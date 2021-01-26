Фристайл Єспера Тьядера в японському телешоу
Що буде, якщо зробити найкреативнішого лижника у світі героєм класичної ігрової телепрограми? Абсолютно новий рівень ньюскула, який тільки можна собі уявити.
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Єспер Тьядер — один з найбільш креативних лижників-фрістайлеров у світі. Мова йде не тільки про здібності і новаторський стиль 26-річного шведського райдера, але і про його здатність створювати проєкти, від яких пітніють руки і перехоплює подих. Попередні дві роботи Єспера, Unrailistic і Unrailistic 2.0 наробили галасу в інтернеті і підкорили серця мільйонів любителів ньюскула у всіх куточках Землі.
Його робота Unrailistic стала новаторською і в значній мірі розширила кордони прогресивного фрістайлу, але разом з тим була скоріше химерною і кумедною, ніж серйозною. А ось сиквел Unrailistic 2.0 став істотно більш технічно складним. Після перегляду цих відео може скластися враження, що Єспер досяг своєї межі.
Але де там. Тьядер вирішив підняти планку ньюскульного катання на лижах ще вище. Швед створив новий проект з настільки ж нелюдськими з точки зору техніки трюками. І його нове відео стало ще більш ексцентричним. І ще більш химерним.
У якийсь момент мені здалося, що я насправді беру участь в телешоу
Незалежно від того, народився ти в 90-х чи ні, годинами дивився телевізор або шукав котиків в інтернеті, коли було нудно, ти неминуче бачив японські ігрові телешоу. І, якщо чесно, кожен з нас хоча б раз уявляв себе на місці героїв програми. Одним з таких дітей, який хотів спробувати пройти перешкоди, створені японськими телевізійниками, був Тьядер.
З юних років Йеспер захоплювався подібними ігровими шоу. Але тільки недавно атлет почав повертатися до ідеї про лижі в одному з них. А оскільки 2020 рік назавжди залишиться 2020 роком, стало ясно, що у шведського спортсмена є трохи більше часу для реалізації задуманого, ніж зазвичай. У той час як одні розглядають час як те, що можна витратити, інші бачать у ньому простір для інновацій. Єспер належить до другої групи людей.
Втім, це була не просто розвага з іграми і палаючими кільцями. Не варто забувати, з ким ми маємо справу. Фільм Єспера Тьядера не міг обійтися без трюків, яких раніше навіть не могли уявити спортсмени. Що вже говорити про їх виконання? У першу чергу, мова йде про зігнуту 24-метрову конструкцію з перилами з потрійним коліном. Як говорить сам райдер, час в лижному тунелі, де проводилися зйомки, був суворо обмеженим. Тому більшість трюків і навіть монтаж, доводилося виконувати за лічені години.
Я б хотів, аби такий саме рейл був у мене на задньому дворі
Як ти вже здогадався, проїзд по 24-метровому вигнутому рейлу не став винятком з правил. Райдер мав лише кілька годин, щоб проїхати по цим надскладним конструкціям. На щастя, цього виявилося достатньо, щоб виконати неймовірні 60 спроб перш ніж поставити і красиво приземлитися.