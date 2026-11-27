Тренування HYROX: чому стати сильнішим — не завжди краще
Як елітний тренер підходить до тренувань для HYROX?
Що роблять профі на тренуваннях такого, що аматор мав би скопіювати вже завтра?
Заходь у кожне тренування з наміром і чітким результатом. Скажімо, ти йдеш на сесію, де хочеш розвинути максимальну силу навколо коліна й стегна, а наприкінці зробити кілька дуже інтенсивних інтервалів. Тоді йди саме з цим наміром. Не додавай наприкінці зайвого часу аеробної витривалості, щоб остаточно себе виснажити й, імовірно, не отримати адаптацій від основної частини сесії. Просто будь конкретним щодо наміру, з яким заходиш на тренування. Це добре робиться на високому рівні, і аматорам теж варто це перейняти.
А що аматорові, мабуть, не варто копіювати в профі?
Намагатися відтворити їхній загальний тренувальний обсяг. Він накопичувався роками тренувань і дуже важкої роботи, тож у них потужний фундамент, на який можна нарощувати загальне навантаження. А новачок чи аматор такої історії тренувань не має. Якщо піти й спробувати відтворити їхні обсяги, можливо, навіть вдасться, і ти кілька тижнів чи місяців терпітимеш, але врешті-решт щось не витримає, і ти якось зламаєшся. Тож цього точно краще уникати.
На що початківці витрачають забагато часу?
Початківці, мабуть, не приділяють достатньо часу тому, що в них виходить не дуже, і витрачають забагато часу на те, що в них виходить дуже добре. Тож якщо ти прийшов із бігу, звісно, тримай високий бігових обсяг, але спробуй розвивати вправність на інших станціях.
Або якщо ти прийшов із веслування, не витрачай на нього весь свій час, бо це лише дуже мала частина змагання. Тому я б сказав: виходячи з твого бекграунду й навичок, скористайся доступними даними та системами, щоб зрозуміти, що в тебе виходить добре, і тренуй це трохи менше. (Хіба що це біг, тоді бігай по максимуму.)
Що одне ти хотів би, щоб люди перестали робити перед наступним HYROX?
Люди можуть робити що завгодно. У мене немає на цей рахунок жодних твердих переконань. Але я вважаю, що дуже важливо мати ціль і те, до чого прагнути. Навіть якщо вона амбітна, це чудово. У гіршому разі ти її не досягнеш, але зможеш поміркувати й побачити розрив між тим, де ти хочеш бути, і тим, де ти зараз.
Як застосувати ці поради щодо тренувань HYROX на практиці?
Перший день:
- Берч радить пам'ятати, що HYROX — змагання з переважним навантаженням на ноги, тож варто мислити групами м'язів, які працюють під час бігу: сідничними, задньою поверхнею стегна, литковими та квадрицепсами. І не нехтуй зміцненням суглобів — гомілковостопів, колін і стегон. Конкурентний атлет HYROX важчий за типового бігуна, а це означає більше навантаження й напруги на місця, схильні до травм.
День другий:
- Таким тренуванням ти «накопичуєш» час на ногах. Тримай низький пульс, але проведи певний час на гребному тренажері, SkiErg чи навіть велосипеді, а потім накопич кілометри бігу. Це можна нарощувати з часом: не намагайся відтворити тренувальний обсяг профі. Вибери час і дистанцію, які вже вписуються у твої тренування, і збільшуй їх щотижня.
День третій:
- Берч радить атлетам приділяти особливу увагу тренуванню камбалоподібного м'яза. «З ростом швидкості бігу зростає й сила реакції опори, і значну частину цих сил поглинає камбалоподібний м'яз», — каже він. Серед вправ, які можна спробувати додати до програм, — підйом на носки з зігнутими колінами або інша ізольована вправа для зміцнення камбалоподібного м'яза.
День четвертий:
- Берч застерігає атлетів від того, щоб проводити симуляції частіше. «Технічно ти станеш краще рухатися, — каже він, — тож зможеш відчути станції та ефективність бігу». Але він пропонує натомість зосередитися на слабких місцях у всій гонці та витрачати час на їхній розвиток.
П'ять головних висновків
- Розділяй складніші тренування високої інтенсивності, щоб справді атакувати їх і вкласти в них багато енергії та уваги.
- Заходь у кожне тренування з наміром і чітким результатом. Не змінюй тренування чи подразник посеред сесії. Дотримуйся плану, який склав.
- Обережно стався до того, щоб одразу відтворювати тренувальні обсяги професіоналів. Обсяг можна додавати з часом, коли тіло адаптується до навантаження, яке ти на нього кладеш.
- Зосередься на слабких місцях. Скористайся доступними даними та системами, щоб зрозуміти, що в тебе виходить добре, і тренуй це на тренуваннях трохи менше.
- Май ціль і те, до чого прагнути, навіть якщо вона амбітна. У гіршому разі ти її не досягнеш, але зможеш поміркувати й побачити розрив між тим, де ти хочеш бути, і тим, де ти зараз.
Обмін знаннями на тренувальному таборі Red Bull HYROX
Про автора