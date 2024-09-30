Від перемоги у HYROX до марафонських амбіцій: Джейк Дірден про виклики

Що таке HYROX?
Привіт, Джейку. Як ти вперше почав займатися фітнесом до того, як відкрив для себе HYROX?
Я займався бігом з раннього дитинства, а з п'яти років грав у футбол, поки не закінчив школу. Я ніколи не був видатним гравцем — це було лише на рівні стандартів недільної ліги. У старших класах я вступив до бігового клубу, де тренувався щотижня, доки мені не виповнилося 15 років, коли ми з друзями почали ходити до тренажерного залу. Всі мої друзі були більші за мене, тож я вирішив приєднатися до них, щоб стати сильнішим. Я зрозумів, що люблю фітнес і сам процес навантаження, тим більше, що я дізнався багато нового про те, як це працює.
HYROX штурмує фітнес-спільноту. Як ти дізнався про нього?
Думаю, це було в січні 2022 року, коли кілька тренерів заявили: «О, ми хотіли б спробувати це». Вони були в захваті, сказали, що це було приголомшливо. Пізніше ще кілька хлопців з тренажерного залу поїхали на захід до Лондона, який був ще більшим, і вони сказали, що мені теж варто спробувати.
У жовтні 2022 року я поїхав на цю подію на арену NEC в Бірмінгемі. Я посів перше місце у своїй віковій групі та побачив потенціал. Я знав, що ці змагання будуть успішними, адже вони чудово організовані. Як глядач, ти можеш спостерігати за всім від початку до кінця. Це не як у марафоні, де ти бачиш спортсмена лише кілька разів; у HYROX ти можеш стежити за всім процесом.
Дуже зручно, що ти можеш зареєструватися, прийти, а через дві з половиною години звільнитися й займатися своїми справами. Це не так, як у кросфіті, де ти маєш перебувати цілий день.
Найкраще те, що тут дуже низький початковий рівень, тому 99 відсотків людей можуть готуватися до чемпіонату 12 тижнів і пройти змагання.
Чому, на твою думку, гібридні тренування настільки важливі?
Гібридні тренування виходять за межі простих занять спортом для зовнішнього вигляду. Люди часто застрягають у рутині тренувань, щоб просто мати гарний вигляд, але такий підхід, як у HYROX, може зняти цей тиск. Поглянь на бодибілдерів: вони тренуються і дотримуються жорстких дієт, але лише на короткий проміжок часу. У HYROX все по-іншому. Тут естетика — це лише побічний продукт, а головний акцент зроблений на розвитку сили та фізичної форми в ідеальному балансі. Врешті-решт, важка праця приносить перемогу.
Це також дуже загальний досвід. Що це означає для тебе?
Спільнота — це те, чому багато людей приходять у фітнес у першу чергу, і чому вони тут залишаються. У HYROX просто суперпозитивна атмосфера порівняно з іншими напрямками. Всі бажають одне одному найкращого. Мати таку конкуренцію і можливість ходити в спортзал з друзями добре для твого ментального та фізичного здоров'я. Це просто підштовхує тебе до більшого, коли ти знаходишся в колі однодумців.
Зазвичай ти тренуєшся сам, чи з Марком Діном, своїм напарником по команді?
Я часто тренуюся з Марком. Ми намагаємося займатися разом принаймні раз на тиждень, хоча наші графіки відрізняються. Я б радив це всім, хто тільки починає тренуватися, щоб краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони й вдосконалюватися разом, замість того, щоб виявити несумісність вже на змаганнях.
Крім того, я працюю з тренером з кросфіту. HYROX існує не дуже давно, але мій тренер має 14-річний досвід і може допомогти мені працювати над усім основним, щоб я став кращим у HYROX. Приблизно 12 місяців тому у мене була своя програма, і я самостійно тренувався, але тепер тренер дає мені трохи більше вказівок.
Що стосується бігу, то я люблю тренуватися в групі, тому я приєднався до місцевого легкоатлетичного клубу, щоб бігати з ними на середні дистанції.
Майкл «Сенді» Сендбах, срібний призер Чемпіонату світу, нещодавно приєднався до вашої команди 24/7. Яку динаміку Сенді додав у команду?
Це буде дійсно позитивно. Йому 39, тож він старший за мене, і я можу багато чому в нього навчитися. Я можу на нього рівнятися. До того ж Майкл дуже приємна людина.
Спільнота 24/7 — це величезний чинник для мене з погляду мотивації. Нікого не турбує, але я відчуваю натиск, коли тренуюся з іншими. Це підштовхує мене, і коли я наполегливо тренуюся, я допомагаю іншим людям та надихаю їх. Тому мати таку спільноту з Сенді та іншими — це дуже добре.
У тебе неймовірна кар'єра. У чому секрет твоєї рішучості у досягненні успіху в цих дуже складних випробуваннях?
Я люблю виклики. Я думаю, що це зводиться до аналізу абсолютно всього. Багато людей думають, що HYROX досить простий, що це просто вісім різних вправ з бігом, але кожна з них є окремим видом спорту. Ти можеш вивчати кожну з них, а також таке явище, як методи відновлення. Мені подобається ця сторона змагань. І я думаю, що мені досить добре вдається бути найкращим, наскільки це можливо.
Моя головна мета — надихати людей. Коли я перебуваю в темному місці на змаганнях, я думаю про всіх людей, які спостерігають за мною, про всіх людей, які здійснили подорож, щоб прийти та підтримати мене. Ти не можеш їх підвести. Я знаю, що деякі люди мають більшу мотивацію, але якщо я можу спонукати когось подумати: «Він може зробити всі ці вправи, можливо, я теж зможу зробити деякі», — це чудово.
Ти прагнеш пробігти цьогорічний Берлінський марафон за 2 години та 30 хвилин. Тобі відмовляли через те, що ти дуже мускулистий і не маєш типової статури бігуна. Якою була твоя реакція?
Я роблю це, тому що проаналізував свої слабкі сторони в HYROX і зрозумів, що деякі спортсмени краще бігають. Марафон був достатньо екстремальним, щоб я поставив перед собою конкретну мету, а не просто працював над бігом.
Якщо я зможу це зробити, я буду серед найкращих у світі, але я роблю це для HYROX, і HYROX є моїм пріоритетом.
Люди казали мені, що я не зможу це зробити, що вони все життя тренувалися заради цього часу. Деякі навіть ображаються, що я сказав, що зроблю це, але це все тільки підливає масла у вогонь.
Наостанок, де б ти хотів побачити HYROX у майбутньому?
Я хочу, щоб його викладали в школах як частину шкільної програми з фізкультури, тому що він мотивує тренуватися та працювати наполегливо. Більшість шкільних видів спорту, як-от крос, є індивідуальними, тому було б добре зосередитися і на командних видах спорту. HYROX — це власне навчання: він допоможе підготуватися до будь-якого виду спорту. Я великий прихильник. Я дуже, дуже, дуже хочу побачити його на Олімпійських іграх.