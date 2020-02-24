Як кіберспорт дає впевненість у своїх силах. Інтерв'ю JerAx з OG

Єссе JerAx Вайнікка стоїть на скелі, вдивляючись у холодне Балтійське море. Ця картинка далека від того світу, у якому всі його звикли бачити -- це не сцена найвищого рівня змагань з Dota 2, не The International. Усі звикли, як він емоційно реагує на дії партнерів по команді OG, а потім як його посипають конфеті й вручають головний приз турніру. Саме так траплялося останні два роки: OG перемогли на The International, незважаючи на всі прогнози.

Але тепер він удома, разом з сім'єю та сауною (у Фінляндії як-не-як). І це місце таке ж рідне й природне для нього, як і сцена кіберспортивних турнірів. Саме звідси все розпочалося, і саме вдома в Єссе був знятий новий епізод Esports Unfold, який ти можеш подивитися прямо тут.

Познайомся зі справжнім JerAx

JerAx об'їхав увесь світ у складі OG й вигравав змагання на трьох континентах, але його завжди тягне додому.

«Моє життя -- це друзі, батьки, родичі. Ми багато спілкуємося, весело проводимо час і ділимося своїм досвідом», -- пояснює 27-річний гравець.

«Я чудово пам'ятаю, як батьки допомагали мені на старті. У нас було, скажу, дуже звичайне життя: я грав у футбол і мав багато друзів. Ми часто ходили одне до одного в гості, грали в комп'ютерні ігри. Оскільки не було інтернету, ми просто сідали навколо комп'ютера й грали по черзі на клавіатурі».

Цей інтерес до комп'ютера передався Єссе від батька, який складав комп'ютери. Але, як зазначає гравець, дух суперництва він переніс зі своїх футбольних часів.

«Ми грали не лише заради задоволення, намагалися постійно ставити собі челенджі. Було круто виграти матч, але мені було прикольно ставати сильнішим за свого друга. Я б назвав це зародженням суперництва в моїй ментальності».

Потім, у підлітковому віці, Єссе відкрив для себе Dota – мод WarCraft 3, який пізніше став основою для окремої гри від Valve, Dota 2.

«Я вперше зіграв у Dota, коли мені було 15, -- згадує Єссе. -- У мене був друг у школі, який грав на напівпрофесійному рівні у Warcraft 3, він показав цю гру. Я не дуже любив Warcraft 3, але тоді знайшов карту Dota, яка одразу сподобалася».

Командний стиль гри в Dota й важливість стратегії дуже зацікавили Єссе, а поїздка в Швецію відкрила йому очі на можливість перетворення хобі в професію.

«Уперше я подумав, що це може бути не просто грою під час першої поїздки до Швеції, -- пригадує JerAx. -- Це було під час старших класів, коли я круто грав у Heroes of Newerth, гра схожа на Dota. Це була моя перша закордонна поїздка, тоді я познайомився з хлопцями, з якими ми грали через інтернет. Ми заявилися на турнір, відчули кіберспортивне життя, побачили, як це, коли тебе підтримують, і пережили все це наживо. Тоді я подумав, що з цього щось може вийти».

JerAx says his friends have helped him stay grounded © Red Bull

Кар'єра JerAx розвивалася так само стрімко, як зростав призовий фонд TI за останні роки. На початку 2015 року він грав за команду з Республіки Корея, MVP HOT6ix, тоді гравцям удалося відібратися на The International. Щоправда, на груповому етапі команда посіла останнє місце. Утім JerAx вважає, що це був основний момент його кар'єри.

«Я думаю, що той перший досвід на The International підштовхнув мене до подальшої роботи. Я ризикнув поїхати в Корею, розпочати кар'єру й це спрацювало».

Після періоду в Liquid Єссе отримав пропозицію від OG тоді, коли з команди пішли три гравці. JerAx перейшов в OG й одразу знайшов спільну мову з гравцями.

«Коли я приєднався до OG, одразу зрозумів, у якому напрямку ми рухатимемося, і він мені підходив. Коли люди питають, яка головна ціль OG -- це можливість дати розкритися людям, показати свій справжній рівень. Саме тому OG так злагоджено працює, і тому ми всі друзі поза ігровим процесом».

Новосформована команда перемогла на Major у Бостоні й Києві, але в першій половині 2018 року форма гравців впала. Колишній переможець TI Густав s4 Магнуссон покинув команду, OG довелося знову перебудовуватися. І то робити це в дуже стислі терміни, адже команда не отримала прямого запрошення на The International.

Їм потрібні були гравці, і швидко. JerAx запропонував кандидатуру Топіаса Topson Таавітсайнена – ще одного фіна, у якого не було досвіду гри на найвищому рівні.

Ростер вдалося сформувати, команда встигла зігратися до кваліфікаційного турніру на TI 2018. Усе решта -- історія. OG виграли два підряд турніри одним складом, а всі учасники команди стали найбагатшими прогеймерами в історії.

Невивчена територія

What next for JerAx? © Red Bull

Утім JerAx пройшов справжню перевірку, коли зробив ставку на професійну кар'єру в кіберспорті. «Я думаю, що кіберспорт дав мені можливість зробити щось, а потім пройти перевірку, чи справді я можу бути успішним? Це допомогло мені, бо відчув упевненість у своїх силах».

Але його успіх у Dota вплинув на стосунки з друзями, яким не вистачало часу в його графіку змагань і підготовки до турнірів.

«Я визнав, що не можу одразу робити все. Але можливо, я пожертвував занадто багатьма речима. Дуже важливо мати поруч близьких людей, і цю роль не можуть відігравати лише твої партнери по команди. Круто мати друзів, з якими ти можеш поспілкуватися, поділитися переживаннями чи іншими моментами. Я дуже ціную це».

Склад команди OG вже встиг зайняти місце в кіберспортивному пантеоні, на яке претендує хіба триразовий чемпіон League of Legends Лі Faker Санхйок. JerAx виграв абсолютно все і не один раз. То що далі?

«Складно сказати, але це буде щось, де я зможу застосувати здобуті уроки. Після довготривалого ігрового режиму приходить період, коли ти починаєш задумуватися, а що робити далі.

Чи ми прагнемо втретє поспіль виграти TI? Чи щось абсолютно інше? Я ставлю собі різні запитання. Що робить мене щасливим? Які цінності для мене важливі? Що взагалі для мене важливе і яку ціль ставлю перед собою?»

JerAx не готовий відповісти на ці запитання. Принаймні публічно.

«Я продовжу думати над тим, який челендж поставити собі, де зможу припускатися помилок і вчитися на них», -- каже він.