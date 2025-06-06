Як тренуватися для HYROX: поради тренера і чемпіона світу

HYROX здобув світову популярність як ідеальний захід для перевірки фізичної форми — від сили квадрицепсів до ментальної витривалості. А хто знає про це найкраще? Найвправніший британський спортсмен і майстер-тренер HYROX Джейк Дірден . Він завоював бажане місце на Чемпіонаті світу HYROX з особистим рекордом 55:43 та 6-м місцем у Глазго на початку цього року.

Відомий невпинним драйвом і витривалістю, Дірден пройшов кваліфікацію до Чемпіонату світу після кількох місяців напруженої боротьби за свою мрію. Попри те що багато його суперників мають спортивне минуле, головна перевага Дірдена — це швидкість: він пробіг Берлінський марафон 2024 року за 2:28 . І це — лише за кілька місяців після того, як здобув титул чемпіона світу в парному HYROX-забігу в Ніцці, Франція.

Дірден, який змагається у найпрестижнішій категорії HYROX — Elite 15 — точно знає, що потрібно для успіху у найскладнішому фітнес-марафоні світу. Залишається одне питання: що таке HYROX, і як тренуватися для чогось настільки інтенсивного? Дірден відповість.

Що таке HYROX?

Змагання чоловіків у категорії Pro © Red Bull Content Pool

HYROX — це функціональний фітнес-забіг для всього тіла, який є настільки ж виснажливим, наскільки й корисним . «Чудово те, що будь-хто, за умови належної підготовки, може взяти участь у забігу. Він є дійсно універсальним», — пояснює Дірден. Забіг поєднує бігові відрізки з силовими вправами для всіх частин тіла. Перегони розпочинаються з бігу на 1 км, потім переходять у підхід на лижному тренажері (1 км). Далі на нас чекає по 50 метрів штовхання та тягання саней, а потім — 80 метрів стрибків берпі. Наступний етап — кілометр веслування, за яким ідуть 200 метрів ходи фермера та 100 метрів випадів із мішками з піском. Завершується тренування сотнею кидків м'яча в стінку.

«Між кожною станцією ти пробігаєш 1 км, а отже, загалом долаєш 8 км, — додає він. — У забігу можна брати участь одному, в парі або в естафеті з чотирма учасниками. Та головне, що ти біжиш на час. Це досить складно і зазвичай займає від однієї до двох годин».

Чому індивідуальний план тренувань такий важливий для HYROX?

Джейк Дірден в дії на Чемпіонаті світу HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Підготовка до HYROX — це не лише про гарну фізичну форму. Це про готовність до конкретних викликів змагального дня. Оскільки HYROX поєднує біг на витривалість із силовими вправами, стандартна програма тренувань тут не спрацює. Саме тому персоналізований план, розроблений відповідно до унікальної структури HYROX, може суттєво вплинути як на твою продуктивність, так і на якість відновлення. За словами Дірдена:

«Це не просто покращить твою фізичну форму та силу, але й охопить всі групи м'язів, готуючи тебе до витривалості протягом дня. Деякі рухи досить важкі, і щоб добре провести час, тобі дійсно потрібно бути ефективним. Перш за все, відпрацьовуй техніку й переконайся, що твоя програма тренувань адаптована до того, що на тебе чекає в день перегонів. Робота над слабкими сторонами, звісно, забере трохи часу, але вона того варта. Плануй свої тренування так, щоб грамотно розподіляти навантаження: поєднуй силові вправи — наприклад, штовхання саней чи випади з мішком — з інтервальним бігом. Дуже важливо мати реалістичний план, який пасуватиме до твого способу життя. Комусь важко поєднувати біг із функціональним фітнесом, тому потрібно навчитися ефективно складати програму тренувань і обов’язково знаходити час для відпочинку».

Чому відпочинок є надважливою частиною тренувань для HYROX?

Коли справа доходить до тренувань HYROX, більшість атлетів зосереджуються на розвитку сили та витривалості. Але відновлення є не менш важливим. Без достатнього відпочинку твоє тіло не може адаптуватися, відновлюватися або вдосконалюватися, а перетренованість може завадити досягти поставлених цілей. Включення належного відпочинку та активних відновлювальних днів у твій план тренувань має важливе значення як для продуктивності, так і для запобігання травмам. Як пояснює Дірден:

«Потрібно переконатися, що в тебе є достатньо днів відпочинку, аби ти міг відновитися й отримати позитивний стимул від тренувань. Твоє тіло має розслабитися, щоб ти міг продовжувати працювати. Подумай про традиційні тренування в спортзалі: тобі потрібно дати тілу від 24 до 72 годин на відпочинок, тому дні активного відновлення є дуже важливими. Це може бути біг у повільному темпі або навіть ходьба, щоб ти продовжував рухатися, але не перенапружувався. Якщо будеш перенапружуватися і не даси собі достатньо часу на відновлення, ти можеш фактично зашкодити своєму прогресу і ризикуєш отримати травму або так сильно себе виснажити, що в результаті втратиш сили».

Тобі потрібно дати тілу від 24 до 72 годин на відпочинок, тому дні активного відновлення є дуже важливими Джейк Дірден

Чи кожен може змагатися на HYROX?

Змагання HYROX приваблюють спортсменів усіх рівнів підготовки © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Однією з найбільших переваг HYROX є його доступність. Хоча цей вид спорту приваблює елітних атлетів, він також придатний для аматорів, які шукають нових викликів. Завдяки чіткому формату змагань і можливості обрати категорію відповідно до рівня підготовки, HYROX відкритий для всіх — незалежно від того, чи ти вперше на старті, чи прагнеш перевершити свій особистий рекорд. Як зазначає Дірден, саме інклюзивність є однією з ключових причин глобальної популярності HYROX:

«100%. Однією з причин такого успіху є те, що він дійсно інклюзивний — захід призначений не тільки для суперелітних спортсменів, він для всіх. Якщо ти хочеш брати участь у змаганнях, тобі, ймовірно, знадобиться від 6 до 12 тижнів для тренувань. А потім, якщо ти хочеш покращити свій час, ти можеш продовжити цей тренувальний цикл або змінити його наступного разу».

01 Як тренуватися для змагань HYROX?

Джейк Дірден під час тренувань © Markus Rohrbacher / Red Bull Content Pool

HYROX вимагає унікального поєднання сили, витривалості та психологічної стійкості, тому звичайні тренування в спортзалі тут не допоможуть. Підготовка до HYROX потребує структурованого підходу, який поєднує складні силові вправи, інтенсивне кардіо та обов’язкове відновлення. Незалежно від того, чи ти новачок, чи прагнеш встановити новий особистий рекорд, головне — створити тижневий план, який максимально відтворює умови змагального дня. Як каже Дірден:

«Тренування досить інтенсивні! Ти виконуєш силові вправи з великою вагою, зокрема біг, а потім важкі силові вправи, як-от штовхання саней та ходу фермера. Це означає, що ти піддаєш своє тіло великому натиску та стресу. Якби я розробляв програму для клієнта або для себе, я б зробив план з щоденними тренуваннями та одним вихідним днем. Ідеальний тиждень включав би:

Одне тренування на силу нижньої частини тіла , з акцентом на повний діапазон рухів у ногах. Це може включати присідання, односторонні вправи для рівномірного зміцнення обох ніг, а також бічні рухи — наприклад, бічні випади — для розвитку привідних і відвідних м’язів. Я б, напевно, завершив таке тренування важкою роботою з санками — інтенсивнішою, ніж під час перегонів.

Два тренування на HYROX , де ти виконуватимеш такі вправи, як стрибки берпі та рухи з санками. Мета цих тренувань — покращити метаболізм та серцебиття, чергуючи їх з періодами відпочинку. Високоінтенсивне інтервальне тренування.

Твій тренувальний план для HYROX має включати два-три бігових заняття на тиждень: одне тривале, під час якого ти поступово збільшуватимеш дистанцію до приблизно 90 хвилин; одне швидкісне — наприклад, 8 відрізків по 1 км із 2–3 хвилинами відпочинку між ними; і ще одне — під навантаженням. Це може бути біг по пагорбах або поєднання бігу з важкими вправами для ніг, як-от присідання чи випади, щоб тіло звикло працювати в умовах стресу й ефективніше справлялося з молочною кислотою.

Що стосується тренувань самого курсу, то я, мабуть, роблю це кожні два-три тижні, щоб звикнути до переходу від однієї вправи до іншої й почати нарощувати свої сили, щоб підготуватися до змагань».

02 Як виглядають тренування за тиждень до змагань HYROX?

Джейк радить тренуватися шість днів на тиждень напередодні змагань © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Останній тиждень перед забігом HYROX — це час для зниження навантаження, а не його нарощування. Щоб вийти на пік форми в день старту, тобі слід зменшити інтенсивність, зробити акцент на відновленні та зосередитися на техніці. Фаза «розвантаження» дає змогу тілу повноцінно відновитися після тренувань, зберігаючи чіткість рухів і концентрацію мислення. Дірден описує, яким має бути ідеальний план на тиждень змагань:

«Більшість змагань HYROX відбуваються на вихідних, тому останній тиждень варто зробити розвантажувальним і зменшити навантаження приблизно до 80%. За цей час ти вже не збільшиш силу, тож дій розумно: зосередься на техніці та переходах у понеділок і вівторок — саме тоді є шанс відточити рухи й скоротити час на ключових ділянках. У середу пробіжи легкі 5 км, а четвер і п’ятницю присвяти повноцінному відпочинку. Найголовніше — приїхати в день змагань з упевненістю, що ти добре знаєш вправи й сумлінно тренувався».

Яких помилок припускаються люди, коли тренуються для HYROX?

Лижний тренажер — одна з восьми тренувальних станцій HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Навіть добре підготовлені спортсмени можуть припускатися помилок, яких можна було б уникнути, і які коштують їм часу або, що ще гірше, призводять до штрафів. Дірден ділиться найпоширенішими помилками під час тренувань для HYROX:

«Є кілька речей. По-перше, дуже добре вправлятися в тому, з чим у тебе виникають проблеми. Для багатьох людей це можуть бути сани. Вони докладуть усіх зусиль, щоб досягти максимуму, і не зосереджуватимуться на стрибках берпі, тому що думають, що це лише стрибки берпі. Але це неймовірно складно, і люди недооцінюють навички, які потрібні для правильного виконання вправи. По-друге, уникання того, що їм не подобається: для багатьох людей це може бути біг. Ти повинен пам'ятати, що під час змагання ти біжиш 8 км, і хоча він розбитий на секції по 1 км, покращення бігу означатиме, що ти завершиш забіг за швидший час. І наостанок, не вивчати правила HYROX. Обов'язково знайди час, щоб вивчити техніку виконання всіх вправ, інакше тебе можуть оштрафувати».