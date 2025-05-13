Чемпіонат світу HYROX 2025: все, що тобі варто знати

Хто є найсильнішими людьми планети? Дізнайся на Чемпіонаті світу HYROX у Чикаго, США, що відбудеться з 12 по 15 червня . Тут елітні спортсмени й аматори змагатимуться у виснажливому поєднанні бігу, веслування та інтенсивних функціональних вправ. Це справжнє випробування сили, витривалості та спритності. Відчуй атмосферу боротьби та дізнайся, хто виборюватиме титул — усе це в нашому путівнику по HYROX.

01 Що таке HYROX?

25 хв Найяскравіші моменти Чемпіонату світу HYROX у Ніцці Дізнайся, що робить HYROX – змагання з фітнесу в приміщенні. Це випробування сили, витривалості та рішучості.

HYROX — це змагальний фітнес-захід, який поєднує в собі функціональні вправи та біг. Він випробовує силу, витривалість та загальну фізичну підготовку учасників у стандартизованому форматі, що дає змогу порівнювати результати різних подій та локацій.

Завдяки низькому порогу входу HYROX доступний навіть для аматорів. Та не варто недооцінювати його складність: захід вимагає хорошої фізичної форми та повної готовності у день старту. Після кожного бігу на 1 км учасники виконують функціональні вправи. Усього — вісім бігових сегментів і вісім вправ між ними. Біг і навантаження чергуються без перерв, тож часу на відпочинок немає.

Формат HYROX щоразу залишається незмінним © HYROX

Функціональні тренувальні станції HYROX

Лижний тренажер — одна з восьми тренувальних станцій HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

1 км на лижному тренажері

50 м штовхання саней

50 м підтягування саней

80 м стрибки берпі

1 км веслування

200 м хода фермера

100 м випади з мішком з піском

100 повторень кидання мʼяча в стінку

Формат забігу ніколи не змінюється і повторюється на великих критих аренах по всьому світу.

02 Які є категорії забігів HYROX?

Джейк Дірден на Чемпіонаті світу HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Будь-хто може взяти участь у HYROX. Є чотири різні категорії, в яких ти можеш позмагатися:

Hyrox Open — подолай дистанцію зі стандартними вагами.

Hyrox Doubles — подолай дистанцію з партнером. Ви обидва біжите та ділите вправи. Підкатегорії: парні жіночі, парні змішані та парні чоловічі.

Естафета — візьми участь у складі команди з чотирьох осіб. Кожен учасник виконує два забіги та дві вправи.

Hyrox Pro — подолай дистанцію з більшими вагами та поборися за місце в Elite 15.

Elite 15 — щоб змагатися серед 15 найкращих спортсменів напряму, потрібно пройти відбір на ключових стартах протягом сезону.

Де відбудеться Чемпіонат світу HYROX 2025?

Чемпіонат світу HYROX відбудеться з 12 до 15 червня й повернеться до Сполучених Штатів — цього разу до Чикаго. Оскільки цей спорт стрімко набирає популярності в усьому світі, цьогорічний захід запроваджує новий чотириденний формат: різні дивізіони стартуватимуть в окремі дні. Така структура не лише дає змогу ефективніше керувати масштабами події, а й відкриває спортсменам унікальну можливість кваліфікуватися й виступати як в індивідуальному, так і в парному розряді — що раніше було неможливо.

Головною подією вік-енду стануть забіги Elite 15, у яких 15 найкращих атлетів і 15 найкращих атлеток сезону змагатимуться за найпрестижніший титул та призові кошти. Уся увага буде прикута до торішніх чемпіонів — Александра Рончевіча та Меган Якобі, які повертаються, щоб захистити корони в протистоянні з потужними суперниками світового рівня.

Хто ж найсильніші спортсмени HYROX у світі?

Джеймс Келлі та Джоанна Вітшик тішаться своїм успіхом у Гонконзі © Brian Ching/Red Bull Content Pool

Чинний чемпіон світу HYROX Александр Рончевіч відкрив сезон 2024-2025 переконливою перемогою в Амстердамі (54 хв 7 сек) і відтоді дотримується виваженого підходу, готуючись до Чикаго.

Австралієць Джеймс Келлі став головною зіркою сезону. Після впевненої перемоги в Гонконзі, де він перевершив таких відомих учасників, як Тім Веніш та Хантер Макінтайр, Келлі встановив новий рекорд у Глазго (53 хв 22 сек) і зарекомендував себе як один з основних претендентів на виграш в Чикаго. Хантер Макінтайр — триразовий чемпіон світу й ключова фігура становлення HYROX — перебуває у пошуках оптимальної форми. Восьме місце в Глазго стало найгіршим результатом за тривалий час, але зважаючи на його досвід, не варто виключати ймовірності потужного камбеку.

Лорен Вікс лідирувала з самого початку © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Лорен Вікс, яка має більше перемог у HYROX, ніж будь-хто інший, а також світовий рекорд (56 хв 22 сек), залишається фавориткою серед жінок. Вона є чинною чемпіонкою світу, але конкурентки поступово наближаються до неї.

Меган Якобі, колишня легкоатлетка NCAA, продовжує вражати впевненими виступами, зокрема особистим рекордом 58 хв 43 сек, встановленим в Амстердамі. Вона — універсальна спортсменка й одна з головних претенденток на місце на п’єдесталі пошани.

22-річна Джоанна Вітшик здивувала всіх під час свого дебюту © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Однією з найбільш обговорюваних спортсменок року є Джоанна Вітшик. 22-річна австралійка прийшла третьою у своєму дебютному старті в Амстердамі, виграла Major у Гонконзі та показала найкращий результат (56 хв 48 сек) у Глазго, що швидше за попередній світовий рекорд.

Нововведення 2025 року: HYROX Elite 15 Doubles

Джейк Дірден та Марк Дін на вершині п'єдесталу у Ніцці © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Вперше HYROX представляє дивізіон Elite 15 Pro Doubles, у якому команди з двох чоловіків або двох жінок змагатимуться на найвищому рівні. Новий формат додає динаміки та видовищності, адже спортсмени долатимуть ті самі виснажливі випробування разом.

Чоловічі забіги HYROX Elite 15 Pro Doubles

Жіночі забіги HYROX Elite 15 Pro Doubles

Очікується запекле протистояння, адже найсильніші атлети об’єднаються, щоб виборювати омріяний титул Elite 15 Pro Doubles.

Як потрапити на Чемпіонат світу HYROX?

Щоб отримати путівку на Чемпіонат світу HYROX, спортсмени повинні посісти перше місце у своїй віковій групі на одному з офіційних заходів сезону. Кількість кваліфікаційних слотів на кожному змаганні залежить від кількості учасників у кожному дивізіоні. А для тих, хто прагне більшого, кваліфікація до Elite 15 працює інакше.

Ці місця зарезервовані для 15 найшвидших чоловіків і жінок з усієї планети на підставі часу, показаного протягом сезону. Водночас є одна важлива умова: кваліфікаційний результат спортсмен має продемонструвати на одному з турнірів серії HYROX Major (Амстердам, Гонконг, Лас-Вегас або Глазго) або на відбірковому етапі Last Chance Qualifier у Барселоні.

Серіал HYROX — Beyond the ROX: історії спортсменів поза змаганнями

27 хв Невпинне зростання: нові обличчя та новий рівень За кожен рекорд триває боротьба, оскільки стрімке зростання HYROX приводить нові обличчя, які кидають виклик досвідченим атлетам Elite 15.

Дивися всі події, що ведуть до великих змагань, у новому серіалі Beyond the ROX на Red Bull TV. Сезон 2025 року був шаленим, а з наближенням Чемпіонату світу HYROX у Чикаго варто готуватися до хаосу, поту й величі.

Ветерани, як-от Макінтайр та Вікс, прагнуть повернути собі славу. Висхідні зірки, такі як Вітшик і Келлі, переписують правила. А десь між ними на нас чекає наступний великий сюрприз.

Слідкуй за новинами та історіями про HYROX з наближенням Чемпіонату світу.