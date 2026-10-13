Стрибок на 100 футів: Джексон Ріддл розсуває межі фрирайду на MTB

Американський фрирайдер Джексон Рідл розсунув межі маунтинбайку, ідеально виконавши величезний рукотворний стрибок із землі на землю. Напередодні цьогорічного видання Red Bull Rampage до 25-ї річниці — яке проходить 8–10 жовтня — 24-річний спортсмен розігнався до 75 км/год (47 миль/год), накачуючи швидкість на спуску трасою, вирізаною в хребті Юти, перш ніж злетіти в 30,5-метровий (100 футів) стрибок.

Після травми й чотиримісячної перерви після першої спроби Ріддл нарешті втілив мрію, яку плекав понад рік, і зміцнив свою репутацію одного з найсамобутніших маунтинбайк-фрирайдерів світу. Дивись, як це сталося, нижче:

01 Як Red Bull Rampage надихнув Ріддла піти на більше

Цей стрибок у віддаленому куточку штату Юта вимагав місяця ручної роботи © Logan Chase Gallagher

Ріддл, який починав із мотокросу, перш ніж перейти на BMX і маунтинбайк, ніколи не втрачав захоплення цим спортом і досі постійно з нього черпає. На Red Bull Rampage 2025 року він приголомшив натовп бекфліпом із хілклікером — трюком, який частіше бачиш у фристайл-мотокросі, — що приніс йому престижну нагороду за найкращий трюк (Best Trick):

Але його бачення фрирайду на гірських велосипедах більше, ніж просто трюки. Воно про рельєф. «[Райдери FMX] використовують ландшафт і природний рельєф і можуть зробити стрибки з будь-чого, — сказав Ріддл. — Це те, що мене завжди надихало».

02 Як Джексон Ріддл збудував свій величезний 100-футовий MTB-стрибок

Джексон Рідл та його команда тижнями вручну формували трасу для стрибка © Logan Chase Gallagher

Сповнений рішучості відтворити цей природний мотокросовий стиль, він вирушив у гори Сент-Джорджа, Юта, щоб знайти щось, що міг би перетворити на 100-футовий стрибок. «Ти хочеш працювати з рельєфом і тим, що є від природи. Я намагаюся знайти природний розгін і два пагорби, що ідеально вишиковуються», — пояснив він.

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На відміну від більшості стрибків такого розміру, Ріддл обрав збудувати все вручну. Затягнути важку техніку у віддалену пустельну глушину — непросте завдання. Важливіше те, що він вірив: це досяжно з самою лопатою й краплею поту. Дивись цю подорож нижче:

За лаштунками стрибка Джексона Рідла Довжина трампліну 100 футів (30,5 м) Велосипед Transition Bottlerocket

За спуском спостерігав друг і колега-фрирайдер Тайлер Маккол. «Я завжди маю найбільшу повагу до людини, яка стрибає першою й відкриває це для всіх», — сказав Маккол.

Для стрибка такого масштабу має значення кожен чинник — дотик до гальма чи попутний вітер, — і Ріддл знає це з власного досвіду. Коли він уперше спробував стрибок у квітні 2025 року, то недотягнув, розбившись на наклі. Це призвело до невеликого перелому таранної кістки (великої кістки гомілковостопного суглоба) й чотирьох місяців поза велосипедом на реабілітацію. Попри цю невдачу, він лишався непохитним у вірі, що зможе брати на своєму гірському велосипеді ті самі стрибки, що й пітбайки.

Друг і колега Тайлер МакКоул став свідком цього епічного подвигу © Logan Chase Gallagher

Будівництво вимагало приблизно місяця ручного утрамбовування, і його команда проводила з лопатою по вісім-десять годин на день. Після того як Ріддл розбився з першої спроби, вони переробили розгін, подовживши його ще на 400 футів (122 м), щоб він міг набрати належну швидкість. Він також глибоко заліз у пов'язану з цим математику й використав кадри падіння та тест із радаром швидкості, щоб обчислити швидкість, потрібну, аби успішно подолати геп.

03 Як перетворити невдачу на успіх

Розібравшись із цими змінами, Ріддл повернувся до стрибка й узяв новий інструмент — свій пітбайк. Він використав його, щоб відчути стрибок, набираючи впевненості з кожним заїздом. Пітбайк дав йому змогу зрозуміти, як приземлення виглядатиме й відчуватиметься з повітря. «Я ніколи не мав нагоди використати це як інструмент», — сказав він.

Мотоцикл допоміг Джексону Ріддлу уявити собі стрибок перед самим заїздом © Logan Chase Gallagher

Прокрутивши в голові всі чинники, Ріддл відчув, що готовий. Він мав швидкість, точку відриву було виправлено, і він знав, як це відчувається в повітрі. Лишалося тільки скласти все докупи. Він стартував і пішов на це, пролетівши над 100-футовим гепом, перш ніж його шини зустріли приземлення саме там, де він сподівався.

Перш ніж він устиг зійти зі стрибка, його обступили друзі, які вибухнули оваціями. Замість того щоб на цьому завершити й святкувати, він знову піднявся заради другого заїзду, додавши ще більше стилю. Тепер він мріє стрибнути його знову, щоб додати трюки.

Окрім того, що Ріддл задумує масштабні спортивні виклики, він виводить фрирайд на гірських велосипедах на цілковито новий рубіж. «Я знайшов свій шлях назад до тієї єдиної речі, яка виростила мене через маунтинбайк», — сказав він, і можливості для трюків чи навіть більших стрибків здаються безмежними.