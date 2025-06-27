Одеса. Важлива інформація для учасників Red Bull Half Court

Ви реєстрували команду на відбір Red Bull Half Court у Одесі 28 червня? Дізнайся, в яких списках твоя команда і що буде завтра.

Жіночий турнір:

Plan B Build Of Ball Доповідна.Вже Not Today

У жіночому турнірі ще є вільні місця. Реєструйтесь!

Основний чоловічий турнір:

Ananyiv/Odesa Duke Карманний біліард Ананʼївські капібари Slancik Відродження Akadamn Triple Threat Flomaster 2к помойка Ашалеть Червоні Бичари Волноріз Veteran Squad Airball Гольфові мʼячики Сіська пива Тайно дёрнул 2.0 Чорні Фиксики Подружаньки Снюсик Козли MAMALYGA ANK Old School Спарта Волна Старожили Squad52 Шампіньйони

Ще два вільних місця у основному чоловічому турнірі розіграють наступні 18 команд з waiting list у Last Chance кваліфаєрі перед основним турніром:

Білий Налив БК ПИЧ Пародисти Poors What The Helly Milky Way Пенсійний Фонд Bad Boys БК Чорноморськ 4 метри Киборги Нефільтроване Темношкірі Фіксики Фіксики Неістова Четвірка СК Динамо Одеса Огурци NAVI

Ці 18 команд будуть розподілені на 6 груп. Після групового етапу переможці груп зіграють у play-off та зʼясують дві кращі команди, які продовжать змагання в основному турнірі.

У всіх інших команд зі списку очікування (waiting list) можливість зіграти в турнірі зʼявиться за умови відсутності когось з вищезазначених команд о 9:00 ранку в день турніру (28.06).