Як Іда Матильде Стенсгор підкорила неймовірну смугу перешкод

Більшість людей бачать колесо огляду. А Іда Матильде Стенсгор побачила смугу перешкод, що чекає свого підкорювача. Дворазова чемпіонка світу з перегонів із перешкодами (OCR) з Данії та атлетка HYROX E15 перетворила 30-метрове колесо огляду в гавані Оденсе на унікальний фітнес-виклик: вона подолала шість перешкод, поки конструкція оберталася.

Проєкт, що тривав 18 місяців, — не просто мрія. Стенсгор сама розробила цей виклик, допомогла його збудувати — і стала першою, хто його пройшов.

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«Дивуюся, звідки в мене ці шалені ідеї», — сміється Стенсгор. «Але потім безмежно рада їм. Якби хтось інший придумав таке, я б напевно сказала: "Хочу спробувати!" Мабуть, я на своєму місці».

Від HYROX до нового екстремального майданчика

Це тим більш вражаюче, що відбулося лише через місяць після того, як Стенсгор зайняла восьме місце у змаганнях Elite Doubles на чемпіонаті світу з HYROX 2026. Витривалість і концентрація, потрібні для обох викликів поспіль, — колосальні. Проєкт із колесом огляду доводить: Стенсгор — атлетка яка не боїться випробовувати себе в нових і незвичних форматах.

«Я дуже оптимістично ставлюся до власних можливостей», — каже вона про тиск, пов'язаний із таким різноманіттям спортивних цілей. «Я кажу собі: тиск — це привілей. Він означає, що ти шукаєш у своєму житті ті сфери, які раніше вважала неможливими».

Від HYROX до OCR — і тепер на ще один екстремальний майданчик. Ця елітна атлетка виводить перегони з перешкодами в абсолютно новий простір, випробовуючи витривалість, силу, баланс і витримку на великій висоті над землею.

01 Все почалося з колеса огляду та простого запитання

Іда Матильде Стенсгор мусила зберігати спокій, перебуваючи на висоті © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Ідея проєкту з колесом огляду прийшла до Стенсгор там, де й мала, — на ярмарку. «Це було десь у новорічну ніч у Будапешті. Я побачила колесо огляду й почала думати, чи зможу на нього залізти», — згадує вона. «Це було наприкінці 2024-го, я щойно завершила World's Toughest Playground — і була в дуже творчому настрої!»

Для Стенсгор планування такого подвигу — це не менше про візуалізацію, ніж про детальну підготовку. «У мене завжди є картинки в голові», — каже вона. «Мені подобалася ідея білого колеса огляду з синіми перешкодами».

Перенести задумане з голови Стенсгор у реальність виявилося окремим завданням. У січні 2025-го вона зібрала команду, і вони почали мозковий штурм: обговорювали перешкоди, використовували програму 3D-анімації для візуалізації кожної.

«Перегони з перешкодами — це просто весело. Мені завжди подобались динаміка й виклик», — каже вона. Задоволення поширилося й на процес проєктування. «Бути творчою, сидіти в кімнаті для нарад із командою будівельників і думати: "Як зробити перешкоди, які можна перевернути догори дриґом і які будуть функціонувати в русі?" — це було чудово».

Перші шість місяців 2026 року стали «фінальним ривком»: будівельна команда працювала на повну, щоб втілити ідею Стенсгор у реальність. «Мозковий штурм щодо різних перешкод, пошук самого колеса, пошук локації — все це теж треба було врахувати», — каже Стенсгор. «Багато чого доводилося вгадувати. Цей проєкт раніше ніхто ніколи не робив».

Вона обожнює братися за найскладніші виклики © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Quotation Були моменти, коли я запитувала себе: навіщо я взагалі це роблю Іда Матильде Стенсгор

Попри те що сама придумала цей виклик, Стенсгор зізнається: були моменти, коли вона сумнівалася, чи здійсненно це взагалі.

«Були моменти, коли я запитувала себе: навіщо я взагалі це роблю», — каже вона. «Як тренуватися до цього? Як подолати перешкоду, коли все обертається? Чи можливо взагалі завершити цей проєкт?»

02 Чому мама Іди Матильде Стенсгор не хотіла чути про колесо огляду

Не всі близькі Стенсгор сприйняли її проєкт із колесом огляду з таким же ентузіазмом. «Мама сказала: "Не хочу про це чути". Тато відповів: "Ну, звучить цікаво". А брат — "Ну звичайно, ти маєш залізти на колесо огляду!"» — згадує Стенсгор реакцію рідних на свою чергову витівку.

Складність у тому, що бути родиною екстремальної атлетки на кшталт Стенсгор непросто: звикнути до того, що вона робить, неможливо — бо те, що вона робить, постійно змінюється. Стенсгор поставила проєкту з колесом огляду «мабуть, 9,5» із десяти за шкалою жаху. Тиск виявився таким колосальним, що вранці після того, як вона вперше побачила зібрані перешкоди, прокинулася від панічної атаки.

Налаштування на потрібний лад перед проходженням складної смуги перешкод © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

«Я не спала всю ніч від тривоги», — каже вона. «Якщо впаду в деяких місцях — зламаю спину. Можливо, не загину, але ризик того, що щось піде не так, — дуже високий. Я сказала собі: "Тобі потрібно прийняти цей страх і визнати, що це ризик, на який ти готова"».

Хоча в день виконання вона була прикріплена страхувальним тросом, саме ці елементи й робили проєкт із колесом огляду таким привабливим для Стенсгор. «Люди можуть недооцінювати надвисоку пильність, страх і паніку, в якій перебуває тіло на такій висоті в середовищі з дуже високим ризиком», — каже вона. «Якщо впадеш — можеш заплутатися в спицях колеса або бути розчавленою під ним». Реакція мами раптово видається цілком розумною.

Іда Матильде Стенсгор про те, щоб дозволити страху «бути поруч»

Стенсгор каже, що «ніколи не намагається тікати від страху» — ні в HYROX, ні вигадуючи новий виклик OCR. «Я дозволяю страху бути поруч — і з часом можу ставитися до нього аналітично і спокійно», — каже вона. Головне — відпустити думки про те, що може піти не так, і зосередитися на теперішньому моменті, на конкретній перешкоді.

«На перегонах OCR або на колесі огляду потрібно бути дуже точним і чітким у рухах — і водночас вірити, що в тебе є витривалість і сила, щоб правильно розподілити темп і зловити тайм», — каже вона. «На колесі огляду воно оберталося так швидко, що це було схоже на спринт на повну протягом трьох хвилин і десяти секунд».

Стенсгор потребувала витривалості та сили, щоб подолати перешкоди © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Замість того щоб відштовхувати панічні думки, Стенсгор намагається посидіти з дискомфортом і розібратися, чому виникає страх. «Я говорю вголос і питаю себе: "Ця думка — насправді правда?"» — каже вона. Розшифровувати страх і вчитися заспокоювати тривожний мозок — процес, що тривав сім років; ментальний тренер допомагав їй підходити до навіть найнеможливіших завдань як до головоломки.

Тепер, каже вона, це вже стало другою натурою. «Важливо розсувати власні межі й не боятися ставити себе в некомфортні ситуації — і в тренуваннях, і в особистому житті», — каже вона. «Як головоломка: треба знаходити відсутні деталі, продовжувати наполегливо працювати — і тоді зможеш це зробити».

Як тренування HYROX допомогли Іді Матильде Стенсгор підготуватися до проєкту з колесом огляду

Стенсгор продовжує казати «так» складним викликам, бо їй цікаво, на що здатне її тіло. «Мені подобається демонструвати, що жінки можуть робити шалені речі — і що нам подобається адреналін!» — каже вона. «Ми можемо пройти через важке, вийти по інший бік і продовжувати шукати рішення, навіть якщо їх важко побачити».

Одним із найскладніших моментів у підготовці до проєкту з колесом огляду була невизначеність: перешкоди добудовувалися до останнього, і оскільки такого ніхто раніше не робив, фізичного тренажера, на якому можна було б справді тренуватися, не було аж до самого кінця, коли все нарешті зібрали разом.

«Це дуже ризикований проєкт», — каже вона. Уявлення про те, як перешкоди будуть працювати, у неї було — але елемент обертання важко було передбачити. «Я пробувала дивні тренування: оберталася навколо себе й інші вправи з рухомими елементами — але це було не те саме».

Залишалося лише подвоїти зусилля в тому, що вже вміла, і продовжувати тренуватися в залі. Витривалість від тренувань HYROX була на місці, але деякі прогалини залишалися. «Фізично довелося додати більше сесій. Багато специфічних тренувань на перешкодах — це була свого роду м'язова пам'ять, бо я займалася OCR стільки років, але давно не змагалася, тому це стало для мене поштовхом до впевненості!»

Оскільки HYROX вимагає міцної сили верхньої частини тіла, Стенсгор змогла перенести це в інтенсивні тренування тягнення, хвату і балансу для підготовки до колеса огляду.

На ментальному рівні Стенсгор довелося подолати сумніви, пов'язані зі старою травмою плеча. Вона проходила тести на симетрію і залишкові слабкості. «Траплялися моменти, коли рука розтискалася сама по собі, поки я трималася за перешкоди, — через біль, що віддавав у руку», — згадує вона.

Стенсгор готувалася до випробування як фізично, так і психологічно © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Quotation Я справді намагалася розсунути власні межі з проєктом колеса огляду. Це був зовсім інший рівень. Я пишаюся цим більше, ніж будь-чим, що коли-небудь робила

Усе це потрібно було подолати ще до того, як вона піднялася на висоту колеса огляду. Це означало реабілітацію — щоб довести тіло до рівня, якому вона могла довіряти, і переконатися, що майстерність і динаміка, потрібні для перегонів із перешкодами, ще при ній.

«Для мене найважливіше — штовхати себе до абсолютної межі можливостей», — каже вона. «Були моменти, коли я вмирала від страху там нагорі на колесі огляду — з цим шаленим додатковим елементом того, що все навкруги рухається».

Специфічна підготовка до заходу, а також досвід у HYROX і OCR дали їй упевненість подолати страхи й продовжувати рухатися.

«Я справді намагалася розсунути власні межі з проєктом колеса огляду», — каже Стенсгор. «Я пишаюся і виконанням, і тим, що змогла мати цю візію в голові рік і пів тому — і завершити цей неймовірний виклик. Це був зовсім інший рівень. Я пишаюся цим більше, ніж будь-чим, що коли-небудь робила».

03 Що далі чекає на Іду?

Стенсгор знову захопилася подоланням перешкод © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Хоча Стенсгор відійшла від OCR у 2024 році після багатьох років на вершині спорту, проєкт із колесом огляду заново запалив у ній пристрасть до нього. «Скажу, що під час цього проєкту мені дедалі більше бракувало OCR», — каже вона. Проте повноцінне повернення залишається малоймовірним. «Оскільки я досягла таких результатів і була свого роду GOAT у перегонах із перешкодами протягом багатьох років, повернутися до OCR буде дуже важко — якщо тільки я не буду впевнена, що зможу змагатися і мати реальні шанси на перемогу».

Її фокус залишається на HYROX — де вона прагне змагатися на найвищому рівні в категорії Doubles. «Думаю, продовжуватиму битися за Doubles наступного року», — каже вона.

Про автора Хто такий Том Уорд? Том Уорд пише про спорт, культуру та клімат для таких видань, як GQ, Esquire, Wired та Sunday Times. Він є автором романів «TIN CAT» та «The Lion And The Unicorn».