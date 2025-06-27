Учасниці Національного фіналу Red Bull Half Court 2024 у Києві, Україна.
© Yurii Strokan / Red Bull Content Pool
Баскетбол

Одеса. Важлива інформація для учасників Red Bull Half Court

Важлива інформація для усіх зареєстрованих команд-учасників Red Bull Half Court
Автор Ліда Турковська
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Частина історії

Red Bull Half Court Україна

Баскетбольний турнір 3х3 пройде в Україні знову у 2025 році!

Україна
Деталі події
Ви реєстрували команду на відбір Red Bull Half Court у Одесі 28 червня? Дізнайся, в яких списках твоя команда і що буде завтра.

Жіночий турнір:

  1. Plan B
  2. Build Of Ball
  3. Доповідна.Вже
  4. Not Today
У жіночому турнірі ще є вільні місця. Реєструйтесь!

Основний чоловічий турнір:

  1. Ananyiv/Odesa
  2. Duke
  3. Карманний біліард
  4. Ананʼївські капібари
  5. Slancik
  6. Відродження
  7. Akadamn
  8. Triple Threat
  9. Flomaster
  10. 2к помойка
  11. Ашалеть
  12. Червоні Бичари
  13. Волноріз
  14. Veteran Squad
  15. Airball
  16. Гольфові мʼячики
  17. Сіська пива
  18. Тайно дёрнул 2.0
  19. Чорні Фиксики
  20. Подружаньки
  21. Снюсик
  22. Козли
  23. MAMALYGA
  24. ANK
  25. Old School
  26. Спарта
  27. Волна
  28. Старожили
  29. Squad52
  30. Шампіньйони
Ще два вільних місця у основному чоловічому турнірі розіграють наступні 18 команд з waiting list у Last Chance кваліфаєрі перед основним турніром:
  1. Білий Налив
  2. БК ПИЧ
  3. Пародисти
  4. Poors
  5. What The Helly
  6. Milky Way
  7. Пенсійний Фонд
  8. Bad Boys
  9. БК Чорноморськ
  10. 4 метри
  11. Киборги
  12. Нефільтроване
  13. Темношкірі Фіксики
  14. Фіксики
  15. Неістова Четвірка
  16. СК Динамо Одеса
  17. Огурци
  18. NAVI
Ці 18 команд будуть розподілені на 6 груп. Після групового етапу переможці груп зіграють у play-off та зʼясують дві кращі команди, які продовжать змагання в основному турнірі.
У всіх інших команд зі списку очікування (waiting list) можливість зіграти в турнірі зʼявиться за умови відсутності когось з вищезазначених команд о 9:00 ранку в день турніру (28.06).

Частина історії

Red Bull Half Court Україна

Баскетбольний турнір 3х3 пройде в Україні знову у 2025 році!

Україна
Деталі події
Баскетбол