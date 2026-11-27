Початківці, мабуть, не приділяють достатньо часу тому, що в них виходить не дуже, і витрачають забагато часу на те, що в них виходить дуже добре. Тож якщо ти прийшов із бігу, звісно, тримай високий бігових обсяг, але спробуй розвивати вправність на інших станціях.

Або якщо ти прийшов із веслування, не витрачай на нього весь свій час, бо це лише дуже мала частина змагання. Тому я б сказав: виходячи з твого бекграунду й навичок, скористайся доступними даними та системами, щоб зрозуміти, що в тебе виходить добре, і тренуй це трохи менше. (Хіба що це біг, тоді бігай по максимуму.)