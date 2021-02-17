Сьогодні Будапешт виглядає як футбольний форпост, та ще у 1950-х роках він був місцем, де зародилася справжня революція гри в м’яч.

Збірна Угорщини з футболу стала першим руйнівником цієї гри. Саме вони викинули з роздягальні будь-які усталені методи і тактики.

Ференц Пушкаш був тоді з капітанською пов’язкою на руці. Саме під його керівництвом «Могутні мадяри» створили власний стиль гри, який перетворив футбол з бійки на складний вид спорту, який заворожує динамікою, плавністю рухів і тактикою.

«Пушкаш-Арена», що приймає матч РБ Лейпциг проти Ліверпуля, стоїть на місці колишнього Nepstadion («Народний стадіон», — угор.). Саме туди у травні 1954-го напхалося понад 90 тисяч глядачів, аби побачити, як збірна Угорщини з Пушкашем і Кочишем у складі розбиває легендарну Англію з рахунком 7-1.

«Пушкаш-Арена» побудована на місці старого «Народного стадіону» © Getty Images

Це точно не було випадковістю. Поєдинок став своєрідним повторенням «Матчу століття», що стався за рік до гучної поразки. Тоді Угорщина також знищила англійців з рахунком 6-3 — і стала першою командою Європи, що коли-небудь перемагала Англію на «Уемблі».

Тоді світ по-справжньому звернув увагу на угорців. Їхня гра була захоплюючою й ефективною. Всі комбінації — суміш радикально нової тактики атаки й індивідуальної майстерності футболістів, поєднання швидкості, віри і командної роботи.

Якщо сьогодні це і звучить банально, то тільки тому, що нововведення тренера Густава Шебеша та його гравців тоді випередили час на десятки років.

Лідер угорців був справжньою іконою гри. Зріст — 1,72 м і кремезна тілобудова. Пушкаш не був схожий на типового гравця. Саме тому він міг за одну мить повністю змінити хід гри.

Збірна Угорщини перемагає всіх © Getty Images

Він очолив збірну Угорщини у 1952-му — і одразу привів до олімпійського золота. Потім був фінал Чемпіонату світу 1954-го, де вони дивом програли ФРН. Це навіть охрестили «Бернським дивом», адже ще на груповому етапі угорці розбили німців з рахунком 8-3.

Того року Угорщина назавжди залишилася без трофею.

Угорську тактику почали використовувати у світі. Бела Гуттманн взяв їхню тактику 4-2-4 і використав її у Сан-Паулу. Саме вона привела збірну Бразилії до тріумфу на Чемпіонаті світу вже у 1958-му.

Ми постійно змінювали свої позиції. Тому те, як ми розміщувалися на початку гри, не мало жодного значення. Нандор Хідегкуті, угорський центр-форвард

Не було б жодного «тотального футболу» від голландців у 1970-х без позиційної гнучкості, запозиченої в угорців. А славнозвісна «Тікі-Така» Гвардіоли, яку він запровадив у «Барсі»? Усе це бере початок з того, як володіли м’ячем «Могутні мадяри».

Наприклад, сьогодні «фальшива дев’ятка» є скрізь. Але найпершим це прізвисько отримав центр-форвард угорців Нандор Хідегкуті, який носив футболку з дев’ятим номером. Нандор не давав спокою супротивникам то скаючись вглиб поля, то відтягуючи на себе суперників, залишаючи вільний простір на фланзі.

«Ми постійно змінювали свої позиції. Тому те, як ми розміщувалися на початку гри, не мало жодного значення. Нашим завданням було заплутати захист суперників», — каже Хідегкуті.

Trent Alexander-Arnold Трент Александер-Арнольд вважається втіленням сучасного захисника © Greg Coleman/Red Bull Content Pool

Думаєте, першими захисниками, що побігли в атаку, були Марсело, Роберто Карлос чи Трент Александер-Арнольд? Англійці були шоковані, побачивши угорського правого захисника Єне Бузанскі, який вривався флангом до чужої штрафної. У ті часи гравці його амплуа взагалі рідко забігали далі середньої лінії.

Тоді футболістам наказували міцно тримати фланги, поки Угорщина не зламала і цей підхід. Золтан Цибор і Ласло Будаї то мінялися сторонами, то поєднувалися на одному фланзі, залишаючи суперників або перевантаженими, або взагалі ні з чим.

Футбол, як і усе в житті, рухається вперед за новими відкриттями. Єне Бузанскі, угорський футболіст «Футбол, як і все інше в житті, рухається вперед за новими відкриттями. Як у хімії, фізиці, чи будь-якій іншій науці, так само це працює і в футболі», — сказав Бузанські. Але стиль «золотої команди» — це не тільки гра в шахи. Вони поєднали тактичну геніальність із вражаючими швидкостями. Їх манеру гри тодішній захисник збірної Англії Гаррі Джонстон описував не інакше як «угорський ураган». Незважаючи на те, що «Реал» міг насолоджуватися останніми роками таланту Пушкаша, а «Барселона» забрала собі Цибора та Кочиша, «золота епоха» згасла одразу після революції 1956-го року, а угорський футбол більше ніколи не був таким, як раніше.

Домінік Слобослаї з РБ «Лейпциг» — майбутня зірка угорського футболу © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Сьогодні весь той футбол, який ми так любимо і знаємо, народився з угорської гри, в основі якої — безстрашність, енергія і тактика.

Тому справедливо, що сьогодні Будапешт знову буде в центрі уваги, коли до нього повернеться Ліга Чемпіонів. Понад півстоліття після того, як Пушкаш востаннє одягнув футболку «Могутніх мадярів», у країну знову повертається епоха великого футболу.