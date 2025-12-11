Стійкість є найбільш недооціненою навичкою в HYROX — і ось чому

У світі специфічних термінів HYROX легко заблукати й втратити з поля зору те, що справді важливо — як під час тренувань, так і під час змагань. Як, наприклад, мінімізувати час переходів у Roxzone? Як знайти баланс між ефективним розподілом сил та бажанням «зрізати» секунди на бігових етапах? І який спосіб є найкращим для зміцнення сили хвату?

Подібні виклики роблять тренування для HYROX абсолютно унікальними порівняно з іншими спортивними напрямами. Тому важливо розуміти, куди найдоцільніше спрямовувати час і зусилля. У центрі всього — одна вирішальна навичка: стійкість. Це своєрідна «прихована валюта» HYROX: уміння зберігати холоднокровність під натиском утоми; тримати техніку, коли сани раптом здаються удвічі важчими; не сповільнюватися, навіть коли ноги просять перепочинку.

Це не просто сила характеру. Це поєднання пружності, ефективності та розумного відновлення, яке дає атлетам змогу виконувати фінальні кидки м'яча в стіну так само якісно, як вони стартували на початку перегонів.

Мало хто розуміє це краще, ніж майстер-тренер HYROX Тіаго Луса , який нижче пояснює, чому стійкість може бути найважливішою навичкою в спорті.

Про тренера: від командира спеціального підрозділу поліції до експерта HYROX Хто такий Тіаго Луса? Тіаго Луса — тренер HYROX, елітний спортсмен та власник тренажерного залу © 05f3a3df-bc75-4703-b290-d19663716c11 Тіаго Луса — чемпіон світу HYROX у своїй віковій групі, майстер-тренер та власник тренажерного залу. Колишній командир спеціального підрозділу поліції є одним з найвідоміших коучів HYROX у світі, який привів до глобального успіху таких відомих спортсменів, як Александр Рончевіч, і допомагає досягти цілей усім, хто прагне покращити фізичну форму. Він пропонує як онлайн, так і офлайн тренування для всіх рівнів, а також організовує тренувальні табори HYROX. Щоб дізнатися більше, відвідай сайт The Lousa Way або знайди його в Instagram @thelousaway.

01 Що таке стійкість?

Тіаго Луса та Александр Рончевіч — потужний дует тренера й спортсмена © Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab

«Стійкість — це термін, який часто тлумачать по-різному, але в HYROX він має особливе значення», — зазначає Луса. Він розглядає його у двох вимірах: під час тренувань і поза ними. У другому випадку, пояснює тренер, стійкість — це здатність упоратися зі стресом і продовжувати функціонувати попри виклики на кшталт тривалих робочих змін, браку сну чи хаотичного ритму життя.

«Що стосується підготовки до HYROX, то я визначаю стійкість як здатність показувати результат на тлі втоми. Це не про "швидкість на свіжих ногах", а про "швидкість у стані виснаження"», — каже він.

Тож як це співвідноситься з іншими показниками, як-от VO2 max або пороговий темп? «Більшість атлетів дивляться на VO2 max, пороговий темп або результати окремих тестових вправ , — зауважує Луса. — Це корисна інформація, але вона показує лише твою стелю можливостей, коли все йде ідеально». Але в HYROX умови ніколи не бувають ідеальними, пояснює спортсмен, адже «ти завжди тягнеш за собою втому з попередньої станції або попереднього кола».

Стійкість — це не лише про фізичну силу, а й про мислення © Leo Francis/Red Bull Content Pool

«Якщо ти можеш зробити 100 стрибків за чотири хвилини, маючи запас енергії, це про щось говорить, — каже Тіаго. — Але якщо ти робиш ті самі 100 стрибків після 30 або 40 хвилин роботи з відносно високою інтенсивністю, і раптом це стає п'ятьма або шістьма хвилинами, ця різниця говорить мені більше про твою фактичну працездатність». Ця різниця і є твоєю стійкістю.

02 Чому стійкість настільки важлива у HYROX?

У спорті, що визначається виснажливим різноманіттям, секрет стійкості криється у безперервному, часом жорстокому перемиканні між завданнями. Луса пояснює: це не монотонна робота в одному ритмі, а «постійне нашарування нового стресу на вже накопичену втому». Від різкого шоку під час штовхання важких саней до колосального навантаження на м’язи під час стрибків берпі — твоє тіло змушене миттєво підключати різні групи м’язів та енергетичні системи. Через це сприйняття навантаження — а з ним і втома — кардинально змінюються від станції до станції.

Унікальна структура змагання безперервно випробовує здатність учасників тримати техніку, темп і контроль, навіть коли тіло буквально волає про зупинку. Перемагає в HYROX не той, хто найшвидший на старті, поки ще «свіжий», а той, хто залишається найстійкішим: здатним зберігати продуктивність і стриманість під шаленим навантаженням.

03 Прислухайся до тіла

Інший вимір стійкості — це здатність зберігати форму, темп і техніку та ухвалювати правильні рішення тоді, коли тіло вже втомлене, а розум працює на межі. «Власне заради цього ми й тренуємося, — пояснює Луса. — Не тільки щоб бути швидкими, а щоб залишатися швидкими тоді, коли це справді має значення». То як же розвинути цю навичку?

Спортсмени виходять за межі можливостей у тренувальному таборі HYROX © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Починати треба з виявлення ознак низької стійкості. «Явною ознакою є значне падіння продуктивності, як тільки починає виникати відчуття втоми», — каже Луса.

Щоб побачити це в контексті HYROX, порівняй темп перших чотирьох бігових відрізків із темпом останніх чотирьох. «Падіння більш ніж на 10 секунд на кілометр зазвичай свідчить про недостатню стійкість, — пояснює Луса. — Це означає, що організм ще не готовий працювати на високому рівні». Серед фізичних проявів він називає коротший крок, підняті плечі та неконтрольоване дихання. Майстер-тренер HYROX не раз спостерігав, як це трапляється на пізніх етапах забігу.

04 Як тренувати стійкість?

«Кожне покращення, якого ти досягаєш у силі, потужності або витривалості, робить тебе більш стійким, тому що втома приходить пізніше, — зазначає Тіаго. — Так ти можеш довше зберігати якість виконання. Але цим стійкість не обмежується».

Ось тут і криється магія. «Справжня стійкість тренується саме під впливом утоми, — каже він. — Це відбувається тому, що тіло виконує відносно важкі зусилля вже після того, як ти завершив порогову роботу».

«Коли твої ноги навантажені, а дихання прискорене, саме тоді формується стійкість. Це здатність робити якісні повторення або утримувати високий темп, коли система вже виконує роботу за тебе».

Луса наводить як приклад кидки м'яча і штовхання саней — вправи, що стали візитівкою HYROX і допомагають оцінити власну стійкість. «Якщо твоє тіло сотні разів відпрацьовувало чисту техніку кидання м'яча, упевнену стійку під час перетягування саней чи ефективну бігову механіку, воно автоматично повернеться до цих рухових шаблонів навіть у стані втоми, — пояснює він. — У цьому й полягає стійкість: не лише мати фізичні ресурси, а й зберігати якість руху під навантаженням».

05 Стійкість на вершині

Люсі Проктер на лижному тренажері © HYROX / Red Bull Content Pool

Коли втома накопичується, різниця між середнім та визначним виступом зводиться до контролю. Луса, який тренує чемпіона світу HYROX Александра Рончевіча, підкреслює, що стійкість залежить від мислення та керування емоціями так само, як і від фізичної підготовки.

Досвід дає розуміння темпу, відчуття зусиль і вміння керувати емоціями, коли стає некомфортно Тіаго Луса

Менш стійких атлетів видає нерішучість. Вони починають роззиратися навсібіч, дозволяють іншим нав'язувати їм темп, роблять зайві паузи або зволікають перед тим, як зайти на станцію. Натомість стійкі спортсмени діють геть інакше: тримають власний ритм, зберігають зібраність, контролюють дихання та приймають зважені рішення.

Така врівноваженість часто є результатом тренувального віку. Досвідчені спортсмени зазвичай мають кращу стійкість, і Луса пояснює, що справа не лише в роках тренувань: досвід дає розуміння темпу, відчуття зусиль і вміння керувати емоціями, коли стає некомфортно.

Натомість молодші або менш досвідчені атлети часто мають більше стартової швидкості й потужності та за своєю природою є більш змагальними. Через це вони можуть починати надто стрімко, працювати інтенсивніше, ніж планували, або ігнорувати перші сигнали втоми — і врешті-решт значно здавати темп наприкінці заходу. Вони покладаються на талант, але перемагає той, хто вміє зберігати контроль і ритм навіть під максимальним стресом.

06 Відновлення та стійкість

Тренуйся, щоб залишатися стійким © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Фундамент кожного повторення у твоїй підготовці до HYROX простий: хоч як важко ти тренуєшся, відновлюватися треба ще старанніше. «Якщо ти хочеш "прокачати двигун" або збільшити загальну потужність для HYROX, відновлення — це база, — каже Луса. — Тобі потрібні якісні сесії, повноцінний відпочинок між інтервалами й час на адаптацію, щоб бачити прогрес».

Утім, тренування стійкості вимагає кардинально іншого підходу. Тренер пояснює: «Щоб розвинути стійкість, ти маєш навмисно забрати частину відновлення. Ти накладаєш якісну роботу на вже наявну втому. Мета тут — не бути "свіжим", а навчити тіло функціонувати, коли воно вже виснажене».

Це не можна робити цілий рік — лише в окремі фази циклу. Луса наводить приклад із міжсезоння одного зі своїх атлетів: «Я можу відправити його на офіційний забіг на 10 км, де він викладеться на максимум. А через 30–45 хвилин після фінішу він уже буде в залі, працюючи на санах або ергометрі. Саме тут гартується стійкість. Системи організму вже перевантажені після бігу, але атлет мусить рухатися з наміром».

«Відновлення надзвичайно важливе для розвитку, але його контрольована відсутність має вирішальне значення для побудови стійкості. Мистецтво тренера — знати, коли вмикати кожен із цих режимів».

Помилки у тренуванні стійкості

Спортсмен Elite 15 Александр Рончевіч не боїться задавати темп © alexander-roncevic-running-hyrox-training

Найбільшої шкоди розвитку стійкості зазвичай завдає невміння правильно балансувати між навантаженням та відновленням, а помилки у виборі темпу лише погіршують ситуацію. Як зазначає Тіаго, поширена пастка — це спроби «тренувати стійкість цілий рік» ще до того, як атлет заклав необхідний фундамент швидкості, сили й техніки.

Луса пояснює, що постійні тренування у стані втоми лише закріплюють недбалу техніку й повільний темп. Протилежна крайність — тренуватися тільки в ідеальних умовах, з повним відпочинком: це підвищує загальну потужність, але не готує до викликів змагального дня. «HYROX випробовує тебе, коли ти виснажений, а не коли енергійний», — стверджує він. Тому витривалість потрібно розвивати стратегічно, додаючи втому в потрібний момент.

Ці прорахунки в тренуваннях і темпі призводять до очевидних тривожних сигналів під час виступу. Луса виділяє кілька ключових маркерів: нестабільні спліти, коли ти раптово не можеш утримати темп на інтервалах; рання втрата техніки та форми; важке, неконтрольоване дихання; схильність «випадати» ментально під час коротких пауз. Усе це свідчить про те, що втома стає не лише фізичною. Коли атлет постійно закінчує підходи лежачи на підлозі, це сигнал, що він вийшов далеко за межі корисного навантаження. У такому стані ти більше не вибудовуєш стійкість, а натомість просто «спалюєш її».