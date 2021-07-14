5 інтервальних вправ для схуднення та преса

Кращі спортсмени світу вже давно оцінили переваги високоінтенсивних інтервальних тренувань (HIIT-тренувань), а останні кілька років їх приклад наслідують і звичайні люди. У загальних рисах, HIIT-тренування допоможуть тобі спалити більше калорій за менший час — звучить неправдоподібно добре, чи не так? Але, на щастя, це твердження — чиста правда. Доведено, що короткі, динамічні підходи з високим навантаженням, що розбавляються такими ж короткими періодами активного відновлення, дозволяють спалювати до 900 калорій за годину, при цьому підвищуючи витривалість, поліпшуючи стан серцево-судинної системи, стан організму в цілому і зовнішній вигляд.
Якщо ти хочеш максимально ефективно провести час в тренажерці, але не знаєш, які вправи для схуднення підібрати, ми підкажемо правильний шлях. Ми зібрали для тебе 10 вправ — вони дуже прості, але при цьому гарантовано допоможуть за дві секунди відчути себе сильнішим.
Перш ніж приступити до тренування, потрібно вирішити, скільки часу ти хочеш витратити на кожну вправу. Цей час може бути будь-яким в проміжку від 30 секунд до 1 хвилини. Після кожного періоду навантаження повинен слідувати короткий період відпочинку, під час якого ти готуєшся до наступної вправи. Також дуже важливо стежити за правильністю виконання всіх вправ.
1. Махи гирею
Переваги:
Махи гирею прекрасно підходять для поліпшення постави. Крім того, вони дозволяють ефективно опрацювати м'язи корпусу, плечей, квадріцепси, м'язи задньої поверхні стегна, сідничні м'язи і м'язи спини.
Як виконувати:
- Вибери вагу — якщо ти тільки починаєш тренування, краще взяти легшу гирю (вагу можна додати в будь-який момент у міру вдосконалення техніки).
- Прийми вихідне положення — стоячи над гирею, ноги на ширині стегон. Груди підняті, плечі опущені. Гиря знаходиться на одній лінії з центрами стоп.
- Візьмися за гирю (руки і кисті повинні бути розслаблені).
- Випрямися і приготуйся до маху — тримаючи гирю, випрями руки, лопатки зведені, корпус підтягнутий. Коліна трохи згинаються, вага тіла — на п'ятах. Таз відведено назад, ніби торкається уявної стіни позаду тебе.
- Наступний рух потрібно зробити за рахунок різкого руху тазостегнового суглоба, ноги напружені, упор на п'яти. Напружуючи м'язи корпусу і сідниці (корпус подається вперед), виконай мах гирею на витягнутих руках з положення між ніг на висоту грудей.
- Снаряд опускається до вихідного положення, після чого виконується наступне повторення.
2. Скручування з медичним (набивним) м'ячем
Переваги:
Ця вправа задіює всі м'язи пресу. Зокрема, вона дозволяє опрацювати косі м'язи, розташовані з боків тіла. Крім того, скручування зміцнюють нижню частину спини.
Як виконувати:
- Візьми медичний м'яч, «блин» або гантелю.
- Ляж на підлогу, зігнувши коліна під кутом в 90 градусів (стопи стоять на підлозі).
- Підніми корпус так, щоб він утворював букву V зі стегнами.
- Тримай вага прямо перед собою, не згинай спину.
- Поверни корпус ліворуч, наскільки можеш, потім повтори скручування — вже в правий бік.
3. Стрибки на пліо-бокс
Переваги:
Застрибування на бокс — прекрасний спосіб збільшити силу, а також вибухову силу квадріцепсів. Крім того, вони підсилюють навантаження на метаболічну систему, що робить їх відмінним доповненням до будь-якої програми вправ для схуднення та спалювання жиру.
Як виконувати:
- Тобі знадобиться стійка поверхня, на яку ти будеш стрибати — найкраще для цієї мети підійде пліометрічний бокс, який можна знайти в більшості тренажерних залів. Висота боксу повинна становити від 30 до 90 см, в залежності від твоїх можливостей.
- Ноги на ширині плечей. Займи позицію в чверть присідаючи, потім, зробивши мах руками і напружуючи стегна, стрибай на бокс.
- Спробуй застрибнути на бокс якомога акуратніше і прийняти положення присіду з піднятим корпусом. Затримайся в цьому положенні протягом декількох секунд, після чого встань і обережно спустися з боксу.
4. Бурпі
Переваги:
Ми не зустрічали ще жодної людини, якій би подобалася ця вправа. Але вона ефективна. Бурпі дозволяють добре пропрацювати м'язи рук, грудей, квадріцепси, м'язи задньої поверхні стегна і преса одночасно.
Як виконувати:
- З положення стоячи швидко прийми положення присідання, руки на підлозі перед стопами.
- Відстрибни назад, при цьому тримай руки прямими — тепер ти в положенні піднятої планки (якщо ти впевнений у своїх силах, можеш виконати віджимання, щоб збільшити навантаження).
- Стрибком повернися в положення присідання (ноги позаду рук).
- Підстрибни вгору, піднявши руки над головою.
5. Планка
Переваги:
Планка — проста і ефективна вправа, що дозволяє підвищити силу і витривалість корпусу. Також вона задіює сідничні м'язи і м'язи задньої поверхні стегна і допомагає виправити поставу.
Як виконувати:
- Прийми упор лежачи.
- Зігни руки в ліктях, утримуючи вагу тіла на передпліччях.
- Переконайся, що тіло приймає форму прямої лінії — від плечей до зап'ясть.
- Напружуй корпус, щоб утримувати спину в прямому положенні.
- Затримайся в цьому положенні на встановлений проміжок часу, напружуючи корпус і сідниці.
Бонус: ходи/бігай більше
Ти і так це знаєш, але без достатньої кількості ходіння нічого не буде. На жаль, не існує магічної пігулки — сидячий спосіб життя робить неефективними навіть найкрутіші вправи для схуднення та преса. Тому, дочитавши цей текст, виходь на вулицю з навушниками або без них.