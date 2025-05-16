Чи стане HYROX глобальною спортивною лігою?

Як з'явилася категорія HYROX Elite 15 і що надихнуло на її створення?
Наша спортивна директорка, Мінтра Тіллі, давно мала таку ідею. Зі співзасновниками вона рано усвідомила, що HYROX має бути чимось більшим за звичайний масовий захід. Нам був потрібен елітний рівень, який дійсно міг би продемонструвати, на що здатен цей забіг.
Ми завжди вважали, що HYROX є одним з найчистіших проявів фітнесу — він простий, чесний і доступний. Щоб його сприйняли серйозно як професійний вид спорту, ми мали запровадити формат, який дав би найкращим атлетам світу нагоду змагатися разом, в однакових умовах і на одній арені. Elite 15 народився з цієї ідеї — не просто для того, щоб визначити чемпіонів, а й щоб показати світові, як насправді виглядають межі людських можливостей у фітнесі.
Чому Elite 15 — найскладніша категорія HYROX?
Elite 15 — це справді вершина HYROX. Тут зустрічаються 15 найкращих спортсменів та спортсменок світу. На відміну від вікових категорій, де учасники змагаються хвилями протягом дня, Elite 15 — це один захід з високими ставками, де 15 жінок, а потім 15 чоловіків стартують і змагаються разом. Це вже помітно змінює динаміку перегонів. Це швидкий, тактичний забіг, в якому не сховаєшся — справжня насолода для глядачів.
Як спортсмени кваліфікуються до Elite 15 і як цей процес змінився з часом?
Мета Elite 15 завжди була простою — зібрати 15 найкращих спортсменів і спортсменок світу. Водночас підхід до того, як ми їх визначаємо й відбираємо, змінювався з часом. Спочатку все було доволі просто: до списку потрапляли ті, хто показував найшвидші результати. Але з розвитком заходу ми вдосконалили систему відбору, щоб вона стала більш послідовною й справедливою.
Зараз ми використовуємо систему, яка базується на результатах виступів на змаганнях Major, а також враховуємо середній бал за всі забіги. Отже, йдеться не лише про один видатний виступ, а про те, щоб показувати стабільні результати впродовж усього сезону. І, як і все в HYROX, це розвивається. Ми постійно вдосконалюємо систему, спираючись на відгуки спортсменів і вивчаючи, що добре працює в інших спортивних заходах топового рівня.
Який формат змагань Elite 15 і чому це настільки складне випробування?
Принада забігів HYROX Elite полягає у стабільності формату. Це ті самі змагання, які ти бачиш у дивізіоні Pro: те саме місце, ті ж ваги, те саме обладнання. А от що справді вирізняє ці перегони — і робить їх такими складними — це рівень суперників та спосіб проведення. Ти змагаєшся на порожньому треку, тож це чиста боротьба віч-на-віч з найсильнішими у світі. Кожен учасник хоче виграти та кваліфікуватися на Чемпіонат світу. Немає жодного зручного темпу чи можливости відстати, як це буває у звичайних забігах — тут усе на максимумі від першої секунди, щойно ти вибігаєш зі стартового тунелю Red Bull. Водночас це та сама гонка, яку наступного дня проходитимуть тисячі інших спортсменів у своїх категоріях. Це створює унікальне відчуття близькості й залученості. Ти можеш напряму порівняти свій результат із результатами професіоналів. Але щойно потрапляєш до Elite 15 — усе змінюється. Це справжній тест на те, хто здатен витримати таку напругу майже годину у змаганні, де значення має кожна секунда.
Elite 15 — це справжній тест на те, хто здатен витримати таку напругу майже годину у змаганні, де значення має кожна секунда
Які якості вирізняють найкращих спортсменів Elite 15 від решти?
Що справді вирізняє найкращих спортсменів Elite 15 — це не лише фізична форма. Вони всі підтягнуті, з величезним запасом витривалості та високими показниками МCК (VO2 max). Але справжня відмінність полягає в ментальній стійкості. Топові атлети здатні йти крізь біль, зберігати спокій під натиском і бездоганно виконувати завдання навіть тоді, коли працюють на межі можливостей. Саме це й потрібно для перемоги сьогодні. Але, як і в будь-якому іншому виді спорту найвищого рівня, справа не лише у виступі в день змагань. Це також про те, як вони живуть між стартами.
Такі спортсмени, як Джейк Дірден, Люсі Проктер та Іда Матильда Стеенсгаард, співпрацюють із Red Bull і тренуються в місцях на кшталт Red Bull Performance Centre, щоб досягати ідеальних результатів. Справжнє захоплення викликає те, що це вже не просто спортсмени на витривалість. Ми бачимо, як молоді атлети — зокрема Джоанна Вітшик та Люсі Проктер — впевнено заявляють про себе у цій галузі. Вони ще не витратили десятиліть на побудову аеробної бази, але вже з самого початку демонструють точність, зосередженість і структурований підхід до тренувань.
Які найбільші виклики в організації та керуванні Elite 15?
Один з найбільших викликів полягає в тому, що ми будуємо все з нуля. HYROX — це абсолютно новий вид спорту, тому немає жодних шаблонів. Ми формуємо команду зірок з усього світу — людей, які живуть цим напрямом і допомагають формувати його майбутнє. Водночас ми створюємо нові технології, нові системи та постійно адаптуємо їх, щоб не відставати.
Оскільки дедалі більше людей долучаються до HYROX, ті 0,02% учасників, які входять до складу Elite 15, постійно розширюють межі можливого. Роблячи це, вони випробовують нашу здатність розвиватися разом із ними. Це виклик, який ми із задоволенням приймаємо. Моя роль як технічного керівника забігів Elite — бути частиною цієї еволюції, забезпечуючи розвиток спорту з тією ж точністю й професіоналізмом, які демонструють ці учасники.
Чи є якісь цікаві залаштункові історії або яскраві спогади з минулих змагань Elite 15?
Один момент, який дійсно запам'ятався мені, стався на Major в Гонконзі наприкінці 2024 року. Він може здатися незначним, але він сказав все про наших спортсменів. Джоанна Вітшик лідирувала, і під час випадів з мішком з піском її коліно майже торкнулося землі. Не кажучи ані слова, вона миттєво зупинилася. Вона опустила коліно на землю, а потім продовжила. Така чесність під час змагань — рідкість. Джоанна показала справжній професіоналізм. І, чесно кажучи, це тільки підтвердило, яке світле майбутнє у неї з HYROX. Вона дає чудовий приклад.
Що б ти порадив спортсменам, які прагнуть потрапити до Elite 15?
Гадаю, порада буде однакова для всіх, хто прагне досягти успіху в будь-якому виді спорту: послідовність важливіша за ажіотаж. У світі HYROX один вдалий забіг ще не гарантує перемоги. Важливим є те, що ти робиш щодня між змаганнями — сон, коли хочеться піти на вечірку з друзями, вибір корисної їжі, коли з холодильника спокушає щось зовсім інше, або відновлювальні тренування, коли ти виснажений, а ніхто цього навіть не помічає. Кожне з цих рішень або наближає тебе до мети, або віддаляє від неї. Спортсмени, які потрапляють до Elite 15, живуть як професіонали ще задовго до того, як отримують свій шанс. Це не просто тренування — це спосіб мислення. І це щоденна праця.
Яким ти бачиш майбутнє забігів Elite 15?
Я думаю, що воно величне й надзвичайно захопливе. Ми побачимо, як рекорди продовжать оновлюватися — не тому, що спорт стає легшим, а тому, що атлети починають справді опановувати ремесло HYROX. Вони вдосконалюють все — від темпу до відновлення, і цей рівень професіоналізму буде тільки зростати. Забігаючи наперед, я бачу, як HYROX стає всесвітньо визнаним видом спорту найвищого рівня, який у всіх на слуху. Ми матимемо більшу професійну спільноту спортсменів, чіткіші шляхи до елітних змагань і структуру, подібну до тієї, що ти бачиш в інших великих подіях. Я вірю, що ми лише на початку чогось особливого.
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Невпинне зростання: нові обличчя та новий рівень
За кожен рекорд триває боротьба, оскільки стрімке зростання HYROX приводить нові обличчя, які кидають виклик досвідченим атлетам Elite 15.
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