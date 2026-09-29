HYROX: Чого атлет Гідде Версма навчився на шляху до успіху
Ти опублікував відео, у якому пояснив, що твоя гонка в одиночному розряді Elite 15 на чемпіонаті світу з HYROX у Стокгольмі пішла не за планом. Що пішло не так?
Ну, тепер, коли це вже позаду, про це легко говорити. Я займаюся HYROX близько п'яти років, а рік тому почав гнатися за Elites. Оскільки раніше я працював на повну ставку, у мене природно були обмеження в тому, скільки годин я можу тренуватися. Але відколи я в січні покинув роботу на повну ставку, я можу тренуватися як повноцінний професійний атлет.
Спершу це було чудово. Я мав більше часу на тренування й відпочинок, і це справді добре спрацювало на чемпіонаті Європи в Лондоні. Але після тієї гонки я страшенно захопився й подумав: «Окей, я робитиму більше об'єму, більше інтенсивності, більше тренувань у спеку, і якщо трохи скину вагу, то буду непереможним у Стокгольмі».
Це була помилка новачка, бо як тренер я й сам знаю, що не варто намагатися покращити все водночас. Я потрапив у цю пастку й зрештою захворів за три тижні до Стокгольма. Проігнорував усі сигнали свого тіла й тренувався надто тяжко. Тож я був не в найкращій формі до Стокгольма, і я знаю, що можу набагато краще.
Ти таки побив світовий рекорд у Лондоні, тож це захоплення зрозуміле. Що ти змінюєш перед наступним сезоном?
Коли я працював на повну ставку, я тренував себе сам за потреби. Я не хотів суворого тренера, бо мені треба було бути гнучким і просто підлаштовуватися під те, що було найкраще для мене в той момент. Але тепер, повернувшись зі Стокгольма, я вирішив, що мені таки потрібен хтось, хто наглядатиме через плече, бо, чесно кажучи, я не довіряю собі, що не перетренуюся!
Тепер у мене є тренер — фізіолог фізичних вправ, який також працює з нідерландською олімпійською збірною. Він не пише мої програми, але дивиться на те, що я роблю щотижня, і допомагає мені з періодизацією. Він також перевіряє кілька показників зранку, як-от варіабельність серцевого ритму, просто щоб переконатися, що я знову не перетренуюся. Я дуже йому довіряю.
Чи вплинула твоя підготовка до Лондона на цей новий підхід?
Я аналізую різницю в тому, як я готувався до Лондона й до Стокгольма. Намагаюся зробити те, що робив для Лондона, взірцем на наступний сезон. Це непросто, бо HYROX росте так швидко, що треба трохи експериментувати й трохи ризикувати, щоб не відставати. Це гра, у яку ми всі граємо зі своїми тренувальними рутинами.
Для Лондона я робив багато низькоінтенсивних тренувальних сесій. І приблизно за п'ять тижнів до Лондона я поїхав на Тенерифе, де багато бігав і їздив на велосипеді, з одним важким робочим тренуванням на тиждень. Фокус був на тому, щоб збудувати найбільший аеробний двигун, який я будь-коли мав. І дати вдосталь часу на відновлення. Щойно я його отримав, то помітив, що кожна тренувальна сесія покращувалася, а це підвищило мою специфічну для спорту форму.
Перед Стокгольмом це було два місяці дуже специфічних тренувальних сесій, із доволі великим об'ємом. Тепер я точно повернуся до великого аеробного блоку на два тижні приблизно за шість-вісім тижнів до великої гонки — те, чого я не робив перед Стокгольмом.
Чи буде низькоінтенсивне тренування твоїм фокусом надалі?
Деякі станції HYROX насправді дуже важко тренувати в низькоінтенсивній сесії. Штовхання саней, тяга саней, берпі, кидки м'яча в стіну — їх майже неможливо тренувати на низькій інтенсивності. Гадаю, багато атлетів HYROX таки перегинають, бо сама природа спорту в тому, що на тренуванні ти мусиш атакувати ці речі на повну. А ще ми всі хочемо покращити й свій біг, тож не встигнеш і оком змигнути, як половина твого тренування стала високоінтенсивною навіть у «легкі» дні.
Чи дивишся ти колись тренування своїх суперників або береш натхнення із соцмереж для власних тренувань?
Не те щоб я стежив за суперниками в соцмережах, але коли гортаю стрічку, можу побачити, як хтось робить тренування, і взяти з нього натхнення. Але, чесно кажучи, я ніколи не переймаюся аж так через те, що роблять інші, бо я бачив стількох атлетів, які постять у соцмережах щось таке, що я думаю: «Якщо це те, на що ти здатен на тренуванні, то ти маєш абсолютно рознести мене в гонці», — а часто цього не стається. Гадаю, люди не завжди кажуть усю правду про свої тренувальні сесії. Тож мене не дуже турбує те, що вони постять.
HYROX росте так швидко, що треба трохи експериментувати, трохи ризикувати, щоб не відставати. Це гра, у яку ми всі граємо зі своїми тренувальними рутинами
Чи любиш ти тренуватися з іншими атлетами HYROX наживо?
Так. Нідерландські й бельгійські Elites намагаються тренуватися разом. Торік ми провели разом п'ять тренувальних вікендів. Я вже знав Луї Оселара [одного з найкращих бельгійських атлетів HYROX і кваліфіканта Elite 15 у 2026 році]. Обожнюю його філософію тренувань. У мене витривалісний бекграунд із тріатлону, а в нього — бекграунд із CrossFit, тож ми можемо вчитися з підходу одне одного.
Ще я дивлюся Ділана Скотта онлайн [він же «The Hybrid Racoon» в Instagram]. Не дивно, що він став чемпіоном світу. Його тренування геть інші, ніж робив би я сам, і мені це справді цікаво. Чарлі Боттеріл має схожий на мій бекграунд — прийшов із велоспорту. Це троє, чий тренувальний графік я бачу й думаю: «Хм, можливо, я це спробую».
Ти говориш тут про профі й колишніх рекордсменів світу. Це твоя мета?
Мене більше цікавить вигравати гонки. Якби ти запитав мене: «Ти б радше виграв чемпіонат світу чи повернув собі світовий рекорд?» — я б обрав перемогу на мейджорі чи на чемпіонаті світу. Але якщо я поб'ю рекорд під час гонки, буду дуже радий. Бути відомим як найшвидший — це дуже круто, але водночас я вже це зробив, навіть якщо це тривало лише три тижні до того, як мій рекорд побили.
Чи є в тебе на думці гонка, якою ти хочеш почати наступний сезон?
Так, у Нідерландах, звідки я родом, доволі багато подій, попри те що ми маленька країна. Наприкінці вересня в нас є подія в Маастрихті. Не знаю, у якій категорії я буду, але я там буду. Це, найпевніше, буде гонка Solo, але може бути й весела Double. А ще є чудові траси в Бельгії, Німеччині та Британії.
На початку грудня в Лондоні є мейджор, який дав би мені час на хороший тренувальний блок, тож люди можуть очікувати, що там я буду в хорошій формі. Географічно це ідеальна локація, щоб бути атлетом HYROX.
Звучить так, ніби зараз у тебе хороший баланс між змаганнями й відпочинком. Що ти робиш, коли не тренуєшся?
Я насправді досі працюю два неповні дні на тиждень тренером із силової та загальної підготовки для нідерландської олімпійської збірної. Раніше я працював на повну ставку, а тепер лише з паралімпійською велозбірною, і це чудово, бо велоспорт — один із моїх улюблених видів спорту. Це означає, що я проводжу багато часу на велосипеді. Крім цього, я багато дивлюся велоперегони. Мені справді подобається працювати; це дає мені щось інше поза HYROX, а ще колег і атлетів, яких можна наставляти. Це відчувається радше як хобі, ніж робота!
Відпочинок і відновлення — це так важливо. Ще я люблю грати у відеоігри, читати й гуляти надворі. Із соцмережами в мене стосунки «любов-ненависть», але мені справді подобається робити це по-своєму. На щастя, у мого напарника по Doubles Тьєррі Віллігенбурга й мене схоже почуття гумору, тож коли ми робимо рекапи гонок, ми підхоплюємо одне одного, і це весело, і ми продовжимо це робити наступного року!
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