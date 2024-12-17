Іда Матильда Стеенсгаард — данська чемпіонка з бігу з перешкодами, одна з найкращих спортсменок світу з фітнесу.
© Brian Ching / Red Bull Content Pool
Фітнес

Мрій масштабно, тренуйся наполегливо — шлях Іди Матильди до успіху

Багаторазова чемпіонка світу з бігу з перешкодами тепер повністю зосередилася на HYROX — і вже кидає виклик еліті.
Автор Чарлі Алленбі
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Частина історії

Ida Mathilde Steensgaard

HYROX competitor and obstacle course racing athlete Ida Mathilde Steensgaard has set her sights on conquering some of the sports' biggest events.

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Іда Матильда Стеенсгаард — королева забігів з перешкодами (OCR). 33-річна данка входить до числа найкращих спортсменок у цьому напрямі, маючи в арсеналі дві перемоги на Чемпіонаті світу з OCR і три європейські медалі. Та Іда завжди прагне до нових завдань, щоб випробувати свої межі, що яскраво демонструє її нещодавній проєкт World’s Toughest Playground.
У 2022 році вона вперше взяла участь у змаганнях HYROX і була захоплена — гібридний формат фітнес-забігу підштовхнув її до ментального та фізичного розвитку, як ніколи раніше.
Іда Матильда Стеенсгаард виконує випади під час змагань Elite 15 HYROX Major у Гонконзі.

Іда Матильда Стеенсгаард виконує випади

© Brian Ching / Red Bull Content Pool

Протягом наступних двох років атлетка балансувала між бігом з перешкодами та HYROX, а сезон HYROX 2024-2025 розпочала з чітко визначеною метою в голові. «HYROX для мене був чимось, чим я займалася періодично останні два роки. Я ще не повністю перейшла на нього, але майже, — каже Стеенсгаард. — Цього літа я побувала на Чемпіонаті Європи з OCR, який відбувся через тиждень після Чемпіонату світу HYROX, де я змагалася в естафеті. Я відчула, що хочу стати кращою в цьому спорті та, можливо, потребую нових викликів».
«Між забігами з перешкодами та HYROX є певна схожість, але є й багато відмінностей. Я знала, що якщо хочу лідирувати у цьому спорті, я маю йти ва-банк і повністю зосередитися на ньому. Тож це те, що я почала робити з літа. Минуло ще не так багато часу, але все йде до цього».

Проривний забіг в Гонконзі

Новаторка фітнесу Стеенсгаард вперше взяла участь в Elite 15 Major — професійному класі HYROX — у Гонконзі. Змагаючись з профі, вона продемонструвала чудовий виступ, посівши четверте місце в жіночій категорії Elite.
Це досягнення не лише підкреслило її стрімкий прогрес, але й забезпечило бажане місце на Чемпіонаті світу HYROX 2025 року, утвердивши статус Стеенсгаард як однієї з провідних спортсменок в гібридному фітнесі.
«Я дуже пишаюся собою. Мені не було чого втрачати в цьому забігу, все для перемоги. Це був мій перший Major, і я просто виклалася на повну. Я добре змагалася з Кейт (Дейві), а потім виборола квиток на Чемпіонат світу. Це було дивовижно», — сказала вона після перетину фінішної лінії.
«Це дико, адже останні три-чотири місяці я була зосереджена на HYROX. За шість тижнів я провела два забіги за короткий проміжок часу, і все склалося чудово. Два з половиною тижні тому я пройшла кваліфікацію на захід і подумала: "Знаєш що? Зробімо це"».
«Я знаю, як викладатися на повну, і мені подобається змагатися. Цей спорт неймовірний, а дівчата тут дуже сильні. Ми йдемо майже на рівних, і це так захоплює, що я знаходжу додаткові сили».

Подолання невдач

Шлях до перемог був нелегким: Стеенсгаард довелося проявити стійкість і пристрасть, щоб подолати всі негаразди та досягти успіху. Її історія — це баланс між напруженою конкуренцією та необхідністю відновлення, що зрештою привело її на вершину HYROX.
Іда Матильда Стеенсгаард під час змагань Red Bull World's Toughest Playground, Данія, 24 жовтня 2024 року.

Іда Матильда вже багато років є чемпіонкою бігу з перешкодами

© Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Іда Матильда, спортсменка Red Bull, виступає на Чемпіонаті світу HYROX у Ніцці, Франція. 9 червня 2024 року.

Зараз вона впевнено перемагає на змаганнях HYROX

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Перехід від OCR до HYROX та робота над помилками

Стеенсгаард вперше взяла участь у HYROX Hamburg у 2022 році, фінішувавши третьою в категорії Pro і першою у своїй віковій групі з результатом 1 год 5 хв 12 сек. Ще під час тренувань вона помітила, як HYROX позитивно впливає на її загальну фізичну форму: «Біг був моїм улюбленим видом спорту, але я стала сильнішою. Що ще покращило мою фізичну форму, так це силові тренування — багато енергійних рухів, а також потужність, сила і витривалість, необхідні для проходження цих дуже важких станцій».
Після дебюту вона взяла участь у Чемпіонаті Європи 2023 року в Маастрихті в категорії Elite 15, де проявила твердість і рішучість, навіть завершивши забіг на 14 місці. «Я почала занадто швидко, і мені було дуже важко дихати належним чином. Я хотіла зійти з дистанції й зрештою плакала на останніх двох станціях, але все одно вирішила фінішувати. Це був складний досвід, і я багато чому навчилася».
Однак 33-річна учасниця не дозволила цьому розчаруванню зупинити себе, і повернулася на арену HYROX у сезоні 2023-2024, де здобула друге місце у дивізіоні Pro та фініш у 10 найкращих з Данією у командній естафеті Чемпіонату світу.
У сезоні 2024-2025 вона ще більше активізувалася, розпочавши сезон з особистим рекордом 1 год 2 хв 19 сек на HYROX Stuttgart Pro Division та другим місцем на HYROX у Гамбурзі, що забезпечило атлетці кваліфікацію на перший етап HYROX Elite 15 Major у Гонконзі.
Іда Матильда Стеенсгаард на Чемпіонаті світу HYROX у Ніцці, Франція. 7 червня 2024 року.

Цього сезону Іда Матильда прагне потрапити на Чемпіонат світу

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

У мене бракує досвіду участі у Major, але я вже багато років беру участь у змаганнях високого рівня
Ida Mathilde Steensgaard

Долаючи труднощі

Шлях данської спортсменки до вершини HYROX був тернистим. З квітня 2024 року вона тренувалася та змагалася, не знаючи про ушкодження верхньої частини суглобової губи, яке діагностували лише у серпні цього року під час візиту до Red Bull Athlete Performance Centre.
Після цього розпочалися реабілітація, відпочинок і відновлення. Вона працювала з експертами APC, щоб повернути сили. Травма позбавила спортсменку можливості захистити титул на Чемпіонаті світу з OCR у Коста-Риці, а також, здавалося, перекреслила її мету потрапити на Чемпіонат світу HYROX 2025 року.
Однак Стеенсгаард побачила в цій невдачі перспективу, про що написала в Instagram: «Як атлети, ми процвітаємо завдяки прогресу, але з такою кількістю подій у моєму календарі, я ніколи не давала собі достатньо часу, щоб відновитися і продовжити шлях. Після тримісячної перерви у змаганнях (яка здавалася мені вічністю) я засвоїла важкий, але цінний урок, що іноді менше — це більше. Пріоритетність мого фізичного та психічного стану стала важливішою, ніж будь-коли».
Іда Матильда перед камерами на Чемпіонаті світу HYROX в Ніцці, Франція. 7 червня 2024 року.

Серйозна травма на деякий час вивела Іду Матильду з ладу

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Досягнення балансу

Вимушене відновлення відкрило їй новий шлях, на якому вона змогла поєднати реабілітацію, творчість і успіх у змаганнях, замість того, щоб зосереджуватися виключно на забігах.
Чудовим прикладом є створення Red Bull World’s Toughest Playground — Стеенсгаард розробила екстремальну смугу перешкод, яка втілила її авантюрне мислення, перш ніж випробувати себе у «найскладнішому змаганні з OCR у моєму житті».
Іда Матильда Стеенсгаард виступає на Red Bull World’s Toughest Playground, Данія, 24 жовтня 2024 року.

World’s Toughest Playground Іди Матильди був складним

© Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

«Я виступаю в OCR вже багато років і досягла вершини цього спорту, захистивши титул чемпіонки світу, — розповідає вона. — Ми дійсно хотіли створити найскладніший виклик, поєднавши унікальні перешкоди, яких ти ніколи раніше не бачив, ті, які були для мене найважчими протягом кар’єри, і ті, в яких я почуваюся впевнено, щоб перевірити себе».
Цей новий проєкт приносить плоди — через шість днів після зйомок World's Toughest Playground вона взяла участь у HYROX у Гамбурзі та пройшла до Elite 15. «Якщо є ймовірність, що ти можеш це зробити, цього має бути достатньо. Я й не думала, що зможу одночасно пройти Red Bull World's Toughest Playground і спробувати кваліфікуватися на HYROX Majors за такий короткий час, особливо враховуючи, що я змагалася з травмою плеча, від якої відновилася лише на 80 відсотків. Але я знала, що є невеликий шанс, і ось я стою тут. Обидві мети досягнуті».

Частина історії

Ida Mathilde Steensgaard

HYROX competitor and obstacle course racing athlete Ida Mathilde Steensgaard has set her sights on conquering some of the sports' biggest events.

DenmarkDenmark
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