершеним, коли він розбився у кваліфікації в суботу: слизький бордюр після ранкового дощу відкинув його в бар'єри 8-го повороту і залишив на 16-му місці на решітці.

Використання шин Pirelli з жорстким компаундом для дебютного заїзду дозволило йому піднятися в топ-10 і забрати шість очок з Будапешту, посівши сьоме місце в турнірній таблиці зі 124 очками.

03 Цунода допомагає Visa Cash App RB збільшити відрив від конкурентів

Універсальна стратегія Цуноди дозволила йому утриматися в топ-10 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Visa CashApp RB закріпила за собою важко зароблене шосте місце в Кубку конструкторів завдяки двом очкам Юкі Цуноди в неділю в Угорщині. Японський гонщик, який оговтався від аварії у кваліфікації, фінішував дев'ятим з 10-го місця в сітці — стратегія однієї зупинки виявилася корисною.

Haas набрала 20 очок проти трьох у RB в минулих двох гонках в Австрії та Великобританії, але завдяки очкам Цуноди, а також 13-му та 15-му місцям Ніко Хюлькенберга та Кевіна Магнуссена відповідно, невелика перевага RB зросла до шести очок.

Багатообіцяючий вікенд для напарника Цуноди Даніеля Ріккардо не приніс очок у Будапешті. Австралієць опустився з дев'ятої позиції на стартовій решітці на 11-ту на першому колі, а його стратегія двох зупинок призвела до того, що він опинився в глухому куті, фінішувавши 12-м.

04 Цифра, яку потрібно знати

7. Перемога Піастрі робить його одним із семи пілотів, які разом з Ферстаппеном відчули смак перемоги цього року, що є найбільшим показником у сезоні з 2012 року — і це при тому, що попереду ще 11 етапів.

05 Слово з паддоку

Нам потрібно працювати. Ми знаємо, що поступаємося McLaren, і це, звичайно, неприємно, але на цей час в гонці та кваліфікації ми відстаємо Макс Ферстаппен

06 Статистика, яка має значення

Топ-5 пілотів Формули-1

Позиція Водій Команда Очки Різниця 1 Макс Ферстаппен Oracle Red Bull Racing 265 - 2 Ландо Норріс McLaren 189 -76 3 Шарль Леклер Ferrari 162 -103 4 Карлос Сайнс Ferrari 154 -111 5 Оскар Піастрі McLaren 149 -116

Топ-5 конструкторів Формули-1

Місце Команда Бали Розрив 1 Oracle Red Bull Racing 389 - 2 McLaren 338 -51 3 Ferrari 322 -67 4 Mercedes 241 -148 5 Aston Martin 69 -320

07 Куди далі і що потрібно знати?

14-й етап (Бельгія), 26-28 липня

Назва траси / місце проведення: Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot

Довжина / кількість кіл: 7,004 км, 44 кола

Гран-прі проводилось: 56, дебют — 1950

Найуспішніший гонщик: Міхаель Шумахер (шість перемог)

Найуспішніша команда: Ferrari (14 перемог)

Підсумки перегонів 2023 року : 1-е місце: Макс Ферстаппен (Oracle Red Bull Racing), 2-й: Серхіо Перес (Oracle Red Bull Racing), 3-й: Шарль Леклер (Ferrari)

08 Всередині великого світу Red Bull Motorsports

Гіперкар RB17 від Red Bull Advanced Technologies вже тут © Getty Images/Red Bull Content Pool

Гіперкар RB17, представлений Red Bull Advanced Technologies на Фестивалі швидкості в Гудвуді , що відбувся минулих вихідних в Англії, дійсно змінює правила гри. Це перший погляд, який вразив шанувальників автоспорту на поважному британському заході, що став частиною святкування 20-річчя Oracle Red Bull Racing.

Неймовірний трековий автомобіль — фактично двомісний болід Формули-1 — є дітищем головного технічного директора Oracle Red Bull Racing Едріана Ньюї , найуспішнішого дизайнера в історії Формули-1, та команди Red Bull Advanced Technologies.

Чому саме RB17? Це невикористовувана назва авто Формули-1 з 2021 року, коли Макс Ферстаппен здобув свій перший титул чемпіона світу на оновленому RB16B 2020 року. Назва RB17 ніколи не використовувалася після перерви, спричиненої глобальною пандемією. На RB18 Ферстаппен і команда виграли титули у 2022 році.

Чому RB17 такий неймовірний? Скоро розповімо.