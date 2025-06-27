Одеса. Важлива інформація для учасників Red Bull Half Court

Ви реєстрували команду на відбір Red Bull Half Court у Одесі 28 червня? Дізнайся, в яких списках твоя команда і що буде завтра.
Жіночий турнір:
- Plan B
- Build Of Ball
- Доповідна.Вже
- Not Today
У жіночому турнірі ще є вільні місця. Реєструйтесь!
Основний чоловічий турнір:
- Ananyiv/Odesa
- Duke
- Карманний біліард
- Ананʼївські капібари
- Slancik
- Відродження
- Akadamn
- Triple Threat
- Flomaster
- 2к помойка
- Ашалеть
- Червоні Бичари
- Волноріз
- Veteran Squad
- Airball
- Гольфові мʼячики
- Сіська пива
- Тайно дёрнул 2.0
- Чорні Фиксики
- Подружаньки
- Снюсик
- Козли
- MAMALYGA
- ANK
- Old School
- Спарта
- Волна
- Старожили
- Squad52
- Шампіньйони
Ще два вільних місця у основному чоловічому турнірі розіграють наступні 18 команд з waiting list у Last Chance кваліфаєрі перед основним турніром:
- Білий Налив
- БК ПИЧ
- Пародисти
- Poors
- What The Helly
- Milky Way
- Пенсійний Фонд
- Bad Boys
- БК Чорноморськ
- 4 метри
- Киборги
- Нефільтроване
- Темношкірі Фіксики
- Фіксики
- Неістова Четвірка
- СК Динамо Одеса
- Огурци
- NAVI
Ці 18 команд будуть розподілені на 6 груп. Після групового етапу переможці груп зіграють у play-off та зʼясують дві кращі команди, які продовжать змагання в основному турнірі.
У всіх інших команд зі списку очікування (waiting list) можливість зіграти в турнірі зʼявиться за умови відсутності когось з вищезазначених команд о 9:00 ранку в день турніру (28.06).