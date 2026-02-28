Як швидко покращити свій боулдеринг — поради Шони Коксі

Шона Коксі — найуспішніша скелелазка в історії Великої Британії, тож до її порад варто дослухатися. Головний принцип спортсменки простий: «Лазь. Лазь якомога більше».

Ми поспілкувалися з Шоною, щоб дізнатися більше про те, як пройти шлях від новачка до профі всього за 30 хвилин.

01 Не пропускай розминку

Шона Коксі наголошує на важливості розминки © Matt Bird

«Якби я могла повернутися в минуле й дати собі одну пораду, це було б "приділяй більше уваги розминці". Вона допомагає уникнути травм та отримати максимум від тренування. Я раджу розминатися в куртці, навіть улітку. Перед стартом важливо добре розігрітися й підвищити пульс. Найпростіший індикатор — піт. Тому пітній!»

«Можна спробувати скакалку або просто одразу йти на стіну — що тобі більше до душі. Я завжди застрибую на стіну й лажу перші п'ять-десять хвилин після приходу до зали. Вгору, вниз, убік — головне відпрацювати рухи. Пройдися різними трасами й зачепами, переконайся, що все тіло розігріте — від плечей до кінчиків пальців».

02 Проводь більше часу на стіні, а не на підлозі

Шона Коксі тренується на фінгерборді © Matthew Bird/Red Bull Content Pool

«Займайся лазінням якомога більше та роби це якнайкрасивіше. Якщо ти лазиш добре, це приносить задоволення і виглядає круто. Тобі потрібно рухатися плавно, бути точним у постановці ніг і рук. Намагайся пролазити якомога більше за одне тренування — це найкраща підготовка. Можна робити підтягування, качати прес чи тренувати силу пальців, але зрештою, чим більше часу проведено на стіні, тим краще».

03 Варіюй рівень складності

Шона Коксі постійно підштовхує себе до вдосконалення © Matt Bird/Red Bull Content Pool

«Не варто постійно працювати на межі можливостей. Якщо ти бігун і готуєшся до марафону, то не тренуєшся на максимумі щодня. Проте на скеледромі часто думають інакше: пройшов зелену частину, потім синю — отже, час братися за червону. У результаті намагаються надто швидко переходити між рівнями складності. Якщо маєш кілька занять на тиждень, одне з них, на мою думку, обов'язково має бути базовим».

Якщо постійно зриватися, зрештою навчишся лише падати Шона Коксі

«Сформуй міцний фундамент: опановуй різні типи хватів, рухів і постановки рук та ніг. Працюй на різних кутах нахилу стіни й не оминай маршрути, які вже долав. Вони теж можуть добре виснажити, адже змушують рухатися інакше. Така практика часто дає більше, ніж звичне заняття. Навіть тепер я приходжу на скеледром раз на тиждень або два й обираю дуже легкий маршрут, який цілком під силу. Це дає змогу виконати багато перехватів і рухів та повернути відчуття потоку. Бо якщо постійно зриватися, зрештою навчишся лише падати».

04 Використовуй інерцію

«У скелелазінні вся річ в стегнах», — каже Шона Коксі © Matthew Bird/Red Bull Content Pool

«Правильне положення тіла — це, звісно, надзвичайно важливо. Проте, як тільки стає складно, потрібно додавати динаміки. Якщо ти лазиш, використовуючи лише силу, це набагато важче, ніж використовувати інерцію, а вона генерується твоїми ногами й стегнами. Подумай про те, як ти впираєшся стегнами в стіну. Чим більше ти втомлюєшся, тим більше доведеться працювати стегнами, бо руки й ноги вже виснажені. Якщо ти зможеш правильно ставити ноги й руки та використовувати стегна, це змусить тебе лазити більш плавно».

