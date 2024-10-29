Юрген Клопп повернеться у футбол у новій ролі в Red Bull

Юрген Клопп обійме нову посаду керівника з футболу в Red Bull з 1 січня 2025 року. Це його перше призначення після відставки, що сталася після успішного періоду на чолі гіганта Прем'єр-ліги — Ліверпуля.

На новій посаді харизматичний німець контролюватиме міжнародну мережу футбольних клубів Red Bull. Він не буде залучений до повсякденної діяльності клубів, але працюватиме над стратегією, підтримуючи багатьох спортивних директорів у просуванні філософії Red Bull. Крім того, 57-річний Клопп буде займатися скаутською діяльністю організації, а також сприятиме навчанню тренерів.

Клопп, чия тренерська кар'єра розпочалася в клубі Майнц 05 у 2001 році, поділився своїм захопленням з приводу можливості очолити мультиклубний проєкт на стратегічній посаді.

Юрген Клопп приєднується до Red Bull на глобальному рівні

«Я неймовірно захоплений тим, що можу взяти участь у подібному проєкті — сказав він. — Можливо, роль і змінилася, але моя пристрасть до футболу та людей, які роблять гру такою, якою вона є — ні.

Приєднавшись до Red Bull на глобальному рівні, я хочу розвивати, вдосконалювати та підтримувати дивовижні футбольні таланти, які є в нашому розпорядженні. Є багато способів зробити це — від використання знань і досвіду, якими володіє Red Bull, до вивчення досвіду інших видів спорту та індустрій.

Разом ми можемо відкрити для себе будь-що. Я бачу свою роль насамперед як наставника для тренерів та керівництва клубів Red Bull, але, зрештою, я є частиною організації, яка по-справжньому унікальна, інноваційна та орієнтована на майбутнє. Як я вже казав, це неймовірно мене захоплює».

Можливо, роль і змінилася, але моя пристрасть до футболу — ні Юрген Клопп

Олівер Мінцлафф, генеральний директор із корпоративних проєктів та інвестицій Red Bull, назвав це призначення найважливішим в історії участі компанії у футболі.

«Ми дуже пишаємося цим видатним і, безумовно, найсильнішим підписанням у футбольній історії Red Bull, — сказав він. — Юрген Клопп — одна з найвпливовіших фігур у світовому футболі, з небувалим досвідом та харизмою.

На посаді керівника футбольного відділу він змінить нашу участь у міжнародному футболі та вплине на його подальший розвиток. Ми очікуємо рішучих кроків у ключових напрямках, щоб зробити клуби ще сильнішими — як колективно, так і індивідуально».

Клопп є однією з найбільш затребуваних фігур у світовому футболі відтоді, як його незабутня дев'ятирічна епоха в ФК Ліверпуль завершилася після сезону Прем'єр-ліги 2023-2024.

Під час перебування на стадіоні Енфілд він привів клуб до перемог у найпрестижніших турнірах, зокрема Лізі чемпіонів у 2018-2019 роках, Прем'єр-лізі у 2019-2020 роках та Кубку Англії у 2021-2022 роках, а також до двох Кубків Англійської футбольної ліги, Клубного чемпіонату світу ФІФА та Суперкубку УЄФА. Крім того, його команда двічі переходила до фіналу Ліги чемпіонів і один раз — Ліги Європи.

До цього тренер привів дортмундську Боруссію до двох перемог у Бундеслізі, а у 2012 році став володарем Кубка Німеччини з футболу. Він також вивів клуб до фіналу Ліги чемпіонів.

Команди Клоппа вигравали трофеї, граючи в енергійному стилі з акцентом на атаку, і завойовували симпатію глядачів по всьому світу.

Якось він сказав, що йому подобається, коли його команди грають «хеві-метал» у футболі. Тренер, без сумніву, подарував фанатам безліч емоцій. Однак це твердження не повністю відображає всю важливість його роботи на Енфілді. Колишній футболіст перетворив Ліверпуль на потужну універсальну команду з надійним захистом, що ідеально доповнює блискучу атакувальну лінію.

Яка наступна робота Юргена Клоппа?

Попри свої зв’язки та можливості, Клопп вирішив, що його наступна робота буде пов'язана саме з Red Bull. З 1 січня він розпочне виконання обов'язків на посаді голови відділу футболу.

Він не буде залучений до повсякденної діяльності, але контролюватиме низку клубів, які демонструють ту саму інтенсивність, що стала його візитною карткою.

Планується, що Клопп буде офіційно представлений на пресконференції в середині січня 2025 року.

Що виграв Юрген Клопп?

Клопп перемагає у фіналі Ліги чемпіонів — нарешті! © Matthias Hangst/Getty Images Sport

Ліга чемпіонів: 2018-2019, Ліверпуль

Прем'єр-ліга: 2019-2020, Ліверпуль

Кубок Англії: 2021-2022, Ліверпуль

Кубок англійської футбольної ліги: 2021-2022, 2023-2024, Ліверпуль

Клубний чемпіонат світу з футболу: 2019, Ліверпуль

Суперкубок УЄФА: 2019, Ліверпуль

Суперкубок Англії: 2022, Ліверпуль

Бундесліга: 2010-2011, 2011-2012, Боруссія Дортмунд

Кубок Німеччини: 2011-2012, Боруссія Дортмунд

Суперкубок Німеччини: 2013, 2014, Боруссія Дортмунд

Де тренував Юрген Клопп?

Протягом усієї тренерської кар'єри Клопп був безстрашним у наданні шансів молодим гравцям та розробці стилю гри, заснованого на енергії, швидкості та точності. Це зазвичай називають «гегенпресингом» — системою, за якої гравці невпинно пресингують суперників після втрати м'яча, а потім блискавично переходять у нову позицію.

Вперше він познайомив світ зі своїм підходом у 2001 році, коли був призначений менеджером клубу Майнц 05, в якому провів більшу частину кар'єри. У 2004 році Клопп вперше в історії клубу привів його до виходу в Бундеслігу.

У 2008 році Клопп перейшов до дортмундської Боруссії, і незабаром на Вестфальському стадіоні почався неймовірний успіх: він привів команду до перемог у Бундеслізі у 2011 і 2012 роках, а також до фіналу Ліги чемпіонів у 2013 році.

У 2015 році Клопп взяв на себе місію розбудити іншого гіганта європейського футболу — Ліверпуль.

Ліверпуль не вигравав титул чемпіона Англії з 1990 року, але пристрасть та енергія Клоппа змінили його долю. «Червоні» стали претендентами на перемогу в усіх змаганнях, а також запальними суперниками Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли. Це протистояння вийшло за межі англійського футболу, захопивши вболівальників по всьому світу.

Клопп дякує вболівальникам Ліверпуля © ALEXANDER HASSENSTEIN/Getty Images

Ліга чемпіонів, Прем'єр-ліга, Кубок Англії — що б ти не назвав, Ліверпуль виграв усе під керівництвом Клоппа!

І хоча його наступна роль, ймовірно, не буде пов'язана з виходом на поле, його кар'єра свідчить про те, що коли Клопп і футбол разом, з'являються особливі спогади.