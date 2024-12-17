Мрій масштабно, тренуйся наполегливо — шлях Іди Матильди до успіху

Іда Матильда Стеенсгаард — королева забігів з перешкодами (OCR). 33-річна данка входить до числа найкращих спортсменок у цьому напрямі, маючи в арсеналі дві перемоги на Чемпіонаті світу з OCR і три європейські медалі. Та Іда завжди прагне до нових завдань, щоб випробувати свої межі, що яскраво демонструє її нещодавній проєкт World’s Toughest Playground .

У 2022 році вона вперше взяла участь у змаганнях HYROX і була захоплена — гібридний формат фітнес-забігу підштовхнув її до ментального та фізичного розвитку, як ніколи раніше.

Іда Матильда Стеенсгаард виконує випади © Brian Ching / Red Bull Content Pool

Протягом наступних двох років атлетка балансувала між бігом з перешкодами та HYROX, а сезон HYROX 2024-2025 розпочала з чітко визначеною метою в голові. «HYROX для мене був чимось, чим я займалася періодично останні два роки. Я ще не повністю перейшла на нього, але майже, — каже Стеенсгаард. — Цього літа я побувала на Чемпіонаті Європи з OCR, який відбувся через тиждень після Чемпіонату світу HYROX, де я змагалася в естафеті. Я відчула, що хочу стати кращою в цьому спорті та, можливо, потребую нових викликів».

«Між забігами з перешкодами та HYROX є певна схожість, але є й багато відмінностей. Я знала, що якщо хочу лідирувати у цьому спорті, я маю йти ва-банк і повністю зосередитися на ньому. Тож це те, що я почала робити з літа. Минуло ще не так багато часу, але все йде до цього».

Проривний забіг в Гонконзі

Новаторка фітнесу Стеенсгаард вперше взяла участь в Elite 15 Major — професійному класі HYROX — у Гонконзі . Змагаючись з профі, вона продемонструвала чудовий виступ, посівши четверте місце в жіночій категорії Elite.

Це досягнення не лише підкреслило її стрімкий прогрес, але й забезпечило бажане місце на Чемпіонаті світу HYROX 2025 року, утвердивши статус Стеенсгаард як однієї з провідних спортсменок в гібридному фітнесі.

«Я дуже пишаюся собою. Мені не було чого втрачати в цьому забігу, все для перемоги. Це був мій перший Major, і я просто виклалася на повну. Я добре змагалася з Кейт (Дейві), а потім виборола квиток на Чемпіонат світу. Це було дивовижно», — сказала вона після перетину фінішної лінії.

«Це дико, адже останні три-чотири місяці я була зосереджена на HYROX. За шість тижнів я провела два забіги за короткий проміжок часу, і все склалося чудово. Два з половиною тижні тому я пройшла кваліфікацію на захід і подумала: "Знаєш що? Зробімо це"».

«Я знаю, як викладатися на повну, і мені подобається змагатися. Цей спорт неймовірний, а дівчата тут дуже сильні. Ми йдемо майже на рівних, і це так захоплює, що я знаходжу додаткові сили».

Подолання невдач

Шлях до перемог був нелегким: Стеенсгаард довелося проявити стійкість і пристрасть, щоб подолати всі негаразди та досягти успіху. Її історія — це баланс між напруженою конкуренцією та необхідністю відновлення, що зрештою привело її на вершину HYROX.

Іда Матильда вже багато років є чемпіонкою бігу з перешкодами © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool Зараз вона впевнено перемагає на змаганнях HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Перехід від OCR до HYROX та робота над помилками

Стеенсгаард вперше взяла участь у HYROX Hamburg у 2022 році, фінішувавши третьою в категорії Pro і першою у своїй віковій групі з результатом 1 год 5 хв 12 сек. Ще під час тренувань вона помітила, як HYROX позитивно впливає на її загальну фізичну форму: «Біг був моїм улюбленим видом спорту, але я стала сильнішою. Що ще покращило мою фізичну форму, так це силові тренування — багато енергійних рухів, а також потужність, сила і витривалість, необхідні для проходження цих дуже важких станцій».

Після дебюту вона взяла участь у Чемпіонаті Європи 2023 року в Маастрихті в категорії Elite 15, де проявила твердість і рішучість, навіть завершивши забіг на 14 місці. «Я почала занадто швидко, і мені було дуже важко дихати належним чином. Я хотіла зійти з дистанції й зрештою плакала на останніх двох станціях, але все одно вирішила фінішувати. Це був складний досвід, і я багато чому навчилася».

Однак 33-річна учасниця не дозволила цьому розчаруванню зупинити себе, і повернулася на арену HYROX у сезоні 2023-2024, де здобула друге місце у дивізіоні Pro та фініш у 10 найкращих з Данією у командній естафеті Чемпіонату світу.

У сезоні 2024-2025 вона ще більше активізувалася, розпочавши сезон з особистим рекордом 1 год 2 хв 19 сек на HYROX Stuttgart Pro Division та другим місцем на HYROX у Гамбурзі, що забезпечило атлетці кваліфікацію на перший етап HYROX Elite 15 Major у Гонконзі.

Цього сезону Іда Матильда прагне потрапити на Чемпіонат світу © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool У мене бракує досвіду участі у Major, але я вже багато років беру участь у змаганнях високого рівня Ida Mathilde Steensgaard

Долаючи труднощі

Шлях данської спортсменки до вершини HYROX був тернистим. З квітня 2024 року вона тренувалася та змагалася, не знаючи про ушкодження верхньої частини суглобової губи, яке діагностували лише у серпні цього року під час візиту до Red Bull Athlete Performance Centre.

Після цього розпочалися реабілітація, відпочинок і відновлення. Вона працювала з експертами APC, щоб повернути сили. Травма позбавила спортсменку можливості захистити титул на Чемпіонаті світу з OCR у Коста-Риці, а також, здавалося, перекреслила її мету потрапити на Чемпіонат світу HYROX 2025 року.

Однак Стеенсгаард побачила в цій невдачі перспективу, про що написала в Instagram: «Як атлети, ми процвітаємо завдяки прогресу, але з такою кількістю подій у моєму календарі, я ніколи не давала собі достатньо часу, щоб відновитися і продовжити шлях. Після тримісячної перерви у змаганнях (яка здавалася мені вічністю) я засвоїла важкий, але цінний урок, що іноді менше — це більше. Пріоритетність мого фізичного та психічного стану стала важливішою, ніж будь-коли».

Серйозна травма на деякий час вивела Іду Матильду з ладу © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Досягнення балансу

Вимушене відновлення відкрило їй новий шлях, на якому вона змогла поєднати реабілітацію, творчість і успіх у змаганнях, замість того, щоб зосереджуватися виключно на забігах.

Чудовим прикладом є створення Red Bull World’s Toughest Playground — Стеенсгаард розробила екстремальну смугу перешкод, яка втілила її авантюрне мислення, перш ніж випробувати себе у «найскладнішому змаганні з OCR у моєму житті».

World’s Toughest Playground Іди Матильди був складним © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

«Я виступаю в OCR вже багато років і досягла вершини цього спорту, захистивши титул чемпіонки світу, — розповідає вона. — Ми дійсно хотіли створити найскладніший виклик, поєднавши унікальні перешкоди, яких ти ніколи раніше не бачив, ті, які були для мене найважчими протягом кар’єри, і ті, в яких я почуваюся впевнено, щоб перевірити себе».

Цей новий проєкт приносить плоди — через шість днів після зйомок World's Toughest Playground вона взяла участь у HYROX у Гамбурзі та пройшла до Elite 15. «Якщо є ймовірність, що ти можеш це зробити, цього має бути достатньо. Я й не думала, що зможу одночасно пройти Red Bull World's Toughest Playground і спробувати кваліфікуватися на HYROX Majors за такий короткий час, особливо враховуючи, що я змагалася з травмою плеча, від якої відновилася лише на 80 відсотків. Але я знала, що є невеликий шанс, і ось я стою тут. Обидві мети досягнуті».