Календар заходів HYROX 2024-2025 — де змагатися в цьому сезоні

HYROX штурмує світ фітнесу, поєднуючи функціональні вправи та біг у змагальному форматі, доступному для всіх, незалежно від віку та рівня підготовки.

З моменту проведення першого HYROX у Гамбурзі у 2018 році ця серія фітнес-забігів швидко здобула популярність в усьому світі. У сьомому сезоні HYROX вперше проходитиме на п'яти континентах: HYROX Cape Town у вересні стане першим в Африці, а в Канаді та Бельгії також пройдуть дебютні заходи. У сезоні 2024-2025 років улюблені змагання повернуться з нововведеннями, щоб задовольнити високий попит.

Окрім того, що HYROX є спортом, доступним для всіх, кожний захід дає учасникам шанс потрапити на Чемпіонат світу. Все, що їм потрібно зробити — це виграти у своїй віковій групі. Але який дивізіон підходить саме тобі?

8 тренувальних станцій чергуються із забігами на 1 км на змаганнях HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

01 Дивізіони HYROX

Кожен захід HYROX має три дивізіони — одиночний, парний та естафетний. Всі вони проводяться за однаковим форматом. В одиночному та парному розрядах представлені категорії Open та Pro, а ще, вони обидва поділяються на вікові групи. Це дає спортсменам нагоду змагатися разом з людьми різного віку, але бачити, як їхні результати порівнюються з результатами суперників аналогічної вікової категорії.

Змагання складаються з восьми функціональних станцій та забігів по 1 км, які виконуються в однаковому порядку незалежно від дивізіону чи категорії. Оскільки час необмежений, HYROX підходить для учасників будь-якого рівня фізичної підготовки. Водночас є легші та складніші категорії для різних навичок та досвіду.

Одиночний забіг

Простіший з двох індивідуальних форматів, Open — це одиночний забіг, в якому кожен учасник повинен пройти вісім функціональних тренувальних станцій та пробігти загалом 8 км. Відмінність від формату Pro полягає у вазі обладнання, яке використовується на п'яти станціях.

Станція Жінки Чоловіки Лижний тренажер 1000 м 1000 м Штовхання саней 12.5 м x4 — 102 кг 12.5 м x4 — 152 кг Тяга саней 12.5 м x4 — 78 кг 12.5 м x4 — 103 кг Стрибки берпі 80 м 80 м Веслування 1000 м 1000 м Хода фермера 200 м — 16 кг 200 м — 24 кг Випади з мішками з піском 100 м — 10 кг 100 м — 20 кг Кидання мʼяча в стінку 75 повторень — 4 кг 100 повторень — 6 кг

Такі профі, як Хантер Макінтайр, змагаються на вершині, виборюючи титули © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Одиночний забіг Pro

Найважчий формат HYROX, в якому професійні спортсмени використовують величезну вагу. Найшвидші атлети можуть перейти до Elite 15 — окремої серії, в якій 15 найкращих учасників HYROX змагаються на кількох заходах протягом сезону, а переможці кваліфікуються на Чемпіонат світу HYROX.

Станція Жінки Чоловіки Лижний тренажер 1000 м 1000 м Штовхання саней 12.5 м x4 — 152 кг 12.5 м x4 — 202 кг Тяга саней 12.5 м x4 — 103 кг 12.5 м x4 — 153 кг Стрибки берпі 80 м 80 м Веслування 1000 м 1000 м Хода фермера 200 м — 24 кг 200 м — 32 кг Випади з мішками з піском 100 м — 20 кг 200 м — 30 кг Кидання мʼяча в стінку 100 повторень — 6 кг 100 повторень — 9 кг

Парний забіг

Парний забіг може бути жіночим, чоловічим або змішаним. В змішаному варіанті ваги такі ж, як і в жіночому одиночному розряді категорії Pro. Хоча обидва члени парної команди повинні пройти всі вісім забігів по 1 км, вони можуть розділити роботу на тренувальних станціях, що полегшує завдання, оскільки є змога відпочити та відновитися.

Станція Жінки Чоловіки Змішані Лижний тренажер 1000 м 1000 м 1000 м Штовхання саней 12.5 м x4 — 102 кг 12.5 м x4 — 152 кг 12.5 м x4 — 152 кг Тяга саней 12.5 м x4 — 78 кг 12.5 м x4 — 103 кг 12.5 м x4 — 103 кг Стрибки берпі 80 м 80 м 80 м Веслування 1000 м 1000 м 1000 м Хода фермера 200 м — 16 кг 200 м — 24 кг 200 м — 24 кг Випади з мішками з піском 100 м — 10 кг 100 м — 20 кг 100 м — 20 кг Кидання мʼяча в стінку 100 повторень — 4 кг 100 повторень — 6 кг 100 повторень — 6 кг

Джейк Дірден і Марк Дін разом пробігають 8 км, але розділяють станції © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Парний забіг Pro

Найскладніша категорія парного розряду, в якій вагу обтяжень збільшено відповідно до одиночного дивізіону Pro.

Станція Жінки Чоловіки Лижний тренажер 1000 м 1000 м Штовхання саней 12.5 м x4 — 152 кг 12.5 м x4 — 202 кг Тяга саней 12.5 м x4 — 103 кг 12.5 м x4 — 153 кг Стрибки берпі 80 м 80 м Веслування 1000 м 1000 м Хода фермера 200 м — 24 кг 200 м — 32 кг Випади з мішками з піском 100 м — 20 кг 100 м — 30 кг Кидання мʼяча в стінку 100 повторень — 6 кг 100 повторень — 9 кг

Естафета

Естафета з чотирьох осіб — чудовий спосіб старту в HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Естафета — це чудовий спосіб відчути смак HYROX для новачків, перш ніж переходити до парних або одиночних забігів. Змагання проводяться в командах по чотири учасники, кожен з яких повинен пройти два етапи, які складаються з функціональної тренувальної станції та бігу на 1 км.

Станція Жінки Чоловіки Змішані Лижний тренажер 1000 м 1000 м 1000 м Штовхання саней 12.5 м — 102 кг 12.5 м — 152 кг 12.5 м — 102 кг (Ж) / 12.5 м — 152 кг (Ч) Тяга саней 12.5 м — 78 кг 12.5 м — 103 кг 12.5 м — 78 кг (Ж) / 12.5 м — 103 кг (Ч) Стрибки берпі 80 м 80 м 80 м Веслування 1000 м 1000 м 1000 м Хода фермера 200 м — 16 кг 200 м — 24 кг 200 м — 16 кг (Ж) / 200 м — 24 кг (Ч) Випади з мішками з піском 100 м — 10 кг 100 м — 20 кг 100 м — 10 кг (Ж) / 100 м — 20 кг (Ч) Кидання мʼяча в стінку 100 повторень — 4 кг 100 повторень — 6 кг 100 повторень — 4 кг (Ж) / 100 повторень — 6 кг (Ч)

02 Календар сезону 2024-2025

Липень

27 липня: HYROX Sydney — Сідней, Австралія

Місто вперше прийняло HYROX в Австралії у 2023 році, а в 2024 році подія повернеться на Sydney Showground. Третій захід сезону HYROX 2024-2025 стане однією з перших можливостей для спортсменів кваліфікуватися на Чемпіонат світу 2025 року.

Серпень

17 серпня: HYROX Brisbane — Брисбен, Австралія

Нове доповнення до календаря HYROX — Brisbane Convention & Exhibition Centre приєднується до Мельбурна (29-30 червня), Сіднея (27 липня) та Перта (14 вересня) як один з чотирьох австралійських заходів HYROX.

31 серпня - 1 вересня: HYROX Singapore Expo — Сінгапур

Сінгапур знову приймає HYROX на Singapore Expo. Два дні фітнес-змагань стануть частиною Singapore Fitness + Wellness Expo.

Де б у світі не проходили змагання HYROX, їхній формат не змінюється © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Вересень

14 вересня: HYROX Perth — Перт, Австралія

Ще одне нове австралійське доповнення до календаря HYROX. Перт — це останній шанс для атлетів з Океанії кваліфікуватися на Чемпіонат світу HYROX 2025 року, тому будь готовий до того, що конкуренція буде запеклою, а учасники, які не лідирували в Мельбурні, Сіднеї та Брисбені, викладатимуться на повну.

21 вересня: HYROX Cape Town — Кейптаун, Південна Африка

Африка приєднується до календаря HYROX на сезон 2024-2025 з першою в історії континенту подією в Кейптауні, Південна Африка. Чемпіон світу у парному розряді HYROX Джейк Дірден оголосив, що візьме участь у Кейптаунському забігу перед тим, як поїде на Берлінський марафон, який відбудеться лише через тиждень.

28 вересня: HYROX Stuttgart — Штутгарт, Німеччина

Південно-західне німецьке місто приймає перший у цьому сезоні HYROX Germany — на батьківщині спорту. Торік Мір'ям фон Рор встановила світовий рекорд у жіночій категорії Pro (16-24) — 1 год 2 хв 0 сек. Учасники та глядачі можуть очікувати напружену конкуренцію з великим потенціалом.

На заходах HYROX завжди панує чудова атмосфера © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Жовтень

5-6 жовтня: Goodlife Fitness HYROX Toronto — Торонто, Канада

Після підкорення Сполучених Штатів, перший захід HYROX на північ від кордону відбудеться в Торонто на початку жовтня в центрі Enercare.

11-13 жовтня: HYROX Amsterdam — Амстердам, Нідерланди

Столиця Нідерландів приймає одну з найбільших європейських подій HYROX, і триденний захід 2024 року вже повністю розпроданий. Минулого року в змаганнях брали участь одні з найвідоміших спортсменів, а Роель Гаасбек побив світовий рекорд у чоловічій категорії (80-84), подолавши дистанцію за 2 год 8 хв 42 сек, довівши цим, що HYROX справді підходить для будь-якого віку та здібностей.

12 жовтня: HYROX Nice — Ніцца, Франція

HYROX повертається в цьому сезоні з першим заходом в Palais des Expositions de Nice.

19-20 жовтня: HYROX Milan — Мілан, Італія

Після успішного дебюту в Мілані в жовтні минулого року, HYROX знову повертається в Італію для проведення перших заходів сезону. Хоча у 2023 році не було встановлено світових рекордів, професійне поле було заповнене атлетами з усієї Європи, які прагнули потрапити до Elite 15 та головних змагань. Цього разу теж очікуй напруженого суперництва.

19 жовтня: HYROX Incheon — Інчхон, Південна Корея

Ще одна країна, яка дебютувала в сезоні 2023-2024. HYROX їде у Південну Корею на Songdo Convesia в Інчхоні на початку жовтня.

25-27 жовтня: HYROX Birmingham — Бірмінгем, Великобританія

На четвертий захід в бірмінгемському NEC вже розпродані всі квитки, і не важко здогадатися чому. Минулого року спортсмени мали змогу позмагатися з багаторазовим чемпіоном HYROX Хантером Макінтайром, який брав участь у парному розряді з Джоном Вінном. Зіркові імена будуть знову.

26-27 жовтня: HYROX Madrid — Мадрид, Іспанія

Іспанська столиця відома динамічним місцем проведення, і в березні 2024 року тут було встановлено два світових рекорди: Тіаго Луса подолав забіг за 56 хв 36 сек, а Марія Пілар Серна Урнісія — за 1 год 16 хв 55 сек.

Мета спортсменів рівня Pro — потрапити до Elite 15 та на Чемпіонат світу © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Листопад

2-3 листопада: HYROX Hamburg — Гамбург, Німеччина

Гамбург — місто, де все почалося у квітні 2018 року. Воно стало справжнім місцем паломництва для спортсменів, тож не дивно, що квитки на листопадові змагання вже розпродані, а участь у них візьмуть 8500 атлетів. Виставковий центр Hamburg Messe und Congress протягом багатьох років є ареною для встановлення світових рекордів, зокрема цьогорічного жіночого — 59 хв 32 сек, який встановила Яна Суссман на торішньому заході.

2-3 листопада: HYROX Poznań — Познань, Польща

Познань — наступне польське місто, в якому проводитиметься HYROX, слідом за Варшавою, Гданськом та Катовіце.

9-10 листопада: HYROX Paris — Париж, Франція

Місто кохання знову стане локацією для змагань: 10000 учасників та глядачів відвідають другий захід HYROX у Paris Expo Porte de Versailles.

9-10 листопада: HYROX Ciudad de Mexíco — Мехіко, Мексика

Після дебюту у квітні, це буде вже другий забіг у мексиканській столиці за рік, а у листопаді HYROX повернеться на Centro Citibanamex.

9-10 листопада: HYROX Manchester — Манчестер, Великобританія

Манчестер знову повертається до розкладу HYROX та приймає одне з найбільших змагань цього року. Грандіозний інтер'єр знаменитого GMEX — колишнього залізничного вокзалу Манчестера — створює дивовижне тло для одиночних і командних забігів.

15-17 листопада: HYROX Dublin — Дублін, Ірландія

Ірландська столиця вперше прийняла HYROX у жовтні 2023 року, і можна впевнено сказати, що подія мала шалений успіх. Дводенні змагання цього сезону були миттєво розпродані. Через високий попит захід продовжили ще на один день.

16 листопада: HYROX Chicago — Чикаго, Іллінойс, США

На перші американські змагання сезону вже продані всі квитки. Це був перший великий турнір сезону 2023-2024, під час якого відбулися дебютні забіги категорії Elite 15 в історії HYROX. Раян Кент встановив на них світовий рекорд з результатом 55 хв 12 сек.

16 листопада: HYROX Beijing — Пекін, Китай

Після того, як HYROX завоював прихильність шанувальників фітнесу по всьому світу, 16 листопада відбудеться його довгоочікуваний дебют у Китаї, в столиці країни, Пекіні.

Інтерес до HYROX у найбільш густонаселеній столиці світу стрімко зростає, тому захід у відомому жвавому районі Чаоян, безсумнівно, буде грандіозним і першим з багатьох, що відбудуться в Китаї.

23-24 листопада: HYROX Valencia — Валенсія, Іспанія

Другий із чотирьох іспанських заходів HYROX, запланованих на цей сезон. Валенсія постійно приваблює таких спортсменів, як Фелісіті Коул і Майкл Сандбах з Elite 15.

23 листопада: HYROX Dallas — Даллас, Техас, США

Техаське місто є одним із найпопулярніших місць для змагань HYROX у США. Минулого року Річ Раян і Пелайо Менендес-Фернандес встановили рекорд, пробігши чоловічий парний забіг за 48 хв 36 сек. Вони також були частиною команди, що встановила світовий рекорд у чоловічій естафеті з результатом 47 хв 42 сек.

23-24 листопада: Cigna Healthcare HYROX Open Asian Championship — Гонконг

Перший в історії чемпіон Азії HYROX буде коронований в листопаді цього року, коли на гонконзькому AsiaWorld-Expo відбудуться дебютні змагання.

29 листопада - 1 грудня: F45 HYROX London — Лондон, Великобританія

Британська столиця проводить один із найпопулярніших у світі забігів HYROX, у якому у 2023 році взяли участь понад 12500 спортсменів. У сезоні 2024-2025 змагання проходитимуть у London Excel, що дасть змогу ще більшій кількості учасників побувати на цій масштабній арені.

Рекордів буде багато © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Грудень

7-8 грудня: HYROX Stockholm — Стокгольм, Швеція

Третій захід HYROX, що відбудеться в столиці Швеції, обіцяє бути захопливим. Минулого року тодішній чемпіон світу Хантер Макінтайр встановив чинний світовий рекорд — 53 хв 22 сек — у чоловічому дивізіоні Pro в рамках серії Elite 15.

7 грудня: HYROX Anaheim — Анахайм, Каліфорнія, США

HYROX Anaheim, подія, яка традиційно приваблює відомих спортсменів, стала свідком встановлення чотирьох світових рекордів у травні 2024 року. Серед них — чоловічий забіг (40-44) з результатом 56 хв 18 сек від Лукаса Стората та жіночий забіг (35-39), де Камілла Масса пробігла дистанцію за 1 год 2 хв 37 сек.

7-8 грудня: HYROX Marseille — Марсель, Франція

Третій французький захід цього сезону відбудеться в марсельському парку Chanot.

14-15 грудня: HYROX Frankfurt — Франкфурт, Німеччина

Третій і останній захід в Німеччині. Серед відомих учасників змагання чемпіон світу 2021 року Тобіас Лаутвайн, який виграв у категорії Pro.

14-15 грудня: HYROX Melbourne — Мельбурн, Австралія

Завдяки різкому зростанню фан-бази HYROX в Австралії, Мельбурн стає четвертою зупинкою в країні в цьогорічному сезоні після Сіднея, Брисбена та Перта. Подія повертається до Melbourne Exhibition and Convention Centre для особливого різдвяного заходу, щоб стильно завершити календарний рік.

Січень

26-27 січня: HYROX Manchester II — Манчестер, Великобританія

Небагато місць у світі, де HYROX такий же популярний, як у Манчестері. Саме тому Manchester II було додано як першу подію 2025 року. 26-27 січня захід повернеться на арену GMEX у рідному місті зірки HYROX Джейка Дірдена, щоб показати, чому ці змагання настільки популярні на півночі Англії.

Лютий

1-2 лютого: HYROX Las Vegas — Лас-Вегас, Невада, США

У перші вихідні лютого «місто гріхів» перетвориться на місто HYROX, а яскраві вогні та атмосфера вечірки стануть ідеальним доповненням для Las Vegas Convention Center. На заході будуть присутні найкращі спортсмени з усього світу, що зробить це видовище по-справжньому незабутнім.

1-2 лютого: HYROX Maastricht — Маастрихт, Нідерланди

Маастрихт, який вже приймав чемпіонат Європи сезону 2022-2023, добре знайомий з HYROX. Масштабний комплекс MECC Maastricht знову стане місцем проведення змагання.

8 лютого: HYROX Switzerland — Санкт-Галлен, Швейцарія

Після двох з половиною років перерви HYROX повертається до Швейцарії на майданчик St. Gallen's Olma Messen. Минулого разу в Базелі було встановлено три світові рекорди, тож очікуй приголомшливих результатів протягом усього одноденного заходу.

8-9 лютого: HYROX Toulouse — Тулуза, Франція

HYROX вперше відбудеться в новому місті Франції — Тулузі! Захід пройде в MEETT — Parc des Expositions et Centre de Convention & Congrè. Це чудова новина для «рожевого міста», яке стане довгоочікуваним доповненням для родини HYROX.

15 лютого: HYROX Bilbao — Більбао, Іспанія

Перший іспанський HYROX 2025 року вирушає до виставкового центру Більбао на одноденні змагання. Минулого року Анна Стеллаард встановила тут світовий рекорд у жіночій категорії (35-39) — 1 год 3 хв 8 сек, а інші забіги пройшли у дуже високому темпі.

22-23 лютого: HYROX Katowice — Катовіце, Польща

HYROX повертається до міста на сезон 2024-2025. На цей раз змагання триватимуть два дні замість одного, що дає спортсменам будь-якого рівня ще більше шансів показати себе та кваліфікуватися на Чемпіонат світу HYROX 2025.

22-23 лютого: HYROX Open European Championships — Відень, Австрія

Відень — це не тільки найпридатніше для життя місто у світі, але й батьківщина Відкритого Чемпіонату Європи HYROX. Столиця вдруге приймає Відкритий чемпіонат Європи у центрі Messe Wien.

Протягом двох днів учасники HYROX виборюватимуть звання Чемпіона Європи HYROX, і кожен охочий може прийняти виклик і позмагатися зі спортсменами з усього континенту.

HYROX буде важким, але захопливим заходом, частиною якого варто стати © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Березень

1-2 березня: HYROX Karlsruhe: Карлсруе, Німеччина

Друга половина сезону HYROX DACH починається в Карлсруе. Через велику кількість заявок у попередньому сезоні, захід розширили до двох днів змагань.

14-15 березня: HYROX Copenhagen — Копенгаген, Данія

Данія знову приймає HYROX! Завдяки великому попиту, змагання у Копенгагені проходитимуть протягом двох днів у Bella Center.

15-16 березня: HYROX Houston — Х'юстон, штат Техас, США

Пакуй ковбойські капелюхи та чоботи, адже наступним у календарі HYROX є Х'юстон. Знакове техаське місто повертається, і спортсмени можуть очікувати на типово великі масштаби в усьому.

22-23 березня: HYROX Malaga — Малага, Іспанія

Четвертий і останній іспанський захід сезону. Змагання на базі FYCMA було перенесено на місяць вперед у порівнянні з минулим сезоном, коли Девід Мартін Перал побив світовий рекорд у категорії Pro (45-49), завершивши забіг за 1 год 1 хв 20 сек.

29-30 березня: HYROX Open North American Championships — Вашингтон, округ Колумбія, США

Яке місце може бути кращим для проведення чемпіонату HYROX за столицю Сполучених Штатів, Вашингтон, округ Колумбія? Приєднуйся до спортсменів і команд HYROX з усього континенту в самому центрі міста, щоб поборотися за один з титулів або просто насолодитися фантастичними вихідними.

Квітень

5-6 квітня: HYROX Belgium — Мехелен, Бельгія

HYROX нарешті дебютує в Бельгії навесні 2025 року в Nekkerhal в Мехелені. Очікується, що це буде велика подія, оскільки це одна з останніх можливостей для атлетів потрапити на Чемпіонат світу HYROX.

12 квітня: HYROX Warsaw — Варшава, Польща

У столиці Польщі вперше відбудеться стадіонний HYROX в Європі. 12 квітня ультрасучасний PGE Narodowy змінить футбол і концерти Тейлор Свіфт на масштабні забіги.

12 квітня: HYROX Sharjah — Шарджа, ОАЕ

Якщо ти полюбляєш, коли змагання HYROX проходять в теплі, готуйся до HYROX Sharjah в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тепла погода в пустелі майже гарантована, як і блискучий міжнародний забіг HYROX.

26-27 квітня: HYROX Барселона — Барселона, Іспанія

Чудове місто для закриття сезону 2024-2025. Чому б тобі не запланувати подорож і не приєднатися до понад 8000 інших учасників у космополітичній столиці Каталонії, щоб отримати останній шанс вирушити на Чемпіонат світу HYROX.

Де відбудеться Чемпіонат світу HYROX 2024/2025?

Наступний Чемпіонат світу HYROX відбудеться в США, про що було оголошено в соціальних мережах. Змагання проходитимуть у Чикаго з 12 по 15 червня 2025 року. Під час події відбудеться Чемпіонат світу серед 15 найкращих спортсменів, а також забіги в одиночних, парних та естафетних категоріях. Крім того, пройде Чемпіонат світу серед різних вікових груп, де найсильніші учасники змагатимуться за титул.

HYROX також оголосив про нову категорію на Чемпіонаті світу: Elite 15 Pro Doubles, де вболівальники побачать найшвидші дуети професійних спортсменів.