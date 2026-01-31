Секрети коучингу HYROX: більше, ніж просто «фітнес плюс біг»

Учасники

стикаються з унікальним випробуванням: їм доводиться поєднувати біг із виконанням інтенсивних вправ у стані глибокої втоми. Вони мають бути готовими виходити за межі власних ментальних і фізичних можливостей без змоги «перезавантажитися» під час змагань.

Ральф Айвен

, голова HYROX Academy, допомагає тренерам у всьому світі адаптуватися до стрімких вимог цього спорту та створювати програми, що готують атлетів до реалій дня перегонів. Він розповів, що змінилося в підході до тренувань і яких помилок усе ще припускаються спортсмени.