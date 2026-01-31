Секрети коучингу HYROX: більше, ніж просто «фітнес плюс біг»
З перспективи тренера, чому HYROX значно складніше піддавати системному навчанню, ніж «чисті» види спорту, зосереджені винятково на витривалості або силі? Де атлети й тренери недооцінюють складність процесу?
На мій погляд, головний виклик полягає в тому, що HYROX не вписується в рамки однієї фізіологічної чи психологічної моделі. Так, фізичні вимоги очевидні, однак ментальна частина має не менше значення. Наприклад, розвиток витривалості для формування аеробної бази потребує особливого мислення — терпіння, відчуття ритму та здатності налаштуватися на тривалу роботу, зокрема на забіги тривалістю 60–90 хвилин.
Водночас силові тренування вимагають зовсім іншого підходу: високої інтенсивності, концентрації, точності рухів і готовності заходити в зону дискомфорту під час коротких, але насичених відрізків. Найпоширеніша помилка — сприймати HYROX як «фітнес плюс біг». Насправді це зовсім інше: йдеться про здатність демонструвати результат у жорстко визначених умовах на тлі постійної втоми.
Тренери HYROX — це переважно тренери з бігу, які вивчили силову частину, чи силові тренери, які опанували витривалість? На що варто звернути увагу атлетам при виборі наставника з обох сторін?
Нині ми спостерігаємо обидва підходи, і жоден із них не можна вважати універсально правильним. Частина тренерів прийшла з дисциплін, орієнтованих на витривалість, і з часом опанувала силову частину. Інші — фахівці з силової та кондиційної підготовки, яким довелося значно поглибити знання з витривалості й механіки бігу. Труднощі з’являються тоді, коли цей розрив не вдається повністю подолати.
Тренери «від бігу» часто дають недостатнє силове навантаження або уникають важкої роботи, побоюючись травм. У результаті атлети добре почуваються на бігових етапах, але буквально «розсипаються» на штовханні саней, випадах чи перенесенні ваги. Натомість тренери «від сили» часто недооцінюють, наскільки крихкою стає економічність бігу під впливом втоми. Вони можуть перевантажувати сесії або помилятися з послідовністю вправ, що призводить до застою в результатах, неправильного темпу або травм.
Чи саме тому ти створив Науково-консультативну раду HYROX по спорту?
Саме так. HYROX — це молодий спортивний напрям, і вдавати, що ми вже маємо всі відповіді, було б нечесно. Роль ради полягає в тому, щоб ініціювати та координувати прикладні дослідження саме для HYROX, зосереджуючись на програмуванні, ефектах інтерференції (взаємовпливу різних видів навантажень) та довгостроковому розвитку атлетів.
Наша мета дуже чітка: постійно вдосконалювати базу знань коучинг-спільноти, щоб тренери могли пропонувати найкращий сервіс, заснований на доказах, а не на припущеннях.
Як зрозуміти, що тренер HYROX дійсно профі?
Якість тренера проявляється не в активності в соцмережах, а в запитаннях, які він ставить. Компетентний тренер HYROX детально цікавиться твоїм тренувальним досвідом, історією травм, рівнем бігової підготовки, силовими показниками, рівнем стресу та змагальними цілями. Професіонал мислить фазами підготовки, а не набором випадкових тренувань. Він здатен чітко пояснити вимоги кожної станції змагань і запропонувати кілька варіантів стратегії темпу залежно від профілю атлета.
Особистий досвід участі в HYROX тут є безумовною перевагою. Тренери, які самі пройшли через ці перегони, розуміють, як втома змінює темп, техніку та здатність приймати рішення.
Оскільки HYROX розвивається дуже стрімко, як ти дбаєш про те, щоб стандарти коучингу не відставали?
Саме з цією метою ми створили HYROX Academy та структуровану систему навчання, засновану на принципах спортивної науки. Курс Level 1 охоплює широкий спектр знань — від функціональної анатомії та фізіології до ключових складників продуктивності: сили, потужності, швидкості та витривалості. Окрему увагу ми приділяємо нутриціології, плануванню тренувального процесу й психологічним аспектам підготовки. Наша мета — сформувати єдиний стандарт якості. Новітні дослідження Наукової ради HYROX оперативно інтегруються в навчальну програму. Я часто порівнюю Level 1 зі ступенем бакалавра в коучингу HYROX. А там, де є бакалаврат, логічно з’являється й магістратура — Level 2, випуск якої заплановано на літо 2026 року.
Що таке HYROX 365 Coaching Summit?
Ми хочемо об'єднати людей з усієї екосистеми HYROX: персональних тренерів, фахівців із продуктивності, спортивних учених, фізіотерапевтів, викладачів. Ми також дуже раді бачити на саміті самих атлетів. Багато з них хочуть розуміти логіку своїх тренувань. Коли спортсмени та тренери навчаються разом, це створює набагато змістовніший діалог.
Яка глобальна мета цього проєкту для майбутнього HYROX?
Програма саміту є дуже насиченою: 28 спікерів та приблизно 50 сесій протягом двох днів. Багато з цих експертів безпосередньо беруть участь у розробці наших навчальних курсів. Ми охоплюємо основи тренерської роботи, специфіку підготовки атлеток, роботу з молоддю та ветеранами спорту. Наше бачення на довгу перспективу — сформувати глобальну культуру коучингу HYROX, яка базується на фактах, співпраці й тісному зв'язку між усіма учасниками спільноти.
Багато хто помічає, що тренери HYROX самі перебувають у неймовірній формі та часто змагаються. Це особливість цього виду спорту?
На мій погляд, це відображення того, наскільки молодим є HYROX. У нас ще немає десятиліть досвіду колишніх елітних атлетів, які повністю відійшли від змагань і стали виключно тренерами. Багато наставників самі знаходяться на піку або на середині своєї спортивної кар'єри. Часто це атлети вікових груп, які нещодавно відкрили для себе HYROX і вирішили присвятити йому більшість часу.
Водночас багато хто з них уже мав тренерський бекграунд у бігу, силовій підготовці чи кросфіті ще до появи HYROX. Коучинг був частиною їхньої ідентичності. Я не думаю, що це лише бажання похизуватися формою в соцмережах. У молодому спорті атлети, тренери та вся культура розвиваються паралельно — і зараз це переплетіння є однією з головних переваг нашого напряму.