Від перемоги у HYROX до марафонських амбіцій: Джейк Дірден про виклики

Думаю, це було в січні 2022 року, коли кілька тренерів заявили: «О, ми хотіли б спробувати це». Вони були в захваті, сказали, що це було приголомшливо. Пізніше ще кілька хлопців з тренажерного залу поїхали на захід до Лондона, який був ще більшим, і вони сказали, що мені теж варто спробувати.

У жовтні 2022 року я поїхав на цю подію на арену NEC в Бірмінгемі. Я посів перше місце у своїй віковій групі та побачив потенціал. Я знав, що ці змагання будуть успішними, адже вони чудово організовані. Як глядач, ти можеш спостерігати за всім від початку до кінця. Це не як у марафоні, де ти бачиш спортсмена лише кілька разів; у HYROX ти можеш стежити за всім процесом.

Дуже зручно, що ти можеш зареєструватися, прийти, а через дві з половиною години звільнитися й займатися своїми справами. Це не так, як у кросфіті, де ти маєш перебувати цілий день.

Найкраще те, що тут дуже низький початковий рівень, тому 99 відсотків людей можуть готуватися до чемпіонату 12 тижнів і пройти змагання.