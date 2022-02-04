У світі сноубординга щодня з'являється багато цікавого.

«Чого там тільки немає, – пояснює Джон Джексон, який випустив понад 20 професійних відео за останні двадцять років. — Під час роботи над фільмом про сноуборд хочеться зробити його незабутнім та унікальним. Але знову винаходити колесо — справа не з легких».

Ось чому Джон Джексон, Гігі Руф, Віктор Дав'є та Мануель Діаз вирішили зняти фільм, у якому вони кататимуться серед фумарол, запаху сірководню та щільних стовпів пари активного вулкана на Камчатці. Вони мріяли про цей кадр з 2005 року, і тепер він один із найкрасивіших у їхньому новому фільмі Driven.

Крім цього вражаючого дикого місця, в Driven ми побачимо, як ця відчайдушна банда легенд фрірайду розкочує й інші снігові схили по всьому світу. Від чарівних лісів Хоккайдо до засніжених полів Британської Колумбії в цьому повнометражному кінематографічному шедеврі Джексон показує всі плюси життя людини, захопленої сноубордингом.

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John Jackson in Japan © Scott Serfas / Red Bull Content Pool

Зіркова команда

Джексон, Руф, Дав'є та Діаз – справжні гуру у світі сноубордингу.

З початку 2000-х вони створили масу контенту, нових трюків і навіть деталей для сноуборду, загалом зняли понад 40 професійних відео, отримали п'ять номінацій на райдера року та незліченну кількість разів потрапляли на обкладинки журналів. Але, крім випадкових зустрічей під час катання на Алясці, ця четвірка ніколи не працювала над одним фільмом спільно.

«Я дуже вдячний хлопцям із Pirate Movie Productions за те, що зібрали нас для цього проєкту. Для мене велика честь приєднатися до цієї роботи, додав Джексон. — Ми чудово провели час, відвідали неймовірні місця і дуже потоваришували».

Крім фільму є серіал про те, як знімали фільм — Making Driven . У ньому ти побачиш закадрові історії та дізнаєшся, як саме хлопцям вдалося відобразити красу сноубордингу у фільмі.

Як зняти спуск в кратер вулкана на Камчатці

Прагнення свого

Джексон першим визнав, що з віком змінив свій підхід до сноубордингу.

39-річна легенда фрірайду розпочала свою кар'єру в парку та в пайпі і лише потім почала кататися у беккантрі, де й прославилася здатністю запалювати на пухляку та здійснювати технічно складні трюки на крутому гірському рельєфі. Джон Джексон, як і раніше, ставить перед собою амбітні цілі, проте зараз він віддає перевагу пригодам, новим місцям і роздумам серед гір.

«Зараз я хочу продовжити кататися, підвищувати свій рівень та навчитися орієнтуватися на власний шлях. Це означає, що потрібно приділяти більше уваги навігації, приїжджати в нові місця та ефективно вивчати місцевість, краще дізнаючись і про гори, і про себе».

«Для мене головне - процес, саме він надихає мене кататися частіше, йти далі, вчитися і вдосконалюватися в сноубордингу»