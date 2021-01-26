Єспер Тьядер — один з найбільш креативних лижників-фрістайлеров у світі. Мова йде не тільки про здібності і новаторський стиль 26-річного шведського райдера, але і про його здатність створювати проєкти, від яких пітніють руки і перехоплює подих. Попередні дві роботи Єспера, Unrailistic і Unrailistic 2.0 наробили галасу в інтернеті і підкорили серця мільйонів любителів ньюскула у всіх куточках Землі.

Його робота Unrailistic стала новаторською і в значній мірі розширила кордони прогресивного фрістайлу, але разом з тим була скоріше химерною і кумедною, ніж серйозною. А ось сиквел Unrailistic 2.0 став істотно більш технічно складним. Після перегляду цих відео може скластися враження, що Єспер досяг своєї межі.

Єспер під час створення чергової фантазії © Adam Klingeteg

Але де там. Тьядер вирішив підняти планку ньюскульного катання на лижах ще вище. Швед створив новий проект з настільки ж нелюдськими з точки зору техніки трюками. І його нове відео стало ще більш ексцентричним. І ще більш химерним.

Єспер стрибає через вогняне кільце © Adam Klingeteg

У якийсь момент мені здалося, що я насправді беру участь в телешоу Єспер Тьядер

Незалежно від того, народився ти в 90-х чи ні, годинами дивився телевізор або шукав котиків в інтернеті, коли було нудно, ти неминуче бачив японські ігрові телешоу. І, якщо чесно, кожен з нас хоча б раз уявляв себе на місці героїв програми. Одним з таких дітей, який хотів спробувати пройти перешкоди, створені японськими телевізійниками, був Тьядер.

Під час зйомок © Adam Klingeteg

З юних років Йеспер захоплювався подібними ігровими шоу. Але тільки недавно атлет почав повертатися до ідеї про лижі в одному з них. А оскільки 2020 рік назавжди залишиться 2020 роком, стало ясно, що у шведського спортсмена є трохи більше часу для реалізації задуманого, ніж зазвичай. У той час як одні розглядають час як те, що можна витратити, інші бачать у ньому простір для інновацій. Єспер належить до другої групи людей.

Успіх! © Adam Klingeteg

Втім, це була не просто розвага з іграми і палаючими кільцями. Не варто забувати, з ким ми маємо справу. Фільм Єспера Тьядера не міг обійтися без трюків, яких раніше навіть не могли уявити спортсмени. Що вже говорити про їх виконання? У першу чергу, мова йде про зігнуту 24-метрову конструкцію з перилами з потрійним коліном. Як говорить сам райдер, час в лижному тунелі, де проводилися зйомки, був суворо обмеженим. Тому більшість трюків і навіть монтаж, доводилося виконувати за лічені години.

Єспер Тьядер відпрацьовує рухи на рейці © Adam Klingeteg

Я б хотів, аби такий саме рейл був у мене на задньому дворі Єспер Тьядер