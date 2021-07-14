5 інтервальних вправ для схуднення та преса

Перш ніж приступити до тренування, потрібно вирішити, скільки часу ти хочеш витратити на кожну вправу. Цей час може бути будь-яким

в проміжку від 30 секунд до 1 хвилини

. Після кожного періоду навантаження повинен слідувати короткий період відпочинку, під час якого ти готуєшся до наступної вправи. Також дуже важливо стежити за правильністю виконання всіх вправ.