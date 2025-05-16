Чи стане HYROX глобальною спортивною лігою?

Мет Лок: Наша спортивна директорка, Мінтра Тіллі, давно мала таку ідею. Зі співзасновниками вона рано усвідомила, що HYROX має бути чимось більшим за звичайний масовий захід. Нам був потрібен елітний рівень, який дійсно міг би продемонструвати, на що здатен цей забіг.

Ми завжди вважали, що HYROX є одним з найчистіших проявів фітнесу — він простий, чесний і доступний. Щоб його сприйняли серйозно як професійний вид спорту, ми мали запровадити формат, який дав би найкращим атлетам світу нагоду змагатися разом, в однакових умовах і на одній арені. Elite 15 народився з цієї ідеї — не просто для того, щоб визначити чемпіонів, а й щоб показати світові, як насправді виглядають межі людських можливостей у фітнесі.