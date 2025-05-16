Спортсменки пробігають арку Red Bull на HYROX Major у Гонконзі в листопаді 2024 року.
© Brian Ching/Red Bull Content Pool
Фітнес

Чи стане HYROX глобальною спортивною лігою?

Ми поспілкувалися з новим керівником змагань HYROX, щоб дізнатися, як розвивається формат гібридного фітнесу і як учасники Elite 15 підіймають планку.
Автор Агнеса Анебода
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Частина історії

Джейк Дірден

Британський спортсмен Джейк Дірден, зірка фітнес-перегонів, що швидко сходить, вже є чемпіоном світу з HYROX і не збирається зупинятися на досягнутому.

ВеликобританіяВеликобританія

Люсі Проктер

Англійська спортсменка HYROX Elite 15 розширює межі у фітнес-перегонах, демонструючи стійкість і цілеспрямованість. Вона приймає виклики і прагне досягти максимальних результатів.

ВеликобританіяВеликобританія

Іда Матильда Стеенсгаард

Учасниця HYROX та рекордсменка бігу з перешкодами Іда Матильда Стеенсгаард націлилася на перемогу в найбільших спортивних змаганнях.

ДаніяДанія

Beyond the ROX

Follow the stories of HYROX athletes and see the determination and sacrifices it takes to make the Elite 15.

1 Сезон · 4 епізодів
HYROX — це вже не просто фітнес-забіг. Це змагання стрімко перетворюється на професійний вид спорту з глобальною популярністю та високим статусом. У центрі цієї трансформації — Elite 15: група найсильніших атлетів з усього світу, які розширюють межі можливостей. За словами нового технічного керівника забігів Elite, Мета Лока, організація досі перебуває у фазі зростання — вона аналізується, адаптується та переймає найкраще від еталонів спорту найвищого рівня.
Нещодавнє призначення Лока відображає великі зміни в HYROX: посилення співпраці зі спортсменами, постійне вдосконалення формату забігів і покращення досвіду як для учасників, так і для глядачів. Ми поговорили з ним про те, як HYROX стає все більш популярним і що вирізняє Elite 15 від інших категорій.
Мет Лок посміхається у футболці HYROX. Він — новий технічний керівник змагань.

Знайомся: Мет Лок — новий технічний керівник HYROX із забігів Elite

© HYROX

Як з'явилася категорія HYROX Elite 15 і що надихнуло на її створення?

Мет Лок: Наша спортивна директорка, Мінтра Тіллі, давно мала таку ідею. Зі співзасновниками вона рано усвідомила, що HYROX має бути чимось більшим за звичайний масовий захід. Нам був потрібен елітний рівень, який дійсно міг би продемонструвати, на що здатен цей забіг.

Ми завжди вважали, що HYROX є одним з найчистіших проявів фітнесу — він простий, чесний і доступний. Щоб його сприйняли серйозно як професійний вид спорту, ми мали запровадити формат, який дав би найкращим атлетам світу нагоду змагатися разом, в однакових умовах і на одній арені. Elite 15 народився з цієї ідеї — не просто для того, щоб визначити чемпіонів, а й щоб показати світові, як насправді виглядають межі людських можливостей у фітнесі.

Александр Рончевич виступає на Чемпіонаті світу HYROX у Ніцці, Франція, 7 червня 2024 року.

На заходах HYROX завжди панує чудова атмосфера

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Чому Elite 15 — найскладніша категорія HYROX?

Мет Лок: Elite 15 — це справді вершина HYROX. Тут зустрічаються 15 найкращих спортсменів та спортсменок світу. На відміну від вікових категорій, де учасники змагаються хвилями протягом дня, Elite 15 — це один захід з високими ставками, де 15 жінок, а потім 15 чоловіків стартують і змагаються разом. Це вже помітно змінює динаміку перегонів. Це швидкий, тактичний забіг, в якому не сховаєшся — справжня насолода для глядачів.

Атлет HYROX Elite 15 Джейк Дірден кидає м'яч у стінку.

Атлет HYROX Elite 15 Джейк Дірден кидає м'яч у стінку

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Як спортсмени кваліфікуються до Elite 15 і як цей процес змінився з часом?

Мет Лок: Мета Elite 15 завжди була простою — зібрати 15 найкращих спортсменів і спортсменок світу. Водночас підхід до того, як ми їх визначаємо й відбираємо, змінювався з часом. Спочатку все було доволі просто: до списку потрапляли ті, хто показував найшвидші результати. Але з розвитком заходу ми вдосконалили систему відбору, щоб вона стала більш послідовною й справедливою.

Зараз ми використовуємо систему, яка базується на результатах виступів на змаганнях Major, а також враховуємо середній бал за всі забіги. Отже, йдеться не лише про один видатний виступ, а про те, щоб показувати стабільні результати впродовж усього сезону. І, як і все в HYROX, це розвивається. Ми постійно вдосконалюємо систему, спираючись на відгуки спортсменів і вивчаючи, що добре працює в інших спортивних заходах топового рівня.

Учасник Elite 15 Джеймс Келлі під час змагань Hyrox Major, що відбулися в Гонконзі 22 листопада 2024 року.

Джеймс Келлі показав результат 53 хв 22 сек у сезоні 2025 року

© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

Хантер Макінтайр біжить перед Александром Рончевічем.

Хантер Макінтайр — ветеран HYROX та чинний рекордсмен за часом

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Александр Рончевіч виступає на Чемпіонаті світу HYROX в Ніцці, Франція, 7 червня 2024 року.

Александр Рончевіч — чинний чемпіон світу HYROX

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Джейк Дірден під час Elite 15 Hyrox Major в Амстердамі, Нідерланди, 10 жовтня 2024 року.

Джейк Дірден потрапив у Elite 15

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Лорен Вікс — світова рекордсменка HYROX з часом 56 хв 23 сек

© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

Джоанна Вітшик — одна з головних претенденток на чемпіонський титул

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Іда Матильда Стеенсгаард пробилася в ряди Elite 15

© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

Меган Якобі здобула чемпіонський титул у 2024 році

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Люсі Проктер дебютувала в Elite 15 у 2025 році

© HYROX/Red Bull Content Pool

Який формат змагань Elite 15 і чому це настільки складне випробування?

Мет Лок: Принада забігів HYROX Elite полягає у стабільності формату. Це ті самі змагання, які ти бачиш у дивізіоні Pro: те саме місце, ті ж ваги, те саме обладнання. А от що справді вирізняє ці перегони — і робить їх такими складними — це рівень суперників та спосіб проведення. Ти змагаєшся на порожньому треку, тож це чиста боротьба віч-на-віч з найсильнішими у світі. Кожен учасник хоче виграти та кваліфікуватися на Чемпіонат світу. Немає жодного зручного темпу чи можливости відстати, як це буває у звичайних забігах — тут усе на максимумі від першої секунди, щойно ти вибігаєш зі стартового тунелю Red Bull. Водночас це та сама гонка, яку наступного дня проходитимуть тисячі інших спортсменів у своїх категоріях. Це створює унікальне відчуття близькості й залученості. Ти можеш напряму порівняти свій результат із результатами професіоналів. Але щойно потрапляєш до Elite 15 — усе змінюється. Це справжній тест на те, хто здатен витримати таку напругу майже годину у змаганні, де значення має кожна секунда.

Новий технічний керівник HYROX забігів Elite Мет Лок на веслувальному тренажері.

Мет Лок готовий підняти HYROX на найвищий рівень

© HYROX

Elite 15 — це справжній тест на те, хто здатен витримати таку напругу майже годину у змаганні, де значення має кожна секунда
Мет Лок, технічний керівник забігів Elite

Які якості вирізняють найкращих спортсменів Elite 15 від решти?

Мет Лок: Що справді вирізняє найкращих спортсменів Elite 15 — це не лише фізична форма. Вони всі підтягнуті, з величезним запасом витривалості та високими показниками МCК (VO2 max). Але справжня відмінність полягає в ментальній стійкості. Топові атлети здатні йти крізь біль, зберігати спокій під натиском і бездоганно виконувати завдання навіть тоді, коли працюють на межі можливостей. Саме це й потрібно для перемоги сьогодні. Але, як і в будь-якому іншому виді спорту найвищого рівня, справа не лише у виступі в день змагань. Це також про те, як вони живуть між стартами.

Такі спортсмени, як Джейк Дірден, Люсі Проктер та Іда Матильда Стеенсгаард, співпрацюють із Red Bull і тренуються в місцях на кшталт Red Bull Performance Centre, щоб досягати ідеальних результатів. Справжнє захоплення викликає те, що це вже не просто спортсмени на витривалість. Ми бачимо, як молоді атлети — зокрема Джоанна Вітшик та Люсі Проктер — впевнено заявляють про себе у цій галузі. Вони ще не витратили десятиліть на побудову аеробної бази, але вже з самого початку демонструють точність, зосередженість і структурований підхід до тренувань.

Джейк Дірден випробовує свої сили під час тренувань в APC у Тальгау, Австрія.

Джейк Дірден під час тренувань

© Markus Rohrbacher / Red Bull Content Pool

Які найбільші виклики в організації та керуванні Elite 15?

Мет Лок: Один з найбільших викликів полягає в тому, що ми будуємо все з нуля. HYROX — це абсолютно новий вид спорту, тому немає жодних шаблонів. Ми формуємо команду зірок з усього світу — людей, які живуть цим напрямом і допомагають формувати його майбутнє. Водночас ми створюємо нові технології, нові системи та постійно адаптуємо їх, щоб не відставати.

Оскільки дедалі більше людей долучаються до HYROX, ті 0,02% учасників, які входять до складу Elite 15, постійно розширюють межі можливого. Роблячи це, вони випробовують нашу здатність розвиватися разом із ними. Це виклик, який ми із задоволенням приймаємо. Моя роль як технічного керівника забігів Elite — бути частиною цієї еволюції, забезпечуючи розвиток спорту з тією ж точністю й професіоналізмом, які демонструють ці учасники.

Учасники категорії pro men виступають на Чемпіонаті світу HYROX у Ніцці, Франція, 8 червня 2024 року.

Змагання HYROX приваблюють спортсменів усіх рівнів підготовки

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Чи є якісь цікаві залаштункові історії або яскраві спогади з минулих змагань Elite 15?

Мет Лок: Один момент, який дійсно запам'ятався мені, стався на Major в Гонконзі наприкінці 2024 року. Він може здатися незначним, але він сказав все про наших спортсменів. Джоанна Вітшик лідирувала, і під час випадів з мішком з піском її коліно майже торкнулося землі. Не кажучи ані слова, вона миттєво зупинилася. Вона опустила коліно на землю, а потім продовжила. Така чесність під час змагань — рідкість. Джоанна показала справжній професіоналізм. І, чесно кажучи, це тільки підтвердило, яке світле майбутнє у неї з HYROX. Вона дає чудовий приклад.

Джоанна Вітшик під час Elite 15 HYROX Major в Амстердамі, Нідерланди. 10 жовтня 2024 року.

22-річна Джоанна Вітшик здивувала всіх під час свого дебюту

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Що б ти порадив спортсменам, які прагнуть потрапити до Elite 15?

Мет Лок: Гадаю, порада буде однакова для всіх, хто прагне досягти успіху в будь-якому виді спорту: послідовність важливіша за ажіотаж. У світі HYROX один вдалий забіг ще не гарантує перемоги. Важливим є те, що ти робиш щодня між змаганнями — сон, коли хочеться піти на вечірку з друзями, вибір корисної їжі, коли з холодильника спокушає щось зовсім інше, або відновлювальні тренування, коли ти виснажений, а ніхто цього навіть не помічає. Кожне з цих рішень або наближає тебе до мети, або віддаляє від неї. Спортсмени, які потрапляють до Elite 15, живуть як професіонали ще задовго до того, як отримують свій шанс. Це не просто тренування — це спосіб мислення. І це щоденна праця.

Грем Халлідей випробовує свої сили під час змагань Elite 15 на турнірі HYROX Major у Гонконзі, 22 листопада 2024 року.

Учасник змагань Elite 15 Грем Халлідей

© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

Яким ти бачиш майбутнє забігів Elite 15?

Мет Лок: Я думаю, що воно величне й надзвичайно захопливе. Ми побачимо, як рекорди продовжать оновлюватися — не тому, що спорт стає легшим, а тому, що атлети починають справді опановувати ремесло HYROX. Вони вдосконалюють все — від темпу до відновлення, і цей рівень професіоналізму буде тільки зростати. Забігаючи наперед, я бачу, як HYROX стає всесвітньо визнаним видом спорту найвищого рівня, який у всіх на слуху. Ми матимемо більшу професійну спільноту спортсменів, чіткіші шляхи до елітних змагань і структуру, подібну до тієї, що ти бачиш в інших великих подіях. Я вірю, що ми лише на початку чогось особливого.

Цікаво дізнатися про спортсменів, які стоять за розвитком HYROX? Поринь в їхні історії у серіалі Beyond the Rox на Red Bull TV.

27 хв

Невпинне зростання: нові обличчя та новий рівень

За кожен рекорд триває боротьба, оскільки стрімке зростання HYROX приводить нові обличчя, які кидають виклик досвідченим атлетам Elite 15.

англійська +5

Частина історії

Джейк Дірден

Британський спортсмен Джейк Дірден, зірка фітнес-перегонів, що швидко сходить, вже є чемпіоном світу з HYROX і не збирається зупинятися на досягнутому.

ВеликобританіяВеликобританія

Люсі Проктер

Англійська спортсменка HYROX Elite 15 розширює межі у фітнес-перегонах, демонструючи стійкість і цілеспрямованість. Вона приймає виклики і прагне досягти максимальних результатів.

ВеликобританіяВеликобританія

Іда Матильда Стеенсгаард

Учасниця HYROX та рекордсменка бігу з перешкодами Іда Матильда Стеенсгаард націлилася на перемогу в найбільших спортивних змаганнях.

ДаніяДанія

Beyond the ROX

Follow the stories of HYROX athletes and see the determination and sacrifices it takes to make the Elite 15.

1 Сезон · 4 епізодів
Фітнес
Легка атлетика