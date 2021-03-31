Як пара дослідників пережила тріатлон на 8 000 кілометрів

Уяви собі місце, де навкруг одні скелі та сніг. Вітер завиває навколо, а у радіусі кількох кілометрів — нікого. Жодних людей чи будинків, машин або кав’ярень — тільки замерзла прірва, над якою сонце виринає хіба на шість годин у день, а температура подекуди найнижча на планеті. Ти перетинаєш цю непривітну місцину на лижах, викладаючись на повну, морально і фізично, аби вижити.

«Якщо ти прибереш усю їжу з морозилки та залізеш всередину, то відчуєш вдвічі менше холоду, ніж ми тоді», — каже 31-річний британський дослідник Чарлі Уолкер. Торік у компанії 31-річної американки Келлі Морджіньо він подолав виснажливу російську пустелю. Подорож тривала з лютого по жовтень і це була лише маленька частинка пригоди, у яку досі важко повірити!

Температура часом сягала -40 градусів Цельсія © Charlie Walker

План полягав у подорожі європейсько-азійським кордоном, а це 8 477 км! На лижах, байдарках і велосипедах мандрівники мали дістатися від Полярного кола до Стамбула. Назвавши це найдовшим тріатлоном у світі, пара розпочала шлях з арктичного узбережжя Росії.

Маршрут пролягав через Уральські гори, потім через річку Урал, довжина якої 2 414 км, потім — Кавказькі гори в Грузії та врешті-решт Босфор у Стамбулі.

За плечима у Чарлі вже була велосипедна подорож по Європі, Азії та Африці на 7 081 км, похід на 1 609 км пустелею Гобі та кінні прогулянки, довжиною 1 000 км у Монголії. Та це було інше. Аби дістатися до Уралу потрібно було одягати бігові лижі й пробиратися через крижану пустелю.

«Я не стояв на дошках 10 років, — зізнається Чарлі. — Келлі багато подорожувала Аляскою і погодилася скласти мені компанію. Я покладався на неї, аби вижити на лижах».

Келлі Моргіньо © Charlie Walker

Навіть досвід Келлі мало рятував від зрадницьких погодних умов: шість днів з семи була заметіль, сильний вітер і погана видимість. Чарлі стискає руку, аби згадати відчуття оніміння, що супроводжували його ще два місяці після поїздки.

«У мене досі виникають проблеми з прогріванням пальців», — згадує він.

Арктичне божевілля

Прибувши до Воркути, маленького містечка, збудованого в’язнями ГУЛАГу за 250 км від Полярного кола, наш дует мав швидко налаштуватися до п’яти годин світла на день і -35 градусів Цельсія за вікном. Далі починалося справжнє випробування — тримісячний гірськолижний етап.

«Спершу ми тягнули дуже важкі сани на схил, з нахилом у шістдесят градусів, — каже Келлі. — Тягнутися вгору — це коли ти намагаєшся ступити, а твої коліна вже торкаються схилу. Ми були збентежені, бо для таких умов потрібен льодоруб. І, якби хтось отримав травму, це було б справжнім пеклом для іншого!»

За словами Келлі, коли вона падала, то не могла сказати: підіймається вона чи опускається — бо навколо було суцільне біле полотно.

Навіть найменші завдання стають справжніми випробуваннями у лютий мороз.

Жорстокий холод ускладнював усе © Charlie Walker

«Усе, що стосується намету, було складно і болісно», — пояснює Чарлі. Одного дня сніжний буревій спершу змусив пару сидіти по наметах. Потім взагалі обірвав один з них. Коли Чарлі виліз, аби полагодити намет, побачив, що його віднесло крижаною трасою на 100 метрів!

«Лід був гладенький і слизький. Я просто не міг дістатися назад, поки не побачив два відірваних стовпці. Довелося використовувати їх як імпровізовані льодоруби й повертатися. Не знаю, яка тоді була температура, але це була б справжня пастка. Того разу нам довелося півночі тримати намети колінами, аби їх не знесло», — розповідає Чарлі.

Я просто не міг дістатися назад, поки не побачив два відірваних стовпці, які використовував як льодоруби. Чарлі Уолкер

Мандрівники мали багато їсти й слідкувати, аби самим не стати їжею!

«Навколо були ведмеді та росомахи, тому доводилося бути обережними, — говорить Чарлі. — Іноді ми навіть бачили сліди цих тварин біля намету, але жодного разу не стикалися з ними».

12 кг за місяць

Європа та Азія не мають чітких меж, хоча географи розділяють їх понад два тисячоліття.

«Протягом останньої 1000 років кордон сприймався більше, як культурний і політичний розрив. Ним відокремлювали просвітництво від варварства, нас від них, Схід від Заходу, християнство від ісламу, — пояснює Чарлі. — Однак це лише сприйняття. Ми ж хотіли побачити, яким насправді є кордон».

В Арктиці вітер може досягати 113 км/год © Charlie Walker

Іншою причиною поїздки було бажання дізнатися межі людських можливостей. Відчути замерзлу небезпеку Арктики, спеку Казахстану, Грузії та Туреччини.

«Ми назвали поїздку тріатлоном, адже поєднали три дисципліни: їзду на велосипеді, байдарки й лижі. Не скажу, що я був феноменально готовий до подорожі. Спеціально не тренувався. Та велосипед і лижі забрали купу калорій. До кінця першого місяця я схуд з 80-ти до 68-ми кг», — розповідає Чарлі.

Чарлі та Келлі у сніжні часи © Charlie Walker

Келлі також була здивована раптовою втратою ваги: «Ми з Чарлі, після того, як проїхали 1000 км на лижах, були дуже худими. Поступово ми ставали сильнішими. Взагалі, фітнес у тривалій експедиції сам підкрадається до тебе!»

Із Росії з любов’ю

Після тримісячного лижного слалому, пара придбала дешевий надувний каяк — і продовжила подорож кордоном. Після того, як вони врятувалися від морозу, тепер мали стерегтися сонячного удару та опіків.

Крім того, Келлі та Чарлі тричі затримувала поліція. «В Арктиці вони запримітили наш яскравий Gore Tex і запросили на чашку чаю до місцевого відділку. Незабаром стало очевидно, що це дещо більше, ніж просто чай».

Пара протягом місяця не бачила будівель та людей © Charlie Walker

Подібна історія була й на Уралі, де за ними гналися ФСБшники на катерах. Довелося прискорити сплав, а у кінці ще й заплатити невеликий штраф.

«Не допомогло навіть те, що ми британець і американка. Напевно, радянська доба породила почуття підозри до всіх. Тому люди й ставляться обережно. До того ж ніхто не подорожує тими місцями, які ми досліджували», — каже Чарлі.

Однак, найжорсткіша зустріч з російськими правоохоронцями була ще попереду. Закінчивши сплав, мандрівники перебралися на велосипеди. Аби зекономити час, вони вплав дісталися Грузії, але насправді випадково потрапили до Південної Осетії. У 2008-му році саме тут був військовий конфлікт між росіянами та грузинами.

На відміну від холоду Арктики, подорож на каяку була дуже спекотною © Charlie Walker

Навіть Siri не могла їх звідти витягнути. «Ми стежили за Google Maps, однак США не визнає Південну Осетію як окрему державу, тому кордони не були позначені», — пояснює Чарлі.

«Пройшло 30 секунд як ми подолали річку і за нами ревнув військовий джип. Звідти вискочили солдати. Перше, що мені здалося дивним — російська пов’язка в одного з них, адже кордон був за 80 км звідти. Нас кинули ночувати у камеру, адже прийняли за потенційних шпигунів», — розповідає мандрівник.

Їх камера не мала вікон, тільки величезні ґрати, за якими їм довелося чекати всю ніч, поки їх пустять до туалету. Наступного дня дослідників доставили в суд і оштрафували на 10 фунтів стерлінгів. Після чого пару відвезли на кордон, провели через кілька величезних бетонних споруд, мінне поле — і передали владі Грузії.

На них уже чекали представники посольства Великої Британії, США, МВС Грузії, міністерства туризму Грузії та поліція. Попри паузу у 24 години, Чарлі та Келлі продовжили свій квест.

Останній ривок

На черзі — останній двомісячний відрізок. Чарлі та Келлі крутили педалі, проїжджаючи по 180 км на день! Для цього вони придбали найдешевші велосипеди, які змогли знайти. Ба більше, після Казахстанської спеки, вони нарешті могли насолоджуватися поїздкою.

«Після виснажливих холодних лиж, потім киплячих каякінгів — кожен день на велосипеді сприймався як свято, — згадує Чарлі. — Ми дали собі два місяці, аби дістатися з Казахстану до Стамбулу, тому нам не довелося сильно налягати на педалі».

Пара проїхала на велосипедах через Грузію, Казахстан та Туреччину © Charlie Walker

Підходячи до фінішу після восьми місяців шляху, вони не могли у це повірити.

«Фінішна пряма вимальовувалася, коли до кінця лишалося ще 6 тижнів, — каже Келлі. — На фініші у нас був прекрасний момент, коли ми взялися за руки і полетіли зі схилу вниз, просто у Босфор. У глибині душі було насправді сумно. Сумно розуміти, що все закінчилося».

Так, це була одна з історій, що завершуються хепі-ендом.