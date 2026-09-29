HYROX: Чого атлет Гідде Версма навчився на шляху до успіху

Гідде Версма: Ну, тепер, коли це вже позаду, про це легко говорити. Я займаюся HYROX близько п'яти років, а рік тому почав гнатися за Elites. Оскільки раніше я працював на повну ставку, у мене природно були обмеження в тому, скільки годин я можу тренуватися. Але відколи я в січні покинув роботу на повну ставку, я можу тренуватися як повноцінний професійний атлет.

Спершу це було чудово. Я мав більше часу на тренування й відпочинок, і це справді добре спрацювало на чемпіонаті Європи в Лондоні. Але після тієї гонки я страшенно захопився й подумав: «Окей, я робитиму більше об'єму, більше інтенсивності, більше тренувань у спеку, і якщо трохи скину вагу, то буду непереможним у Стокгольмі».

Це була помилка новачка, бо як тренер я й сам знаю, що не варто намагатися покращити все водночас. Я потрапив у цю пастку й зрештою захворів за три тижні до Стокгольма. Проігнорував усі сигнали свого тіла й тренувався надто тяжко. Тож я був не в найкращій формі до Стокгольма, і я знаю, що можу набагато краще.